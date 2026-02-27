La actualización de febrero ha llegado y, con ella, un pase de oro completamente distinto, nuevas mejoras para el ayuntamiento de nivel 18, nuevas defensas, un nuevo animal y un montón de optimizaciones para la aldea. Hay incluso un nuevo héroe sorpresa que hará su entrada triunfal.

Vamos a profundizar en todo ello...

¡Libera al duque dragón!

Un nuevo héroe se une a la batalla... Bueno, igual aún no.

Te presentamos al duque dragón, un temible héroe de la vanguardia con mecánicas únicas y un resentimiento entendible hacia las puertas cerradas. Ahora mismo, está encarcelado bajo la aldea, y solo tú puedes liberarlo.

Del 24 de febrero al 1 de marzo, podrás participar en un evento de la comunidad especial en el que deberás recorrer una mazmorra laberínticas con muchas puertas, recompensas y, con suerte, pocas decisiones cuestionables. Elige bien. Encuentra el camino correcto. Libera al dragón.

Cuando sea libre, el duque dragón estará a disposición de todos los jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 15 o superior e introducirá un estilo de juego inédito entre los héroes. Aunque la mayoría de los héroes rinden mejor junto a un ejército, el duque dragón trabaja mejor solo. De hecho, para él la soledad es sinónimo de destrucción: cuando no hay ninguna otra tropa voladora a su alrededor, se enfurece, aumenta mucho su daño y recibe la mitad de daño de las trampas. Obtendrás al duque dragón al nivel 1, y el nivel máximo que pueda alcanzar dependerá de tu nivel de ayuntamiento.

Junto al duque dragón, también llegarán varios cambios en la interfaz para acomodar a un sexto héroe. Esto se traduce en ajustes para el consejo heroico, la herrería y las interacciones de las pantallas del perfil para gestionar y ver a los héroes de manera más clara.

También llega con equipo heroico nuevo diseñado para adaptarse a su estilo de juego único.