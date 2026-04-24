2026年4月更新詳情
商店全面改版
商店迎來大改版！在新版商店中，你可以更輕鬆地查看特惠、瀏覽不同區塊，並精準找到想看的內容！
商店現在有多個分頁，每個分頁都有各自精選的特惠。如果某個分頁沒有可顯示的特惠，就會自動隱藏，讓介面保持乾淨整潔！滑動瀏覽分頁內容時，分頁選單會自動縮小，騰出更多空間讓你查看詳細資訊。
最多可同時顯示7個分頁。
點擊任一特惠，就會開啟其詳情介面，你可以在此查看特惠裡包含什麼物品，以及其他相關資訊。
每項物品在詳情介面中都會有對應的描述。
奇物商店
花費閃光幣獲得造型的全新方式來啦！每天查看專屬特惠，獲得酷炫裝扮！
這裡每24小時都會刷新各種可用閃光幣購買的造型特惠包。每48小時，還會刷新一個可用寶石購買的閃光幣禮包。玩家看到的特惠內容會因人而異。
每天來商店點擊揭曉特惠內容，每次揭曉可獲得10閃光幣。
大家將更有機會刷新出常用英雄的造型、最近解鎖英雄的造型，或是已擁有且戰力等級達到11級的英雄造型。
特惠包：
特惠類型分為普通（一款造型、兩項小獎勵）和大型（兩款造型、四項小獎勵）。
造型獎勵類型包括：單款造型，或是在某個稀有度中選擇一款。
小獎勵類型包括：寶物之星（隨機）、寶物之星（傳奇）、極限威能寶物之星、混沌之星、榮耀寶箱（小型至終極）、超級寶箱、天使之星、惡魔之星、壽司卷、機甲寶箱、表情、噴漆以及頭像。
折扣幅度從完全不打折到完全免費都有可能。
茱茱會負責看店，並透過語音、聊天氣泡和動作做出各種反應！
全新英雄
達米安-神話-坦克型
達米安超愛震耳欲聾的聲浪！他和弟弟德拉古一起擔任樂團主唱，但音樂會讓他陷入無法控制的狂怒，摧毀眼前的一切！他激情演出的結尾，通常是摧毀舞台周圍的一切……包括其他英雄。
天賦：受到傷害時會為超級技能蓄能。
普通攻擊-搖滾三重奏：達米安揮出一記兇猛重拳！連續命中兩拳後，他的下一次攻擊會變成爆裂飛踢，可擊退並點燃敵人。火焰會在短暫延遲後爆開，並蔓延至附近的敵人。
超級技能-衝撞競技場：達米安縱身一躍，砸出一片衝撞競技場。在衝撞競技場內，敵人碰到音箱就會被擊退，並受到1400點傷害。
武裝配件-搶麥療傷：達米安將他的麥克風丟向目標位置。第一個撿起麥克風的隊友可以恢復生命值。
武裝配件-震撼音牆：達米安召喚出一整面音箱高牆！這些音箱無法被摧毀，但持續時間有限。
能力之星-硬核互動：達米安將目標撞到牆上時，會將其擊暈。
能力之星-拳拳到肉：超級技能期間，達米安的拳頭上會燃起火焰，可以灼燒敵人！
極限威能-怒焰高歌：達米安使用超級技能落地時，還會點燃地面！處於衝撞競技場中的敵人會每秒受到傷害。
絲塔諾娃-神話-刺客型
雖然只是個角色扮演愛好者，但她堅信自己就是動漫裡的角色——絲塔諾娃！說來尷尬，她還覺得只要揮舞手裡的大劍，就能解決現實生活中的所有問題……
普通攻擊-舞動秀髮：絲塔諾娃用她如動漫般閃亮的秀髮作為武器，發射兩枚金色子彈！
超級技能-水晶變身：絲塔諾娃發動衝刺並變身為終極形態，召喚出她的諾娃大劍！她可獲得移動速度加成，將造成的傷害轉換為治療，而且普通攻擊還會變換形態。變身狀態可持續7秒。
武裝配件-漂浮領域：絲塔諾娃部署一個反重力裝置，讓隊友可以在效果範圍內飄起來！
