平衡性調整：
巴斯光年🚀
光劍模式：
生命值從4500降低至4200普通攻擊命中提供的超級技能蓄能降低（所需命中次數從4次增加至5次）
雷射模式：
普通攻擊傷害從1160降低至1080（因此，超級技能蓄能速率也略微下降）
問題修復：
修復地圖「水上運動」的據點位置問題。
修復場景「滑板天地」音樂有誤的問題。
潔西的炮台現在還會顯示在亂鬥名片和勝利結算動畫當中。
修復賢治戰敗結算動畫的視覺效果問題。
修復在5v5亂鬥足球中，賢治可以將球踢出地圖外的問題。
修復巴斯光年極限威能資訊中，屬性圖示有誤的問題（速度屬性曾誤用生命值圖示）。
使用巴斯光年獲得對戰勝利後，主介面不會再顯示獎盃得失。玩家的總獎盃數保持不變。
修復巴斯光年飛到地圖外會導致遊戲閃退的問題。
修復珍娜在極限威能狀態下，飛行落地前的瞬間再次使用超級技能，會導致她回到第一次超級技能起飛時位置的問題。
蓋瑞的武裝配件「神奇手杖」現在可為超級技能蓄能。
貝瑞使用超級技能時丟下的第一個甜筒，不會再造成第一跳3040的傷害。
修復美樂蒂極限威能期間和結束後的動畫問題。
修復妮塔和爆破麥克的亂鬥聖誕節異色造型標識有誤的問題。
查克「沙漠蠍王」的路標現在可以正確放置在地圖上了。
修復遊戲語言為阿拉伯語和希伯來語時，在英雄選擇介面選擇巴斯光年會導致遊戲閃退的問題。
這一次，《荒野亂鬥》將和迪士尼與皮克斯動畫工作室的《玩具總動員》展開夢幻聯動！我們將為大家帶來各種以《玩具總動員》電影角色為主題的造型，例如胡迪柯爾特、寶貝嗶嗶、翠絲潔西，還有奔騰光年！還有一項更令人心動的好消息——我們將推出《荒野亂鬥》第1位限時英雄：巴斯光年！
巴斯光年降臨美好星樂園！他具有三種不同的亂鬥模式，每位玩家都可以在2024年12月12日至2025年2月4日這段時間內，免費暢玩巴斯光年！
普通攻擊
雷射模式：宇宙光束
巴斯光年發射一道雷射，命中時可造成傷害，還帶有灼燒效果，對目標造成額外的持續傷害。
光劍模式：光劍斬擊
巴斯光年以高超劍術橫掃前方敵人，造成大量近戰傷害！
飛行模式：銀河爆炸
巴斯光年發射兩道雷射，可對近距離目標造成更高的傷害。
超級技能
雷射模式：光子爆裂
巴斯光年快速射出多道雷射，命中時可造成傷害，還帶有灼燒效果，對目標造成持續傷害。
光劍模式：星際營救
巴斯光年躍向空中，手持光劍向前衝刺，落地時還會擊退被撞到的所有敵人。
飛行模式：帥氣翱翔
巴斯光年躍向空中，俯衝突襲敵人，過程中還會投下光彈。
武裝配件
所有模式：渦輪助推器
巴斯光年啟動渦輪推進器，朝他目前的方向衝鋒！
極限威能
所有模式：豪情萬丈
巴斯光年的全部基礎屬性均獲得提升，加強他的速度和力量，但超級技能不受影響。
專精稱號：飛向宇宙，浩瀚無垠！
巴斯光年將作為亂鬥聖誕節登入獎勵的第一個免費獎勵，供大家解鎖！
你可以在英雄選擇介面點擊巴斯光年，然後在詳情介面切換他的三種亂鬥模式。
巴斯光年無法在排位賽中使用
巴斯光年的獎盃系統與其他英雄大致相同，但是：透過巴斯光年獲得的所有獎盃，都會計入榮耀寶箱的升級進度；賽季重置時，他在1000盃以下的獎盃也會自動累積到新賽季的賽季獎盃當中。
