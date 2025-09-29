我們即將推出全新聯名活動，帶領大家一起前往地底！嗯，大概算是地底吧⋯⋯

活動期間大家將前往4座不同城市，體驗全新限時能力「地鐵超能」，在全新遊戲模式「地鐵競速」中一路狂奔，還可以解鎖《地鐵跑酷》主題獎勵（其中包括傑克奧利造型），以及眾多精彩內容！

但要想拿到獎勵，你需要收集鐵軌，以在獎勵軌道上不斷前進。那麼，要如何獲得鐵軌呢？

每天贏取對戰勝利（取代每日寶物之星）

每週的一組新任務！

「超級火車」戰隊活動

對決

內容創作者活動（記得關注你喜愛的創作者，了解最新動態）

途徑 鐵軌（能獲得的最大數量） 對決 100（如果你非常努力） 每日勝場 189 特別任務 150 「超級火車」戰隊活動 160 Supercell商店 5 內容創作者小禮物 20 總計 624

手提音響

在獎勵之路上前進，還會獲得手提音響作為獎勵！

每個手提音響都裝滿了各種超讚獎勵，其中包括特別的活動獎勵——《地鐵跑酷》聯名造型、街頭和塗鴉主題造型，還有其他酷炫外觀。此外，每個手提音響都必定會開出一個地鐵超能！

但請注意，並非所有活動相關造型都可透過手提音響開出，像是： 傑克奧利（透過活動獎勵軌道獲取） 街頭嘻哈、潮流先鋒和都市機能（亂鬥通行券及高級亂鬥通行券造型） 塗鴉里昂（能透過戰隊活動獲得此造型） 塗鴉蜜娜（能透過蜜娜的登場活動英雄寶箱獲得）



地鐵超能

共有8項不同的地鐵超能，每項分為3個等級

在對戰中，你可以透過一個額外的搖桿按鈕來使用地鐵超能，就跟超級技能的用法一樣

地鐵超能可在具有對應隨機事件的遊戲模式中使用

以下是活動期間可使用的地鐵超能列表： 超級運動鞋： 跳過任意障礙，落地時會獲得臨時速度加成和護盾 英雄磁鐵： 將一個英雄拉向你的位置 滑板車： 滑行穿過障礙，對敵人造成傷害，還可在終點位置擊暈敵人 屏障陷阱： 用火車路障困住敵人 噴射背包： 在空中飛行一段時間，從天上發動攻擊，還會留下帶減速效果的噴漆 高速鐵軌： 發射一枚能造成傷害、留下鐵軌的子彈。你在鐵軌上的移動速度會更快 立體音響： 製造一道音樂衝擊波，可擊退敵人、治療隊友 彈簧高蹺： 將自己拉向敵人或障礙物



地鐵競速

環繞不同地圖展開的10人競速！率先通過全部10個檢查站的玩家獲勝！

被擊殺會使你回到上一個通過的檢查站

擊殺其他玩家可獲得臨時速度加成

每張地圖上都會有警衛追趕你！

地圖上還會有火車穿行，被撞到就會受到傷害

活動日程

第1週 - 紐約

地鐵競速遊戲模式

第2週 - 柏林

戰隊活動：超級火車 - 戰隊齊心協力收集鐵軌，推進共用戰隊獎勵軌道的進度。全體戰隊成員都能獲得獎勵，最終獎勵是「塗鴉里昂」造型！

第3週 - 里約

全新英雄蜜娜登場活動 - 詳情參見後文介紹

第4週 - 東京

每日對決 - 在3個遊戲模式中挑選想參加的模式，然後在每場對戰中爭取贏得高分。對決排名越高，能獲得的鐵軌就越多！

活動期間的每個週末，特定遊戲模式還會具有全新的金幣如雨隨機事件：

對戰中會隨機生成金幣，撿起金幣即可在對戰結束時獲得額外獎勵

隊友撿到金幣，你也會獲得對應獎勵

只有對戰獲勝，才能保住自己撿到的金幣

每天可透過該隨機事件獲得的金幣數量具有上限

地鐵跑酷活動將於9月4日開始，並將於9月30日結束。