武裝配件-友誼與正義之星：絲塔諾娃發射一個能量球，可對敵人造成傷害，或為隊友提供等量治療。在命中目標前，她還可以傳送到能量球所在的位置！
能力之星-神力暴漲：絲塔諾娃在變身狀態下命中敵方英雄時，傷害提升5%，最高提升30%。
能力之星-美好星科技：絲塔諾娃的普通攻擊還能為隊友恢復生命值。
博爾特-史詩-坦克
博爾特是「激鬥球」系列的一款玩具，他的核心設計理念就是透過滾來滾去造成傷害！儘管是為戰鬥而生，但博爾特一直想成為一台賽車——極速狂飆才是他的夢想。千萬別擋他的路！
天賦：移動時，移動速度會不斷提升。
普通攻擊-激鬥衝撞：博爾特可以滾向其他英雄並造成傷害！他的速度越快，造成的傷害就越高。他的普通攻擊會釋放過剩熱量，提升速度，使滾動撞擊變為範圍傷害並造成兩倍傷害！
超級技能-超速運轉：博爾特開始瘋狂運轉，提升速度並獲得減傷效果，並留下一條可造成傷害的尾跡！
武裝配件-頂級機油：博爾特可根據他目前的速度獲得一個生命值護盾。
武裝配件-彈球起跳：博爾特跳向目標位置，並造成範圍傷害。落地時可摧毀場景物體，但也會讓速度歸零。
能力之星-斷線風箏：全速撞擊敵人時，博爾特可擊飛目標！
能力之星-勢不可擋：超級技能期間，博爾特免疫群體控制效果，最高速度還會提升15%。
美好超新星活動
在美好超新星活動中，大家可以免費解鎖芬克斯造型「虛空尊者」！此外，還可提升各個美好星戰士的變身後強度，並在特定遊戲模式中使用。變身隨機事件將在精選遊戲模式以及隨機的天梯模式中生效。
當有超新星水晶隨機事件時，地圖上會隨機生成水晶。撿起水晶後，可暫時變身為五個美好星戰士之一！
美好星戰士擁有獨特的技能組，是絲塔諾娃、史派克、碧兒、茱茱、安珀的變身形態，但會比原型英雄更強。
英雄在變身過程中會有特效。
隨機事件分為兩種，一種包含絲塔諾娃，另一種不包含（她將在活動期間推出）。
美好星戰士的起始戰力等級為11級，可透過開啟超新星之星升級，最高可升至30級。
例外情況：絲塔諾娃一開始就是滿級。絲塔諾娃的變身水晶將於活動第2週上線。
透過超新星之星獲得美好星戰士升級時，活動介面會顯示對應美好星戰士的攻擊動畫。點擊即可發動攻擊，對邪惡的芬克斯造成傷害！對芬克斯造成足夠傷害後，你就能贏得他的造型！如果你已經解鎖了「虛空尊者」造型，則會獲得替代獎勵。
全新增益吊飾
葛蕾特
武裝配件1-納稅證明（重製）
葛蕾特發射一枚可魅惑敵人1秒的子彈。需要消耗彈藥。
增益吊飾效果：魅惑子彈可穿透英雄和場景物體。
武裝配件2-抓到你了（重製）
葛蕾特發射一枚子彈，造成傷害的80%會轉換為對自身的治療。需要消耗彈藥，在進入冷卻前可使用三次。
增益吊飾效果：治療效果可以溢出，生成一個最高1000生命值的護盾。
能力之星1-沿途施壓
葛蕾特的超級技能會把沿途的敵方英雄撞到衝鋒的最遠距離！在最遠端，敵人會被擊暈0.2秒。
增益吊飾效果：葛蕾特超級技能的衝刺速度會變得非常快。
能力之星2-稅賦減免
葛蕾特使用超級技能時會獲得75%的減傷效果。如果命中英雄，還可獲得30%的減傷護盾。
增益吊飾效果：葛蕾特命中英雄時還會偷走對方33%的彈藥。
極限威能「青春靈魂」的增益吊飾效果
葛蕾特每次普通攻擊後都會再補上一枚更小的子彈，造成的傷害會降低。
格里夫
武裝配件1-豬公撲滿
格里夫扔出一個裝滿鞭炮的豬公撲滿，短暫延遲後就會爆炸。爆炸可摧毀障礙物、對範圍內的敵人造成傷害，還能擊退英雄。
增益吊飾效果：格里夫的普通攻擊命中豬公撲滿後可為它蓄能，提升爆炸範圍和傷害！豬公撲滿蓄能完畢後會立刻爆炸。
武裝配件2-沐浴金幣（重製）
格里夫向目標區域發射一陣金幣雨，對範圍內的敵人持續造成傷害。
增益吊飾效果：金幣雨的範圍會隨時間逐漸擴大。
能力之星1-不用找了（重製）
格里夫的攻擊範圍會稍微變寬，且會額外扔出一排金幣。
增益吊飾效果：彈藥全滿時，普通攻擊還會發射一枚巨型金幣，造成額外傷害！
能力之星2-止跌回升
格里夫每隔2秒會恢復15%已損失的生命值。
增益吊飾效果：超級技能撒出的鈔票返回時，還會為格里夫恢復5%失去的生命值。
極限威能「退稅登記」的增益吊飾效果：
極限威能期間，格里夫的普通攻擊還能穿透敵人。
艾德加
武裝配件1-跑酷徽章（重製）
艾德加甩出圍巾，抓住距離最近的英雄或牆壁。圍巾命中時，艾德加會跳到對應英雄或牆壁的後方。
增益吊飾效果：艾德加成功抓住牆壁或英雄後，還會暫時獲得移動速度加成。
武裝配件2-核心鍛鍊
艾德加獲得一個護盾，起初可抵擋3700點傷害。護盾效果會隨時間逐漸減弱。
增益吊飾效果：他還會免疫群體控制效果，持續1秒。
能力之星1-強行著陸
艾德加使用超級技能和武裝配件「跑酷徽章」著陸時，會對附近的敵人造成傷害。如果直接命中目標，則可造成更高傷害。
增益吊飾效果：直接命中目標還會為艾德加的超級技能蓄能。
能力之星2-越戰越勇
普通攻擊提供的治療效果提升30%。
增益吊飾效果：擊殺英雄時，艾德加會立即恢復一定比例的最大生命值。
極限威能「極限爆發」的增益吊飾效果：
艾德加的普通攻擊還會額外揮出兩次圍巾，射程較遠但傷害較低。本體圍巾和極限威能圍巾都能攻擊到距離較近的敵人。
全新極限威能
娜吉亞極限威能-蛇罐成雙：娜吉亞的超級技能會扔出6個罐子，其中放出的毒蛇還會留下一條可造成中毒效果的路徑！
亂鬥主題季與造型
主題季-美好星戰士
美好星戰士史派克 | 史詩 | 亂鬥通行券
美好星哨兵 | 史詩 | 亂鬥通行券 | 異色造型1
美好星守護者 | 史詩 | 亂鬥通行券 | 異色造型2
虛空葛蕾特 | 史詩 | 亂鬥通行券
白矮星人 | 史詩 | 亂鬥通行券 | 異色造型1
黑洞星人 | 史詩 | 亂鬥通行券 | 異色造型2
美好星戰士茱茱 | 神話 | 149寶石
美好星戰士碧兒 | 史詩 | 149寶石
美好星戰士安珀 | 傳奇 | 299寶石
虛空安珀 | 傳奇 | 299寶石
虛空尊者 | 神話 | 199寶石
主題季-亂鬥球星
超級球星吉恩 | 史詩 | 亂鬥通行券
熱血門將 | 史詩 | 亂鬥通行券 | 異色造型1
可靠門將 | 史詩 | 亂鬥通行券 | 異色造型2
超級球星卡爾 | 史詩 | 亂鬥通行券
可靠鋒線 | 史詩 | 亂鬥通行券 | 異色造型1
踢球手 | 史詩 | 亂鬥通行券 | 異色造型2
超級前鋒 | 傳奇 | 299寶石
全自動記分員 | 神話 | 199寶石
獨臂四分衛 | 神話 | 199寶石
黑哨裁判 | 神話 | 199寶石
其他造型
我的英雄學院
歐爾麥特：艾爾普里莫 | 傳奇 | 299寶石
死柄木弔：格斯 | 神話 | 199寶石
無重麗：珍娜 | 史詩 | 149寶石
笨久：范 | 史詩 | 149寶石
爆豪：艾德加 | 神話 | 199寶石
電競賽事
電競賈姬 | 史詩 | 149寶石
閃耀銀和璀璨金造型
璀璨金娜吉亞
閃耀銀娜吉亞
造型重製
神話和傳奇造型現在都擁有額外特效了！
多種稀有度的造型起始動畫迎來優化。
除我的英雄學院造型外，所有新造型都不再包含表情、噴漆和頭像。
平衡性調整
加強
露米
普通攻擊的子彈飛行速度從3200提升至3500。
基礎生命值從3100提升至3500。
露米在最近幾個月的表現一直不太理想，甚至可以說是「很弱」。因此，我們希望能讓她有更多機會展現技能組的優勢，更快發揮武裝配件的戰術價值與控場效果。我們也提高了她的基礎生命值，希望她在換血時有更高的容錯率。
蘿拉
超級技能製造出的魅影分身離蘿拉較近時，傷害降低幅度從50%調整為35%。
蘿拉的整體表現處於中下游水準，我們需要多給她一點關愛，提升她的競爭力。我們希望透過這次調整，讓她在使用魅影分身控場壓制時更具威脅性，同時也讓這個技能的容錯率再高一些。
范
基礎生命值從4500提升至4800。
范目前的表現有點過於兩極——不是超強，就是超弱。這次調整是為了讓范在激進前壓時更安全一些，並且有能力壓制更多英雄，就算換血也能佔據優勢。
奔騰
超級技能命中後提供的蓄能從70提升至75。
奔騰目前的狀況算是比較健康，只需要稍微加強一些，讓他的節奏更快、存在感更強。這次改動能讓奔騰玩家在使用超級技能進攻時，更容易打出技能循環。
麥希
能力之星「精準射擊」的傷害加成從20%提升至25%。
目前射手型的英雄競爭相當激烈，而在他們之中，麥希就顯得有些弱勢了。提升最大射程傷害後，她應該能跟上其他熱門英雄，獲得更多上場機會。
德拉古
超級技能的減傷效果從15%提升至20%。
超級技能的移動速度加成從15%提升至20%。
在坦克橫行的版本中，德拉古確實不太坦得住，進攻威脅也不夠，導致他的競爭力略顯不足。透過這次調整，他將重新找回開啟超級技能後強大的控場與壓制能力。
載勇
武裝配件「慢歌金曲」的冷卻時間從15秒縮短為12秒。
載勇的整體表現還算不錯，但他的兩個武裝配件在多數情況下強弱差異明顯。我們希望平衡兩者的競爭力，讓它們都具備一定的使用價值。
達里爾
超級技能的傷害從400提升至660。
達里爾在特定條件下的表現相當亮眼，但他的功能性和進攻性仍需要一些加強，這樣才能和當前版本的強勢坦克英雄競爭。
琪琪
普通攻擊提供的移動速度加成從30%提升至35%。
普通攻擊的最大彈藥量從8提升至10。
琪琪若想完成閃避攻擊、追擊敵方英雄的任務，還需要再更靈活一些。這次調整的目標，是讓琪琪能更頻繁地利用普通攻擊進行機動，並更有效地應對生命值較高的英雄。
格魯伊
普通攻擊射程從20提升至22。
上一輪調整對格魯伊的削弱有些過頭，讓他只有在少數情況下，才能好好發揮治療職責。將先前的削弱回調一半後，他應該能具備一定的影響力，但不至於稱霸所有地圖。
削弱
娜吉亞
只點擊一次普通攻擊時，娜吉亞第二段攻擊自動釋放的毒蛇不再自動瞄準敵方英雄。但在恰當時機手動點擊來觸發第二段攻擊時，仍然可自動瞄準距離最近的英雄。
超級技能和能力之星釋放的毒蛇基礎生命值均從1600降低至1200。
超級技能和能力之星釋放的毒蛇被消滅後不再爆炸，只會在命中敵方英雄時爆炸。
娜吉亞的普通攻擊容錯率極高，而且在獲取資訊和探草方面過於強大。此外，她的毒蛇也讓許多英雄十分頭痛——遠程英雄得消耗多發彈藥才能將其消滅，近戰英雄則因無法安全清理牠們，幾乎沒有任何反制手段。透過這些調整，近戰英雄在面對娜吉亞時應該會更有把握，也更有機會偷襲她。
里昂
問題修復：能力之星「遁走之術」和武裝配件「神隱結界」的移動速度加成不再疊加。
基礎生命值從3600降低至3300。
里昂一直都是表現最出色的英雄之一，他不只可以提供穩定的輸出，還能透過武裝配件為隊伍提供強大的增益效果。隨著近期的問題修復以及基礎生命值下調，他的定位會更貼近玻璃大砲型刺客，需要依靠優秀的走位，才能完全發揮技能組的威力。
茲奇
普通攻擊的子彈延遲從700提升至750。
超級技能的蓄能速率從85降低至80。
武裝配件「電光四射」的冷卻時間從13秒延長至17秒。
茲奇能在近期版本中迅速進入強力英雄行列，主要歸功於他普通攻擊極高的穩定性，這讓他成為一名壓制力極強的控場型英雄。我們不想把他的普通攻擊延遲完全回調到加強前的狀態，但仍希望稍微延長這個時間，讓對手更容易躲開他的攻擊。此外，他的武裝配件「電光四射」能帶來極大的壓制力，因此需要稍微延長冷卻時間，平衡這個技能的強度。
葛羅姆
普通攻擊的傷害從1140降低至1040。
能力之星「X因子」提供的傷害加成從30%提升至35%。
長期以來，葛羅姆一直讓操作較不熟練的玩家頭痛不已，但近期他在高段位的使用率和勝率卻持續提升。在傳奇III以上的排位賽中，他的勝率甚至已躋身前15名。這些調整旨在保留葛羅姆大部分的強度，同時提高打出傷害的操作門檻，希望藉此減輕他對一般玩家的壓制力，同時也為高手玩家提供展現技巧的空間。
莫提斯
能力之星「腹蛇突襲」的減傷效果從40%降低至35%。
莫提斯不只是目前版本的大熱門，而且一直維持著極高的勝率。調整後，他在遠距離突擊時的風險會提高，讓玩家在尋找切入時機時必須更加謹慎。
皮爾斯
超級技能的傷害從1600降低至1400。
能力之星「水流阻力」的減速效果從30%降低至25%。
我們終於要來調整皮爾斯了！皮爾斯的極限威能上線後，他的超級技能變得過於強勢，同時「水流阻力」這個能力之星也讓他取得壓倒性優勢。這些調整會適度削弱他的強度，同時為核心技能組保留足夠的實力。
克蘭西
普通攻擊的射程從25降低至23。
在上一輪調整中，他被加強到有點太OP了。整體來說，他在第3階段的表現相當出色，讓他的軍旅生涯一片光明；但由於上一輪調整提升了他的射程和生命值，導致他能過於輕鬆、穩定地升到這個階段。降低射程後，能減少他成為首選英雄的情況，也會縮小他成為強勢對位的機會，讓這位甲殼類英雄的表現回歸健康水準。
嗶嗶
能力之星「全壘打」的傷害加成從20%降低至15%。
武裝配件「強效維他命」的下一次攻擊治療效果從60%降低至50%。
嗶嗶依然是不折不扣的強勢英雄，經過上一輪的調整，她在高端局中的勝率仍然高居榜首。削弱爆發力和生存能力後，嗶嗶應該會更常敲出三壘安打，而不是每次都全壘打，同時她被三振的機率也會更高。
調整
毒氣現在會對身處其中的英雄造成額外傷害。越靠近毒氣深處，受到的傷害就越高！
地圖、遊戲模式、場景和活動循環調整
團隊首領戰：虛空葛蕾特和虛空尊者芬克斯
兩種全新的團隊首領戰登場，帶來嶄新挑戰！所有團隊首領戰現在都改為5位玩家參戰。
虛空葛蕾特：摧毀黑暗之書巢穴，否則你將被成群的迷你虛空葛蕾特淹沒！
虛空尊者芬克斯：這是一場分為兩個階段的團隊首領戰。芬克斯首次被擊殺後，會以更強大的虛空尊者形態回歸！位於中央的防禦塔會在協助英雄和攻擊英雄這兩種形態之間切換。芬克斯還會召喚他的貓咪朋友（凱特）來幫忙擊殺英雄。
首領競速分數：擊殺最高難度的首領後，你會看到自己拿下該分數的最快通關時間。
隊友被擊殺後，現在會掉落其持有的全部能量方塊，而不再是只掉一半。
全新限時遊戲模式
ADIDAS活動
荒野亂鬥聯動ADIDAS，限時足球社群活動熱烈開踢！在全新超級球星模式中馳騁球場，參加ADIDAS星樂園盃活動，並在全新場景「ADIDAS競技場」中盡情享受遊戲！
超級亂鬥足球：
超能版亂鬥足球，帶來考驗團隊合作與操作精準度的全新機制，讓高超球技能獲得更多回報！
帶球時，英雄可以為射門蓄能。
按住攻擊鍵即可為球蓄能。
蓄能完成的球會對英雄造成傷害。
隊友接住剛傳出的蓄能足球時，蓄能狀態會短暫保留，方便快速傳球。
守門員：
現在雙方隊伍都會有一名機器人守門員。
守門員可在各自球門附近的特定區域內活動。
守門員會始終在球門與足球之間移動。
守門員會自動撲救任何靠近球門的射門，足球撞到他們時會像撞到牆壁一樣被彈開。
守門員不會被擊殺，而是會短暫陷入暈眩狀態。
場景
移除：
怪誕馬戲團
冰雪島嶼
亂鬥之城
熱戰叢林
星光特技秀
塔拉的市集
新增：
ADIDAS競技場（New）
（超級球星）綠茵球場
生態危機
禮品店
奇物商店
波可的演奏台
金字塔冒險荒野生死鬥（New）
廢料處理場荒野生死鬥（New）
美好星卡通
美好星卡通荒野生死鬥（New）
熱帶島嶼
地圖
超級球星
ADIDAS競技場：
奇蹟競技場
門將天地
大體育場
門前混戰
綠茵球場：
網後狂歡
禁區之狐
點球公園
瘋狂中場
排位賽
第1賽季
精選遊戲模式：據點搶奪戰
精選地圖：臨界點、快速移動
免費英雄輪換：
史詩：葛羅姆
神話：蜜娜
傳奇：鴉
第2賽季
精選遊戲模式：極限淘汰賽
精選地圖：潺潺流水、金臂峽谷
免費英雄輪換：
史詩：碧兒
神話：芬克斯
傳奇：史派克
亂鬥競技場
新一輪針對亂鬥競技場的平衡性調整現已推出，旨在確保競技環境公平又刺激！
皮爾斯
傷害加成從4%降低至2%。
裝彈速度加成從100降低至50。
莫提斯
裝彈速度加成從200降低至150。
生命值加成從650降低至500。
艾謎
傷害加成從2%降低至1%。
西里烏斯
移動速度加成從8降低至6。
柯爾特
傷害加成從6%降低至3%。
滴答
傷害加成從8%降低至7%。
裝彈速度加成從250降低至225。
嗶嗶
生命值加成從750降低至650。
傷害加成從4%降低至3%。
謝德
生命值加成從450降低至350。
載勇
裝彈速度加成從2提升至200（沒錯，先前真的就是2😅）。
賈姬
傷害加成從2%提升至4%。
裝彈速度加成從150提升至200。
阿信
傷害加成從2%提升至3%。
芬克斯
裝彈速度加成從200提升至300。
異芙
傷害加成從4%提升至5%。
蘿拉
傷害加成從4%提升至5%。
裝彈速度加成從150提升至200。
米可
裝彈速度加成從200提升至300。
麥克絲
傷害加成從5%提升至6%。
長期改動與遊戲性優化
一系列精彩的社交新功能與優化即將上線，為你帶來更優質的《荒野亂鬥》遊戲體驗！
特別關注好友（將於更新後期上線）：
將好友加入特別關注列表後，即可在對方上線時收到通知，一起遊戲！
新增設定，可隱藏好友上線通知；也新增了隱身模式選項，開啟後，其他玩家將不會收到你的上線通知。
好友介面調整（將於更新後期上線）：
你現在可以依照以下方式為好友排序：合作取勝、總獎盃數、總巔峰威望、RANK以及上線狀態。
「合作取勝」數據已修復。遊戲現在會準確記錄你與好友共同獲勝的場數。
你可以為好友新增簡短備註，方便記住加入原因或對方身分（該備註僅自己可見）。
在好友選單中，你可以選擇「隱藏好友請求」以及「接收特別關注好友通知」設定。
可加好友清單現已更新，現在也會顯示來自Game Center的可加好友。
天梯模式檢舉系統：
現在天梯模式也加入了檢舉功能（先前僅限排位賽可用）。
玩家現在擁有天梯模式信譽值（與排位賽信譽值彼此獨立）。
如果玩家因放棄比賽或作弊而多次遭到檢舉，將會暫時被禁止參加天梯對戰。與表現不佳相關的檢舉不會影響信譽值。
玩家會先收到一則警告，隨著被檢舉次數增加，將進入冷卻期或臨時封禁。如果玩家持續遭到檢舉，臨時封禁的時間將會延長。
玩家在被禁止參加天梯對戰期間，仍可參加單人荒野生死鬥以及地圖編輯器模式的對戰。
超級豬豬和遊戲內推出的活動也支援檢舉功能與冷卻期。
信譽值可透過正常對戰逐步恢復（也就是在天梯對戰中不被檢舉）。
造型特效優化：
柴犬妮塔的視覺效果已全面升級！先前，這款深受玩家喜愛的造型在普通攻擊和超級技能上一直缺少專屬特效，而這正是遊戲中最常出現的兩類特效。新增柴犬主題的普通攻擊特效，超級技能特效也已徹底重製，採用更加可愛的全新柴犬設計，整體特效已全面提升至《荒野亂鬥》目前的美術水準。
黃金週慶典期間，記得去商店看看柴犬妮塔喔！
舊版造型特效更新：
我們正在探索各種方案，讓那些特效已略顯過時的舊版造型煥然一新！柴犬妮塔是首款獲得這類優化的造型。未來，我們也會在合適的時機，持續推出更多舊版造型的特效升級。敬請期待！
其他：
增益吊飾娃娃機現在會以三人組（3名英雄）為單位分配，讓你有更高機率抽中想要的增益吊飾！
更新上線後14天內，商店將推出一款隨機增益吊飾禮包。
亂鬥足球和亂鬥曲棍球模式中的球體移動機制已更新，現在改為基於物理引擎計算。射門或擊球時的手感會有一點變化，但球體的飛行距離與時機節奏仍會維持一致。這也修復場景遭摧毀時，球體偶爾會失控旋轉的問題。
新增巔峰威望100和200的巔峰威望亂鬥名片。
范的普通攻擊瞄準標記現在會顯示鞋子提供的額外射程。
Dragonforce標誌現已調整為「Dragonforge」。
問題修復
一般問題修復
修復雙人或三人組隊時的配對時間問題。
修復在Android裝置上使用返回鍵退出應用程式，並重新進入遊戲時發生的閃退問題。
英雄問題修復
修復漢克可透過快速轉動普通攻擊進行隱形攻擊的問題。
妮塔的武裝配件「堅硬熊毛」描述現在已與遊戲內實際效果一致。
修復英雄在被葳洛的「鬼迷心竅」控制期間，投擲物品會導致其無法使用普通攻擊和超級技能的問題。
修復葳洛在使用武裝配件「當局者迷」後，普通攻擊無法為超級技能蓄能的問題。
現在會正確顯示格魯伊的攻擊傷害數值，以及下一等級的每秒傷害數值。
修復敵方子彈從琪琪的超級技能範圍內射出時，琪琪的超級技能不會自動蓄能的問題。
修復里昂能力之星「遁走之術」與武裝配件「神隱結界」的移動速度加成效果錯誤疊加的問題。
修復多項音效問題，包括：麥希的熔火鋼龍造型的普通攻擊音效在起手和結束時重複播放、法蘭克的攻擊音效觸發兩次，以及美樂蒂的氣球玩偶造型缺少音效。
修復吉恩的超級技能、蓋瑞的武裝配件可以無視控制免疫效果，照常對目標生效的問題。
修復西里烏斯召喚的魔影是具有多種攻擊方式的英雄（如賢治）時，其攻擊可能出現異常的問題。
修復道格的極限威能也可以為飛行狀態下的珍娜提供鏡像普通攻擊，導致珍娜可以在空中利用鏡像攻擊命中她下方敵人的問題。
修復史派克的武裝配件「尖刺針包」無論有沒有增益吊飾，其傷害均未正常按距離變化的問題。