在1月賽季結束、巴斯光年下線之前，透過他獲得的賽季獎盃都會計入對應賽季的榮耀寶箱進度。
亂鬥聖誕節回歸！今年的亂鬥聖誕節，大家將迎來全新的每日免費登入獎勵活動、超級聖誕樹戰隊活動，還有超讚的禮物！
這些禮物與寶物之星類似，但其中包含全新的玩具主題造型（不是《玩具總動員》造型！）、多款精挑細選的過往亂鬥聖誕節造型、遊戲貨幣，還有寶石！
本次亂鬥聖誕節慶典將在12月12日開始，12月25日結束！
透過亂鬥聖誕節的登入獎勵活動，大家每天都能領取免費好禮！而且送給大家的第一份好禮，就是《玩具總動員》聯動的限時英雄——巴斯光年！
其餘免費好禮包括全新的玩具主題造型、亂鬥聖誕節外觀、進度資源，以及其他全新禮物！
即使你某一天忘記登入，也不用擔心！在2025年1月1日之前，你仍然可以登入遊戲領取它們。
超級豬豬華麗變身，超級聖誕樹閃亮登場！
本次的活動時間更長，更棒的是，大家能獲得的獎勵數量沒有上限！
活動期間，你每天都會獲得入場券。即使沒有使用當天的入場券參加活動對戰，這些入場券也不會浪費，而是會存起來，你在活動期間可以隨時使用它們！
使用入場券參加活動並獲得對戰勝利，可為你的戰隊累積積分。總分越高，你的戰隊在超級聖誕樹活動結束時能獲得的獎勵就越多！
此外，超級聖誕樹活動中的遊戲模式和隨機事件也比以往更多。
超級聖誕樹戰隊活動將於12月25日結束。活動結束當天，戰隊中的成員就可以開啟屬於自己的禮物囉！
比薩星球活動將在1月進行，大家可以透過活動免費獲得「奔騰光年」造型，以及全新英雄「謎寶」！
大家在本次活動中的主要目標是贏取比薩片，並在全新電玩商店中使用比薩片購物！
在電玩商店中，你可以用比薩片購買各種特惠包，包括全新的亂鬥星勢力主題造型、特殊外觀、遊戲貨幣、禮物以及英雄！如果你存下了足夠的比薩片，甚至還可以用來兌換全新英雄謎寶！
每天，電玩商店中的「爪子」還能免費為你抓取一個特惠包！
完成特別任務，或參加全新排行榜活動，都可獲得比薩片！
這次排行榜活動與天使大戰惡魔的對決活動類似，每次排行榜持續3天。
你每天都會獲得入場券，可用來參加活動對戰。贏得勝利可獲得積分，用來提升你在排行榜上的排名。
此外，如果你表現出色，還可以獲得更多積分！以更快速度取勝、造成大量傷害/治療、達成獲勝目標、擊殺英雄，都能讓你獲得更多積分！
同隊成員需要同心協力累積一場對戰的總積分，如果獲勝，還可額外獲得積分加成！
本次活動的模式會使用各個標準遊戲模式的2v2版本，還有全新的「亂鬥曲棍球」和「特別快遞」模式！
活動期間，部分模式也會出現在獎盃活動中。
遊戲的一般商店中也會推出每日比薩外送，大家每天都可以領取比薩片。而最後的登入獎勵，是可免費獲取的「奔騰光年」造型！
比薩星球活動將於1月2日開始，2月5日結束，與亂鬥星勢力主題季同步！
謎寶了解從古至今所有桌遊的規則。如果你膽敢不守規則……嗯，我只能說你不會想破壞規則的。謎寶痛恨作弊者，還有不守規矩的傢伙。但規則也有個例外，那就是謎寶自己！
普通攻擊：謎城散射
謎寶射出的子彈會小幅度自動轉向，飛向最近的敵人。
超級技能：大成功
