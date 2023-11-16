本次維護將修復以下問題，並優化傳奇寶物之星獲得的隨機獎勵！

傳奇寶物之星將不再獲得武裝配件、表情、噴漆或個人頭像，相關獎勵將移到神話寶物之星。

傳奇寶物之星可獲得的隨機獎勵將包含能力之星、極限威能，史詩至傳奇稀有度的英雄和超稀有至史詩的造型。

大家仍然可以從傳奇寶物之星獲得資源，但它們將作為後備獎勵。

為了在不增加總獎勵分配的情況下進行此調整，我們不得不重新平衡其他稀有度的資源，因此獲取金幣和雙倍代幣的機率略微降低，而武裝配件、能力之星和極限威能的機率獲得提升。