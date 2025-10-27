バーバリアンそっくりさんオンラインコンテスト
バーバリアンそっくりさんオンラインコンテスト！
今年のハロウィンはバーバリアンの仮装をして、最大14,000エメラルドなどの賞品獲得を狙いましょう！
参加するだけでも宝箱セットがもらえますよ！
開催日程
参加受付期間は10月23日午後12時（UTC）から、11月2日午後12時（UTC）までです。
参加方法
バーバリアンの仮装をする（もちろん口ひげは必須です）
仮装の写真やショート動画を撮影する
X、Facebook、Instagram、TikTokなどに投稿する
#BarbarianHalloween とプレイヤータグを付ける
⚠️仮装コンテストは何度でも参加可能です！
賞品🏆
選ばれた3名の入賞者には、以下を進呈します。
**1位：**14,000エメラルド
**2位：**ルーンパック（以下を含む）
ゴールドのルーン（自分の村）
エリクサーのルーン（自分の村）
ダークエリクサーのルーン
ゴールドのルーン（大工の拠点）
エリクサーのルーン（大工の拠点）
**3位：**魔法の本パック（以下を含む）
森羅万象の本
ヒーローの本
呪文の本
建物の本
戦いの本
審査基準
コミュニティマネージャーによって、以下の項目を含めた**クリエイティビティ度（100％）**に基づき、入賞者が決定します。
ユーモア：笑顔になれる、またはバーバリアンの「愉快さ」が感じられること
信頼性：一般的な既製品をそのまま使うのではなく、参加者の独創性を感じられる投稿であること
注意：本企画では自分で制作したオリジナルの作品を評価対象としているため、AIによって生成された画像の提出は認められていません。自分自身でバーバリアンになりきりましょう。
情熱：コスチュームやパフォーマンスに愛があること
**バーバリアン感：**クラッシュ・オブ・クランのバーバリアンの特徴を捉えていること（金髪、剣、口ひげ、などなど）
**実用性：**パーティの主役になれそうな仮装であること
参加資格
参加するには、公式アプリストアからクラッシュ・オブ・クランをダウンロードできる地域に居住している必要があります。（入賞者への賞品授与のため）
コンテストのルール全容や法的事項については、以下をご覧ください。