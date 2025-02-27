神話控場型
作為美好星樂園密室逃脫的老闆，芬克斯本應幫助遊客完成任務。然而，他非但沒有幫忙，還利用自己掌控時間的能力惡作劇！
順便一提，他是個貓奴。
芬克斯發射3發遠射程子彈，兩側子彈的傷害為中間子彈的50%。
芬克斯扭曲一片區域內的時間，經過其中的敵方子彈會被減速，隊友和芬克斯自己的子彈則會被加速！除了加速效果效果，芬克斯自己的攻擊還會獲得傷害加成。
能力之星：堆疊時空
芬克斯受扭曲時光加成的子彈造成傷害後，可以延長扭曲時光的持續時間。
能力之星：漫長等待
芬克斯的普通攻擊命中敵方英雄時，還會使其裝彈速度變慢，持續一小段時間。
武裝配件：逆轉未來
芬克斯踏入時間長河，回到幾秒前所在位置，同時恢復到此時的彈藥量。
武裝配件：靜滯放逐
芬克斯下次普攻的中心位置子彈會凍結敵人的時間，使其無法做出任何動作。在此期間，被凍結的敵人免疫一切傷害。
神話輸出型
露米是個熱情洋溢的重金屬樂迷，也是個天才鼓手。她在美好星樂園找了份工作，用自己的鼓棒換來了連枷「晨星」。露米可以操控冰與火兩種元素，和她害羞的性格、對音樂的熱情真是相得益彰！
露米丟出她的一把連枷「晨星」。將兩把都丟出去後，第三次攻擊會召回所有武器。武器返回時會對路徑上的所有敵人造成傷害！
露米重擊地面三次，製造大爆炸，造成範圍傷害。第三次爆炸會短暫禁錮敵人，使他們無法移動，但仍可正常攻擊。
能力之星：燎原烈火
露米超級技能製造的爆炸還會點燃地面，持續幾秒。火焰傷害與超級技能爆炸傷害呈正比。
能力之星：減速律動
露米召回晨星時，命中的敵人還會被暫時減速。
武裝配件：光芒乍現
露米點燃丟到地上的晨星，燃起的火焰會對附近敵人造成傷害。
武裝配件：無情冰霜
露米在丟到地上的晨星周圍製造寒風，將地面變成光滑冰面。
PRO通行券：全新排位賽進度系統
我們為排位賽設計了一項類似亂鬥主題季的進度系統：PRO通行券。
PRO通行券同樣具有免費獎勵之路和付費獎勵之路，但與主題季不同的是，PRO通行券的時間為4個月！
為什麼時間設定為4個月？每個PRO通行券賽季都對應本年度的一項重要電競賽事。以2025年為例，首先是五月的Brawl Cup（亂鬥英雄盃）、然後是9月的最終席位資格賽，以及11月的全球總決賽。目前的計劃是，每年會推出3個PRO通行券賽季。
和舊版的排位賽獎勵機制相比，PRO通行券的免費獎勵更容易獲取且更豐富，滿級後還有傳奇寶物之星作為額外獎勵！
以下是詳細資訊：
要推進進度，獲得獎勵……
需要先獲取PRO通行券經驗值！
收集PRO通行券經驗值，即可推進PRO通行券的進度。獲得途徑包括：
贏得排位賽勝利（與主題季經驗值類似，但PRO通行券經驗值為每週重置一次，且必須獲勝才能獲得）。
提升RANK。
在event.brawlstars.com觀看電競賽事直播並參與互動（全年適用）。
購買PRO通行券，可立即推進一定進度，並且會獲得雙倍PRO通行券經驗值加成（每週的PRO通行券經驗值上限也會對應加倍）。
付費通行證的定價為24.99美元*，時間4個月（相當於每月6.25美元），包含上面列出的全部獎勵！
* 該價格可能會因玩家所在地區而有所不同。
PRO通行券帶來了獨特且可升級的全新造型稀有度：PRO！
PRO造型可透過推進PRO通行券的進度來進行升級！
PRO造型最多可以升級11次，升級需要使用「造型升級」，造型升級可透過PRO通行券獲取。此外，PRO造型推出8個月後，對應的「造型升級」會出現在排位賽寶物之星當中。
每次升級都會提升造型的視覺效果，包括全新的重生動畫和其他外觀，例如全新的動態英雄亂鬥名片！
每個賽季，大家都可透過PRO通行券的免費獎勵之路獲得一款傳奇稀有度的造型！
首款PRO造型是「超時空先鋒」柯爾特！
更具競技性的排位賽經驗
1.我們為最頂尖的高手們新增了一個全新的RANK——PRO
2.我們正在從多個方面嘗試解決「分數膨脹」的問題
3.配對機制優化
4.隨機事件移除
排位賽中的新遊戲模式
為了保持新鮮感，我們會嘗試每個月在排位賽中換上一種新遊戲模式。我們會先在一般獎盃活動中測試這些模式的競爭性，然後再讓它們登上排位賽的大舞台！
關於排位賽重製還有更多調整即將推出。
多到我們專門為此發布了一篇更新公告！在這裡，你可以查看排位賽重製的所有詳細調整（真的很多）。
本次更新將推出12位英雄的極限威能！
它們將分兩批推出，每批推出6個。
卡爾：烈焰迴旋
卡爾極限威能狀態下的超級技能會留下一條火焰尾跡，點燃觸碰到火焰的敵人！
曼蒂：糖果狂歡
曼蒂的超級技能會同時向三個方向發射甜蜜射線。
漢克：追蹤魚雷
漢克超級技能發射出的魚雷會自動調整方向飛向目標！
鷹獵人爆：陷阱密佈
鷹獵人爆的超級技能會丟出5個狩獵陷阱，而非3個。極限威能陷阱不會影響之前丟出的超級技能陷阱，因此，鷹獵人爆總共可以在地圖上放置超過7個狩獵陷阱！
碧兒：保護蜂后
碧兒超級技能放出的機械蜜蜂會在最大射程（或命中）時分裂成2隻，進一步增加超級技能的射程和覆蓋範圍。
MR.P：超級助手
Mr. P的基地會召喚變得超強的機器企鵝助手，最多可以同時出動兩個超級助手。
梅格：鎢鋼鐵臂
強襲機甲的鐵臂揮舞範圍大幅度提升。梅格離開強襲機甲時會獲得承受傷害護盾。
查斯特：百味糖果
查斯特將三種超級技能組合起來，發射出一顆百味糖果。這顆糖果能夠爆炸造成傷害，產生傷害煙霧，還會在地面上留下一個減速區域，持續幾秒鐘。
蘿拉：極致魅影
蘿拉的自戀心理膨脹成超級魅影，具有更高生命值和傷害！
葛羅姆：終極殉爆
葛羅姆的大十字爆炸可以爆炸兩次，第二次爆炸會呈X形。二次爆炸也能造成傷害、摧毀牆壁並擊退敵人。
巴斯特：主角光環
巴斯特投射的防護罩變成360度環繞自己，而且反彈攻擊可造成更高傷害！
山姆：極限鐵拳
碎骨指虎可以丟得更遠。極限威能狀態下，如果指虎丟中了敵方英雄，山姆的超級技能會立刻完成蓄能。
芬克斯的時光魔法破壞了時之沙主題季，取而代之的是沙之暗潮，遠古的邪惡力量也被喚醒！
「木乃伊戰士」法蘭克 | 亂鬥通行券
「暗之木乃伊戰士」法蘭克 | 異色1 | 高級亂鬥通行券
「光之木乃伊戰士」法蘭克 | 異色2 | 高級亂鬥通行券
「拉夫西斯二世」 | 超稀有
「艷后茱茱」 | 超稀有
「邪惡法老」奧利 | 史詩
「神燈怪客」謎寶 | 史詩
「聖甲蟲」斯威克 | 史詩
邪惡的鐵甲蟲霸和他的跟班「電馭者」將美好星樂園作為他們肆虐橫行的下一個目標。
炫光至尊和他的超級英雄們能抵擋得住嗎？或許他們需要一位神秘客的幫助……
「懲戒者」嗶嗶 | 亂鬥通行券
「正義懲戒者」嗶嗶 | 異色1 | 高級亂鬥通行券
「高尚懲戒者」嗶嗶 | 異色2 | 高級亂鬥通行券
我們之前舉辦了主題為「英雄集結」的玩家創意造型大賽，以下造型均由在該比賽中獲勝的玩家設計。
「炫光至尊」山姆 | 史詩
設計者：FinnyShow
「烈焰之翼」珍娜 | 史詩
設計者：WarpWave
「鎮御戰神」葛羅姆 | 史詩
設計者：J-Y Jacky
「鐵甲蟲霸」卡爾 | 史詩
設計者：Artho_Max
「電馭者」查克 | 史詩
設計者：Gedi-Kor
「均衡行者」巴斯特 | 史詩
設計者：Vinuui
想在《荒野亂鬥》中使用UNO迴轉牌嗎？現在機會來了！
全新遊戲模式
我們將推出全新UNO模式，融合了經典的《荒野亂鬥》元素和UNO牌！
在這個模式中，每支隊伍一開始都會拿到一手UNO牌，獲勝條件就是把手裡所有的牌都丟到棄牌堆！
率先丟出所有UNO牌的隊伍即可獲勝。
出牌 = 特殊能力
出掉特定的UNO牌後，英雄可獲得特殊能力！
罰抽兩張牌
隊伍成員獲得2個能量方塊
跳過牌
敵方隊伍無法攻擊
迴轉牌
摧毀敵方目前持有的所有卡牌，並將這些卡牌挪回基地
小提示
英雄可以用身體擋住敵方飛過來的UNO牌
使用彈簧板時也可以攜帶UNO牌
UNO主題外觀
除了新的遊戲模式，查斯特還將獲得一款獨特的UNO造型，非常適合在對戰中給敵方英雄來一發UNO迴轉。
此外，還有一大波UNO主題的其他外觀即將推出，千萬別錯過！
武裝配件不再有使用次數限制，調整為有冷卻時間限制！
這代表在一場對戰中，只要武裝配件冷卻結束就隨時可以使用它，而且使用 次數無限！
小提示：
武裝配件的冷卻時間將根據其強度而有所不同。例如，莉莉的武裝配件「藏木於林」有22秒的冷卻時間，而羅莎的武裝配件「植物生長燈」則只有10秒冷卻時間。
此前為英雄增加一次武裝配件使用次數的強化裝置，現在改為使武裝配件的冷卻時間縮短15%。
（請注意：每日簽到功能將在更新推出後的幾天內推出，而不是在更新當天！）
每日登入，贏取獎勵！堅持每日簽到，看著連續簽到的天數越來越多，感覺真是太棒囉！
另外，還可以開啟一塊神秘的幸運餅乾。沒錯！非常神秘。
稀有造型
「暗黑騎士」露米
「勇闖侏羅紀」芬克斯
「煉獄魔女」安珀
「海灘蓓爾」
「血帆副手」范
「果核支配者」異芙
璀璨金和閃耀銀造型
茱茱
謎寶
謝德
奧利
其他
「狂歡曼蒂」 | 神話
「皮卡阿信」 | 「皮卡阿信」 | Supercell商店
奧利
普通攻擊傷害從850提升至1000
超級技能：奧利不再會催眠自己，現在會消耗掉最大彈藥量的50%
謎寶
普通攻擊的裝彈速度提升，所需時間從2秒縮短到1.9秒
拉夫
極限威能的傷害和護盾效果從10%提升至15%
格斯
普通攻擊傷害從1120降低至1080
武裝配件「爆裂幽魂」的傷害從2240降低至2160
駛徒
能力之星「燃料補給」恢復的最大生命值從10%降低至8%
佩妮
極限威能的蓄能倍率從35降低至30
茱茱
超級技能的蓄能速率從90降低至72
（完成超級技能蓄能所需的地面攻擊命中次數從5次提升至6次，草叢/水面攻擊命中次數從6次提升至7次）
麥克絲
極限威能的蓄能倍率從40降低至35
彈射
極限威能的蓄能倍率從40降低至35
阿魯
極限威能的蓄能倍率從40降低至30
賢治
使用超級技能時會準確顯示其返回的位置
由於這一模式深受玩家喜愛，我們決定將其永久加入遊戲，這很合理吧！
為了盡量確保公平，我們對現有的三人荒野生死鬥地圖池進行了大幅調整，以提供更加平衡的遊戲體驗。我們不僅對一些最具標誌性的三人荒野生死鬥地圖進行了調整，還新增了一批由玩家社群設計的全新地圖，這些地圖也同樣遵循了注重平衡性的設計理念。
排位賽遊戲模式和地圖
第1賽季（每個模式3張地圖）
亂鬥足球
極限淘汰賽
寶石爭奪戰
據點搶奪戰
亂鬥曲棍球
第2賽季（每個模式3張地圖）
亂鬥足球
極限淘汰賽
寶石爭奪戰
金庫攻防戰
清潔行動
場景
移除：
冰雪大飯店
美好星戰隊
禮品店
美好星卡通
格鬥遊戲
增加：
龍之熔爐
亂鬥之城
塔拉的市集
埃及
地圖
荒野生死鬥
幽暗溪流（修改）
石牆亂鬥（修改）
饑荒盛宴（修改）
洞穴迷宮（修改）
酸蝕湖泊（修改）
飛翔幻夢（修改）
孤島入侵（修改）
雙重麻煩（修改）
UNO
清新綠色（(New）
無限迴轉（(New）
瘋狂跳過（(New）
5v5積分爭奪戰 / 5v5極限淘汰賽
大戰盆地（(New）
憤怒競技場（(New）
適者生存（(New）
瘋狂幻象（(New）
庭院對抗（(New）
5v5亂鬥足球
極地公園（(New）
備用體育場（(New）
寒冷對峙（(New）
5v5寶石爭奪戰
閃耀森林（(New）
北極伏擊（(New）
寶藏島嶼（(New）
3v3亂鬥曲棍球
低溫戰場
冷藏盒子
星妙花園
清潔行動
暴走垃圾
垃圾大戰
衝鋒垃圾箱
垃圾天堂
直入垃圾桶
回收站點
髒亂小道
尋寶競賽
中層管理
完美撤離
亂鬥星門
亂鬥名片和聲望邊框現已加入你的收藏，可以自由選擇想要配置和展示的款式囉！
你現在可以在英雄介面透過點擊愛心圖示，將英雄設為你的「最愛英雄」。
在排位賽/超級豬豬中，最愛英雄會優先顯示在英雄選擇介面的最前列。
你還可以進行篩選，讓最愛英雄一直顯示在英雄列表的頂部（和帶有任務的英雄顯示方式類似）。
快捷聊天訊息進行了重新排序，最常用的訊息將優先顯示。
璀璨金和閃耀銀造型經過格爾的精心打磨，現在煥然一新，擁有全新的閃亮外觀！
惡魔艾謎造型新增了之前缺失的特效。
優化賢治超級技能的返回特效，使其更準確、更易辨認。
降低遊戲的整體記憶體消耗，較低端裝置閃退的情況將會減少。
降低星光之路佔用的記憶體，提升了回應速度，並且重新為英雄加上了完整的動畫展示。
優化瘋狂老宅地圖的效能表現。
修復一個罕見問題，現在山姆的指虎和格斯的攻擊在跨越水面或特定物體時，不會再出現角度異常。
修復凱特的漏洞。
修復在高級裝置上英雄紋理顯示低解析度的問題。
修復「流行天后」美樂蒂造型意外播放波可普通攻擊音效的問題（我們確保她的歌是自己寫的！）。
修復安傑洛的武裝配件「銳利飛刺」會取消其超級技能持續傷害效果的問題。
修復拜倫的普通攻擊不會觸發震動回饋的問題。
修復羅莎的基礎造型在極限威能期間，使用其他造型的普通攻擊特效的問題。
修復葳洛的能力之星「盲目狂戀」不能減緩敵人裝彈速度的問題。
修復地圖為「空中運動場」的亂鬥曲棍球對戰中曲棍球會穿過某些障礙物的問題。
修復領取之前的活動獎勵會導致遊戲閃退的問題。
修復在亂鬥曲棍球中英雄無法立即拾取從彈射立柱彈出的曲棍球的問題。
修復山姆在移動時使用超級技能會暫時遺失上半身動畫的問題_（他年紀大了，難免背部會僵硬）。_
修復戰隊聊天中有3款表情無法發送的問題。
為了在全球不同地區確定合適的定價，我們將從此次更新開始逐步在全球推出定價調整。
我們仍需要進行一些測試，才能全面推廣到所有目標地區，因此這些價格調整初期只會在少數幾個國家/地區推出，未來幾個月會逐步擴展到更多國家/地區。
由於目前仍是測試階段，即使在同一區域，不同玩家看到的價格也可能不同。
測試期間，亂鬥通行券贈送功能也會暫時禁用，等測試完成後將會重新啟用。