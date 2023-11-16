本次維護將修復以下問題，並優化傳奇寶物之星獲得的隨機獎勵！
傳奇寶物之星將不再獲得武裝配件、表情、噴漆或個人頭像，相關獎勵將移到神話寶物之星。
傳奇寶物之星可獲得的隨機獎勵將包含能力之星、極限威能，史詩至傳奇稀有度的英雄和超稀有至史詩的造型。
大家仍然可以從傳奇寶物之星獲得資源，但它們將作為後備獎勵。
為了在不增加總獎勵分配的情況下進行此調整，我們不得不重新平衡其他稀有度的資源，因此獲取金幣和雙倍代幣的機率略微降低，而武裝配件、能力之星和極限威能的機率獲得提升。
修復超級豬豬戰隊活動中，前幾名貢獻的成員獲得的寶物之星超出原本兩倍的問題。
如果你想了解，我們並未因上述內容而調降獲得傳奇寶物之星的機率。
修復玩家在星光聯賽仍可選擇被禁用英雄的問題
修復新玩家在榮耀之路解鎖戰隊功能後，自動創建戰隊並損失金幣的問題
修復玩家於雙人生死鬥的某些地圖其出生點會在敵人旁邊的問題
成繭時造成傷害或治療，會在開始而非結束時進行
修復成繭時其他類型的傷害會隨著時間繼續產生影響的問題
平衡性調整：查莉
將敵人包裹成繭的持續時間從10秒縮短為7秒
能力之星「消化殆盡」被包裹成繭的敵人失去50%生命值調降為25%
敵人離開繭的狀態，會保留與成繭時相同的彈藥量
Android系統於Google Play推出最新版本，最新版本號為52.183，請大家記得前往商店更新唷！
修復進入商店導致的閃退問題
修復一些能力之星與武裝配件導致的閃退問題
修復沙迪的超級技能與歐提斯的武裝配件導致的閃退問題
修復珀爾的超級技能傷害未納入累積熱能的問題
修復部分玩家其告別戰隊聯賽推出的每日登入小禮物介面未正常顯示問題
重新啟用極限威能激戰
iOS與Android系統已分別於App Store、Google Play推出最新版本，最新版本號為52.177，請大家記得前往對應商店更新唷！
修復亂鬥擂台選擇第3位英雄或與小隊中最右邊成員互動的問題
修復壞壞皇后的噴漆未顯示問題
類型：控場型
普通攻擊：髮力溜溜球
查莉向前丟擲溜溜球，對砸中的第一個敵人造成傷害，然後球會回到自己手中。
超級技能：作繭縛敵
查莉丟出一團髮絲將命中的敵人包裹成繭，使對方動彈不得，直到身上的繭被去除。
武裝配件：蜘蛛攻勢
查莉放出3隻蜘蛛，這些蜘蛛會尋找並攻擊最近的敵人。
武裝配件：從繭修復
查莉將自己裹進繭裡，恢復總生命值的50%。
能力之星：消化殆盡
被包裹成繭的敵人失去50%的生命值。
能力之星：膠戰守則
使用「作繭縛敵」時，髮絲經過的地方會留下一灘髮膠，踩到的敵人會被減速。5秒後，髮膠消失。
極限威能：蛛滿為患
「作繭縛敵」會放出3隻蜘蛛，這些蜘蛛會尋找並攻擊最近的敵人。
羅莎：盤根錯節
羅莎啟用超級技能時會減緩附近所有敵人的速度。
麥希：震爆餘波
麥希的超級技能也會向周圍發射普通攻擊。
阿魯：冰沙風暴
阿魯的超級技能立即冰凍範圍內的敵人。
潔西：炮台2.0
潔西的炮台生命值提升50%，傷害提升20%。
葛蕾特：青春靈魂
葛蕾特衝鋒時，她的靈魂會緊隨其後，對沿途敵人造成傷害。
查莉：蛛滿為患
「作繭縛敵」會放出3隻蜘蛛，這些蜘蛛會尋找並攻擊最近的敵人。
活動：亂鬥萬聖節
白影孤狼（里昂造型，199寶石）
夜鴞魔女（雪莉造型，199寶石）
南瓜神腿（范造型，149寶石/5000閃光幣）- Supercell MAKE造型（GlowingShark設計）
今年的亂鬥萬聖節系列造型將於10月下旬在商店上線。
主題季：怪誕馬戲團
恐怖小丑（山姆造型，79寶石/2750閃光幣）
妖冶眼鏡蛇（蘿拉造型，149寶石/5000閃光幣）- 星光聯賽造型
長牙象妮塔（妮塔造型，299寶石）
馬戲團長（拜倫造型，199寶石）
怪誕馬戲團系列造型將在11月初全新主題季開始時上線。
迷你主題：勇士征程
十首羅波那（葛羅姆造型，199寶石）
神猴哈奴曼（法蘭克造型，199寶石）
孿生箭神（鷹獵人爆造型，199寶石）& 至高箭神（鷹獵人爆造型，49寶石，獲得「孿生箭神」後才能購買）- 異色造型
勇士征程系列造型將於11月中旬在商店上線。
幽靈詭站系列造型驚喜回歸！
殭屍查票員（葛蕾特造型，149寶石/5000閃光幣）
壞壞浣熊拍擋（佩妮造型，149寶石/5000閃光幣）
鏈鋸殺手（巴斯特造型，149寶石/5000閃光幣）
這些造型將於10月下旬上線！
造型重製
柯爾特基礎模組
其他造型
機甲艾德加零號機（艾德加造型，49寶石）& 機甲艾德加初號機（艾德加造型，49寶石）- 將在更新上線時推出（獲得「機甲艾德加」後才能購買，異色造型）
無邪童子軍（格斯造型，29寶石）- 將於10月下旬在商店上線
帶刺玫瑰（查莉造型）- 亂鬥通行券第70階獎勵
驚奇蜘蛛女（查莉造型，29寶石）- 將於11月上旬在商店上線
冰上曲棍球（莫提斯造型，149寶石）- 將於11月上旬在商店上線
耀眼奢華（蘿拉造型，149寶石/5000閃光幣）- 將於11月下旬在商店上線
表情
查莉系列、羅莎系列
超級豬豬系列
夜鴞魔女、白狼里昂、南瓜神腿
怪誕馬戲團小丑、棉花糖、馬戲團長、妖冶眼鏡蛇、長牙象妮塔系列
極限威能：查莉、麥希、葛蕾特、阿魯、羅莎、潔西
電競賽事系列
冰上曲棍球
勇士征程系列、十首羅波那、至高箭神、孿生箭神、神猴哈奴曼
火焰飛車手、狂野路霸、廚娘保力、狂妄叛客、鄉村搖滾、8號加油機
壞壞皇后系列、鋼鐵老麥系列
機甲艾德加零號機、機甲艾德加初號機、光明機甲莫提斯、黑暗機甲莫提斯
潔西系列（模組重製）
摺疊手機
噴漆
查莉
夜鴞魔女、白狼里昂、南瓜神腿
怪誕馬戲團小丑、電鋸魔術系列、馬戲團長、妖冶眼鏡蛇、長牙象妮塔
極限威能：查莉、麥希、葛蕾特、阿魯、羅莎、潔西
十首羅波那、至高箭神、孿生箭神、神猴哈奴曼
壞壞皇后、鋼鐵老麥
玩家頭像
查莉
夜鴞魔女、白狼里昂、南瓜神腿
攝影機
怪誕馬戲團Logo、馬戲團長、妖冶眼鏡蛇、長牙象妮塔
極限威能：查莉、麥希、葛蕾特、阿魯、羅莎、潔西
冰上曲棍球
勇士征程、十首羅波那、至高箭神、孿生箭神、神猴哈奴曼
火焰飛車手、廚娘保力、狂妄叛客、鄉村搖滾
壞壞皇后、鋼鐵老麥
稱號
驚豔全場（查莉）
加強
強化裝置
「強力召喚」的召喚物戰力提升效果從20%增加至25%
與強攻的強化裝置相比，強力召喚的表現不佳。它們需要更適合兼顧兩者的英雄，這是朝向該目標邁出的第一步。
沙迪「狂沙」減少敵人傷害的效果從10%提升至20%
現在，風沙更大了!
「護盾」的生命值從600提升至900
護盾是唯一一種不以百分比調整的強化裝置。如果將其改成以百分比計算，它會從對血量較薄的英雄有利，轉而成對較坦的英雄有利，但那不是我們想要的結果。
里昂「濃厚煙霧」的延長時間從1秒提升至2秒
只需要一秒：對我來說是擊殺的機會，無限可能...
道格
超級技能的射程從20提升至28
超級技能的寬度從50提升至200
現在，為什麼會有人想要錯過美味的熱狗呢？這項調整能讓道格在自己滿血的狀況時，準確對隊友使用他的超級技能。
削弱
武裝配件
「敏捷」的移動速度提升效果從20%降低至15%
歡迎來到叢林，但速度要慢一點。
鴉
武裝配件「緩速毒液」的減速時間從3秒縮短至2秒
武裝配件給鴉過多的控場能力，所以需要對其稍微調整。
查克
查克重生後超級技能不為蓄滿狀態（這將讓他在無敵狀態下無法使用超級技能）
列車稍微誤點。
雪莉
超級技能命中提供的蓄能從112降低至60
再來一次：她在連續使用超級技能上表現過於出色。
格斯
武裝配件「爆裂幽魂」移除擊退效果
擊退敵人加普通攻擊的組合，讓格斯這個輔助型英雄變成令人痛恨的刺客。
珀爾
武裝配件「烤焦如焚」造成的額外傷害從60%降低至40%
是誰讓珀爾料理到這種程度？絕對不是我。
斯威克
武裝配件「黏性殘渣」的持續時間從8秒縮短至6秒
與鴉的原因相同。
范
普通攻擊的基礎傷害由1400降低至1360
最近范得力於超級技能加成和傷害，以致其過於強大。儘管我們希望他保持高風險高報酬的特性，但減少他的傷害，應該可以讓更多英雄在與其近戰時保有一戰之力。
巴斯特
普通攻擊的基礎傷害由1440降低至1400
巴斯特和范一樣，因其數值加強而重新崛起。但再加上其武裝配件「慢動作重播」，讓他略微過強，因此第一步是再次調降他的整體數值。
地圖、遊戲模式和活動循環調整
一般調整
根據玩家社群的投票結果，我們已將社群活動欄位中的「機甲攻堅戰」移除並替換為「亂鬥擂台」，與「積分爭奪戰」一起輪替。
搶星大作戰
未調整
亂鬥足球
移除
PK大戰
夢幻彈珠
新增
鋼鐵柵欄（New）
危險偏移（New）
寶石爭奪戰
移除
戈壁陷阱
地下礦坑
新增
層層疊加（New）
大型倉庫（New）
金庫攻防戰
移除
維修站
新增
飢餓河馬（New）
據點搶奪戰
移除
開門大吉
新增
列車到站（New）
極限淘汰賽
移除
潺潺流水
全新視角
新增
浩瀚無垠（New）
末日水域（New）
荒野生死鬥
移除
洞穴迷宮
孤島入侵
新增
邪惡漩渦（New）
穿越空間（New）
積分爭奪戰
未調整
機甲攻堅戰
移除
全部
亂鬥擂台
新增
穩紮穩打
魔鬼廊道
焦點戰區
遺蹟戰場
排位賽（星光聯賽）
搶星大作戰
神秘流星
運河水道
酷熱地帶
亂鬥足球
綠茵場上
精準射門
超級海灘
寶石爭奪戰
堅石礦井
咻咻作響
終點站
金庫攻防戰
轟隆峽谷
安全區域
燙手山芋
據點搶奪戰
灼熱火圈
甲蟲決鬥
一分為二
極限淘汰賽
金臂峽谷
搖滾蓓爾
空曠荒野
移除主題
機器人工廠
魔法森林
廢料處理場
新增主題
怪誕馬戲團（New）
莫提斯的暗夜工坊
狂牛餐廳
超級豬豬
戰隊聯賽週和戰隊任務週均已從遊戲中移除。
戰隊商店也被移除，還沒用完的戰隊幣將轉化為金幣和能量點數：
戰隊幣的一半將轉化為能量點數，另一半將轉化為金幣。
全新戰隊活動：超級豬豬
取代戰隊聯賽的全新月度活動！
活動期間填滿超級豬豬，活動結束時可砸開它，並獲取豐富的獎勵！
每月超級豬豬活動開始時，每名戰隊成員都會獲得18張入場券，可用來參加活動對戰。
每次在活動對戰中獲勝，都會在超級豬豬內存入金幣、能量點數、閃光幣和寶物之星等獎勵。活動結束後，這些獎勵會分發給所有戰隊成員。
達成每個超級豬豬的里程碑都可以增加成員能獲得的獎勵。
超級豬豬填得越滿，能獲得的獎勵就越多！因此，加入成員多且活躍的戰隊，能大幅增加填滿超級豬豬的機率。
獎勵！
獎勵會根據戰隊成員人數變化。
如果設法用較少的成員填滿超級豬豬，你能獲得的獎勵最大值仍有上限。
這使得較小的戰隊也能受益於活動，但同時防止成員較少時該系統被濫用。
欲獲得獎勵，至少需要贏得一場對戰。
超級豬豬對戰
我們還將跟超級豬豬同步推出全新的遊戲玩法：遊戲模式、地圖和隨機事件（全新）全都隨機！
全新的隨機事件為：
雜草叢生
對戰一開始只有普通的草叢，但這些草叢每秒都會向隨機方向生長。
瘋狂加時賽
對戰一開始就會移除地圖上的所有物體（包括無法被摧毀的牆壁）。
能量無窮
英雄被擊殺時會掉落1個所有人都能收集的能量方塊。
經典對戰
一般對戰，無任何隨機事件。
超級豬豬活動的對戰採用簡化版的星光聯賽賽制：
無禁用英雄階段
無準備階段
兩隊同步選擇英雄（盲選）
雙方隊伍可使用相同英雄
我們調整賽制是為了縮短進入對戰所需的時間，同時讓玩家仍可根據地圖、模式和隨機事件來挑選合適的陣容。
告別戰隊聯賽：登入獎勵活動！
更新實裝後，我們將推出連續25天的登入獎勵活動，以慶祝超級豬豬活動上線，並作為第一次超級豬豬活動開始前，戰隊聯賽和戰對任務被移除而導致獎勵相對變少的補償。
本次登入獎勵包括寶物之星、全新表情，和一份最終獎勵，具體內容將根據玩家在戰隊聯賽中的歷史最高RANK而定：
無戰隊、青銅、白銀和黃金：史詩寶物之星
鑽石和神話：神話寶物之星
傳奇和大師：傳奇寶物之星（最後一天）
戰隊聯賽造型
現在可以透過商店和亂鬥圖鑑購買之前的戰隊聯賽造型，價格如下：
披薩大師（比特8號造型） - 149寶石/5000閃光幣
戰鬥咕咕雞（彈射造型） - 149寶石/5000閃光幣
玩具馬鈴薯（斯威克造型） - 79寶石/2750閃光幣
雄獅（狂牛造型） - 149寶石/5000閃光幣
起司外送員（爆破麥克造型） - 199寶石
其他戰隊相關優化
創建戰隊現在要花費1000金幣。
戰隊功能調整為在總獎盃數達到400時解鎖。
優化戰隊搜尋結果，會優先推薦至少擁有22名活躍成員的戰隊，並按活躍成員數遞減排序。
現在可將對戰重播分享到戰隊聊天中。
優化邀請玩家加入戰隊的功能。
5款全新極限威能將在更新上線時推出。
查莉的極限威能會在全新亂鬥主題季開始後推出。
在更新上線後，可以優惠價格（79寶石）在商店中購買極限威能。
可以優惠價格（144寶石）在商店中購買極限威能典藏特惠包。
在推出的2週後，可使用5000金幣購買全新極限威能。
完成活動任務時，玩家將可獲得1個隨機的極限威能！
活動任務的目標從贏得對戰調整為在對戰中啟用極限威能。
如果完成任務時已擁有所有極限威能，則會獲得1000金幣作為替代獎勵。
寶石兌換金幣的預設比例調整：
調整前：1寶石 = 9.3金幣
調整後：1寶石 = 10金幣（增加7.5%）
重新上線標準金幣特惠包，內容將按調整後的兌換比例計算：
30寶石 = 300金幣（0%額外金幣）
80寶石 = 880金幣（10%額外金幣）
170寶石 = 2040金幣（20%額外金幣）
360寶石 = 4680金幣（30%額外金幣）
修復漢克造型「狂野牛仔」在與敵方重疊時可造成更高傷害的問題。
修復升級賈姬時提示錯誤的問題。
修復康迪留斯跳躍畫面出錯的問題。
修復觀戰/觀看重播時，擊殺特效造成遊戲閃退的問題。
修復部分動畫抖動的問題。
修復可以看到尚未推出英雄的問題。
修復珀爾極限威能生效範圍錯誤的問題。
修復部分英雄瞄準指示器不準確的問題。
修復其他與瞄準指示器相關的問題。
修復葳洛超級技能「鬼迷心竅」相關的問題。
修復查斯特能力之星「鈴鐺絕技」無法獲得傷害加成的問題。
修復查斯特重生後超級技能錯誤的問題。
修復格斯獲勝動畫錯誤的問題。
能量點數的上限現在已徹底移除。
部分語言修改珀爾的專精頭銜。
優化開啟寶物之星時所需的載入時間。
針對價值199寶石和299寶石的造型，系統會自動將造型相關的外觀物品發放給玩家。