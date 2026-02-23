La mise à jour de février s'est échappée, avec une refonte complète du Pass or, d'autres améliorations de l'hôtel de ville 18, des défenses toutes neuves, un nouveau familier et tout un tas d'améliorations pour votre village. Il y a même un mystérieux nouveau héros qui se prépare à faire une entrée spectaculaire.

Voyons tout ça en détail.

Déchaînez le Duc draconique !

Un nouveau héros se joint au combat... mais pas tout de suite.

Voici le Duc draconique, un redoutable héros de première ligne aux mécaniques uniques qui déteste les portes verrouillées. Il est actuellement emprisonné dans les profondeurs du village, et c'est à vous de l'en libérer.

Du 23 février au 1er mars, les joueurs participeront à un événement communautaire spécial en parcourant un donjon labyrinthique jonché de portes, de récompenses et de décisions douteuses (mais seulement quelques-unes, si tout va bien). Faites le bon choix. Trouvez la bonne voie. Libérez le dragon.