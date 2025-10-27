Questo Halloween, travestiti da barbaro per avere la possibilità di vincere 14.000 gemme e non solo!

Tutti coloro che parteciperanno al concorso, riceveranno un bundle con dei bauli!

Quando si tiene il concorso?

Sarà possibile partecipare dalle 12:00 UTC del 23 ottobre alle 12:00 UTC del 2 novembre.

Come si partecipa?

Per prima cosa, vestiti da barbaro (e sì, i baffi sono fondamentali).

Scatta una foto o registra un breve video per mostrarci il tuo look.

Pubblica il tutto su X, Facebook, Instagram o TikTok.

Taggaci, usa l'hashtag #BarbarianHalloween e includi nel post anche il tuo tag del giocatore.

⚠️ Puoi travestirti e partecipare tutte le volte che vuoi!

Quali sono i premi in palio?🏆

Al termine del concorso, sceglieremo tre vincitori, che riceveranno i premi qui sotto.

Chi si aggiudica il primo posto vincerà 14.000 gemme.

Al secondo classificato andrà un pacchetto di rune contenente: una runa d'oro per il villaggio base una runa d'elisir per il villaggio base una runa d'elisir nero una runa d'oro per la base del costruttore una runa d'elisir per la base del costruttore

Al terzo classificato andrà un pacchetto di libri contenente: un libro onnisciente un libro degli eroi un libro di incantesimi un libro degli edifici un libro della guerra



Criteri di valutazione

I nostri community manager sceglieranno i vincitori basandosi al 100% sulla creatività, considerando gli aspetti che trovi di seguito.

Umorismo : valuteremo se il tuo costume ci ha strappato un sorriso o una risata o se ci ha fatto divertire, perché incarna in qualche modo lo spirito buffo da barbaro.

Autenticità: prenderemo in considerazione se il costume sembra reale e fatto con impegno o se invece dà l'impressione di essere un travestimento generico o preso in negozio.

Importante: visto che l'autenticità è uno dei criteri che utilizzeremo per determinare i vincitori, non è consentito partecipare con immagini generate con l'intelligenza artificiale. Ci teniamo a vedere foto e video di barbari in carne e ossa!

Impegno : presteremo anche attenzione alla dedizione con cui vengono realizzati i costumi e le performance.

Vibe da barbaro : valuteremo se il tuo costume trasmette nell'insieme l'inconfondibile energia di questo personaggio iconico di Clash. (Hai mantenuto i capelli biondi, la spada, i baffi o tutte queste cose insieme?)

Costume sfruttabile nella vita reale: potresti davvero sfoggiare il look da te scelto a una festa?

Criteri di partecipazione

Per partecipare devi risiedere in un Paese in cui Clash of Clans è ufficialmente disponibile, così da poter ricevere i premi senza problemi, in caso di vittoria.

Per il regolamento completo e i termini legali, consulta la seguente pagina (in inglese):

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms