A veces, las cosas tienen que cambiar. Hoy anunciamos uno de los cambios más importantes que ha recibido jamás Clash of Clans. A partir de la próxima actualización, Clash of Clans no pondrá límites a los ataques (hasta la Liga de Titanes). Esto significa lo siguiente:

Tus tropas, hechizos y máquinas de asedio ya no tendrán tiempo de entrenamiento, ¡siempre estarán listas!

Tus héroes tampoco tendrán tiempo de recuperación o vidas, ¡podrán pelear todo lo que quieran sin cansarse!

Los jugadores de la Liga de Leyendas mantendrán el límite de 8 batallas diarias, al menos de momento.

¡Una nueva era de Clash of Clans! Ahora puedes jugar todo lo que quieras. Podrás atacar todas las veces que quieras, sin ningún límite, hasta que tus constructores estén ocupados y tus almacenes, llenos.

¿Por qué ahora? Clash of Clans cumple 13 años, y como buen adolescente, es hora de concederle algunas libertades. ¿Cómo vamos a decirle a un juego de 13 años cuántas batallas puede disputar?

De hecho, el tiempo de entrenamiento siempre ha sido una de las principales quejas de los jugadores. No ha sido fácil eliminar algo tan importante de un juego de tanto éxito. Nos preocupaba que el tiempo de entrenamiento y el coste de los recursos fueran parte del ingrediente secreto que hacía que el juego fuera tan especial. Ya eliminamos los costes de entrenamiento hace unos años, ¡y fue todo un éxito! Los jugadores respondieron a la eliminación del coste de entrenamiento con una mayor variedad de estrategias de ataque, y vimos que disfrutaban más del juego. Eso nos animó a aplicar este cambio aún más atrevido.

El mundo ya no es el mismo que en 2012, cuando lanzamos Clash of Clans. Hoy en día, tener que esperar más de 15 minutos entre cada ataque parece un tanto anticuado. A partir de este mes, esa era llegará a su fin. Queremos que los jugadores puedan jugar cuando quieran, que puedan invertir más tiempo los fines de semana o incluso que puedan retransmitir sus partidas durante horas. Este cambio hará que los jugadores tarden menos tiempo en aprender las mecánicas de juego y que progresen aún más rápido durante los primeros niveles del ayuntamiento. Así que... ¡a dar guerra!