PRO通行券同樣具有免費獎勵之路和付費獎勵之路，但與主題季不同的是，PRO通行券的時間為4個月！

為什麼時間設定為4個月？每個PRO通行券賽季都對應本年度的一項重要電競賽事。以2025年為例，首先是五月的Brawl Cup（亂鬥英雄盃）、然後是9月的最終席位資格賽，以及11月的全球總決賽。目前的計劃是，每年會推出3個PRO通行券賽季。