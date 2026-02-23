Questa nuova decorazione verrà aggiunta al negozio di lusso insieme alla stagione delle difese personalizzabili, a partire dal 1º aprile 2026.

Questo aggiornamento include anche un gran numero di modifiche di bilanciamento, miglioramenti e correzioni di errori. Ecco alcuni tra i principali.

Ora, l'obiettivo ''Indistruttibile'' richiede il raggiungimento di 500 difese, invece di 5000, perché forse quel numero era un po' troppo alto, no?

Ora nella lega della guerra tra clan è possibile combattere guerre 5v5, che daranno bonus ancora migliori!

Se una guerra termina in pareggio, verrà consegnato il 75% delle ricompense e non il 57%. Dopo questa modifica, il totale delle ricompense ottenute dalle guerre per una vittoria e una sconfitta combaceranno con quelle ottenute da due pareggi.

Ora, gli incantesimi Veleno hanno effetto sui guardiani e infliggono loro danni, ma la riduzione della loro velocità di movimento e di attacco sarà pari solo al 70% rispetto al normale.

Ora, la pozione degli eroi e lo spiedino rinvigorente valgono solo per gli attacchi e non per le difese.

L'opzione ''Applica effetto'' non sarà più disponibile per chi non ha ancora sbloccato il negozio di lusso.

Abbiamo modificato le meccaniche di combattimento per le unità sotterranee, il che significa che Dillo e i minatori si comporteranno in modo più coerente quando affrontano le orde di scheletri.

Abbiamo equilibrato l'efficacia delle difese perfezionate (cioè il cannone, la torre dell'arciere e il mortaio).

Abbiamo corretto la velocità di attacco del mortaio perfezionato, in modo tale che faccia fuoco senza ritardo.

I danni ad area dell'attacco della tiratrice scelta sono stati modificati in modo tale che prendano in considerazione il fatto che il bersaglio è un'unità d'aria o terra, analogamente a quanto accade con la maggior parte delle altre unità.

Ora l'incantesimo Terremoto non infligge più danni solo a edifici e mura, ma anche alle truppe di terra, e questa modifica riguarda anche gli Stivali del Terremoto.

Ora è possibile attivare o disattivare gli effetti speciali per le decorazioni e gli ostacoli resi mobili dalla vanga.

Abbiamo aumentato il limite massimo nell'inventario di numerose decorazioni, per permettere ai giocatori di conservare le eventuali decorazioni ottenute in precedenza.

Ora, è possibile capire perché truppe, eroi, incantesimi, macchine d'assedio, famigli e guardiani sono bloccati toccando le loro icone del profilo.

Il fabbro mostrerà l'equipaggiamento attualmente disponibile nel gioco ma non ancora ricevuto o sbloccato, così da permettere ai giocatori di vedere cosa possono ottenere.

Ora, nel menu di scelta degli eroi saranno visualizzati gli eroi, gli equipaggiamenti comuni e i famigli bloccati.

Per le truppe che non hanno ancora raggiunto un livello sufficientemente alto, ora l'edificio delle supertruppe mostrerà il livello di miglioramento necessario per attivare la supertruppa corrispondente.

Abbiamo ripristinato il potenziamento per il livello 4 del lanciatore, perciò ora i suoi PF saranno 2800 e i danni al secondo 240.

Abbiamo effettuato delle modifiche all'incantesimo Totem: il raggio è stato ridotto a cinque caselle (da sei), i danni sono stati azzerati (da 70-100) e né l'apprendista stregone né l'Aura vitale del gran sorvegliante hanno più effetto sul totem.