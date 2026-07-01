チーフ！

7月のクラクラには、神々からの“神託”が届きます！⚡️

クランメンバーに援軍を送る？今日の攻撃結果を報告する？村に戻って大工の様子を確認する？

公式から投稿されるお題に挑戦して、クラクラ公式Xのキャンペーン投稿にリプライしましょう！

リプライだけでも参加OK！今日の神託を受け取り、村に戻る準備はできていますか？

■キャンペーン概要■

どなたでも参加可能なキャンペーンです！

クラクラ公式アカウントをフォローし、キャンペーン期間中、クラクラ公式Xから投稿される「クラクラ神託」に挑戦しましょう。

お題に沿ってゲーム内で行動し、キャンペーン投稿に #今日のクラクラ神託 をつけてリプライ、またはスクショ付きで投稿してください。

※リプライだけでも参加可能です

※スクショ付き投稿は、抽選時の参考とさせていただく場合があります。また、公式Xで紹介される場合があります



【キャンペーン名】

#今日のクラクラ神託 投稿キャンペーン

【応募方法】

①クラクラ公式Xアカウントをフォロー

②公式から投稿される「今日のクラクラ神託」のお題を確認

③お題に挑戦

④投稿に #今日のクラクラ神託 をつけてリプライ、またはスクショ付きで投稿

※スクショ付き投稿は任意です

※プレイヤー名やクラン名など、公開したくない情報は隠して投稿してください

【当選人数】

・10名様にクラクラグッズ（ポスター・ステッカー・スマホリング）をプレゼント！

※賞品の抽選・発送は2026年8月中旬以降を予定しております

【当選発表】

応募条件を満たした方の中から当選された方に、Xのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■キャンペーン注意事項■

投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Japan社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Japan株式会社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Japan株式会社は何らの責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。



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