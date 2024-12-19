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2024年12月19日
Blog – Brawl Stars

更新詳情：玩具總動員！

維護和平衡性調整 - 12月18日

平衡性調整：

巴斯光年🚀

  • 光劍模式：

生命值從4500降低至4200普通攻擊命中提供的超級技能蓄能降低（所需命中次數從4次增加至5次）

  • 雷射模式：

    • 普通攻擊傷害從1160降低至1080（因此，超級技能蓄能速率也略微下降）

問題修復

  • 修復地圖「水上運動」的據點位置問題。

  • 修復場景「滑板天地」音樂有誤的問題。

  • 潔西的炮台現在還會顯示在亂鬥名片和勝利結算動畫當中。

  • 修復賢治戰敗結算動畫的視覺效果問題。

  • 修復在5v5亂鬥足球中，賢治可以將球踢出地圖外的問題。

  • 修復巴斯光年極限威能資訊中，屬性圖示有誤的問題（速度屬性曾誤用生命值圖示）。

  • 使用巴斯光年獲得對戰勝利後，主介面不會再顯示獎盃得失。玩家的總獎盃數保持不變。

  • 修復巴斯光年飛到地圖外會導致遊戲閃退的問題。

  • 修復珍娜在極限威能狀態下，飛行落地前的瞬間再次使用超級技能，會導致她回到第一次超級技能起飛時位置的問題。

  • 蓋瑞的武裝配件「神奇手杖」現在可為超級技能蓄能。

  • 貝瑞使用超級技能時丟下的第一個甜筒，不會再造成第一跳3040的傷害。

  • 修復美樂蒂極限威能期間和結束後的動畫問題。

  • 修復妮塔和爆破麥克的亂鬥聖誕節異色造型標識有誤的問題。

  • 查克「沙漠蠍王」的路標現在可以正確放置在地圖上了。

Android/iOS系統非強制性更新

修復遊戲語言為阿拉伯語和希伯來語時，在英雄選擇介面選擇巴斯光年會導致遊戲閃退的問題。

全新聯動——玩具總動員！

這一次，《荒野亂鬥》將和迪士尼與皮克斯動畫工作室的《玩具總動員》展開夢幻聯動！我們將為大家帶來各種以《玩具總動員》電影角色為主題的造型，例如胡迪柯爾特、寶貝嗶嗶、翠絲潔西，還有奔騰光年！還有一項更令人心動的好消息——我們將推出《荒野亂鬥》第1位限時英雄：巴斯光年！

巴斯光年 - 限時英雄

巴斯光年降臨美好星樂園！他具有三種不同的亂鬥模式，每位玩家都可以在2024年12月12日至2025年2月4日這段時間內，免費暢玩巴斯光年！

普通攻擊

  • 雷射模式：宇宙光束

    • 巴斯光年發射一道雷射，命中時可造成傷害，還帶有灼燒效果，對目標造成額外的持續傷害。

  • 光劍模式：光劍斬擊

    • 巴斯光年以高超劍術橫掃前方敵人，造成大量近戰傷害！

  • 飛行模式：銀河爆炸

    • 巴斯光年發射兩道雷射，可對近距離目標造成更高的傷害。

超級技能

  • 雷射模式：光子爆裂

    • 巴斯光年快速射出多道雷射，命中時可造成傷害，還帶有灼燒效果，對目標造成持續傷害。

  • 光劍模式：星際營救

    • 巴斯光年躍向空中，手持光劍向前衝刺，落地時還會擊退被撞到的所有敵人。

  • 飛行模式：帥氣翱翔

    • 巴斯光年躍向空中，俯衝突襲敵人，過程中還會投下光彈。

武裝配件

  • 所有模式：渦輪助推器

    • 巴斯光年啟動渦輪推進器，朝他目前的方向衝鋒！

極限威能

  • 所有模式：豪情萬丈

    • 巴斯光年的全部基礎屬性均獲得提升，加強他的速度和力量，但超級技能不受影響。

專精稱號：飛向宇宙，浩瀚無垠！

有關巴斯光年的重要須知

  • 巴斯光年將作為亂鬥聖誕節登入獎勵的第一個免費獎勵，供大家解鎖！

  • 你可以在英雄選擇介面點擊巴斯光年，然後在詳情介面切換他的三種亂鬥模式。

  • 巴斯光年無法在排位賽中使用

  • 巴斯光年的獎盃系統與其他英雄大致相同，但是：透過巴斯光年獲得的所有獎盃，都會計入榮耀寶箱的升級進度；賽季重置時，他在1000盃以下的獎盃也會自動累積到新賽季的賽季獎盃當中。

  • 在1月賽季結束、巴斯光年下線之前，透過他獲得的賽季獎盃都會計入對應賽季的榮耀寶箱進度。

亂鬥聖誕節

亂鬥聖誕節回歸！今年的亂鬥聖誕節，大家將迎來全新的每日免費登入獎勵活動、超級聖誕樹戰隊活動，還有超讚的禮物！

這些禮物與寶物之星類似，但其中包含全新的玩具主題造型（不是《玩具總動員》造型！）、多款精挑細選的過往亂鬥聖誕節造型、遊戲貨幣，還有寶石！

本次亂鬥聖誕節慶典將在12月12日開始，12月25日結束！

亂鬥聖誕節登入獎勵

  • 透過亂鬥聖誕節的登入獎勵活動，大家每天都能領取免費好禮！而且送給大家的第一份好禮，就是《玩具總動員》聯動的限時英雄——巴斯光年！

  • 其餘免費好禮包括全新的玩具主題造型、亂鬥聖誕節外觀、進度資源，以及其他全新禮物！

  • 即使你某一天忘記登入，也不用擔心！在2025年1月1日之前，你仍然可以登入遊戲領取它們。

超級聖誕樹戰隊活動

  • 超級豬豬華麗變身，超級聖誕樹閃亮登場！

  • 本次的活動時間更長，更棒的是，大家能獲得的獎勵數量沒有上限！

  • 活動期間，你每天都會獲得入場券。即使沒有使用當天的入場券參加活動對戰，這些入場券也不會浪費，而是會存起來，你在活動期間可以隨時使用它們！

  • 使用入場券參加活動並獲得對戰勝利，可為你的戰隊累積積分。總分越高，你的戰隊在超級聖誕樹活動結束時能獲得的獎勵就越多！

  • 此外，超級聖誕樹活動中的遊戲模式和隨機事件也比以往更多。

  • 超級聖誕樹戰隊活動將於12月25日結束。活動結束當天，戰隊中的成員就可以開啟屬於自己的禮物囉！

比薩星球活動

比薩星球活動將在1月進行，大家可以透過活動免費獲得「奔騰光年」造型，以及全新英雄「謎寶」！

  • 大家在本次活動中的主要目標是贏取比薩片，並在全新電玩商店中使用比薩片購物！

  • 在電玩商店中，你可以用比薩片購買各種特惠包，包括全新的亂鬥星勢力主題造型、特殊外觀、遊戲貨幣、禮物以及英雄！如果你存下了足夠的比薩片，甚至還可以用來兌換全新英雄謎寶！

  • 每天，電玩商店中的「爪子」還能免費為你抓取一個特惠包！

  • 完成特別任務，或參加全新排行榜活動，都可獲得比薩片！

  • 這次排行榜活動與天使大戰惡魔的對決活動類似，每次排行榜持續3天。

  • 你每天都會獲得入場券，可用來參加活動對戰。贏得勝利可獲得積分，用來提升你在排行榜上的排名。

  • 此外，如果你表現出色，還可以獲得更多積分！以更快速度取勝、造成大量傷害/治療、達成獲勝目標、擊殺英雄，都能讓你獲得更多積分！

  • 同隊成員需要同心協力累積一場對戰的總積分，如果獲勝，還可額外獲得積分加成！

  • 本次活動的模式會使用各個標準遊戲模式的2v2版本，還有全新的「亂鬥曲棍球」和「特別快遞」模式！

    • 活動期間，部分模式也會出現在獎盃活動中。

遊戲的一般商店中也會推出每日比薩外送，大家每天都可以領取比薩片。而最後的登入獎勵，是可免費獲取的「奔騰光年」造型！

比薩星球活動將於1月2日開始，2月5日結束，與亂鬥星勢力主題季同步！

全新英雄

謎寶 - 控場型（史詩）

謎寶了解從古至今所有桌遊的規則。如果你膽敢不守規則……嗯，我只能說你不會想破壞規則的。謎寶痛恨作弊者，還有不守規矩的傢伙。但規則也有個例外，那就是謎寶自己！

  • 普通攻擊：謎城散射

    • 謎寶射出的子彈會小幅度自動轉向，飛向最近的敵人。

  • 超級技能：大成功

    • 謎寶對骰子動了手腳，用一個20面骰丟出了原生21點！因此，謎寶超級技能範圍內的場景物體，都可被友方射出的所有子彈穿透。

  • 能力之星：直達目標

    • 謎寶的攻擊穿過場景後可造成額外傷害。

  • 能力之星：扭曲規則

    • 大成功還會使範圍內友軍的裝彈速度提升20%。

  • 武裝配件：謎寶莊園

    • 謎寶的下次攻擊會召喚骰塔圍住落點區域，還能造成傷害。

  • 武裝配件：憤怒中離

    • 謎寶痛擊附近的敵人，使其陷入暈眩。謎寶的生命值越低，敵人被擊暈的時間就越長。

  • 專精稱號：作弊大師

奧利 - 坦克型（神話）

奧利踩著他的定製懸浮滑板，在美好星樂園四處炫技、招惹麻煩！他是個老派嘻哈的忠實粉絲，不管到哪裡都會大聲播放喜歡的音樂。他的音樂能感染別人——是真的會感染的那種。英雄們只要聽到他的歌，就會不由自主地跳起舞。

  • 普通攻擊：喧鬧音波

    • 奧利用懸浮滑板發射音波攻擊敵人，可穿透目標造成傷害。

  • 超級技能：花式催眠

    • 奧利使出一招超級酷炫的花式動作，向前衝鋒並蓄力釋放音樂衝擊波。衝擊波可造成傷害，並催眠周圍所有敵人。音樂衝擊波蓄力時，奧利無法攻擊。被催眠的敵人會朝著奧利移動，並且免疫控制。

  • 能力之星：牆面滑行

    • 在牆壁附近時，奧利可以滑得更快，移動速度提升20%。

  • 能力之星：嘻哈嗆聲

    • 使用超級技能向前衝鋒時，奧利會獲得一個護盾。護盾會隨時間不斷衰減。

  • 武裝配件：我的地盤

    • 奧利高高跳起，秀出一個酷炫的翻板動作，並催眠落點處的所有敵人。

  • 武裝配件：萬眾焦點

    • 奧利的下一次攻擊會催眠被命中的敵人。

  • 專精稱號：街頭玩家

全新極限威能

  • 蓋瑞- 次元庇護

    • 蓋瑞創造一組新的次元之門，他和友軍穿過這組門時，還會獲得護盾。

  • 珍娜 - 顛峰演出

    • 珍娜在使用天空巡演時，依然可以自由操控自己的移動，甚至能在空中停住！

  • 阿信 - 傾巢出動

    • 阿信超級技能召喚的機器老鼠數量加倍！

  • 異芙 - 世代延續

    • 放出一顆能不斷孵化出幼體的變異蛋，直到被摧毀或持續時間結束才會停止！

  • 貝瑞 - 雙球美味

    • 地上的冰淇淋區域大幅變寬，並且能延伸超過貝瑞超級技能的停止位置。

  • 美樂蒂 - 快閃演出

    • 美樂蒂使用超級技能時，身邊會環繞極限威能音符，最多3個。再加上3個普通音符，美樂蒂身邊一共可環繞最多6個音符！

全新造型

玩具總動員

  • 奔騰光年

  • 胡迪柯爾特

  • 寶貝嗶嗶

  • 翠絲潔西

玩具

  • 海盜棋子（佩妮）

  • 布偶喵喵（凱特）

  • 呆呆布偶（蘿拉）

  • 海盜桶（達里爾）

亂鬥聖誕節

  • 馴鹿小可愛（邦妮）

  • 歡樂聖誕（珍娜）

  • 聖誕馴熊（妮塔）

  • 糖果炸彈（爆破麥克）

亂鬥星勢力

  • 青蛇戰士（賢治）

  • 蝮蛇戰士（賢治） | 異色造型#1

  • 錦蛇戰士（賢治） | 異色造型#2

  • 月球鑽地機（莫）

  • 巨蟒指揮官（蓋瑞）

  • 星際狂飆（妮塔）

  • 太空戰馬（貝瑞）

  • 天外來客（異芙）

讚爆兄弟

  • 流行天后（美樂蒂）

  • 紅白歌姬（美樂蒂） | 異色造型#1

  • 墨綠歌姬（美樂蒂） | 異色造型#2

  • 潮男鍵盤手（波可）

  • 掰掰霸子（霸子）

  • 閃亮巨星（駛徒）

亂鬥情人節

  • 浪漫紳士（爆破麥克）

  • 邱比特（鷹獵人爆）

其他

  • 叢林小猴（吉恩）

  • 太空爺爺（格爾）

  • 獨行俠（鴉）

  • 機械獵人（佩妮）

  • 嗆嘻哈（奧利）

  • 全倒保齡球（謎寶）

  • 全球總決賽里昂

平衡性調整

加強

  • 艾爾普里莫

    • 生命值從6000提升至6300

我們提升了艾爾普里莫的生命值，讓他讓他更硬、更坦、更……總之就是更猛。

  • 阿魯

    • 裝彈速度從1300調整為1100

阿魯的攻擊相對較難命中目標，因此，加快一些阿魯的裝彈速度，應該能讓大家更有效率地進攻，或者更頻繁地射歪。

  • 葳洛

    • 超級技能發射的秘法蟲體積從50增大至150

秘法蟲的體積變大之後，技能會更好辨認，同時也能加強她的操控能力。如果你還是打不到敵人的話，可能就是其他的問題了？

  • 格里夫

    • 超級技能傷害從660提升至720

純粹的數字增加，這很符合格里夫的價值觀。

  • 麥希

    • 普通攻擊傷害從1400提升至1500

我們希望，這次加強能讓她命中攻擊的回報更高，同時也更令人滿意。前提是要打中！

  • 查莉

    • 生命值從3300提升至3500

生命值提升後，查莉應該更能有效應對近距離作戰。

  • 米可

    • 生命值從3000提升至3300

讓猴子擁有更多生命值

  • 納妮

    • 極限威能屬性加成：* 傷害加成：從15%提升至25%* 移動速度加成：從15%提升至25%

Nani?!現在她的極限威能，應該能讓大家感覺更……極限威能了。

削弱

    • 普通攻擊裝彈速度從1500調整為2000

    • 超級技能傷害從800降低為600

儘管之前的削弱效果還不錯，但這個可惡的傢伙在普攻和超級技能方面還是太強了。這次調整之後，大家應該需要多用點技巧才能打出效果。

  • 賢治

    • 普通攻擊裝彈速度從800調整為1000

和莫一樣，賢治在削弱之後也還是強度過高。因此，我們減慢了他的裝彈速度，藉此調低他的每秒傷害、超級技能蓄能速度，以及整體生存能力。

  • 法蘭克

    • 能力之星「力量奪取」 - 傷害加成從50%降低至25%

這個大錘子現在沒那麼痛了。

  • 奔騰

    • 生命值從3300降低至3000

奔騰現在太過於霸道了，急需削弱一些生命值，藉此鼓勵大家採取更有策略的玩法，而不是無腦向前衝。

  • 美樂蒂

    • 超級技能蓄能速率降低 - 現在完成蓄能需要命中5發（之前為4發）

這項削弱是為了平衡她太過出色的勝率，並讓她更好接近一點——不過還是很難。

  • 小辣椒

    • 武裝配件「自動瞄準鏡」 - 減速效果移除

藉助這項武裝配件的調整，我們希望能讓她在保持防守方面強度的同時，不會讓對手感到太過挫敗。

  • 克蘭西

    • 強化階段3提供的移動速度加成從170降低至100

克蘭西的小短腿不應該跑得那麼快……

  • 彈射

    • 武裝配件「連續發球機」 - 傷害從140降低至120

傷害降低後，這個武裝配件的效果應該會更加平衡。要形容一下的話，大概像是一腳踩在樂高上，但至少這塊樂高不是尖的。

地圖、遊戲模式和活動循環調整

限時遊戲模式

  • New：亂鬥曲棍球（3v3，獎盃模式） - 比薩星球活動的一部分

    • 與亂鬥足球類似，但曲棍球更滑，射出後會在地上滑行！

    • 率先進3球的隊伍獲勝。

  • New：特別快遞（3v3，獎盃模式） - 比薩星球活動的一部分

    • 只有一條軌道的礦車競速模式。率先將車推到目的地的一方獲勝！

    • 站在車附近即可推動它。如果車邊某一方的英雄較多，則英雄較多的一方仍可推車前進。

    • 在之前曾到達過的地方時，推車會移動得更快。

    • 加時賽期間，推車的速度會大幅提升。

  • New：2v2遊戲模式 - 比薩星球電玩競賽活動

    • 亂鬥足球

    • 極限淘汰賽

    • 寶石爭奪戰

    • 據點搶奪戰

    • 亂鬥籃球

    • 亂鬥曲棍球

    • 特別快遞

  • 亂鬥聖誕節期間的「超級聖誕樹」戰隊活動中，以下模式將會回歸：

    • 禮物保衛戰

    • 禮物之爭

    • 天降機甲

    • 塗鴉亂鬥

    • 禮不可失（抓水母模式改版）

    • 奪魂之戰

    • 靈魂戰場

    • 隨機事件：雜草叢生、能量無窮、冰河時代、定時爆破、急速開火、強健夥伴、一擊必殺、速戰速決、武裝配件狂歡

場景

  • 移除

    • 莫提斯的暗夜工坊

    • 波可的演奏會

    • 驚魂車站

    • 瘋狂老宅

    • 奇物商店

  • 新增

    • 滑板天地（New）

    • 亂鬥曲棍球（New）

    • 美好星卡通工作室

    • 格鬥遊戲

    • 亂鬥星勢力

    • Mr. P的冰雪大飯店

    • 電玩街

    • 格里夫的禮品店

模式循環

  • 欄位：5v5亂鬥足球/5v5極限淘汰賽

  • 5v5極限淘汰賽將被移出循環，被5v5積分爭奪戰替代。

  • 欄位：3v3極限淘汰賽和亂鬥擂台

    • 我們會將3v3積分爭奪戰和3v3搶星大作戰模式，與亂鬥擂台放在同一個欄位循環推出。

地圖

  • 搶星大作戰

    • 毫無藉口（舊地圖「紫色天堂」改版）

    • 運河水道

    • 神秘流星

    • 蝮蛇大草原

    • 夾心蛋糕

    • 草叢迷蹤

  • 亂鬥足球

    • 二次進攻（New）

    • 十字球場（New）

    • 精準射門

    • 中心舞台

    • 綠蔭球場

    • 夢幻彈珠

    • 三重威脅

    • 沙灘足球

    • 後院球場

    • 陽光球場

    • 超級海灘

    • PK大戰

  • 亂鬥擂台

    • 襯裙之戰

    • 永不言敗

    • 潛影巨蛇

    • 勇士之路

    • 猿猴迷陣

    • 禪意花園

  • 寶石爭奪戰

    • 清理森林（New）

    • 更酷的堅石礦井（New）

    • 水晶遊戲場

    • 戈壁陷阱

    • 終點站

    • 堅石礦井

    • 咻咻作響

    • 寶石要塞

    • 鄉趣遊樂場

    • 開闊地帶

    • 地下礦坑

    • 礦車狂奔

  • 金庫攻防戰

    • 更安全區域（New）

    • 超大湖泊（New）

    • 重製工坊（舊地圖「荒涼工坊」的改版）

    • 轟隆峽谷

    • 安全區域

    • 燙手山芋

  • 據點搶奪戰

    • 水上運動（New）

    • 吵鬧鄰居（New）

    • 開門大吉

    • 甲蟲決鬥

    • 灼熱火圈

    • 平行遊戲

  • 極限淘汰賽

    • 中心字母（New）

    • 兩河並行（New）

    • 森林深處（New）

    • 袖珍島嶼（New）

    • 咆哮神廟（New）

    • 青翠廢墟（New）

    • 金臂峽谷

    • 空曠荒野

    • 搖滾蓓爾

    • 新地平線

    • 烈焰鳳凰

    • 四重關卡

  • 積分爭奪戰

    • 分層烘烤

    • 四重傷害

    • 巨大裂口

    • 死亡輪迴

    • 盛產香料

    • 獵殺天堂

  • 荒野生死鬥

    • 酸蝕湖泊

    • 孤島入侵

    • 幽暗溪流

    • 幽暗通道

    • 飛翔幻夢

    • 石牆亂鬥

    • 安全中心

    • 饑荒盛宴

    • 洞穴迷宮

    • 雙重麻煩

    • 乾涸河道

    • 神射手主場

遊戲性優化

  • 現在可在Supercell商店內購買普通亂鬥通行券

  • 玩家現可在設定內調整音效和音樂的音量

  • 商店新增限定造型和專屬造型的圖示

  • 在不活躍戰隊中的玩家，會偶爾收到關於加入更活躍戰隊的推薦

  • 對戰結束後的按讚/倒讚功能替換為將重播分享至戰隊的選項

問題修復

  • 修復綠蔭球場（亂鬥足球）和安全區域（金庫攻防戰）中草叢的位置問題，現在地圖兩邊相互對稱

  • 修復夢幻彈珠地圖中重生點錯誤的問題

  • 修復部分iOS裝置的模組紋理顯示粗糙的問題

  • 進一步優化商店效能，降低在低端裝置上的閃退機率、提升商店開啟速度

  • 修復歐提斯極限威能狀態下，能力之星未正常生效的問題（現在會正確發射4發子彈，而不是3發）

  • 修復遊戲鏡頭的設定問題，之前曾出現雙方能看到的地圖視野範圍有所區別的問題

  • 修復莉莉普通攻擊的自動攻擊動畫未正常生效的問題

  • 修復亂鬥足球模式中，隱形英雄靠近足球之後會顯形的問題。

  • 修復流浪貓貓造型的材質問題。

  • 修復歐提斯使用極限威能後，射出的子彈數量多於預期的問題。

  • 修復新亂鬥主題季開始後，部分玩家無法獲得排位賽任務的問題。