謎寶對骰子動了手腳，用一個20面骰丟出了原生21點！因此，謎寶超級技能範圍內的場景物體，都可被友方射出的所有子彈穿透。
能力之星：直達目標
謎寶的攻擊穿過場景後可造成額外傷害。
能力之星：扭曲規則
大成功還會使範圍內友軍的裝彈速度提升20%。
武裝配件：謎寶莊園
謎寶的下次攻擊會召喚骰塔圍住落點區域，還能造成傷害。
武裝配件：憤怒中離
謎寶痛擊附近的敵人，使其陷入暈眩。謎寶的生命值越低，敵人被擊暈的時間就越長。
專精稱號：作弊大師
奧利踩著他的定製懸浮滑板，在美好星樂園四處炫技、招惹麻煩！他是個老派嘻哈的忠實粉絲，不管到哪裡都會大聲播放喜歡的音樂。他的音樂能感染別人——是真的會感染的那種。英雄們只要聽到他的歌，就會不由自主地跳起舞。
普通攻擊：喧鬧音波
奧利用懸浮滑板發射音波攻擊敵人，可穿透目標造成傷害。
超級技能：花式催眠
奧利使出一招超級酷炫的花式動作，向前衝鋒並蓄力釋放音樂衝擊波。衝擊波可造成傷害，並催眠周圍所有敵人。音樂衝擊波蓄力時，奧利無法攻擊。被催眠的敵人會朝著奧利移動，並且免疫控制。
能力之星：牆面滑行
在牆壁附近時，奧利可以滑得更快，移動速度提升20%。
能力之星：嘻哈嗆聲
使用超級技能向前衝鋒時，奧利會獲得一個護盾。護盾會隨時間不斷衰減。
武裝配件：我的地盤
奧利高高跳起，秀出一個酷炫的翻板動作，並催眠落點處的所有敵人。
武裝配件：萬眾焦點
奧利的下一次攻擊會催眠被命中的敵人。
專精稱號：街頭玩家
蓋瑞- 次元庇護
蓋瑞創造一組新的次元之門，他和友軍穿過這組門時，還會獲得護盾。
珍娜 - 顛峰演出
珍娜在使用天空巡演時，依然可以自由操控自己的移動，甚至能在空中停住！
阿信 - 傾巢出動
阿信超級技能召喚的機器老鼠數量加倍！
異芙 - 世代延續
放出一顆能不斷孵化出幼體的變異蛋，直到被摧毀或持續時間結束才會停止！
貝瑞 - 雙球美味
地上的冰淇淋區域大幅變寬，並且能延伸超過貝瑞超級技能的停止位置。
美樂蒂 - 快閃演出
美樂蒂使用超級技能時，身邊會環繞極限威能音符，最多3個。再加上3個普通音符，美樂蒂身邊一共可環繞最多6個音符！
玩具總動員
奔騰光年
胡迪柯爾特
寶貝嗶嗶
翠絲潔西
玩具
海盜棋子（佩妮）
布偶喵喵（凱特）
呆呆布偶（蘿拉）
海盜桶（達里爾）
亂鬥聖誕節
馴鹿小可愛（邦妮）
歡樂聖誕（珍娜）
聖誕馴熊（妮塔）
糖果炸彈（爆破麥克）
亂鬥星勢力
青蛇戰士（賢治）
蝮蛇戰士（賢治） | 異色造型#1
錦蛇戰士（賢治） | 異色造型#2
月球鑽地機（莫）
巨蟒指揮官（蓋瑞）
星際狂飆（妮塔）
太空戰馬（貝瑞）
天外來客（異芙）
讚爆兄弟
流行天后（美樂蒂）
紅白歌姬（美樂蒂） | 異色造型#1
墨綠歌姬（美樂蒂） | 異色造型#2
潮男鍵盤手（波可）
掰掰霸子（霸子）
閃亮巨星（駛徒）
亂鬥情人節
浪漫紳士（爆破麥克）
邱比特（鷹獵人爆）
其他
叢林小猴（吉恩）
太空爺爺（格爾）
獨行俠（鴉）
機械獵人（佩妮）
嗆嘻哈（奧利）
全倒保齡球（謎寶）
全球總決賽里昂
艾爾普里莫
生命值從6000提升至6300
我們提升了艾爾普里莫的生命值，讓他讓他更硬、更坦、更……總之就是更猛。
阿魯
裝彈速度從1300調整為1100
阿魯的攻擊相對較難命中目標，因此，加快一些阿魯的裝彈速度，應該能讓大家更有效率地進攻，或者更頻繁地射歪。
葳洛
超級技能發射的秘法蟲體積從50增大至150
秘法蟲的體積變大之後，技能會更好辨認，同時也能加強她的操控能力。如果你還是打不到敵人的話，可能就是其他的問題了？
格里夫
超級技能傷害從660提升至720
純粹的數字增加，這很符合格里夫的價值觀。
麥希
普通攻擊傷害從1400提升至1500
我們希望，這次加強能讓她命中攻擊的回報更高，同時也更令人滿意。前提是要打中！
查莉
生命值從3300提升至3500
生命值提升後，查莉應該更能有效應對近距離作戰。
米可
生命值從3000提升至3300
讓猴子擁有更多生命值
納妮
極限威能屬性加成：* 傷害加成：從15%提升至25%* 移動速度加成：從15%提升至25%
Nani?!現在她的極限威能，應該能讓大家感覺更……極限威能了。
莫
普通攻擊裝彈速度從1500調整為2000
超級技能傷害從800降低為600
儘管之前的削弱效果還不錯，但這個可惡的傢伙在普攻和超級技能方面還是太強了。這次調整之後，大家應該需要多用點技巧才能打出效果。
賢治
普通攻擊裝彈速度從800調整為1000
和莫一樣，賢治在削弱之後也還是強度過高。因此，我們減慢了他的裝彈速度，藉此調低他的每秒傷害、超級技能蓄能速度，以及整體生存能力。
法蘭克
能力之星「力量奪取」 - 傷害加成從50%降低至25%
這個大錘子現在沒那麼痛了。
奔騰
生命值從3300降低至3000
奔騰現在太過於霸道了，急需削弱一些生命值，藉此鼓勵大家採取更有策略的玩法，而不是無腦向前衝。
美樂蒂
超級技能蓄能速率降低 - 現在完成蓄能需要命中5發（之前為4發）
這項削弱是為了平衡她太過出色的勝率，並讓她更好接近一點——不過還是很難。
小辣椒
武裝配件「自動瞄準鏡」 - 減速效果移除
藉助這項武裝配件的調整，我們希望能讓她在保持防守方面強度的同時，不會讓對手感到太過挫敗。
克蘭西
強化階段3提供的移動速度加成從170降低至100
克蘭西的小短腿不應該跑得那麼快……
彈射
武裝配件「連續發球機」 - 傷害從140降低至120
傷害降低後，這個武裝配件的效果應該會更加平衡。要形容一下的話，大概像是一腳踩在樂高上，但至少這塊樂高不是尖的。
限時遊戲模式
New：亂鬥曲棍球（3v3，獎盃模式） - 比薩星球活動的一部分
與亂鬥足球類似，但曲棍球更滑，射出後會在地上滑行！
率先進3球的隊伍獲勝。
New：特別快遞（3v3，獎盃模式） - 比薩星球活動的一部分
只有一條軌道的礦車競速模式。率先將車推到目的地的一方獲勝！
站在車附近即可推動它。如果車邊某一方的英雄較多，則英雄較多的一方仍可推車前進。
在之前曾到達過的地方時，推車會移動得更快。
加時賽期間，推車的速度會大幅提升。
New：2v2遊戲模式 - 比薩星球電玩競賽活動
亂鬥足球
極限淘汰賽
寶石爭奪戰
據點搶奪戰
亂鬥籃球
亂鬥曲棍球
特別快遞
亂鬥聖誕節期間的「超級聖誕樹」戰隊活動中，以下模式將會回歸：
