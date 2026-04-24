加強

露米

普通攻擊的子彈飛行速度從3200提升至3500。

基礎生命值從3100提升至3500。

露米在最近幾個月的表現一直不太理想，甚至可以說是「很弱」。因此，我們希望能讓她有更多機會展現技能組的優勢，更快發揮武裝配件的戰術價值與控場效果。我們也提高了她的基礎生命值，希望她在換血時有更高的容錯率。

蘿拉

超級技能製造出的魅影分身離蘿拉較近時，傷害降低幅度從50%調整為35%。

蘿拉的整體表現處於中下游水準，我們需要多給她一點關愛，提升她的競爭力。我們希望透過這次調整，讓她在使用魅影分身控場壓制時更具威脅性，同時也讓這個技能的容錯率再高一些。

范

基礎生命值從4500提升至4800。

范目前的表現有點過於兩極——不是超強，就是超弱。這次調整是為了讓范在激進前壓時更安全一些，並且有能力壓制更多英雄，就算換血也能佔據優勢。

奔騰

超級技能命中後提供的蓄能從70提升至75。

奔騰目前的狀況算是比較健康，只需要稍微加強一些，讓他的節奏更快、存在感更強。這次改動能讓奔騰玩家在使用超級技能進攻時，更容易打出技能循環。

麥希

能力之星「精準射擊」的傷害加成從20%提升至25%。

目前射手型的英雄競爭相當激烈，而在他們之中，麥希就顯得有些弱勢了。提升最大射程傷害後，她應該能跟上其他熱門英雄，獲得更多上場機會。

德拉古

超級技能的減傷效果從15%提升至20%。

超級技能的移動速度加成從15%提升至20%。

在坦克橫行的版本中，德拉古確實不太坦得住，進攻威脅也不夠，導致他的競爭力略顯不足。透過這次調整，他將重新找回開啟超級技能後強大的控場與壓制能力。

載勇

武裝配件「慢歌金曲」的冷卻時間從15秒縮短為12秒。

載勇的整體表現還算不錯，但他的兩個武裝配件在多數情況下強弱差異明顯。我們希望平衡兩者的競爭力，讓它們都具備一定的使用價值。

達里爾

超級技能的傷害從400提升至660。

達里爾在特定條件下的表現相當亮眼，但他的功能性和進攻性仍需要一些加強，這樣才能和當前版本的強勢坦克英雄競爭。

琪琪

普通攻擊提供的移動速度加成從30%提升至35%。

普通攻擊的最大彈藥量從8提升至10。

琪琪若想完成閃避攻擊、追擊敵方英雄的任務，還需要再更靈活一些。這次調整的目標，是讓琪琪能更頻繁地利用普通攻擊進行機動，並更有效地應對生命值較高的英雄。

格魯伊

普通攻擊射程從20提升至22。

上一輪調整對格魯伊的削弱有些過頭，讓他只有在少數情況下，才能好好發揮治療職責。將先前的削弱回調一半後，他應該能具備一定的影響力，但不至於稱霸所有地圖。

削弱

娜吉亞

只點擊一次普通攻擊時，娜吉亞第二段攻擊自動釋放的毒蛇不再自動瞄準敵方英雄。但在恰當時機手動點擊來觸發第二段攻擊時，仍然可自動瞄準距離最近的英雄。

超級技能和能力之星釋放的毒蛇基礎生命值均從1600降低至1200。

超級技能和能力之星釋放的毒蛇被消滅後不再爆炸，只會在命中敵方英雄時爆炸。

娜吉亞的普通攻擊容錯率極高，而且在獲取資訊和探草方面過於強大。此外，她的毒蛇也讓許多英雄十分頭痛——遠程英雄得消耗多發彈藥才能將其消滅，近戰英雄則因無法安全清理牠們，幾乎沒有任何反制手段。透過這些調整，近戰英雄在面對娜吉亞時應該會更有把握，也更有機會偷襲她。

里昂

問題修復：能力之星「遁走之術」和武裝配件「神隱結界」的移動速度加成不再疊加。

基礎生命值從3600降低至3300。

里昂一直都是表現最出色的英雄之一，他不只可以提供穩定的輸出，還能透過武裝配件為隊伍提供強大的增益效果。隨著近期的問題修復以及基礎生命值下調，他的定位會更貼近玻璃大砲型刺客，需要依靠優秀的走位，才能完全發揮技能組的威力。

茲奇

普通攻擊的子彈延遲從700提升至750。

超級技能的蓄能速率從85降低至80。

武裝配件「電光四射」的冷卻時間從13秒延長至17秒。

茲奇能在近期版本中迅速進入強力英雄行列，主要歸功於他普通攻擊極高的穩定性，這讓他成為一名壓制力極強的控場型英雄。我們不想把他的普通攻擊延遲完全回調到加強前的狀態，但仍希望稍微延長這個時間，讓對手更容易躲開他的攻擊。此外，他的武裝配件「電光四射」能帶來極大的壓制力，因此需要稍微延長冷卻時間，平衡這個技能的強度。

葛羅姆

普通攻擊的傷害從1140降低至1040。

能力之星「X因子」提供的傷害加成從30%提升至35%。

長期以來，葛羅姆一直讓操作較不熟練的玩家頭痛不已，但近期他在高段位的使用率和勝率卻持續提升。在傳奇III以上的排位賽中，他的勝率甚至已躋身前15名。這些調整旨在保留葛羅姆大部分的強度，同時提高打出傷害的操作門檻，希望藉此減輕他對一般玩家的壓制力，同時也為高手玩家提供展現技巧的空間。

莫提斯

能力之星「腹蛇突襲」的減傷效果從40%降低至35%。

莫提斯不只是目前版本的大熱門，而且一直維持著極高的勝率。調整後，他在遠距離突擊時的風險會提高，讓玩家在尋找切入時機時必須更加謹慎。

皮爾斯

超級技能的傷害從1600降低至1400。

能力之星「水流阻力」的減速效果從30%降低至25%。

我們終於要來調整皮爾斯了！皮爾斯的極限威能上線後，他的超級技能變得過於強勢，同時「水流阻力」這個能力之星也讓他取得壓倒性優勢。這些調整會適度削弱他的強度，同時為核心技能組保留足夠的實力。

克蘭西

普通攻擊的射程從25降低至23。

在上一輪調整中，他被加強到有點太OP了。整體來說，他在第3階段的表現相當出色，讓他的軍旅生涯一片光明；但由於上一輪調整提升了他的射程和生命值，導致他能過於輕鬆、穩定地升到這個階段。降低射程後，能減少他成為首選英雄的情況，也會縮小他成為強勢對位的機會，讓這位甲殼類英雄的表現回歸健康水準。

嗶嗶

能力之星「全壘打」的傷害加成從20%降低至15%。

武裝配件「強效維他命」的下一次攻擊治療效果從60%降低至50%。

嗶嗶依然是不折不扣的強勢英雄，經過上一輪的調整，她在高端局中的勝率仍然高居榜首。削弱爆發力和生存能力後，嗶嗶應該會更常敲出三壘安打，而不是每次都全壘打，同時她被三振的機率也會更高。

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