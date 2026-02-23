È arrivato l'aggiornamento di febbraio!
È arrivato l'aggiornamento di febbraio, con cui puoi goderti un Pass d'oro rivoluzionato, nuovi miglioramenti per i livelli del municipio 18, nuove difese, un famiglio, altre novità incredibili per il villaggio e persino l'arrivo di un nuovo eroe misterioso.
Diamo un'occhiata a tutte le novità.
Scatena il duca drago!
Sul campo di battaglia è arrivato un nuovo eroe... Anzi, non ancora.
Ti presentiamo il duca drago, un temibile eroe di prima linea dotato di meccaniche uniche che prova un comprensibilissimo risentimento nei confronti delle porte chiuse a chiave, visto che, al momento, è imprigionato nelle profondità del villaggio, ma tu avrai la chance di liberarlo.
Dal 23 febbraio al 1º marzo, tu e gli altri giocatori potrete partecipare a uno speciale evento della community, in cui esplorerete un labirinto pieno di porte e ricompense e dovrete prendere le decisioni giuste, trovare la strada giusta e liberare il drago.
Le modifiche sostanziali al Pass d'oro e il prospettore
Abbiamo già approfondito le modifiche al Pass d'oro in questo articolo del blog (link here), perciò ora la facciamo breve: abbiamo rielaborato il Pass d'oro da zero per renderlo più moderno, gratificante e bilanciato sia per chi ha la versione d'argento che per chi ha quella d'oro. Ecco alcune delle novità principali che il nuovo Pass presenterà a partire dal 1º marzo.
Il Pass d'oro è stato completamente rivisto e sarà ancora più conveniente, mantenendo allo stesso tempo il prezzo invariato.
Potrai goderti un aspetto tutto nuovo, con ricompense più chiare, una navigazione più rapida e una splendida vista a schermo intero.
Arriva il nuovo sistema degli incarichi giornalieri, con cui potrai accumulare punti affrontando gli avversari.
I possessori del Pass d'oro potranno guadagnare punti bonus completando le carte fedeltà, perciò non riceverai più i soliti 200 punti che ti verrebbero dati riacquistando il Pass.
È possibile scegliere le ricompense più adatte al villaggio con i nodi multiscelta.
Il salvadanaio prende il posto del deposito stagionale: non ci saranno più miglioramenti della capienza o moltiplicatori per le risorse in entrata, perché la capienza sarà al massimo fin dall'inizio e il Pass d'oro moltiplicherà per cinque i premi raccolti nel salvadanaio, quando lo ritiri a fine stagione.
Il percorso del Pass d'argento si arricchisce di bauli, da cui potrai ottenere libri, skin e molto altro ancora!
Ora le donazioni a una gemma si chiamano ''rinforzi con gemme'' e sono disponibili nel Pass d'oro.
Arriva un nuovo aiutante, il prospettore, il quale, dal livello 10 del municipio in su, converte un numero limitato di minerali ogni giorno (fino a 2000 minerali lucenti, 120 minerali raffinati o due minerali stellari), ma non ti offrirà dei moltiplicatori per le conversioni effettuate.
Le ricompense sono direttamente proporzionali al livello del municipio raggiunto a inizio stagione.
Ci saranno degli eventi che ti permetteranno di rimetterti in pari col Pass, grazie ai quali potrai ottenere punti stagionali extra e portare a termine più facilmente il percorso delle ricompense.
I contenuti inediti per il municipio 18
Stanno per arrivare un sacco di nuovi livelli epici per chi ha migliorato il municipio al livello 18.
Livello 4 per l'iperbomba.
Livello 8 per la mina aerea a ricerca.
Livello 18 per il mortaio.
Livello 12 per la torre infernale.
Livello 17 per la Tesla occulta.
Livello 3 per lo sputafuoco.
Livello 4 per la torre degli incantesimi (portandola a questo livello, sbloccherai un nuovo slot per l'incantesimo Terremoto).
Livello 8 per la strega e la superstrega.
Livello 15 per il domatore di cinghiali e il superdomatore di cinghiali.
Livello 8 per il mastino lavico e il mastino glaciale.
Livello 5 per la titana delle folgori.
Livello 12 per il cucciolo di drago e il drago infernale.
Livello 14 per l'arciere e il superarciere.
Livello 6 per lo sganciapietre.
Livello 5 per l'incantesimo Rinascita.
Livelli 6, 7 e 8 per l'incantesimo Terremoto.
Livello 12 per la casetta dei famigli.
È possibile migliorare 75 pezzi di mura in più al livello 19.
Il nuovo famiglio: il corvo alalesta
Da' il benvenuto al corvo alalesta, una creatura alata e ossessionata dal bottino luccicante tanto quanto i goblin!
È una truppa volante che attacca dalla distanza.
Dà la priorità agli edifici delle risorse vicini al suo eroe e infligge loro danni quintuplicati.
Si sblocca col municipio di livello 18.
Le modifiche alla modalità Classificata
Abbiamo introdotto diversi miglioramenti alle partite classificate.
Per limitare attacchi troppo opprimenti, ora le partite classificate seguono le stesse regole degli assalti standard, che prevedono l'obbligo di portare a termine una battaglia prima di poterne iniziare un'altra.
Abbiamo risolto un problema che causava la comparsa di avvisi di retrocessione non corretti per alcuni giocatori.
Abbiamo modificato il numero di battaglie richieste in alcune leghe, come segue.
|Nome della lega
|Numero attuale di battaglie richieste
|Nuovo numero di battaglie richieste
|Differenza nel numero di battaglie
|P.E.K.K.A (24)
|14
|12
|-2
|Titano (26)
|18
|14
|-4
|Titano (27)
|18
|14
|-4
|Drago (28)
|24
|18
|-6
|Drago (29)
|24
|18
|-6
|Drago (30)
|24
|18
|-6
|Elettro 31
|30
|24
|-6
|Elettro 32
|30
|24
|-6
|Elettro 33
|30
|24
|-6
Abbiamo aggiornato le zone promozione e retrocessione di diverse leghe, così da riflettere meglio i progressi di gioco.
|Nome della lega
|Percentuale attuale per la retrocessione
|Nuova perc. per la retrocessione
|Differenza di perc. di retrocessione
|Golem (19)
|20
|15
|-5
|Golem (20)
|20
|15
|-5
|Drago (29)
|15
|20
|5
|Drago (30)
|15
|20
|5
|Elettro 31
|15
|20
|5
|Elettro 32
|10
|15
|5
|Nome della lega
|Percentuale attuale per la promozione
|Nuova perc. per la promozione
|Differenza di perc. di promozione
|Arciere (8)
|25
|30
|5
|Arciere (9)
|25
|30
|5
|Stregone (10)
|25
|30
|5
|Stregone (11)
|25
|30
|5
|Stregone (12)
|25
|30
|5
|Valchiria (13)
|25
|30
|5
|Valchiria (14)
|25
|30
|5
|Valchiria (15)
|25
|30
|5
|Strega (16)
|25
|30
|5
|Strega (17)
|25
|30
|5
|Strega (18)
|20
|30
|10
|Golem (19)
|20
|30
|10
|Golem (21)
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A (22)
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A (23)
|20
|25
|5
|Drago (29)
|15
|20
|5
|Drago (30)
|15
|20
|5
|Elettro 31
|15
|20
|5
|Elettro 32
|10
|15
|5
Nuovi oggetti nel negozio di lusso
Questa nuova decorazione verrà aggiunta al negozio di lusso insieme alla stagione delle difese personalizzabili, a partire dal 1º aprile 2026.
Altre modifiche e correzioni di errori
Questo aggiornamento include anche un gran numero di modifiche di bilanciamento, miglioramenti e correzioni di errori. Ecco alcuni tra i principali.
Ora, l'obiettivo ''Indistruttibile'' richiede il raggiungimento di 500 difese, invece di 5000, perché forse quel numero era un po' troppo alto, no?
Ora nella lega della guerra tra clan è possibile combattere guerre 5v5, che daranno bonus ancora migliori!
Se una guerra termina in pareggio, verrà consegnato il 75% delle ricompense e non il 57%. Dopo questa modifica, il totale delle ricompense ottenute dalle guerre per una vittoria e una sconfitta combaceranno con quelle ottenute da due pareggi.
Ora, gli incantesimi Veleno hanno effetto sui guardiani e infliggono loro danni, ma la riduzione della loro velocità di movimento e di attacco sarà pari solo al 70% rispetto al normale.
Ora, la pozione degli eroi e lo spiedino rinvigorente valgono solo per gli attacchi e non per le difese.
L'opzione ''Applica effetto'' non sarà più disponibile per chi non ha ancora sbloccato il negozio di lusso.
Abbiamo modificato le meccaniche di combattimento per le unità sotterranee, il che significa che Dillo e i minatori si comporteranno in modo più coerente quando affrontano le orde di scheletri.
Abbiamo equilibrato l'efficacia delle difese perfezionate (cioè il cannone, la torre dell'arciere e il mortaio).
Abbiamo corretto la velocità di attacco del mortaio perfezionato, in modo tale che faccia fuoco senza ritardo.
I danni ad area dell'attacco della tiratrice scelta sono stati modificati in modo tale che prendano in considerazione il fatto che il bersaglio è un'unità d'aria o terra, analogamente a quanto accade con la maggior parte delle altre unità.
Ora l'incantesimo Terremoto non infligge più danni solo a edifici e mura, ma anche alle truppe di terra, e questa modifica riguarda anche gli Stivali del Terremoto.
Ora è possibile attivare o disattivare gli effetti speciali per le decorazioni e gli ostacoli resi mobili dalla vanga.
Abbiamo aumentato il limite massimo nell'inventario di numerose decorazioni, per permettere ai giocatori di conservare le eventuali decorazioni ottenute in precedenza.
Ora, è possibile capire perché truppe, eroi, incantesimi, macchine d'assedio, famigli e guardiani sono bloccati toccando le loro icone del profilo.
Il fabbro mostrerà l'equipaggiamento attualmente disponibile nel gioco ma non ancora ricevuto o sbloccato, così da permettere ai giocatori di vedere cosa possono ottenere.
Ora, nel menu di scelta degli eroi saranno visualizzati gli eroi, gli equipaggiamenti comuni e i famigli bloccati.
Per le truppe che non hanno ancora raggiunto un livello sufficientemente alto, ora l'edificio delle supertruppe mostrerà il livello di miglioramento necessario per attivare la supertruppa corrispondente.
Abbiamo ripristinato il potenziamento per il livello 4 del lanciatore, perciò ora i suoi PF saranno 2800 e i danni al secondo 240.
Abbiamo effettuato delle modifiche all'incantesimo Totem: il raggio è stato ridotto a cinque caselle (da sei), i danni sono stati azzerati (da 70-100) e né l'apprendista stregone né l'Aura vitale del gran sorvegliante hanno più effetto sul totem.
Infine, il bug dei minerali è stato risolto una volta per tutte e ogni minerale ottenuto tramite questo errore è stato revocato.