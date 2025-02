In questo aggiornamento, abbiamo ridotto molti prezzi in gemme delle risorse in gioco, tra cui quelli degli artefatti legati alle risorse messi in vendita nel negozio del mercante e in quello delle leghe della guerra tra clan. L'obiettivo di questa scelta è far sì che una maggior quantità di giocatori abbia più accesso agli acquisti di risorse pagabili in gemme, in modo che possano affrontare con maggior preparazione i costi generalmente più elevati nei municipi di livello superiore. Ovviamente, ci siamo assicurati che il saccheggio delle risorse negli attacchi e l'interesse di preservarle nelle difese mantengano la loro importanza in gioco.