Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
27 ott 2025
Blog – Clash of Clans

Concorso online di travestimenti da barbaro

Questo Halloween, travestiti da barbaro per avere la possibilità di vincere 14.000 gemme e non solo!
Tutti coloro che parteciperanno al concorso, riceveranno un bundle con dei bauli!

Quando si tiene il concorso?

Sarà possibile partecipare dalle 12:00 UTC del 23 ottobre alle 12:00 UTC del 2 novembre.

Come si partecipa?

  • Per prima cosa, vestiti da barbaro (e sì, i baffi sono fondamentali).

  • Scatta una foto o registra un breve video per mostrarci il tuo look.

  • Pubblica il tutto su X, Facebook, Instagram o TikTok.

  • Taggaci, usa l'hashtag #BarbarianHalloween e includi nel post anche il tuo tag del giocatore.

⚠️ Puoi travestirti e partecipare tutte le volte che vuoi!

Quali sono i premi in palio?🏆

Al termine del concorso, sceglieremo tre vincitori, che riceveranno i premi qui sotto.

  • Chi si aggiudica il primo posto vincerà 14.000 gemme.

  • Al secondo classificato andrà un pacchetto di rune contenente:

    • una runa d'oro per il villaggio base

    • una runa d'elisir per il villaggio base

    • una runa d'elisir nero

    • una runa d'oro per la base del costruttore

    • una runa d'elisir per la base del costruttore

  • Al terzo classificato andrà un pacchetto di libri contenente:

    • un libro onnisciente

    • un libro degli eroi

    • un libro di incantesimi

    • un libro degli edifici

    • un libro della guerra

Criteri di valutazione

I nostri community manager sceglieranno i vincitori basandosi al 100% sulla creatività, considerando gli aspetti che trovi di seguito.

  • Umorismo: valuteremo se il tuo costume ci ha strappato un sorriso o una risata o se ci ha fatto divertire, perché incarna in qualche modo lo spirito buffo da barbaro.

  • Autenticità: prenderemo in considerazione se il costume sembra reale e fatto con impegno o se invece dà l'impressione di essere un travestimento generico o preso in negozio.

Importante: visto che l'autenticità è uno dei criteri che utilizzeremo per determinare i vincitori, non è consentito partecipare con immagini generate con l'intelligenza artificiale. Ci teniamo a vedere foto e video di barbari in carne e ossa!

  • Impegno: presteremo anche attenzione alla dedizione con cui vengono realizzati i costumi e le performance.

  • Vibe da barbaro: valuteremo se il tuo costume trasmette nell'insieme l'inconfondibile energia di questo personaggio iconico di Clash. (Hai mantenuto i capelli biondi, la spada, i baffi o tutte queste cose insieme?)

  • Costume sfruttabile nella vita reale: potresti davvero sfoggiare il look da te scelto a una festa?

Criteri di partecipazione

Per partecipare devi risiedere in un Paese in cui Clash of Clans è ufficialmente disponibile, così da poter ricevere i premi senza problemi, in caso di vittoria.

Per il regolamento completo e i termini legali, consulta la seguente pagina (in inglese):

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms