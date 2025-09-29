Skip to content
Supercell logo
Back to Brawl Stars News
2025年9月28日
Blog – Brawl Stars

2025年9月更新詳情

維護時間：9月29日

問題修復：

  • 先前安傑洛啟用極限威能時，如果他在蓄力普通攻擊時遠離目標一定距離，會導致極限威能普通攻擊附帶的持續傷害效果異常消失。此問題現已修復。

  • 修復使用高分達人異色造型時，蜜娜的能力之星「行雲流水」無法正常為自己治療的問題。

  • 修復蜜娜超級技能介紹錯誤顯示「持續時間」的問題，實際應顯示「傷害」。

維護時間：9月17日

修復問題：

  • 修復玩家卡在排位賽配對中的問題。

  • 修復特朗克極限威能狀態下，超級技能攻擊未能正常給超級技能蓄能的問題。

  • 修復部分英雄的減速/加速問題。

維護時間：9月12日

問題修復：

  • 修復謝德極限威能和格爾超級技能的蓄能速率異常的問題。

  • 納妮超級技能召喚出的皮皮，移動速度現在會隨時間提升。

  • 貼近牆壁時使用衝鋒類武裝配件，不再會使英雄沿著牆壁衝鋒。

  • 在具有隨機事件的遊戲模式中，可以正常累積「使用某英雄贏得對戰」這類紀錄的進度。

  • 凱特無法再透過使用地鐵超能來跳過超級技能動畫。

  • 修復在具有地鐵超能隨機事件的遊戲模式中，有時會無法使用地鐵超能的問題。

全新活動！荒野亂鬥x地鐵跑酷

我們即將推出全新聯名活動，帶領大家一起前往地底！嗯，大概算是地底吧⋯⋯

活動期間大家將前往4座不同城市，體驗全新限時能力「地鐵超能」，在全新遊戲模式「地鐵競速」中一路狂奔，還可以解鎖《地鐵跑酷》主題獎勵（其中包括傑克奧利造型），以及眾多精彩內容！

但要想拿到獎勵，你需要收集鐵軌，以在獎勵軌道上不斷前進。那麼，要如何獲得鐵軌呢？

  • 每天贏取對戰勝利（取代每日寶物之星）

  • 每週的一組新任務！

  • 「超級火車」戰隊活動

  • 對決

  • 內容創作者活動（記得關注你喜愛的創作者，了解最新動態）

途徑鐵軌（能獲得的最大數量）
對決100（如果你非常努力）
每日勝場189
特別任務150
「超級火車」戰隊活動160
Supercell商店5
內容創作者小禮物20
總計624

手提音響

在獎勵之路上前進，還會獲得手提音響作為獎勵！

每個手提音響都裝滿了各種超讚獎勵，其中包括特別的活動獎勵——《地鐵跑酷》聯名造型、街頭和塗鴉主題造型，還有其他酷炫外觀。此外，每個手提音響都必定會開出一個地鐵超能！

  • 但請注意，並非所有活動相關造型都可透過手提音響開出，像是：

    • 傑克奧利（透過活動獎勵軌道獲取）

    • 街頭嘻哈、潮流先鋒和都市機能（亂鬥通行券及高級亂鬥通行券造型）

    • 塗鴉里昂（能透過戰隊活動獲得此造型）

    • 塗鴉蜜娜（能透過蜜娜的登場活動英雄寶箱獲得）

地鐵超能

  • 共有8項不同的地鐵超能，每項分為3個等級

  • 在對戰中，你可以透過一個額外的搖桿按鈕來使用地鐵超能，就跟超級技能的用法一樣

  • 地鐵超能可在具有對應隨機事件的遊戲模式中使用

  • 以下是活動期間可使用的地鐵超能列表：

    • 超級運動鞋：跳過任意障礙，落地時會獲得臨時速度加成和護盾

    • 英雄磁鐵：將一個英雄拉向你的位置

    • 滑板車：滑行穿過障礙，對敵人造成傷害，還可在終點位置擊暈敵人

    • 屏障陷阱：用火車路障困住敵人

    • 噴射背包：在空中飛行一段時間，從天上發動攻擊，還會留下帶減速效果的噴漆

    • 高速鐵軌：發射一枚能造成傷害、留下鐵軌的子彈。你在鐵軌上的移動速度會更快

    • 立體音響：製造一道音樂衝擊波，可擊退敵人、治療隊友

    • 彈簧高蹺：將自己拉向敵人或障礙物

地鐵競速

環繞不同地圖展開的10人競速！率先通過全部10個檢查站的玩家獲勝！

  • 被擊殺會使你回到上一個通過的檢查站

  • 擊殺其他玩家可獲得臨時速度加成

  • 每張地圖上都會有警衛追趕你！

  • 地圖上還會有火車穿行，被撞到就會受到傷害

活動日程

第1週 - 紐約

  • 地鐵競速遊戲模式

第2週 - 柏林

  • 戰隊活動：超級火車 - 戰隊齊心協力收集鐵軌，推進共用戰隊獎勵軌道的進度。全體戰隊成員都能獲得獎勵，最終獎勵是「塗鴉里昂」造型！

第3週 - 里約

  • 全新英雄蜜娜登場活動 - 詳情參見後文介紹

第4週 - 東京

  • 每日對決 - 在3個遊戲模式中挑選想參加的模式，然後在每場對戰中爭取贏得高分。對決排名越高，能獲得的鐵軌就越多！

活動期間的每個週末，特定遊戲模式還會具有全新的金幣如雨隨機事件

  • 對戰中會隨機生成金幣，撿起金幣即可在對戰結束時獲得額外獎勵

  • 隊友撿到金幣，你也會獲得對應獎勵

  • 只有對戰獲勝，才能保住自己撿到的金幣

  • 每天可透過該隨機事件獲得的金幣數量具有上限

地鐵跑酷活動將於9月4日開始，並將於9月30日結束。

亂鬥萬聖節活動

今年我們會提早開啟亂鬥萬聖節活動！在這次獨立的活動中，你需要收集糖果、贏取獎勵，並對抗來自未知黑暗維度的可怕首領！

糖果

  • 收集糖果可兌換各種獎勵，其中包括：

    • 可立即打開的南瓜寶箱，贏取各種驚喜獎勵

    • 可升級的給糖寶箱，可選擇在活動晚一點的時候再打開以獲取更豐厚的獎勵

  • 透過每日獲勝、特別任務和擊敗亂鬥萬聖節首領贏取糖果！

甜蜜衝鋒

  • 甜蜜衝鋒只會在特定的週末開啟！

  • 每天可在遊戲模式介面啟用一次

  • 10分鐘內，獲勝可贏得額外糖果

  • 台北/香港時間每天16:00重置

  • 如果甜蜜衝鋒在對戰中途過期，該場對戰你依然可獲得額外糖果

亂鬥萬聖節首領連戰模式

  • 挑戰多個階段、難度逐漸提高的首領

  • 每個階段都會提供糖果獎勵

  • 每個首領都有不同的能力和打法。以下是大家需要應對的首領：

    • 瘟疫醫生鴉 - 高機動性，淬毒攻擊

    • 南瓜頭滴答 - 召喚能爆炸的小兵控場

    • 狂舞巴士史派克 - 具有連鎖效果的遠程攻擊

    • 傷疤賢治 - 可召喚超級複製體賢治的幽靈武士

    • 石像鬼R-T - 防禦力強，策略控場

    • 幽靈潛者彈射 - 到處都是子彈！

亂鬥萬聖節活動將持續整個10月。具體日期後續會另行公布！

全新英雄

蜜娜

神話輸出型

  • 天賦：攻擊後會顯示代表連擊時限的進度條，時間限制內蜜娜再次使用普通攻擊可使出下一個招式。如果超出時限，則普通攻擊的招式會重置回第一招

  • 普通攻擊：連擊戰舞

    • 蜜娜可在限定時間內循環使用三種攻擊。如果攻擊錯過了時限，則會中斷連擊，然後從第一種攻擊重新開始循環。此外，蜜娜每次攻擊都會往前衝刺一小段距離。

    • 第一招：較遠射程、較窄範圍

    • 第二招：中等射程、中等範圍

    • 第三招：較近射程、較大範圍

  • 超級技能：風暴狂舞

    • 蜜娜攪動氣流製造暴風，將她前方的敵人擊飛，造成大量傷害

  • 能力之星1：行雲流水

    • 蜜娜使出連擊第三招時還會治療自己，數值為所造成傷害的50%

  • 能力之星2：技驚四座

    • 蜜娜的超級技能還能將敵人禁錮在原地，持續0.5秒

  • 武裝配件1：風車迴旋

    • 製造一面持續3秒的風牆，可阻擋彈道攻擊

  • 武裝配件2：舞無止境

    • 蜜娜的下次超級技能如果命中目標，則可立即完成蓄能

  • 稱號：颶風

茲奇

神話控場型

  • 普通攻擊：請看這裡！

    • 茲奇在目標位置召喚一道閃電。在短暫延遲後，閃電就會（真的會！）劈下並造成傷範圍傷害

  • 超級技能：最偉大的風暴

    • 茲奇展現他最偉大的魔術表演，一場強力閃電風暴！它可以飛速穿過場景物體，並對捲入其中的敵人造成傷害。只要有敵方英雄位於閃電風暴範圍中，風暴的移動速度就會減慢

  • 能力之星1：渾身發麻

    • 被茲奇超級技能擊中的英雄，會在1秒內減速20%

  • 能力之星2：魔術大師

    • 當閃電命中敵人時，茲奇下次普通攻擊的傷害會提升30%

  • 武裝配件1：電光四射

    • 茲奇每秒都會召喚閃電攻擊最近的敵人，持續5秒，不消耗彈藥

  • 武裝配件2：閃電登場

    • 下一道閃電會將茲奇傳送到攻擊的目標位置。

  • 稱號：大魔術師

全新英雄登場活動

新英雄推出的方式迎來重大改動！現在你可以參加為期10天的全新活動，在活動中有機會免費解鎖最新推出的英雄！

  • 每天你將獲得3張入場券來參加活動

  • 這些入場券無法累積，記得每天使用！入場券會在第二天補滿。

    • 如果要和好友組隊參加，則隊伍中的所有玩家都必須有入場券

  • 使用入場券的對戰與超級豬豬類似，其遊戲模式會隨機選擇且有英雄選擇階段。除了自己的英雄以外，你也可以免費選用戰力等級滿級的全新英雄！

  • 遊戲模式：

    • 蜜娜 - 亂鬥足球、積分爭奪戰、寶石爭奪戰

    • 茲奇 - 據點搶奪戰、極限淘汰賽、搶星大作戰

  • 每獲勝2場（神話英雄為2場，其他稀有度可能會有所變化），你就會獲得一個全新英雄主題的特別寶箱。寶箱中有機率開出全新英雄、特殊外觀、養成資源和遊戲貨幣，其中還包括寶石哦！

  • 累積打開一定數量的英雄寶箱後（蜜娜和茲奇均為14個），就必定能獲得對應全新英雄

    • 如果你的運氣很好，提前開出了新英雄，那麼打開14個英雄寶箱之後必定獲得的獎勵則會是特別的神話造型！

    • 如果你在獲得英雄之前就拿到了新造型，則造型會先存入造型庫中，獲取英雄後即可正常使用

  • 寶箱也可在商店中購買，並且也會計入開啟的英雄寶箱數量，讓你能更快拿到新英雄

  • 我們還會推出鏡像亂鬥活動，所有玩家都會使用滿級全新英雄，讓大家能更快上手

  • 活動結束後，全新英雄會在亂鬥主題季結束前上線星光之路。也就是說，如果你沒有在活動中拿到新英雄，存下的英雄積分會計入到新英雄的解鎖進度中

全新極限威能

  • 奧利：從不停手

    • 奧利跳起來了！他的音樂衝擊波範圍更大，而且蓄力不會消耗彈藥

  • 拜倫：混亂藥劑

    • 拜倫的超級技能現在會從超級技能命中位置向四面八方發射普通攻擊

  • 芬克斯：時間旅行

    • 芬克斯在身邊額外召喚出一片超級技能區域，並且會跟隨他移動

  • 載勇：萬人迷

    • 極限威能期間，載勇的超級技能冷卻時間縮短，並且每次使用都有額外加成

  • 茱茱：惡咒加持

    • 茱茱召喚更大的格里格里，其移動速度和生命值都更高，並且可以射出更大、傷害更高的飛針

  • 謎寶：扭曲規則

    • 謎寶的超級技能覆蓋範圍擴大，並且可以使謎寶和隊友穿過牆體、在水面行走

  • 賴瑞和羅瑞：三體問題

    • 賴瑞呼叫支援，召喚出第2台原型羅瑞機器人，其生命值和傷害比羅瑞本體還要高。相關的武裝配件只會對羅瑞本體生效

  • 特朗克：循跡進擊

    • 特朗克的超級技能還會在敵人身上留下螞蟻，可對目標造成持續傷害

全新造型

《地鐵跑酷》與街頭藝術

  • 街頭嘻哈 | 亂鬥通行券

  • 潮流先鋒 | 亂鬥通行券 | 異色1

  • 都市機能 | 亂鬥通行券 | 異色2

  • 電音DJ | 極限威能

    • 打碟高手 | 極限威能 | 異色1

    • 節奏達人 | 極限威能 | 異色2

  • 節奏大師 | 神話

  • 傑克奧利 | 史詩

  • 琪琪珍娜 | 史詩

  • 弗蘭克拜倫 | 史詩

  • 塗鴉里昂 | 稀有

  • 塗鴉駛徒 | 稀有

  • 塗鴉愛莉 | 稀有

  • 塗鴉蜜娜 | 稀有

亂鬥萬聖節

  • 瘟疫醫生 | 亂鬥通行券

    • 死亡之門 | 亂鬥通行券 | 異色1

    • 老獵人 | 亂鬥通行券 | 異色2

  • 幽靈潛者 | 神話

  • 石像鬼 | 神話

  • 少年狼 | 史詩

  • 南瓜頭 | 傳奇

  • 傷痕賢治 | 極限威能

其他造型

狂舞巴士亂鬥

  • 蟋蟀普里莫 | 史詩

  • 瘋狂小丑 | 史詩

  • 狂舞巴士 | 史詩

亂鬥學院

  • 邪典教授 | 史詩

  • 惡作劇大師 | 史詩

  • 逃學少女 | 史詩

Supercell ID

  • 漁大師霸子 | 史詩

閃耀銀和璀璨金造型

  • 閃耀銀愛莉

  • 璀璨金愛莉

  • 閃耀銀特朗克

  • 璀璨金特朗克

平衡性調整

加強

  • 嗶嗶

    • 全壘打能量條現在使用後就會開始蓄能，無論彈藥槽是否全滿

  • 歐提斯

    • 生命值從3200提升至3400

    • 普通攻擊傷害從3x460提升至3x500

  • 雪莉

    • 使用武裝配件「衝鋒跑鞋」時還會補滿彈藥

  • 比特8號

    • 普通攻擊傷害從6x640提升至6x680

  • 查克

    • 極限威能的蓄能倍率從20提升至30

  • 格爾

    • 普通攻擊傷害從6x560提升至6x600

  • 克蘭西

    • 1階段升級所需命中次數從9次降低為7次

    • 2階段升級所需命中次數從8次降低為7次

    • 能力之星「戰場老兵」提供的初始軍牌數量從3降低為2，但升級所需命中次數也從6次降低至5次

  • 拉夫

    • 普通攻擊的子彈飛行速度提升10%

  • 里昂

    • 近距離傷害提升幅度從30%增加至35%

  • 特朗克

    • 現在具有坦克天賦

削弱

  • R-T

    • 極限威能額外傷害從25%降低至15%

    • 極限威能提供的減傷效果從25%降低至15%

  • 塔拉

    • 武裝配件「異界魔術師」 - 冷卻時間從15秒提升至17秒

  • 凱特

    • 極限威能的蓄能速率降低，所需命中次數從8次提升至10次

  • Mr. P

    • 極限威能的蓄能速率從35降低至30

  • 鷹獵人爆

    • 極限威能的蓄能速率從45降低至40

  • 莉莉

    • 極限威能下的超級技能飛行速度從5600降低至5000

  • 邦妮

    • 極限威能的蓄能速率從40降低至35

亂鬥競技場調整

加強

  • 吉恩

    • 每級傷害加成：從6%提升至7%

    • 每級移動速度加成：從8%提升至10%

    • 每級裝彈速度加成：從2%提升至2.5%

  • 艾爾普里莫

    • 每級生命值增加：從880提升至900

    • 每級傷害加成：從4%提升至5%

  • 達里爾

    • 每級生命值增加：從880提升至900

    • 每級傷害加成：從4%提升至5%

  • 里昂

    • 每級傷害加成：從5%提升至6%

  • 碧兒

    • 每級傷害加成：從6%提升至8%

  • 麥克絲

    • 每級生命值增加：從600提升至700

  • 小風

    • 每級生命值增加：從450提升至600

削弱

  • 謝德

    • 每級傷害加成：從5%降低至3%

    • 每級裝彈速度加成：從2%降低至1.5%

  • 茱茱

    • 每級生命值增加：從550降低至450

    • 每級裝彈速度加成：從2%降低至1.5%

  • 保力

    • 每級傷害加成：從3%降低至2%

  • 曼蒂

    • 每級傷害加成：從9%降低至7%

  • 賴瑞和羅瑞

    • 每級生命值增加：從550降低至450

  • 狂牛

    • 每級傷害加成：從4%降低至3%

  • 載勇

    • 每級生命值增加：從550降低至450

  • 愛莉

    • 每級傷害加成：從4%降低至3%

    • 每級裝彈速度加成：從2%降低至1.5%

  • 邦妮

    • 每級傷害加成：從9%降低至7%

  • R-T

    • 每級傷害加成：從4%降低至2%

  • 道格

    • 每級生命值增加：從500降低至450

    • 每級裝彈速度加成：從2.5%降低至2%

  • 亂鬥競技場中的重生時間現在會隨著等級提升而變久

  • 現在對戰中會顯示重生倒數計時

  • 對戰落敗時失去的獎盃數增加50%

地圖、遊戲模式和活動循環調整

常駐遊戲模式循環調整：

  • 亂鬥足球、極限淘汰賽、亂鬥曲棍球、5v5極限淘汰賽、寶石爭奪戰和亂鬥競技場將不再與其他遊戲模式輪替

  • 金庫攻防戰、據點搶奪戰和道具跑跑將在同一欄位中輪替

  • 亂鬥躲避球、亂鬥排球和亂鬥籃球將在同一欄位中輪替

  • 積分爭奪戰、搶星大作戰和亂鬥擂台將在同一欄位中輪替

地鐵競速模式新地圖：

  • 喇叭小鎮

  • 混亂地鐵

  • 回頭反擊

  • 環繞線路

  • 彩虹車道

  • 鳴笛決鬥

  • 鐵軌衝鋒

場景

  • 新增：

    • 地鐵跑酷

    • 地鐵跑酷（荒野生死鬥）

    • 莫提斯的暗夜工坊（荒野生死鬥）

  • 移除：

    • 愛神沼澤

    • 刃之國（荒野生死鬥）

排位賽

  • 第1賽季

    • 精選遊戲模式：據點搶奪戰（地圖池額外增加兩張地圖）

    • 免費英雄輪換：賴瑞和羅瑞、莉莉和安珀

  • 第2賽季

    • 特選遊戲模式：搶星大作戰（地圖池額外增加兩張地圖）

    • 免費英雄輪換：鷹獵人爆、芽芽和賢治

榮耀之路與英雄獎盃徽章

全新英雄獎盃徽章：

  • 重製徽章系統，以區分體現不同英雄頭像

  • 英雄的徽章會顯示在亂鬥名片上，以及總英雄獎盃數旁邊

  • 1000盃以上新增多個獎盃星階，分別為1200盃、1500盃和2000盃

    • 達到這些新獎盃星階，可使該英雄永久獲得對應徽章

    • 賽季獎盃重置仍為1000盃

  • 獎盃模式中1000盃以上的配對機制有所調整，使玩家能更常配對到獎盃數接近的玩家

榮耀之路新增3個區域：

  • 荒野牧場

  • 麥克的礦井

  • 狂野西部小鎮

主題季獎勵和記錄調整

專精移除對應的部分資源轉移到了主題季免費獎勵之路：

  • 第0階：+500金幣

  • 第1階：+500能量點數

  • **第25階：**隨機寶物之星改為300英雄積分

  • **第26階：**與第28階獎勵互換位置

  • 第48階：+2500金幣

紀錄調整

  • 狂牛：在單場對戰中擊退英雄次數從8次改為3次

  • 霸子：單次超級技能擊暈英雄數從3個改為2個

  • 查斯特：單次極限威能內釋放超級技能次數從3次改為2次

  • 柯爾特：單次超級技能造成傷害從15000改為10000

  • 道格：單場對戰復活友軍次數改為3次

  • 艾德加：單人荒野生死鬥中擊殺的英雄數從3個改為2個

  • 法蘭克：單場對戰超級技能一次性擊暈多個英雄的次數從2次改為1次

  • 賈姬：單場對戰承受傷害從50000改為25000

  • 載勇：單場單人荒野生死鬥中的治療量從10000改為7000

  • 小風：忍者形態下單次超級技能擊殺英雄數從3個改為2個

  • 凱特：單場對戰中在友方英雄背上擊殺英雄數從3個改為2個

  • 里昂：單場對戰中不被擊殺情況下擊殺英雄數從6個改為4個

  • 謎寶：穿牆擊殺英雄數改為3個

  • 莫提斯：單場對戰中單次衝鋒命中多個英雄的次數從3次改為1次

  • 妮塔：用熊靈造成的傷害從50000改為10000

  • 奧利：單場對戰中單次超級技能嘲諷多個英雄的次數從3次改為1次

  • 小辣椒：單場對戰中在最高傷害距離下擊殺英雄數改為3個

  • 奔騰：在最高階段下擊殺英雄數改為3個

  • 極限威能：單場對戰使用極限威能次數從3次改為2次

  • 新增亂鬥競技場相關紀錄：

    • 單場對戰獲取3次怪獸強化效果

    • 擊殺一名等級至少比你高5級的英雄

以上只是我們對記錄系統的改動計劃中的一部分。我們仍在不斷探索紀錄系統的潛力，後續會分享更多改動計畫的細節。

全球定價調整

我們今年稍早進行的全球定價調整測試圓滿完成！

這代表各地的價格調整將在9月2日和更新同步推出。調整涉及世界各地的100多個國家和地區，包括拉丁美洲、非洲、東歐、東南亞和中亞等地。

亂鬥通行券價格較低地區的玩家無法將通行券贈送給價格較高地區的玩家。

問題修復與遊戲性優化

  • 調整蓋瑞能力之星「煥然一新」的描述，以符合其實際效果。

  • 修復亂鬥足球的瞄準指示器以及其他投擲類指示器，使其顯示正確方向

  • 修復安傑洛被擊殺後，超級技能無法造成傷害的問題

  • 修復部分英雄在獎盃保衛戰中攜帶獎盃時，無法正常攻擊的問題

  • 靈魂戰場中的防禦塔現在可以攻擊隱形目標了

  • 修復鴉造型的超級技能飛刀都是顯示預設造型特效的問題

  • 狂牛的超級技能衝鋒現在會視玩家使用的造型而有不同特效

  • 超級豬豬的入場券數從15張降低至6張，同時填滿超級豬豬所需的勝場數也因此調低。