禮物保衛戰
禮物之爭
天降機甲
塗鴉亂鬥
禮不可失（抓水母模式改版）
奪魂之戰
靈魂戰場
隨機事件：雜草叢生、能量無窮、冰河時代、定時爆破、急速開火、強健夥伴、一擊必殺、速戰速決、武裝配件狂歡
場景
移除
莫提斯的暗夜工坊
波可的演奏會
驚魂車站
瘋狂老宅
奇物商店
新增
滑板天地（New）
亂鬥曲棍球（New）
美好星卡通工作室
格鬥遊戲
亂鬥星勢力
Mr. P的冰雪大飯店
電玩街
格里夫的禮品店
模式循環
欄位：5v5亂鬥足球/5v5極限淘汰賽
5v5極限淘汰賽將被移出循環，被5v5積分爭奪戰替代。
欄位：3v3極限淘汰賽和亂鬥擂台
我們會將3v3積分爭奪戰和3v3搶星大作戰模式，與亂鬥擂台放在同一個欄位循環推出。
地圖
搶星大作戰
毫無藉口（舊地圖「紫色天堂」改版）
運河水道
神秘流星
蝮蛇大草原
夾心蛋糕
草叢迷蹤
亂鬥足球
二次進攻（New）
十字球場（New）
精準射門
中心舞台
綠蔭球場
夢幻彈珠
三重威脅
沙灘足球
後院球場
陽光球場
超級海灘
PK大戰
亂鬥擂台
襯裙之戰
永不言敗
潛影巨蛇
勇士之路
猿猴迷陣
禪意花園
寶石爭奪戰
清理森林（New）
更酷的堅石礦井（New）
水晶遊戲場
戈壁陷阱
終點站
堅石礦井
咻咻作響
寶石要塞
鄉趣遊樂場
開闊地帶
地下礦坑
礦車狂奔
金庫攻防戰
更安全區域（New）
超大湖泊（New）
重製工坊（舊地圖「荒涼工坊」的改版）
轟隆峽谷
安全區域
燙手山芋
據點搶奪戰
水上運動（New）
吵鬧鄰居（New）
開門大吉
甲蟲決鬥
灼熱火圈
平行遊戲
極限淘汰賽
中心字母（New）
兩河並行（New）
森林深處（New）
袖珍島嶼（New）
咆哮神廟（New）
青翠廢墟（New）
金臂峽谷
空曠荒野
搖滾蓓爾
新地平線
烈焰鳳凰
四重關卡
積分爭奪戰
分層烘烤
四重傷害
巨大裂口
死亡輪迴
盛產香料
獵殺天堂
荒野生死鬥
酸蝕湖泊
孤島入侵
幽暗溪流
幽暗通道
飛翔幻夢
石牆亂鬥
安全中心
饑荒盛宴
洞穴迷宮
雙重麻煩
乾涸河道
神射手主場
現在可在Supercell商店內購買普通亂鬥通行券
玩家現可在設定內調整音效和音樂的音量
商店新增限定造型和專屬造型的圖示
在不活躍戰隊中的玩家，會偶爾收到關於加入更活躍戰隊的推薦
對戰結束後的按讚/倒讚功能替換為將重播分享至戰隊的選項
修復綠蔭球場（亂鬥足球）和安全區域（金庫攻防戰）中草叢的位置問題，現在地圖兩邊相互對稱
修復夢幻彈珠地圖中重生點錯誤的問題
修復部分iOS裝置的模組紋理顯示粗糙的問題
進一步優化商店效能，降低在低端裝置上的閃退機率、提升商店開啟速度
修復歐提斯極限威能狀態下，能力之星未正常生效的問題（現在會正確發射4發子彈，而不是3發）
修復遊戲鏡頭的設定問題，之前曾出現雙方能看到的地圖視野範圍有所區別的問題
修復莉莉普通攻擊的自動攻擊動畫未正常生效的問題
修復亂鬥足球模式中，隱形英雄靠近足球之後會顯形的問題。
修復流浪貓貓造型的材質問題。
修復歐提斯使用極限威能後，射出的子彈數量多於預期的問題。
修復新亂鬥主題季開始後，部分玩家無法獲得排位賽任務的問題。