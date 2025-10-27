Pada Halloween ini, kenakan kostum Orang Barbar dan raih kesempatan memenangkan 14.000 Permata serta hadiah lainnya!

Tidak hanya itu, SEMUA ORANG juga akan mendapatkan bundel Peti hanya dengan berpartisipasi!

Kapan lomba ini digelar?

Kamu bisa mengirimkan karyamu mulai 23 Oktober pukul 12.00 UTC hingga 2 November pukul 12.00 UTC

Bagaimana cara untuk berpartisipasi?

Berpakaianlah seperti Orang Barbar (ingat, wajib pakai kumis)

Ambil foto atau rekam video pendek yang menunjukkan penampilanmu

Posting di X, Facebook, Instagram, atau Tiktok

Tandai kami, gunakan tagar #BarbarianHalloween, dan sertakan Tagar Pemainmu

⚠️ Kamu bisa mengirim sebanyak mungkin karya yang ingin diikutsertakan!

Apa hadiahnya? 🏆

Kami akan memilih tiga pemenang. Pemenang akan mendapatkan hadiah berikut:

Juara satu: 14.000 Permata

Juara dua: Paket Rune, yang terdiri dari: Rune Emas (Desa Asal) Rune Eliksir (Desa Asal) Rune Eliksir Hitam Rune Emas (Basis Tukang) Rune Eliksir (Basis Tukang)

Juara tiga: Paket Kitab, yang terdiri dari: Kitab Segalanya Kitab Pahlawan Kitab Mantra Kitab Konstruksi Kitab Tempur



Kriteria Penilaian

Manajer Komunitas kami akan memilih pemenang berdasarkan Kreativitas (100%), dengan penilaian dari beberapa sudut pandang seru berikut:

Humor : Apakah karya bisa membuat kami tersenyum, tertawa, atau merasakan semangat Orang Barbar yang “seru”?

Keaslian: Apakah karya terasa autentik dan benar-benar dibuat oleh peserta sendiri, bukan sesuatu yang generik atau sekadar hasil beli jadi di toko?

Catatan: Karena orisinalitas adalah salah satu kriteria utama kami, foto buatan AI tidak diperbolehkan. Kami ingin melihatmu sebagai Orang Barbar yang sesungguhnya.

Usaha : Apakah ada sentuhan pribadi dan kerja keras di balik kostum atau aksimu?

Vibe Orang Barbar: Apakah kamu berhasil menggambarkan energi ikonik Orang Barbar? (Rambut pirang? Pedang? Kumis? Semua hal di atas?)

Kegunaan di Dunia Nyata: Apakah kostum ini bisa dipakai ke pesta?

Persyaratan

Untuk berpartisipasi, kamu harus tinggal di negara tempat Clash Of Clans tersedia secara resmi (kami ingin memastikan para pemenang dapat menikmati hadiahnya)

Untuk mengetahui aturan kontes dan ketentuan hukum selengkapnya, pelajari:

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms