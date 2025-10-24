Este Halloween, conviértete en el bárbaro para ganar hasta 14 000 gemas ¡y mucho más!

Además, todos los participantes recibirán un combo de cofres.

¿Cuándo?

Puedes participar del 23 de octubre a las 12:00 UTC al 2 de noviembre a las 12:00 UTC.

¿Cómo participo?

Disfrázate del bárbaro (el bigote es muy importante).

Hazte una foto o grábate en vídeo.

Públicalo en X, Facebook, Instagram o TikTok.

Usa #BarbarianHalloween e incluye tu etiqueta de jugador.

⚠️ ¡Puedes disfrazarte y participar todas las veces que quieras!

¿Cuáles son los premios? 🏆

Elegiremos a tres ganadores que recibirán:

Primer puesto: 14 000 gemas

Segundo puesto: Lote de runas que incluye lo siguiente. Runa de oro (aldea) Runa de elixir (aldea) Runa de elixir oscuro Runa de oro (base del constructor) Runa de elixir (base del constructor)

Tercer puesto: Lote de libros que incluye lo siguiente. Libro universal Libro de héroes Libro de hechizos Libro de construcción Libro de lucha



Criterios para elegir a los ganadores

Nuestros "community manager" seleccionarán a los ganadores basándose únicamente en su creatividad según ciertos criterios.

Humor : ¿la representación es graciosa, hace reír y es fiel a la desenfadada personalidad del bárbaro?

Autenticidad: ¿la representación es genuina y original en lugar de algo genérico o que se ha comprado en una tienda?

Aviso: como la autenticidad es uno de los criterios principales, no tendremos en cuenta las imágenes generadas por inteligencia artificial. Queremos que te disfraces del bárbaro.

Esfuerzo : ¿el disfraz o la representación son elaborados?

Fidelidad al bárbaro: ¿se ha captado bien la esencia del emblemático bárbaro de Clash? (¿Es rubio?, ¿tiene su espada y su bigote?, ¿se ha respetado todo?).

Facilidad de uso: ¿es un disfraz que se puede llevar a una fiesta?

Requisitos

Para participar, tienes que vivir en un país en el que Clash of Clans esté disponible de manera oficial (queremos asegurarnos de que los ganadores puedan disfrutar sus recompensas).

Para ver las reglas y condiciones legales completas del concurso (en inglés), echa un vistazo a este enlace:

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms