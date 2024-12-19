這一次，《荒野亂鬥》將和迪士尼與皮克斯動畫工作室的《玩具總動員》展開夢幻聯動！我們將為大家帶來各種以《玩具總動員》電影角色為主題的造型，例如胡迪柯爾特、寶貝嗶嗶、翠絲潔西，還有奔騰光年！還有一項更令人心動的好消息——我們將推出《荒野亂鬥》第1位限時英雄：巴斯光年！

巴斯光年 - 限時英雄

巴斯光年降臨美好星樂園！他具有三種不同的亂鬥模式，每位玩家都可以在2024年12月12日至2025年2月4日這段時間內，免費暢玩巴斯光年！

普通攻擊

雷射模式： 宇宙光束 巴斯光年發射一道雷射，命中時可造成傷害，還帶有灼燒效果，對目標造成額外的持續傷害。

光劍模式： 光劍斬擊 巴斯光年以高超劍術橫掃前方敵人，造成大量近戰傷害！

飛行模式： 銀河爆炸 巴斯光年發射兩道雷射，可對近距離目標造成更高的傷害。



超級技能

雷射模式： 光子爆裂 巴斯光年快速射出多道雷射，命中時可造成傷害，還帶有灼燒效果，對目標造成持續傷害。

光劍模式： 星際營救 巴斯光年躍向空中，手持光劍向前衝刺，落地時還會擊退被撞到的所有敵人。

飛行模式： 帥氣翱翔 巴斯光年躍向空中，俯衝突襲敵人，過程中還會投下光彈。



武裝配件

所有模式： 渦輪助推器 巴斯光年啟動渦輪推進器，朝他目前的方向衝鋒！



極限威能

所有模式： 豪情萬丈 巴斯光年的全部基礎屬性均獲得提升，加強他的速度和力量，但超級技能不受影響。



專精稱號：飛向宇宙，浩瀚無垠！

有關巴斯光年的重要須知