Pour Halloween, déguisez-vous en barbare pour une chance de gagner jusqu'à 14 000 gemmes, et plus !

Et tout le monde sera récompensé d'un lot de coffres pour sa participation !

C'est quand ?

Vous avez du 23 octobre 12 h UTC au 2 novembre 12 h UTC pour envoyer vos soumissions.

Déguisez-vous en barbare (et oui, la moustache est essentielle).

Prenez une photo ou une courte vidéo pour nous montrer votre look.

Postez-la sur X, Facebook, Instagram ou TikTok.

Taguez-nous, utilisez #BarbarianHalloween et incluez votre ID joueur.

⚠️ Vous pouvez vous déguiser et participez autant de fois que vous voulez !

Et les prix ? 🏆

Nous choisirons trois gagnants, qui obtiendront :

1re place - 14 000 gemmes

2e place - un pack de runes, qui inclut : Rune d'or (village principal) Rune d'élixir (village principal) Rune d'élixir noir Rune d'or (base des ouvriers) Rune d'élixir (base des ouvriers)

3e place - un pack de livres, qui inclut : Livre universel Livre des héros Livre des sorts Livre des bâtiments Livre de combat



Critères de sélection

Nos community managers sélectionneront les gagnants sur la base de leur créativité (100 %), selon les critères suivants :

Humour : le look proposé donne-t-il le sourire, fait-il rire ou incarne-t-il le côté fun des barbares ?

Authenticité : le look est-il authentique et visiblement créé par le participant, au lieu de quelque chose de générique acheté dans un magasin ?

Note : l'authenticité étant le critère principal, les images générées par IA ne seront pas acceptées. On veut vous voir vous, dans la peau du barbare.

Effort : avez-vous mis tout votre cœur dans votre costume ou performance ?

Vibes de barbare : déployez-vous l'énergie légendaire des barbares de Clash ? (Cheveux blonds ? Épée ? Moustache ? Tout ça à la fois ?)

Fonctionnalité dans la vie réelle : est-ce un costume qu'on peut vraiment porter pour faire la fête ?

Éligibilité

Pour participer, vous devez vivre dans un pays où Clash of Clans est officiellement disponible (nous voulons nous assurer que vous pourrez profiter de vos récompenses).

Le règlement complet et les conditions légales sont disponibles ici :

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms