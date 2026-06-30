2026年6月更新詳情
拉麵反抗軍
賢治和小風的壽司店對面開了一家全自動新麵店，這立刻吸引了兩人的孩子——憲的注意。沒想到，這竟然引起了一場大風波！
這將是我們迄今為止規模最大的主題季系列！兩個主題季前後連動，足足九週的精彩內容，還有一段可能_永遠_改變某位英雄的故事！
第1季和第2季由同一條故事線串聯，將動畫、特殊強化、遊戲模式、活動、主題造型等內容編織在一起！第1季「奈米麵條」主打包含奈米能量的奈米之星，第2季「集風城」則是包含融合核心的冰沙之星。
奈米之星
奈米之星可透過每日勝場獎勵、超級任務、團隊首領戰、支線任務、對決和創作者QR CODE獲得。
每次開啟奈米之星，玩家可從5個盃面中選擇3個。每個杯麵裡都包含0至3根奈米麵條，每根奈米麵條都代表一項獎勵。每個奈米之星至少可開出1根奈米麵條，最多可開出9根。
獲得的每個奈米之星都會計入奈米量具，可透過它贏取額外獎勵。
奈米能量
奈米能量可透過奈米之星解鎖，為各個英雄提供專屬強化效果！
玩家總共可解鎖106種奈米能量，分為4個稀有度：基準、特調、賽博、量子。解鎖奈米能量後，對應的英雄會在精選活動模式中自動啟用這些強化。
每個奈米能量都會為對應英雄提供三種獨特的強化效果。在具有奈米能量隨機事件的對戰開始時，擁有奈米能量的英雄可從系統提供的兩個強化效果中選擇一個。
擁有奈米能量的英雄會在英雄介面和亂鬥名片上顯示特效，也可在活動中心的能量介面查看該特效。
在集風城主題季中，奈米能量會繼續生效。如果某位擁有奈米能量的英雄獲得了融合核心，則奈米能量會被替換掉（融合核心是另一種更強大的奈米能量）。
冰沙之星
冰沙之星可透過每日勝場獎勵、超級任務、傾覆高塔、支線任務和創作者QR CODE獲得。
每次開啟冰沙之星，玩家可從5杯中選擇3杯。每杯冰沙都可以喝0至3口，每一口都代表一項獎勵。每個冰沙之星至少提供1口冰沙，最多可提供9口。
獲得的每個冰沙之星都會計入冰沙量具，可透過它贏取額外獎勵。
融合核心
融合核心可透過冰沙之星解鎖，為各個英雄提供專屬強化效果。
玩家總共可解鎖106種融合核心，分為4個稀有度：基準、特調、賽博、量子。解鎖融合核心後，對應的英雄會在精選活動模式中自動啟用這些強化。
每個融合核心都會為對應英雄提供三種獨特的強化效果。在具有融合核心隨機事件的對戰開始時，擁有融合核心的英雄會從自己的3種強化效果中隨機融合2種，並在該場對戰中同時獲得這兩種效果。
擁有融合核心的英雄會在英雄介面和亂鬥名片上顯示特效，也可在活動中心的能量介面查看該特效。
每日對決
我們對「刃之國大戰」中備受好評的對決活動進行了升級，將在本次更新推出每日對決！每天都會上線一組新的對決，大家可從三個遊戲模式中選擇一個參加，並且嘗試次數是有限制的。參加至少一場對戰可贏取奈米之星作為獎勵，第二天再來參加新的對決！
傾覆高塔
攀登一座5層高塔，每層都有不同的預設地圖和遊戲模式！
活動開始時，系統會提供一個由5至12位英雄組成的英雄池，玩家在整個活動期間都需要從這個池子裡挑選英雄使用。玩家的帳號中至少需要擁有8位英雄才能參與該活動。總獎盃數達到325即可滿足此條件，取得參與資格。
在傾覆高塔活動中，所有英雄都會是滿級，包括增益吊飾。若符合條件，英雄池會優先包含擁有融合核心和奈米能量的英雄，並從你已解鎖的英雄中挑選。
高塔共有5種預設遊戲模式，對應高塔的5個樓層。在每層開始前，玩家需從剩餘可用的英雄池中選擇一位英雄。
通關目前樓層後，你使用的英雄會被鎖定，接著繼續前往下一個樓層。在下一層，你需要選擇一位新英雄。
如果目前樓層挑戰失敗，你會留在這一樓層，而這次使用的英雄會從英雄池中移除。你需要使用另一位英雄再次嘗試。
活動期間，每天只有**一座**高塔可供挑戰。
玩家可以持續挑戰，直到通關全部5個樓層，或用完所有可用英雄。挑戰完一座高塔後（無論成功或失敗），玩家都需等待下一座高塔開放後才能再次嘗試！
獎勵
每個樓層都有各自的獎勵，通關樓層後會立即獲得。在全勝的情況下通關所有樓層（完美通關），還可額外獲得一項特殊獎勵：專屬玩家稱號「不敗神話」！
組隊遊戲
該活動可以組隊參加！只有處於同一樓層的玩家才能組隊，而且可以選擇相同的英雄。
視覺呈現
隨著你不斷推進進度，高塔的外觀也會發生變化！通關後，樓層會亮起並播放動畫，最後還會有慶祝特效。活動選單中會播放專屬背景音樂。樓層會標示編號，可透過可選地圖和遊戲模式看出難度。
支線任務
在全新推出的支線任務活動中，大家可以完成特別任務、推進里程碑進度，贏取額外獎勵！這些特別任務與當週的精選英雄相關。
玩家也能看到自己尚未擁有的英雄支線任務（任務會顯示為鎖定狀態）。
部分任務會要求玩家使用達到特定戰力等級的英雄。
首領
本次更新中，將有憲、塔拉和布洛克三位新首領等你來挑戰！對抗他們的奈米強化型態，想辦法在激戰中應對魚群、分身和鋪天蓋地的火箭！
憲：迎戰憲和他那群可靠的小魚吧！他會在地圖上飛快穿梭，用魚竿發動凌厲的衝鋒與斬擊。
塔拉：對抗塔拉時，地圖上會到處都是暗影分身、巨型黑洞和四處亂飛的子彈！
布洛克：更多火箭，更多混亂。真是太布洛克了！在奈米強化布洛克的首領戰中，迎戰美好星樂園最兇猛的火力手，躲避鋪天蓋地的火箭轟炸！
全新英雄
憲 - 傳奇 – 刺客型
作為賢治和小風的孩子，憲生來就注定要成就一番大事業！他是第一個在美好星樂園出生的英雄，擁有超級強大的力量！對了，他也滿會做飯的。
普通攻擊：願者上鉤
憲向前方揮竿攻擊。蓄力攻擊則會向遠處拋竿。蓄力時間越長，拋竿就越遠。他可以將自己拉向牆壁或英雄；目標為英雄時，他會衝鋒穿過目標並造成傷害。蓄力達到最大時，他還能跳過牆壁！憲的普通攻擊命中英雄時，還會釣到魚，可作為其他技能的資源使用！
超級技能：水花四濺
憲潛入水中，再猛地鑽出，短暫延遲後造成範圍傷害。他使用超級技能時會消耗釣到的所有魚，每條魚可使超級技能範圍擴大5%、傷害提升4%。
武裝配件1：美味壽司
憲吃下最多3條魚來治療自己，每條魚可恢復1000生命值。冷卻時間：12秒。
武裝配件2：天羅地網
憲撒出一張漁網，將命中的第一個英雄禁錮1.25秒，並造成800傷害。冷卻時間：20秒。
能力之星1：渾水摸魚
憲使用超級技能命中敵方英雄時，還會釣到3條魚。
能力之星2：忍者風範
憲使用普通攻擊命中敵人時，移動速度提升20%，持續1秒。
溫蒂 - 神話 - 輔助型
溫蒂是位懷舊的天才科學家，在為見不得光的公司實驗室工作多年後，她決定辭職去建設集風城。她想保護這顆星球，而不是傷害它！
天賦：該英雄可在水上行走，且護盾承受傷害時會為超級技能蓄能。
普通攻擊：吹風機
溫蒂發射一道衝擊波，造成2400傷害，並為自己提供1386生命值的護盾。命中隊友時，溫蒂會為其提供2000生命值的護盾。
超級技能：星球守護
溫蒂部署一個護盾產生器，為自己和範圍內的隊友提供75%的減傷護盾。
武裝配件1：風力驅動
溫蒂的踏板為她提供幫助，使她能夠短距離跳躍。冷卻時間：15秒。
武裝配件2：環保手榴彈
溫蒂投擲一枚狂風手榴彈，使命中的所有敵人減速，且在短時間內無法獲得治療。冷卻時間：15秒。
能力之星1：遲滯護盾
處於溫蒂護盾產生器範圍內的敵人會被減速。
能力之星2：太陽能盾
溫蒂的護盾產生器生命值提升2000。
全新極限威能
絲塔諾娃，極限威能！
絲塔諾娃衝刺時會進入無敵狀態，而且擁有幾乎無限的彈藥！
清障巨球：
極限威能狀態下，博爾特的超級技能可以摧毀所有牆壁！
全新增益吊飾
本次更新將推出多位英雄的增益吊飾！這些英雄將各獲得3個增益吊飾，讓他們的武裝配件、能力之星和極限威能變得更加強大！
彈射
隨著彈射增益吊飾的推出，他的兩個武裝配件將迎來重製。全新武裝配件將更貼合他到處彈射、製造混亂的核心玩法。
武裝配件1：連續發球機（重製）
彈射部署一台擁有4000生命值的自動販賣機。自動販賣機被摧毀時，會向四面八方發射子彈。
增益吊飾效果：彈射攻擊自動販賣機時，它會裝填更多子彈。
武裝配件2：彈性傷癒（重製）
彈射發射一顆巨型泡泡糖，命中牆壁或敵方英雄後會分裂成較小的子彈。
增益吊飾效果：泡泡糖和分裂出的子彈都會使敵方英雄減速。
能力之星1：超級反彈
彈射普通攻擊和超級技能發射的子彈，在第一次彈射後，傷害提升240。
增益吊飾效果：彈射的子彈命中目標後，還會提供10%的超級技能蓄能。
能力之星2：戰術撤退
當彈射生命值低於40%時，移動速度提升35%。
增益吊飾效果：生命值降至10%時，移動速度最高提升60%。
極限威能：彈射之王
彈射的超級技能子彈會彈射得更遠！
增益吊飾效果：子彈飛行速度提升，普通攻擊額外發射2發子彈。
布洛克
布洛克的武裝配件和能力之星目前效果不錯，但他的超級技能將迎來更新調整。現在，布洛克的火箭彈幕會隨著他一起移動。
超級技能：火箭轟炸（重製）
布洛克發射的火箭彈幕可摧毀敵人和掩體。敵人沐浴在火箭雨中的畫面，是布洛克眼中最美的風景。
武裝配件1：火箭推進器（現在可手動瞄準）
布洛克使出火箭跳躍，起跳和落地時都可擊退敵人，並造成1000傷害。
增益吊飾效果：火箭推進器命中敵方英雄後，布洛克的移動速度會提升，持續2秒。
武裝配件2：超級火箭
布洛克發射一枚巨型火箭，對敵人造成1000傷害並摧毀場景物體。
增益吊飾效果：巨型火箭會分裂成4發傷害較低的小型火箭。
能力之星1：火箭狂潮
布洛克的超級技能額外發射一波火箭彈幕。
增益吊飾效果：布洛克使用超級技能期間，移動速度會提升。
能力之星2：四號火箭
布洛克的彈藥量上限增加1發。
增益吊飾效果：每隔4秒，布洛克下一次攻擊的射程會更遠。
極限威能：密集轟炸
超級技能改為發射集束炸彈火箭。
增益吊飾效果：布洛克會額外發射兩發傷害降低60%的小型火箭。
比特8號
比特8號的增益吊飾主要強化他的超級技能，以提供更強力的團隊增益，另外也讓他的武裝配件「補充代幣」變得更穩定、更主動。
武裝配件1：金手指
比特8號傳送到自己的能量增強器所在位置。
增益吊飾效果：回滿能量增強器的生命值，並為比特8號恢復3600生命值。
武裝配件2：補充代幣（重製）
比特8號發射18發子彈。可以在普通攻擊期間使用，並且可手動瞄準。
增益吊飾效果：這些子彈還會彈向附近的敵人。
能力之星1：功率全開
能量增強器的作用範圍擴大50%，傷害提升比例增加15%。
增益吊飾效果：能量增強器每隔3秒生成一個持續8秒的彈匣，並裝填1發彈藥。
能力之星2：行動電源
待在能量增強器附近時，比特8號的移動速度提升25%。
增益吊飾效果：隊友也可透過能量增強器提升15%的移動速度。
極限威能：自動瞄準裝置
比特8號為能量增強器加裝雷射外掛裝置，攻擊附近的敵人。每次攻擊造成230傷害。
增益吊飾效果：比特8號在極限威能期間獲得無限彈藥，並且可透過發動新的普通攻擊來中斷目前的普通攻擊。
梅格
對於梅格，我們希望進一步強調她駕駛超酷機甲的設計理念！梅格的武裝配件迎來徹底重製，讓她能更積極地駕駛機甲衝鋒陷陣，或是守住目標區域。她的超級技能也迎來更新，召喚機甲時可造成範圍傷害。
超級技能：超級機甲（重製）
梅格召喚自己心愛的機甲，並肩作戰！進入機甲時，會對附近的敵人造成3000傷害。
武裝配件1：電能補給（重製）僅可在機甲型態下使用。機甲和附近隊友每秒恢復最大生命值的11%，持續7秒。
增益吊飾效果：工具箱的治療持續時間增加2秒。
武裝配件2：維修工具箱（重製）
梅格從機甲裡彈射出去，並將機甲向前發射，造成1600傷害。彈射後，梅格的超級技能會在4秒內完成蓄能。
增益吊飾效果：機甲發射時，會留下一道可灼燒敵人的烈焰，傷害值相當於機甲發射傷害的30%，持續3秒。
能力之星1：防禦力場
彈出機甲後，梅格獲得40%的減傷護盾。
增益吊飾效果：梅格擁有減傷護盾時，移動速度會提升。
能力之星2：重裝機甲（重製）
機甲型態下，使用超級技能每命中一名敵人都會恢復1200生命值。
增益吊飾效果：命中敵方英雄時，還會偷走對方的1發彈藥。
極限威能：鎢鋼鐵臂（配合超級技能一併更新）
鐵臂揮擊的揮臂範圍擴大。梅格召喚機甲時，被機甲砸到的敵人會被減速。
增益吊飾效果：機甲的攻擊命中敵人時會爆炸，在較小範圍內造成範圍傷害。在機甲外時，梅格的攻擊會額外射出一發子彈，並且能自動追蹤敵人。
麥克絲
麥克絲的增益吊飾主要強化她的輔助能力，為她提供強化友軍的新方式，讓全隊一起全速出擊！
武裝配件1：相位偏移器（現在可手動瞄準）
麥克絲快速向前衝鋒，衝鋒過程中免疫所有傷害。
增益吊飾效果：麥克絲可在首次衝鋒的3秒後再次衝鋒。
武裝配件2：超能時空鞋（重製，玩法優化）
麥克絲丟出一道閃電標記，在她再次使用此武裝配件或3秒後，她將閃現回閃電標記的位置，並恢復這段時間內損失的生命值。
增益吊飾效果：閃現返回後，麥克絲會補滿彈藥，並為閃電標記附近的隊友恢復與她等量的生命值。
能力之星1：動感蓄能（重製）
麥克絲的普通攻擊命中敵人時，會使超級技能的持續時間延長0.25秒。
增益吊飾效果：受麥克絲超級技能影響的隊友會獲得護盾，持續4秒。
能力之星2：游擊裝彈
麥克絲移動時，裝彈速度將加快。
增益吊飾效果：用速射能量炮命中敵人時，獲得移動速度加成。
極限威能：無限能量
增益吊飾效果：用速射能量炮命中敵人時，可為麥克絲和附近友軍的超級技能提供蓄能。
奔騰
解鎖增益吊飾後，奔騰可以有更多主動出擊、為超級技能蓄能的機會。此外，增益吊飾也強化了他升級後的整體強度！我們也為他設計了全新的極限威能。
武裝配件1：電湧傳送器（重製）
奔騰的能量奔湧！他的超級技能蓄能速度提升30%，持續5秒。
增益吊飾效果：電湧傳送器還能使裝彈速度提升30%。
武裝配件2：動能裝甲
在接下來的2秒內，奔騰可吸收下一次傷害的50%，並轉化為能量，裝填2發彈藥。
增益吊飾效果：如果奔騰在使用動能裝甲期間受到攻擊，武裝配件冷卻時間將縮短50%。
能力之星1：爆裂（重製）
奔騰普通攻擊的子彈命中牆壁時會反彈。
增益吊飾效果：子彈碰到牆壁反彈時，會分裂成2發小型子彈。
能力之星2：急凍冰息（重製）
奔騰出場或重生時都可直接使用超級技能。
增益吊飾效果：在第3階段時，奔騰使用超級技能「機甲變形」會獲得移動速度加成。
極限威能：超能升階（重製）
奔騰的超級技能範圍提升，落地時還會觸發360度的正義射擊！
增益吊飾效果：正義射擊還會發射第二發子彈，但造成的傷害較低。
亂鬥主題季與造型
本次更新的兩個主題季將帶來多款帥氣主題造型，以及一系列其他造型！
主題季：奈米麵條
宗師米可 | 史詩 | 亂鬥通行券
烈火宗師米可 | 史詩 | 亂鬥通行券異色1
大地宗師米可 | 史詩 | 亂鬥通行券異色2
章魚燒拉麵 | 神話 | 199寶石
赤紅武者 | 神話 | 199寶石
賽博龐克載勇 | 史詩 | 亂鬥通行券
奈米科技載勇 | 史詩 | 亂鬥通行券異色1
未來舞者載勇 | 史詩 | 亂鬥通行券異色2
賽博雪莉 | 傳奇 | 299寶石
科幻塔拉 | 神話 | 199寶石
奈米科技憲 | 稀有 | 29寶石
稱號：奈米動力
主題季：集風城
生物科技學者 | 史詩 | 亂鬥通行券
水耕大師 | 史詩 | 亂鬥通行券異色1
葉隱宗師 | 史詩 | 亂鬥通行券異色2
百戰劍客 | 神話 | 199寶石
清潔能源 | 神話 | 199寶石
復古未來 | 史詩 | 亂鬥通行券
再生能源 | 史詩 | 亂鬥通行券異色1
太空科幻 | 史詩 | 亂鬥通行券異色2
集風城蓋瑞 | 傳奇 | 299寶石
渦輪引擎 | 神話 | 199寶石
稱號：控風者
其他造型
adidas
adidas阿信 | 史詩 | 149寶石
活動
超級機甲 | 極限威能 | 499寶石
超級企業機甲 | 極限威能 | 499寶石 | 異色1
地球機甲 | 極限威能 | 499寶石 | 異色2
排位賽
賽博布洛克 | 第1階段
賽博龐克布洛克 | 極限威能1
改造病毒 | 極限威能異色1
混沌智械 | 極限威能異色2
閃耀銀和璀璨金造型
璀璨金達米安
閃耀銀達米安
璀璨金絲塔諾娃
閃耀銀絲塔諾娃
璀璨金博爾特
閃耀銀博爾特
平衡性調整
說明：普通攻擊傷害有所調整的英雄，除非另有標示，他們完成超級技能蓄能所需的攻擊命中次數與調整前相同。
加強
小辣椒
生命值從2500提升至2800
普通攻擊最高傷害從1700提升至1800
最近小辣椒的表現不如其他射手。本次加強提升她的生命值，以強化她跟敵人換血的能力；普通攻擊傷害的提升則增加她能快速擊殺的英雄範圍。
曼蒂
普通攻擊傷害從1300提升至1400
能力之星「堅硬糖衣」- 提供的減傷效果從40%提升至50%
曼蒂與小辣椒的處境類似，自從她的超級技能/極限威能傷害調整後，她與其他射手相比顯得有點弱勢。我們不希望看到她一直壓重生點，秒殺每個剛重生的脆皮英雄，而是想透過提升她的傷害，強化她作為射手的競爭力。
格爾
超級技能的傷害從600提升至800
在這個非常激進的版本環境下，格爾本該能大放異彩，但他的整體強度有點太低，大家往往不會選用他。我們提升他的超級技能傷害，讓他能對打法激進的英雄帶來更大壓力，也能更好地完成控場職責。
塔拉
普通攻擊的裝彈速度從2000調整為1800
塔拉的核心機制依然十分強大，但發揮不夠穩定。因此，我們希望提升她的持續輸出表現，讓她能更有效地控制戰場並維持壓制力。
雪莉
能力之星 - 震撼彈：減速效果從35%調整為55%
武裝配件 - 衝鋒跑鞋：冷卻時間從20秒縮短至16秒
和格爾類似，雪莉在對抗激進陣容時表現出色，但面對目前強勢的進攻型打法時，表現仍稍嫌不足。為了提升她的壓制力與機動性，我們提高衝鋒能力的使用頻率，並強化震撼彈的控制效果。
爆破麥克
裝彈速度從1600調整為1400
和射手型英雄一樣，投彈手英雄在目前以高強度進攻為主的環境中，也承受了不小壓力。透過這次調整，我們希望爆破麥克能在戰場上施加更大壓力，並擁有更強的控場能力。
賴瑞和羅瑞
超級技能的傷害從150提升至200
超級技能 - 羅瑞的生命值從3000提升至3300
和爆破麥克類似，我們也希望增強投彈手英雄的戰鬥力。對於賴瑞和羅瑞這對雙胞胎，我們提升羅瑞的傷害和生存能力，讓賴瑞在累積出超級技能後，能施加更大的壓力。
芽芽
普通攻擊的裝彈速度從1700調整為1500
普通攻擊傷害從1040提升至1100
芽芽需要提升穩定性和基礎傷害，才能在與其他英雄的競爭中脫穎而出，獲得上場機會。裝彈速度加快後，芽芽就能更頻繁地投擲種子炸彈，造成的傷害也更高。
保力
超級技能投擲的玻璃瓶飛行速度從1504提升至1700
極限威能狀態下，超級技能投擲的玻璃瓶飛行速度從2104提升至2300
保力目前在據點搶奪戰等模式中有不錯的登場率，既能走輸出路線，也能走治療路線。我們認為，目前限制他的主要因素，是輸出傷害和施加控制的節奏偏慢，因此提升他在兩種形態下超級技能玻璃瓶的飛行速度。
茱茱
超級技能 - 格里格里的生命值從3600提升至4000
茱茱的普通攻擊表現亮眼，但她的寵物格里格里在激烈對局中稍嫌無力。格里格里獲得額外生命值後，生存能力將有所提升，茱茱的控場能力也會顯著增強。
蓋瑞
武裝配件 - 天降鋼琴：鋼琴砸落所需時間從2500調整為1500
普通攻擊傷害從1160提升至1280
蓋瑞的核心技能在特定陣容搭配中依然表現出色，但如果沒有另一位能充分利用他傳送門的英雄配合，火力輸出就會稍顯不足。適度提升基礎傷害並調整武裝配件的強度，應該能讓他的發揮更穩定、功能更全面。
奔騰
第0階段的移動速度從650提升至680
第1階段的速度加成從170降低至140
奔騰往往很難完成第一次強化，因此我們決定將部分原本在第1階段獲得的加成，提前分配到第0階段，讓他開局就擁有更強的作戰能力。
絲塔諾娃
超級技能 - 普通攻擊傷害從1000提升至1100
生命值從3700提升至4000
能力之星 - 美好星科技：治療量從162提升至216
絲塔諾娃與其他爆發力更高的刺客型英雄相比，往往處於劣勢；加上攻擊距離偏短、生命值普通，很難在換血中佔到便宜。此外，她的「美好星科技」表現未達預期，因此我們提升治療量，讓兩個能力之星之間的選擇率更加均衡。
霸子
超級技能的蓄能速率從96提升至100
極限威能的蓄能速度從25提升至30
目前版本以刺客型和激進打法為主導，霸子的上場機會並不多。他目前的強度已接近理想狀態，因此我們小幅提升超級技能和極限威能的蓄能速度，讓他能更穩定地進場切入。
阿魯
普通攻擊子彈的體積從50提升至60
阿魯的普通攻擊經常難以打滿傷害。我們不希望過度提升他的整體強度，因為一旦過強，他就會變得極具壓制力。因此，我們選擇提高普通攻擊的命中率，讓他能更穩定地發揮作用，同時避免擁有過強的控場能力。
卡爾
普通攻擊傷害從740提升至820
卡爾的表現一向相當穩定，很少出現強度過低或毫無存在感的情況。但和目前版本中的輸出型英雄與反坦克英雄相比，他仍缺少足夠的影響力。我們提升他的基礎傷害，幫助他在更多對局中展現價值。
珀爾
普通攻擊消耗的熱能從450降低至380
近期對珀爾熱能機制的調整，讓她更難發揮能力之星的效果。因此，我們降低普通攻擊的基礎熱能消耗，讓她更容易將熱能維持在80%以上，進而有更多機會觸發能力之星的收益。
R-T
普通攻擊 - 吞噬脈衝：傷害從740提升至1240
在修復了R-T近期標記機制的問題後，我們終於可以放心地將他的超級技能傷害恢復到先前水準了！
削弱
莫提斯
武裝配件 - 連擊轉輪：冷卻時間從15秒延長至18秒
武裝配件 - 連擊轉輪：對低生命值敵人造成的額外傷害從50%降低至30%
武裝配件 - 暗夜行者：傷害和治療量從760降低至700
莫提斯長期以來都是玩家首選的刺客型英雄之一。他可以透過武裝配件打出極高的爆發傷害，因此這次調整不僅會降低他的瞬間爆發能力，也會降低這些武裝配件的使用頻率。隨著「連擊轉輪」的傷害下調，他很難再像以前一樣，僅憑兩次普通攻擊加一次武裝配件就直接擊殺一名英雄。
葛蕾特
武裝配件 - 納稅證明：冷卻時間從17秒延長至22秒
能力之星 - 稅賦減免：超級技能期間的減傷效果從75%降低至60%
超級技能的蓄能速率從100降低至90
在增益吊飾加持下，葛蕾特已成為多數模式和地圖中的強勢選擇。由於她過於全能，我們決定降低她超級技能的蓄能速度，削弱「稅賦減免」提供的額外生存能力，並減少她魅惑敵人的頻率。我們希望這些調整能讓她維持強度，但不至於難以應對。
鴉
普通攻擊的中毒效果持續時間從4秒縮短至3秒
普通攻擊的裝彈速度從1400調整為1600
普通攻擊傷害從320提升至420
生命值從3000降低至2800
極限威能 - 普通攻擊的返回傷害從-30%調整為-40%
和葛蕾特類似，鴉在大多數模式和地圖中都擁有極高的穩定性和容錯率。為了降低他的整體強度，我們縮短普通攻擊的中毒持續時間，以削弱他持續消耗敵人和獲取視野的能力；同時降低生命值，使他更容易被消滅；並透過降低裝彈速度，削弱他的持續輸出能力。此外，我們認為在增益吊飾加持下，他啟用極限威能後的爆發傷害稍微偏高，因此也適度下調了其額外傷害。
里昂
武裝配件 - 神隱結界：生命值從1500降低至1000
自從里昂的增益吊飾上線以來，他一直穩居版本強勢英雄之列，而「神隱結界」更是其中最關鍵的原因之一。很多時候，即使里昂的其他能力並不適合目前對局，玩家仍會因為這個武裝配件過於強大而選擇他。因此，我們降低「神隱結界」的生命值，使其更容易被摧毀，並減少它在對局中的影響力。
查斯特
超級技能的爆炸傷害從1880降低至1600
極限威能狀態下，超級技能的爆炸傷害從1880降低至1600
武裝配件 - 奇幻糖果豆：傷害加成從25%降低至20%
武裝配件 - 奇幻糖果豆：裝彈速度從200調整為150
查斯特現在過於全能，容錯率也極高。他是目前版本許多主流打法的剋星，因此我們不希望對他下手過重——因為隨著版本環境變化，他本身也可能失去部分優勢。不過，我們打算適度削弱他使用武裝配件「奇幻糖果豆」時獲得的強大收益，以及破牆類超級技能帶來的爆發傷害。
艾德加
武裝配件 - 跑酷徽章：冷卻時間從14秒延長至18秒
能力之星 - 越戰越勇：造成傷害後恢復的生命值提升比例從30%降低至20%
極限威能的蓄能速度從40降低至33
憑藉調整後的武裝配件「跑酷徽章」以及增益吊飾加持，艾德加能輕鬆碾壓脆皮陣容，而且往往還能全身而退。我們希望降低他使用「跑酷徽章」發起突襲的頻率，同時削弱他跳進戰場、擊殺脆皮英雄後維持高生命值狀態的能力。如此一來，每一次切入時機的選擇都會更加重要；發動頻率雖然降低，但成功切入後依然能造成極大威脅。此外，他的極限威能非常強大，但蓄能太快，與其強度不太匹配。
蜜娜
普通攻擊第三段的傷害從2000降低至1800
武裝配件 - 風車迴旋：持續時間從1.5秒縮短至1秒
蜜娜上手難度極高，是一名吃操作但回報很高的英雄，這點我們很喜歡。不過，我們認為她普通攻擊最後一段的傷害過高，尤其是配合時機恰到好處的超級技能時，經常會讓對手來不及反應。此外，「風車迴旋」讓她在據點搶奪戰等原本不適合她發揮的模式中，也能擁有過於穩定的表現，因此我們適度下調它的強度。
拉夫
極限威能的蓄能速度從40降低至35
拉夫和查斯特類似，是一位受惠於目前版本環境的英雄。因此，我們不打算大幅削弱他的技能組，主要目標是削弱他不斷刷出極限威能的能力。
謎寶
武裝配件 - 憤怒中離：冷卻時間從18秒延長至20秒
武裝配件 - 憤怒中離：範圍從2000降低至1600
謎寶逐漸成為剋制目前激進打法環境的絕佳選擇，這主要得益於他的空間壓制力，以及「憤怒中離」在刺客型貼臉時提供的保命手段。本次調整不會削弱他的核心強度，但會適度降低他對眾多刺客型的反制效果。
謝德
極限威能的蓄能速度從40降低至34
謝德在上一輪平衡性調整後表現顯著提升。目前他的整體強度處於相對健康的狀態：在禁選英雄階段，後選他往往效果極佳，在特定地圖和模式中也非常強勢。不過，他的極限威能蓄能速度有些偏快，因此我們降低了他完成極限威能的頻率。
露米
武裝配件 - 無情冰霜：持續時間從3.9秒縮短至3秒
武裝配件 - 無情冰霜：範圍從700降低至600
露米在熟練玩家手中有極其出色的表現，甚至可以說是目前最強勢的英雄之一。我們不希望看到她再次跌落谷底，同時也要適度削弱她憑藉武裝配件「無情冰霜」在地圖範圍內施加的空間壓制力。
娜吉亞
超級技能命中提供的蓄能從80降低至50
極限威能 - 毒蛇的生命值從2000降低至1500
娜吉亞近期的整體表現已處於較健康的水準，但她的超級技能和極限威能仍有下調空間。調整後，她將更難連續釋放超級技能，而極限威能召喚出的毒蛇也會更容易應對。
皮爾斯
武裝配件 - 特製彈匣：冷卻時間從18秒延長至22秒
武裝配件 - 再鬥一次：冷卻時間從12秒延長至18秒
皮爾斯在約90%的對局中仍是射手位首選，這得益於他對抗進攻型英雄時極強的生存能力，以及連續打出最後一發子彈時產生的巨大壓制力。我們希望他依然維持優秀射手的定位，讓瞄得準的玩家仍能獲得高收益，但會降低他的生存穩定性，以及連續打出最後一發子彈的可靠性。
博爾特
普通攻擊 - 最高傷害從900降低至760
超級技能 - 傷害從550提升至700
超級技能命中提供的蓄能從100降低至90
能力之星 - 勢不可擋：從「超級技能期間，博爾特免疫群體控制效果，最高速度還會提升15%」調整為「博爾特釋放超級技能後，免疫群體控制效果1秒。」
博爾特如風馳電掣般在戰場上穿梭，但他的傷害有點高，而且搭配能力之星「勢不可擋」時極難被減速。我們縮短「勢不可擋」的群控免疫效果持續時間，同時將部分普通攻擊傷害轉移到超級技能的尾跡傷害中，以降低他進入戰場時的瞬間爆發能力，避免他在前期累積太多優勢。
調整
史派克
普通攻擊傷害從490提升至540
超級技能的蓄能速率從106降低至90（所需普通攻擊命中次數從3次提升至4次）
能力之星 - 療癒派對：治療效果從50%提升至75%
格里夫
武裝配件 - 沐浴金幣：傷害從200提升至300
武裝配件 - 沐浴金幣：冷卻時間從20秒縮短至15秒
武裝配件 - 沐浴金幣：持續時間從5秒延長至6秒
武裝配件 - 豬公撲滿：最大爆炸範圍從1200降低至1000
能力之星 - 不用找了：現在同樣時間內可發射4排金幣，之前為3排
達米安
超級技能：音響在彈射擊中敵方英雄後會被摧毀
超級技能：音響傷害從600提升至800
極限威能：傷害從400提升至600
僅限亂鬥競技場的相關調整
達米安
傷害成長從3降低至1
生命值成長從750降低至500
絲塔諾娃
裝彈速度成長從200降低至120
移動速度成長從8降低至6
生命值成長從450降低至400
蘿拉
傷害成長從5降低至4
謝德
裝彈速度成長從150降低至125
查斯特
傷害成長從6降低至5
琪琪
裝彈速度成長從200降低至150
佩妮
移動速度成長從8降低至6
裝彈速度成長從200降低至150
潔西
裝彈速度成長從200降低至150
斯威克
傷害成長從2提升至3
安珀
傷害成長從3提升至4
艾爾普里莫
裝彈速度成長從150提升至200
山姆
傷害成長從4提升至5
生命值成長從450提升至500
查莉
傷害成長從5提升至6
R-T
傷害成長從2提升至3
狂牛
生命值成長從650提升至750
傷害成長從3提升至4
嗶嗶
生命值成長從650提升至750
傷害成長從3提升至4
西里烏斯
傷害成長從2提升至3
法蘭克
生命值成長從750提升至850
沙迪
傷害成長從4提升至5
巴斯特
生命值成長從650提升至750
傷害成長從3提升至4
道格
生命值成長從450提升至550
地圖、遊戲模式、場景和活動循環調整
本次更新將推出全新限時遊戲模式，包括兩個烹飪主題模式和一個全新的PvE模式！
烹飪模式（PvE + PvP）
兩個結合烹飪與亂鬥的全新遊戲模式！隊伍需要完成一組訂單才能贏得對戰。
每個訂單都包含一份食譜，需要3至5種食材。玩家必須收集食材，並放進烹飪鍋裡。食材由地圖上四處移動的配送機器人攜帶。
共有10種不同食材：
麵條
辣椒
蘑菇
胡蘿蔔
白菜
大蒜
魚
蝦子
雞蛋
醬油
鍋裡無法放入「錯誤食材」，只能放入目前訂單食譜所需的食材。
亂鬥廚房（PvE）
由3人隊伍參加！玩家必須在時間結束前完成3個訂單。
配送機器人由強大的守衛機器人保護，守衛機器人共有3種類型。
美食大戰（PvP）
兩支3人隊伍同場競技！雙方隊伍擁有相同的3個訂單，需要互相競爭、爭奪食材。
率先完成全部訂單的隊伍獲勝。倒數計時結束時，完成訂單較多的隊伍獲勝。如果雙方完成的訂單數量相同，則進入加時賽，率先完成任一食譜的隊伍獲勝。
機甲守衛
這是本次更新後即將推出的全新PvE模式！玩家需要同心協力，將電池運送到梅格的機甲那裡，途中擊退一波又一波的敵人，並隨著推進不斷獲得強化道具。抵達終點後，一台充滿電的機甲將加入隊伍，與隨機的敵方巨型首領（某類敵人的超級放大版）展開史詩級對決。
場景
移除：
生態危機
禮品店
美好星卡通工作室
新增：
刃之國
監控中心（荒野生死鬥）
集風城
地圖
亂鬥廚房
量子廚房
搖滾大鍋
火候不夠
攪拌站
美食大戰
鍋托邦
雲中廚房
悠閒磨坊
渦輪平台
排位賽
第1賽季
精選遊戲模式：寶石爭奪戰
鄉趣遊樂場
水晶遊戲場
免費英雄輪換：
貝瑞
塔拉
梅格
第2賽季
精選遊戲模式：亂鬥足球
盤旋而出
沙灘足球
免費英雄輪換：
特朗克
葳洛
小風
長期改動與遊戲性優化
神話造型現在將一律擁有與擊殺特效綁定的擊殺音效。神話及更低稀有度的造型，如果基礎英雄的原版音效與新特效的搭配效果不佳，將會額外補充音效。
新增68款造型的專屬音效。
法蘭克的武裝配件「降噪耳機」音效已根據社群回饋進行調整（從「降噪」語音改為音樂＋法蘭克哼唱旋律）。
商店優化
僅限巴西地區玩家：明確展示娃娃機將提供的下一個增益吊飾。
僅限巴西地區玩家：在英雄登場活動期間，可購買入場券而非英雄寶箱。
僅限巴西地區玩家：亂鬥主題季獎勵之路末尾不再提供可用寶石購買的寶箱。
其他
不造成傷害的衝刺技能，其落點指示器現在更加準確（先前指示距離會稍微偏長）。
速度加成不再疊加。如果同時存在多個速度加成，只有效果最強的加成會生效。
亂鬥主題季獎勵之路末尾不再提供可用寶石購買的寶箱。
在英雄登場活動中提前退出對戰，現在會收到警告；如果反覆出現這類行為，則會進入冷卻期，暫時禁止參加。
新增新的創作者表情、噴漆、頭像和稱號，讓創作者們在遊戲裡能更顯眼。
衝刺活動按鈕現在會顯示距離活動結束還有多久。
亂鬥圖鑑現在會顯示造型在奇物商店中的狀態，包含：
有機率在奇物商店中出現
後續會在奇物商店中出現
不會在奇物商店中出現
芽芽美術重製
芽芽得到小幅視覺效果更新！
芽芽的基礎模型略有調整，包括新增一個裝有種子的背包。
已同步更新的造型：異變芽芽、璀璨金芽芽、閃耀銀芽芽
芽芽的英雄畫像模型已更新。
芽芽的表情將在70.0更新中同步微調。
問題修復
一般問題修復
修復獎盃衝刺有時會遮擋遊戲模式橫幅的問題。
修復在對局中停用表情時，也會一併遮蔽其他玩家隊伍聊天訊息的問題。
修復亂鬥擂台中，玩家可透過操縱AI對局，更輕鬆達到巔峰5的漏洞。
英雄問題修復
修復納妮的瞄準指示器無法穿過牆壁的問題。
修復絲塔諾娃的第二個武裝配件被擊退打斷後，不會進入冷卻的問題。
修復葛蕾特在極限威能「青春靈魂」狀態下，極限威能增益吊飾的攻擊在她被擊殺後仍可觸發，導致遊戲崩潰的問題。
修復拉夫「制空優勢」的額外傷害計算錯誤問題。
修復重生保護狀態下的英雄也會被歐提斯超級技能扔出海星附著的問題。
修復蓋瑞的能力之星「虛假傷害」在其生命值上限提升至基礎值以上時，未能正確生效的問題。
修復莫提斯「恐怖收割」恢復生命值時，未依據莫提斯自身等級計算，而是誤用被擊殺英雄等級計算的問題。
修復蘿拉的基礎傷害變為正常值150%的問題。
修復葛蕾特的超級技能瞄準指示器和她的實際衝鋒軌跡不同的問題。
修復部分玩家的每日簽到進度無法推進的問題。