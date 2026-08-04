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クラッシュ・オブ・クランがリリースから14周年を迎えたことを記念してキャンペーンを開催します！



■キャンペーン概要■

クラッシュ・オブ・クランのリリース14周年を盛り上げるキャンペーンです。

クラッシュ・オブ・クラン公式（@ClashofClansJP）をフォロー＆該当ポストをリポストいただき、そのポストに「#これからもクラクラよろしく」を付けて、これからクラクラに期待していることや楽しみたいことをリプライすることで応募は完了となります。



【キャンペーン名】

クラクラ14周年！これからのクラクラへの想いを聞かせてくださいキャンペーン！



【キャンペーン応募期間】

2026/8/4(火)12:00〜2026/8/10(月)23:59



【応募方法】

以下の条件を全て満たしている方

1.クラッシュ・オブ・クラン公式（@ClashofClansJP）をフォロー

2.対象ポストをリポスト

3.対象ポストに「 #これからもクラクラよろしく 」を付けて、これからクラクラに期待していることや楽しみたいことをリプライで投稿

【当選人数】

3名様（抽選・発表は2026年9月上旬予定、配布は9月初旬を予定しています）

【当選プレゼント】

Supercell Tシャツ ・バーバリアンぬいぐるみ

上記をセットでプレゼント

【当選発表】

応募条件を満たした方の中から当選された方に、Xのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■キャンペーン注意事項■

投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・当選は、お一人様一回までとなります。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Japan社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Japan株式会社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Japan株式会社は何らの責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。