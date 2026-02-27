¡La actualización de febrero planea fugarse!
La actualización de febrero ha llegado y, con ella, un pase de oro completamente distinto, nuevas mejoras para el ayuntamiento de nivel 18, nuevas defensas, un nuevo animal y un montón de optimizaciones para la aldea. Hay incluso un nuevo héroe sorpresa que hará su entrada triunfal.
Vamos a profundizar en todo ello...
¡Libera al duque dragón!
Un nuevo héroe se une a la batalla... Bueno, igual aún no.
Te presentamos al duque dragón, un temible héroe de la vanguardia con mecánicas únicas y un resentimiento entendible hacia las puertas cerradas. Ahora mismo, está encarcelado bajo la aldea, y solo tú puedes liberarlo.
Del 24 de febrero al 1 de marzo, podrás participar en un evento de la comunidad especial en el que deberás recorrer una mazmorra laberínticas con muchas puertas, recompensas y, con suerte, pocas decisiones cuestionables. Elige bien. Encuentra el camino correcto. Libera al dragón.
Cuando sea libre, el duque dragón estará a disposición de todos los jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 15 o superior e introducirá un estilo de juego inédito entre los héroes. Aunque la mayoría de los héroes rinden mejor junto a un ejército, el duque dragón trabaja mejor solo. De hecho, para él la soledad es sinónimo de destrucción: cuando no hay ninguna otra tropa voladora a su alrededor, se enfurece, aumenta mucho su daño y recibe la mitad de daño de las trampas. Obtendrás al duque dragón al nivel 1, y el nivel máximo que pueda alcanzar dependerá de tu nivel de ayuntamiento.
Junto al duque dragón, también llegarán varios cambios en la interfaz para acomodar a un sexto héroe. Esto se traduce en ajustes para el consejo heroico, la herrería y las interacciones de las pantallas del perfil para gestionar y ver a los héroes de manera más clara.
También llega con equipo heroico nuevo diseñado para adaptarse a su estilo de juego único.
Nuevo pase de oro y picador
Ya hemos hablado con gran detalle sobre los cambios del pase de oro en esta publicación del blog (enlace aquí en inglés), pero te hacemos un resumen: hemos rediseñado el pase de oro de cero para modernizarlo y hacerlo más valioso y equilibrado para quienes tengan el pase de oro o de plata. A continuación enumeramos varios rasgos destacados del pase nuevo que estará disponible a partir del 1 de marzo:
Rediseño completo del pase de oro: más por menos.
Nueva estética: recompensas más visibles, más fácil de navegar y a pantalla completa.
Nuevo sistema de tareas diarias: lucha y gana puntos de manera consistente.
Los jugadores con el pase de oro ganarán puntos del bonus al completar las tarjetas de fidelización. Por eso, los 200 puntos del bonus que antes se conseguían al volver a comprar el pase se han eliminado.
Nodos de elección: elige entre recompensas que encajen con tu aldea.
La alcancía reemplaza al depósito de temporada: ahora empieza en su tamaño máximo; no hay ni mejoras de tamaño ni multiplicadores de ingresos. En su lugar, el pase de oro multiplica por 5 lo obtenido al reclamarlo cuando termina la temporada.
Cofres añadidos al camino de plata: puedes ganar libros, aspectos y más.
Las donaciones por 1 gema ahora se llaman "refuerzos con gemas" y están disponibles con el pase de oro.
Nuevo ayudante: el picador (a partir del ayuntamiento de nivel 10) convierte una cantidad limitada de minerales al día (hasta 2000 minerales brillantes, 120 radiantes o 2 estelares) con multiplicador de conversión adicional.
Las recompensas aumentan con el nivel del ayuntamiento y son fijas en función de tu nivel al comienzo de la temporada.
Puedes obtener puntos de temporada extras y terminar el camino de recompensas de manera más rápida gracias a los eventos.
Nuevo contenido para el ayuntamiento de nivel 18
Hay montones de niveles nuevos para los jugadores con un ayuntamiento de nivel 18:
Gigabomba (nivel 4)
Mina de rastreo aéreo (nivel 8)
Mortero (nivel 18)
Torre infernal (nivel 12)
Torre Tesla (nivel 17)
Escupellamas (nivel 3)
Torre de hechizos (nivel 4; al mejorarla a este nivel, se desbloquea un nuevo hueco para el hechizo de terremoto)
Bruja y superbruja (nivel 8)
Montapuercos y supermontapuercos (nivel 15)
sabueso de lava y sabueso de hielo (nivel 8)
Titánide eléctrica (nivel 5)
Bebé dragón y dragón infernal (nivel 12)
Arquera y superarquera (nivel 14)
Arrojapiedras (nivel 6)
Hechizo de aceleración (nivel 5)
Hechizo de terremoto (niveles 6 a 8)
Caseta de animales (nivel 12)
75 muros más (nivel 19)
Nuevo animal: el cuervo avaricioso
El cuervo avaricioso es, en esencia, un duende con plumas volador con una mayor obsesión por las cosas brillantes.
Atacante volador de largo alcance
Da prioridad a los edificios de recursos cercanos a su héroe y les inflige 5 veces más daño.
Se desbloquea con un ayuntamiento de nivel 18.
Cambios en el modo competitivo
Se han hecho varias mejoras a las batallas competitivas:
Protección anti-spam añadida: las batallas competitivas ahora siguen las mismas reglas que los ataques normales, por lo que se debe terminar una batalla antes de empezar otra.
Se han corregido los avisos incorrectos de descenso que les aparecían a algunos jugadores.
Hemos hecho cambios al requisito de número de batallas en algunas ligas:
|Nombre de liga
|Número de batallas actual
|Nuevo número de batallas
|Diferencia en el número de batallas
|P.E.K.K.A. 24
|14
|12
|-2
|Titánide 26
|18
|14
|-4
|Titánide 27
|18
|14
|-4
|Dragón 28
|24
|18
|-6
|Dragón 29
|24
|18
|-6
|Dragón 30
|24
|18
|-6
|Dragón eléctrico 31
|30
|24
|-6
|Dragón eléctrico 32
|30
|24
|-6
|Dragón eléctrico 33
|30
|24
|-6
Se han actualizado los ascensos y descensos en varias ligas para que encajen mejor con la progresión de los jugadores:
|Nombre de liga
|Porcentaje de descensos actual
|Nuevo porcentaje de descensos
|Diferencia de descensos
|Gólem 19
|20
|15
|-5
|Gólem 20
|20
|15
|-5
|Dragón 29
|15
|20
|5
|Dragón 30
|15
|20
|5
|Dragón eléctrico 31
|15
|20
|5
|Dragón eléctrico 32
|10
|15
|5
|Nombre de liga
|Porcentaje de ascensos actual
|Nuevo porcentaje de ascensos
|Diferencia de ascensos
|Arquera 8
|25
|30
|5
|Arquera 9
|25
|30
|5
|Mago 10
|25
|30
|5
|Mago 11
|25
|30
|5
|Mago 12
|25
|30
|5
|Valquiria 13
|25
|30
|5
|Valquiria 14
|25
|30
|5
|Valquiria 15
|25
|30
|5
|Bruja 16
|25
|30
|5
|Bruja 17
|25
|30
|5
|Bruja 18
|20
|30
|10
|Gólem 19
|20
|30
|10
|Gólem 21
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A. 22
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A. 23
|20
|25
|5
|Dragón 29
|15
|20
|5
|Dragón 30
|15
|20
|5
|Dragón eléctrico 31
|15
|20
|5
|Dragón eléctrico 32
|10
|15
|5
Más objetos en la tienda lujosa
Este nuevo adorno se añadirá a la tienda lujosa junto con la temporada de las defensas artesanales, a partir del 1 de abril de 2026.
Otros cambios y errores arreglados
Esta actualización también incluye varios ajustes de equilibrio, mejoras y arreglos de errores. Esto es lo más destacado:
El logro Invencible ahora requiere 500 defensas en lugar de 5000. Era un poco demasiado, ¿no?
LGC ahora incluye guerras de 5c5. A mayores guerras, ¡mejores bonus!
En caso de empate en una guerra, en lugar de otorgarse un 57 % de las recompensas, se otorga un 75 %. Tras el cambio, el total de recompensas que otorgamos en las guerras por victoria + derrota y empate + empate tiene sentido.
Los hechizos de veneno ahora afectan a los guardianes; les infligen el daño completo, pero solo les aplican un 70 % de la reducción normal de movimiento y ataque.
La pócima heroica y la brocheta vigorizante ahora se aplican solo a los ataques y no las defensas.
La opción "Añadir efecto" ya no les aparece a quienes aún no tienen la tienda lujosa.
Hemos cambiado la lógica de combate para las unidades subterráneas. Ahora, el pangolín excavador y los mineros se comportarán de manera más coherente al enfrentarse a una hueste de esqueletos.
Hemos ajustado las defensas perfeccionadas (el cañón, la torre de arqueras y el mortero).
Hemos corregido la velocidad de ataque del mortero perfeccionado para que no dispare sin retraso alguno.
Hemos corregido el daño de área del ataque de la tiradora para que impacte en las tropas terrestres o áreas según la naturaleza de estas, como la mayoría de las unidades.
El hechizo de terremoto ahora inflige daño a las tropas terrestres además de a las estructuras y muros. También afecta a las botas de terremoto.
Ahora se pueden activar o desactivar los efectos especiales de los adornos y obstáculos movidos.
Se ha aumentado el límite de numerosos adornos en el inventario. Así, se podrán guardar los adornos recibidos antes.
Ahora se puede hacer clic en los iconos de perfil de las tropas, los héroes, los hechizos, las máquinas de asedio, los animales y los guardianes que estén bloqueados para averiguar por qué.
En la herrería, ahora aparece equipo disponible en el juego aunque aún no se tenga o no se haya desbloqueado para averiguar cómo se puede obtener.
El selector de héroes ahora muestra a los héroes, el equipo común y los animales bloqueados.
Para las tropas con nivel insuficiente, ahora se podrá ver en la supersauna el nivel de mejora que se necesita para usar una supertropa específica.
Hemos dado marcha atrás con la mejora del lancero de nivel 4 (nuevos valores: 2800 PV y 240 de daño por segundo).
Cambios en el hechizo de tótem: se reduce el radio de 6 a 5 casillas, el daño de 70-100 a 0 y el aura de la gema vital ya no afecta a los tótems.
Y, por último, se ha arreglado por completo el error de los minerales y se ha revocado el excedente de minerales obtenidos a través de él.