チーフ！

クラクラに関するショート動画を投稿して、豪華賞品を狙おう🎬



あなたの熱いクラクラ愛を込めたショート動画を大募集！

「#クラクラショート動画コンテスト」をつけてXまたはYouTubeに投稿するだけで応募完了です。最優秀クリエイターに選ばれたチーフには豪華賞品も...！

たくさんのご応募をお待ちしております💭

■キャンペーン概要■

どなたでも参加可能なキャンペーンです。

クラクラに関するショート動画を制作し、指定のハッシュタグ「#クラクラショート動画コンテスト」をつけてXまたはYouTubeに投稿し、応募フォームに回答してください。

【キャンペーン名】

クラクラ ショート動画コンテスト

【キャンペーン応募期間】

2026年7月10日(金) ～ 7月26日(日) 23:59まで

【応募方法】

①クラクラに関するショート動画を制作

②「#クラクラショート動画コンテスト」をつけて、XまたはYouTubeに動画を投稿

③応募専用フォームに回答して応募完了！

https://forms.gle/wbfyuZhkhWw2rV9R6

【当選人数】

合計13名様

▼賞品

・最優秀クリエイター賞：1名様（Apple Gift Card/Google Playカード 11,000円分＋公式SNSでご紹介）

・審査員賞（yuta賞）：1名様（ゴールドパス＋公式SNSでご紹介）

・審査員賞（けいすけ賞）：1名様（ゴールドパス＋公式SNSでご紹介）

・参加賞：10名様（アクリルスタンド（バーバリアン））

【スケジュール】

・動画投稿期間：2026年7月10日(金)〜7月26日(日)

・当選者発表：2026年8月上旬（X上でご紹介）

※賞品の抽選・発送・付与の時期は変更となる場合がございます。

【当選発表】

応募条件を満たした方の中から当選された方に、Xのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■投稿動画の利用について■【重要】

本キャンペーンにご応募いただいた時点で、投稿者は以下の内容に同意したものとみなされます。

・応募者が投稿した動画（以下「投稿動画」）は、Supercell（並びにSupercellが指定する第三者）が、本キャンペーンの運営・告知、ならびにユーザー獲得（UA）を目的とした広告・宣伝・プロモーション活動に利用する場合があります。

・投稿動画は、上記目的の範囲において、X、YouTube、その他各種SNS、Web広告、動画広告、アプリ内広告その他媒体を問わず、期間・地域・回数の制限なく、無償で使用（複製・編集・トリミング・字幕やテロップの追加・音声の調整・部分的な改変等を含む）されることがあります。

・広告利用にあたり、投稿動画の一部を切り出して使用する場合や、動画の趣旨を損なわない範囲で編集・加工を行う場合があります。

・投稿動画の広告利用について、応募者への個別の事前連絡・許諾確認は行わない場合があります。また、広告利用に対する対価・報酬等は発生いたしません。

・応募者は、投稿動画に関する著作者人格権をSupercell（並びにSupercellが指定する第三者）に対して行使しないものとします。

■投稿にあたっての注意事項■

・投稿動画は、応募者ご本人が制作したオリジナルの作品に限ります。

・投稿動画に第三者（他の人物、楽曲、画像、キャラクター等）の権利が含まれる場合、応募者の責任において必要な許諾を得たものに限ります。第三者の著作権・肖像権・その他の権利を侵害する動画は応募対象外となります。

・投稿動画に応募者以外の人物が登場する場合は、当該人物から本キャンペーンおよび広告利用への同意を得たものとみなします。

・公序良俗に反する内容、他者を誹謗中傷する内容、その他不適切と判断される内容を含む動画は、当選対象外とさせていただきます。

・第三者の権利侵害に起因して発生した紛争・損害等について、株式会社NAVICUSおよびSupercellは一切の責任を負いません。

■キャンペーン注意事項■

投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Japan社およびYouTube（Google LLC）の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、審査、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Japan株式会社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Japan株式会社は何らの責任も負いません。

・本キャンペーンは、Google LLCおよびYouTubeが後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにGoogle LLCおよびYouTubeは関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、Google LLCおよびYouTubeは何らの責任も負いません。

・本キャンペーンは、Apple Inc.が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにApple Inc.は関係ありません。また、本キャンペーンに関しまして、Apple Inc.は何らの責任も負いません

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。

■Supercellのプライバシーポリシーは https://supercell.com/en/privacy-policy/jp/ からご確認お願いいたします。