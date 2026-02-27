Pembaruan Februari sudah dirilis, membawa serta perombakan total Tiket Emas, peningkatan baru yang berkilau untuk Balai Kota level 18, pertahanan segar, hewan baru, dan peningkatan keren lainnya di seluruh desa. Ada juga Pahlawan baru yang misterius, dan dia akan datang dengan begitu dramatis.

Mari bahas satu per satu.

Bebaskan Adipati Naga!

Pahlawan baru akan hadir di medan tempur ... tapi tunggu dulu.

Ini dia Adipati Naga, Pahlawan garis depan yang mengerikan! Dia punya mekanisme yang unik dan dendam kesumat dengan pintu yang terkunci. Terkurung jauh di bawah tanah desa, menyelamatkannya atau tidak ada di tanganmu.

Dari 24 Februari hingga 1 Maret, pemain bisa ikut serta dalam acara komunitas spesial, menjelajahi labirin penjara bawah tanah penuh pintu, hadiah, dan membuat keputusan yang semoga saja tidak meragukan. Pilih dengan bijak. Temukan jalan yang tepat. Bebaskan sang Naga.

Begitu dirilis, Adipati Naga akan tersedia untuk semua pemain Balai Kota 15 ke atas dan menghadirkan mekanika permainan yang berbeda dari Pahlawan lain. Alih-alih bertempur bersama tentara, Adipati Naga lebih efektif bekerja sendiri. Saat tak ada peleton terbang lain di dekatnya, dia akan mengamuk, kerusakannya meningkat drastis, kerusakan dari jebakan berkurang setengah, dan kesepian berubah jadi kekuatan penghancur. Adipati Naga terbuka di Level 1, dan level peningkatan maksimum akan tergantung pada level Balai Kota.

Bersama kehadiran Adipati Naga, sejumlah pembaruan antarmuka telah ditambahkan untuk mendukung Pahlawan ke-6. Ini mencakup penyesuaian pada interaksi layar Aula Pahlawan, Bengkel Pandai Besi, dan Profil supaya semua Pahlawan dapat dilihat dan dikelola dengan lebih jelas.

Dia juga hadir bersama opsi Peralatan Pahlawan baru yang dirancang khusus untuk mekanika permainannya yang unik.