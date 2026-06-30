賢治和小風的壽司店對面開了一家全自動新麵店，這立刻吸引了兩人的孩子——憲的注意。沒想到，這竟然引起了一場大風波！

這將是我們迄今為止規模最大的主題季系列！兩個主題季前後連動，足足九週的精彩內容，還有一段可能_永遠_改變某位英雄的故事！

第1季和第2季由同一條故事線串聯，將動畫、特殊強化、遊戲模式、活動、主題造型等內容編織在一起！第1季「奈米麵條」主打包含奈米能量的奈米之星，第2季「集風城」則是包含融合核心的冰沙之星。

奈米之星

奈米之星可透過每日勝場獎勵、超級任務、團隊首領戰、支線任務、對決和創作者QR CODE獲得。

每次開啟奈米之星，玩家可從5個盃面中選擇3個。每個杯麵裡都包含0至3根奈米麵條，每根奈米麵條都代表一項獎勵。每個奈米之星至少可開出1根奈米麵條，最多可開出9根。

獲得的每個奈米之星都會計入奈米量具，可透過它贏取額外獎勵。

奈米能量

奈米能量可透過奈米之星解鎖，為各個英雄提供專屬強化效果！

玩家總共可解鎖106種奈米能量，分為4個稀有度：基準、特調、賽博、量子。解鎖奈米能量後，對應的英雄會在精選活動模式中自動啟用這些強化。

每個奈米能量都會為對應英雄提供三種獨特的強化效果。在具有奈米能量隨機事件的對戰開始時，擁有奈米能量的英雄可從系統提供的兩個強化效果中選擇一個。

擁有奈米能量的英雄會在英雄介面和亂鬥名片上顯示特效，也可在活動中心的能量介面查看該特效。

在集風城主題季中，奈米能量會繼續生效。如果某位擁有奈米能量的英雄獲得了融合核心，則奈米能量會被替換掉（融合核心是另一種更強大的奈米能量）。

冰沙之星

冰沙之星可透過每日勝場獎勵、超級任務、傾覆高塔、支線任務和創作者QR CODE獲得。

每次開啟冰沙之星，玩家可從5杯中選擇3杯。每杯冰沙都可以喝0至3口，每一口都代表一項獎勵。每個冰沙之星至少提供1口冰沙，最多可提供9口。

獲得的每個冰沙之星都會計入冰沙量具，可透過它贏取額外獎勵。

融合核心

融合核心可透過冰沙之星解鎖，為各個英雄提供專屬強化效果。

玩家總共可解鎖106種融合核心，分為4個稀有度：基準、特調、賽博、量子。解鎖融合核心後，對應的英雄會在精選活動模式中自動啟用這些強化。

每個融合核心都會為對應英雄提供三種獨特的強化效果。在具有融合核心隨機事件的對戰開始時，擁有融合核心的英雄會從自己的3種強化效果中隨機融合2種，並在該場對戰中同時獲得這兩種效果。

擁有融合核心的英雄會在英雄介面和亂鬥名片上顯示特效，也可在活動中心的能量介面查看該特效。

每日對決

我們對「刃之國大戰」中備受好評的對決活動進行了升級，將在本次更新推出每日對決！每天都會上線一組新的對決，大家可從三個遊戲模式中選擇一個參加，並且嘗試次數是有限制的。參加至少一場對戰可贏取奈米之星作為獎勵，第二天再來參加新的對決！

傾覆高塔

攀登一座5層高塔，每層都有不同的預設地圖和遊戲模式！

活動開始時，系統會提供一個由5至12位英雄組成的英雄池，玩家在整個活動期間都需要從這個池子裡挑選英雄使用。玩家的帳號中至少需要擁有8位英雄才能參與該活動。總獎盃數達到325即可滿足此條件，取得參與資格。

在傾覆高塔活動中，所有英雄都會是滿級，包括增益吊飾。若符合條件，英雄池會優先包含擁有融合核心和奈米能量的英雄，並從你已解鎖的英雄中挑選。

高塔共有5種預設遊戲模式，對應高塔的5個樓層。在每層開始前，玩家需從剩餘可用的英雄池中選擇一位英雄。

通關目前樓層後，你使用的英雄會被鎖定，接著繼續前往下一個樓層。在下一層，你需要選擇一位新英雄。

如果目前樓層挑戰失敗，你會留在這一樓層，而這次使用的英雄會從英雄池中移除。你需要使用另一位英雄再次嘗試。

活動期間，每天只有**一座**高塔可供挑戰。

玩家可以持續挑戰，直到通關全部5個樓層，或用完所有可用英雄。挑戰完一座高塔後（無論成功或失敗），玩家都需等待下一座高塔開放後才能再次嘗試！

獎勵

每個樓層都有各自的獎勵，通關樓層後會立即獲得。在全勝的情況下通關所有樓層（完美通關），還可額外獲得一項特殊獎勵：專屬玩家稱號「不敗神話」！

組隊遊戲

該活動可以組隊參加！只有處於同一樓層的玩家才能組隊，而且可以選擇相同的英雄。

視覺呈現

隨著你不斷推進進度，高塔的外觀也會發生變化！通關後，樓層會亮起並播放動畫，最後還會有慶祝特效。活動選單中會播放專屬背景音樂。樓層會標示編號，可透過可選地圖和遊戲模式看出難度。

支線任務

在全新推出的支線任務活動中，大家可以完成特別任務、推進里程碑進度，贏取額外獎勵！這些特別任務與當週的精選英雄相關。

玩家也能看到自己尚未擁有的英雄支線任務（任務會顯示為鎖定狀態）。

部分任務會要求玩家使用達到特定戰力等級的英雄。

首領

本次更新中，將有憲、塔拉和布洛克三位新首領等你來挑戰！對抗他們的奈米強化型態，想辦法在激戰中應對魚群、分身和鋪天蓋地的火箭！

憲 ：迎戰憲和他那群可靠的小魚吧！他會在地圖上飛快穿梭，用魚竿發動凌厲的衝鋒與斬擊。

塔拉 ：對抗塔拉時，地圖上會到處都是暗影分身、巨型黑洞和四處亂飛的子彈！