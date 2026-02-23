Mise à jour de février en cavale !
La mise à jour de février s'est échappée, avec une refonte complète du Pass or, d'autres améliorations de l'hôtel de ville 18, des défenses toutes neuves, un nouveau familier et tout un tas d'améliorations pour votre village. Il y a même un mystérieux nouveau héros qui se prépare à faire une entrée spectaculaire.
Voyons tout ça en détail.
Déchaînez le Duc draconique !
Un nouveau héros se joint au combat... mais pas tout de suite.
Voici le Duc draconique, un redoutable héros de première ligne aux mécaniques uniques qui déteste les portes verrouillées. Il est actuellement emprisonné dans les profondeurs du village, et c'est à vous de l'en libérer.
Du 23 février au 1er mars, les joueurs participeront à un événement communautaire spécial en parcourant un donjon labyrinthique jonché de portes, de récompenses et de décisions douteuses (mais seulement quelques-unes, si tout va bien). Faites le bon choix. Trouvez la bonne voie. Libérez le dragon.
Refonte du Pass or et orpailleur
Nous vous avons déjà parlé en détail des changements du Pass or dans cet article (lien ici), alors voici un résumé rapide : nous avons entièrement retravaillé le Pass or pour le rendre plus moderne, plus gratifiant et plus équilibré pour les détenteurs du Pass or comme du Pass argent. Voici quelques-uns des changements principaux dont vous pourrez profiter à la sortie du nouveau Pass le 1er mars :
Un Pass or entièrement retravaillé : même prix, plus de valeur.
Un tout nouveau look : récompenses plus claires, navigation plus rapide, affichage plein écran.
Un nouveau système de tâches du jour : clashez à votre façon et gagnez des points régulièrement.
Les détenteurs du Pass or pourront obtenir des points bonus en complétant des cartes de fidélité ; par conséquent, les 200 points bonus octroyés précédemment pour l'achat du Pass ont été supprimés.
Récompenses au choix : choisissez les récompenses adaptées à votre village.
La tirelire cochon remplace la tirelire de saison : directement à sa taille maximale, plus besoin d'améliorations ou de multiplicateurs. Au lieu de ça, le Pass or vous donne droit à un multiplicateur x5 lorsque vous la cassez à la fin de la saison.
Coffres ajoutés sur la voie argent : pour une chance de gagner des livres, des skins et plus encore.
Les dons à 1 gemme s'appellent désormais « Renforts avec gemmes » et sont disponibles avec le Pass or.
Nouvel assistant : l'orpailleur (HDV10+) convertit un nombre limité de minerais par jour (jusqu'à 2 000 brillants, 120 luisants ou 2 étoilés), sans multiplicateur de conversion bonus.
Les récompenses sont adaptées au niveau de l'hôtel de ville, fixé à son niveau au début de la saison.
Des événements de rattrapage pour gagner plus de points de saison et arriver plus facilement au bout de la voie des récompenses.
Nouveau contenu pour l'hôtel de ville 18
Il y a plein de nouveaux niveaux épiques pour les joueurs à l'hôtel de ville 18 :
Gigabombe niveau 4
Mine chercheuse niveau 8
Mortier niveau 18
Tour de l'enfer niveau 12
Tesla camouflée niveau 17
Cracheur de feu niveau 3
Tour runique niveau 4 (l'amélioration au niveau 4 débloque un nouvel emplacement pour le sort sismique)
Sorcière (+ super sorcière) niveau 8
Chevaucheur de cochon (+ super chevaucheur) niveau 15
Molosse de lave (+ molosse de glace) niveau 8
Électro-titanide niveau 5
Bébé dragon (+ dragon de l'enfer) niveau 12
Archère (+ super archère) niveau 14
Broyeur de pierres niveau 6
Sort de résurrection niveau 5
Sort sismique niveaux 6-8
Animalerie niveau 12
75 remparts de plus à améliorer au niveau 19
Nouveau familier : Corbutin
Grosso modo, cet oiseau est un gobelin à plumes qui n'a qu'une obsession : mettre les pattes sur du beau butin brillant !
Attaquant volant à longue portée
Cible en priorité les bâtiments de ressources à proximité de son héros et leur inflige 5x plus de dégâts
Disponible au niveau 18 d'hôtel de ville
Modifications du mode Classé
Plusieurs améliorations ont été apportées aux combats classés :
Afin de lutter contre le spam, les combats classés suivent désormais les mêmes règles que les combats normaux : vous devez terminer un combat avant d'en lancer un nouveau
Correction des avertissements avant rétrogradation erronés qui s'affichaient pour certains joueurs
Nous avons modifié le total de combats requis dans certaines ligues :
|Nom de la ligue
|Total actuel
|Nouveau total
|Différence de combats
|PEKKA 24
|14
|12
|-2
|Titan 26
|18
|14
|-4
|Titan 27
|18
|14
|-4
|Dragon 28
|24
|18
|-6
|Dragon 29
|24
|18
|-6
|Dragon 30
|24
|18
|-6
|Électro-dragon 31
|30
|24
|-6
|Électro-dragon 32
|30
|24
|-6
|Électro-dragon 33
|30
|24
|-6
Mise à jour des zones de promotion et de rétrogradation dans plusieurs ligues pour mieux correspondre à la progression des joueurs :
|Nom de la ligue
|% de rétrogradation actuel
|Nouveau % de rétrogradation
|Différence
|Golem 19
|20
|15
|-5
|Golem 20
|20
|15
|-5
|Dragon 29
|15
|20
|5
|Dragon 30
|15
|20
|5
|Électro-dragon 31
|15
|20
|5
|Électro-dragon 32
|10
|15
|5
|Nom de la ligue
|% de promotion actuel
|Nouveau % de promotion
|Différence
|Archère 8
|25
|30
|5
|Archère 9
|25
|30
|5
|Sorcier 10
|25
|30
|5
|Sorcier 11
|25
|30
|5
|Sorcier 12
|25
|30
|5
|Valkyrie 13
|25
|30
|5
|Valkyrie 14
|25
|30
|5
|Valkyrie 15
|25
|30
|5
|Sorcière 16
|25
|30
|5
|Sorcière 17
|25
|30
|5
|Sorcière 18
|20
|30
|10
|Golem 19
|20
|30
|10
|Golem 21
|20
|25
|5
|PEKKA 22
|20
|25
|5
|PEKKA 23
|20
|25
|5
|Dragon 29
|15
|20
|5
|Dragon 30
|15
|20
|5
|Électro-dragon 31
|15
|20
|5
|Électro-dragon 32
|10
|15
|5
Du nouveau dans le magasin royal !
Cette nouvelle déco sera ajoutée au magasin royal au début de la saison des défenses assemblées, le 1er avril 2026.
Autres changements et corrections de bugs
Cette mise à jour inclut aussi un grand nombre de rééquilibrages, améliorations et corrections de bugs. En voici quelques-uns parmi les principaux :
Le succès Imprenable nécessite désormais 500 défenses, au lieu de 5 000. Ça faisait beaucoup, tout de même.
Les guerres 5c5 sont désormais possibles en LGC ! Les guerres de grande taille bénéficieront de meilleurs bonus !
Pour les guerres à égalité, vous obtiendrez 75 % des récompenses au lieu de 57 %. Après le changement, le total de récompenses octroyé dans les guerres en cas de victoire+perte et égalité+égalité.
Les sorts d'empoisonnement touchent désormais les gardiens : ils leur infligent la totalité des dégâts, mais seulement 70 % de la réduction des vitesses d'attaque et de déplacement.
La potion de héros et la brochette balèze concernent uniquement les attaques, et plus les défenses.
Les joueurs n'ayant pas encore accès au magasin royal ne verront plus l'option Ajouter un effet.
La logique de combat des unités souterraines a été retravaillée. Cela signifie que Pablo et les mineurs réagiront de façon plus cohérente face aux hordes de squelettes.
Rééquilibrage des défenses équipées (canon, tour d'archères, mortier).
Correction de la vitesse d'attaque du mortier équipé pour qu'il ne tire plus sans aucun délai.
Correction des dégâts de zone de l'attaque de l'artilleuse pour qu'ils soient aériens ou terrestres selon le type de cible, comme pour la plupart des autres unités.
Le sort sismique inflige désormais des dégâts aux troupes terrestres en plus d'endommager les bâtiments et remparts. Cela s'applique aussi aux bottes sismiques.
La visibilité des effets spéciaux des décos et des obstacles déplacés peut désormais être activée ou désactivée.
Augmentation des limites d'inventaire pour de nombreuses décos. Cela permettra aux joueurs de stocker les décos qu'ils ont pu recevoir précédemment.
Il est désormais possible de cliquer sur les icônes de profil des troupes, héros, sorts, engins de siège, familiers et gardiens pour savoir pourquoi ils sont verrouillés.
Le forgeron indique désormais l'équipement actuellement disponible dans le jeu, mais qui n'a pas encore été acquis ou déverrouillé, afin que les joueurs puissent voir ce qu'il leur reste à obtenir.
L'écran de sélection des héros indique les héros verrouillés, l'équipement commun verrouillé et les familiers verrouillés.
Pour les troupes n'ayant pas un niveau suffisant, le super sauna indique l'amélioration requise pour en faire une super troupe.
Annulation du buff du cyclope de niveau 4 (nouvelles valeurs : 2 800 PV et 240 DPS)
Modifications du sort de totem : son rayon passe de 6 à 5 cases, ses dégâts de 70-100 à 0, l'apprenti et l'aura de la gemme de vie n'affectent plus les totems.
Et pour finir, le bug des minerais a été définitivement corrigé et les excédents de minerais obtenus à l'aide de ce bug ont été révoqués.