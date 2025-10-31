「クラッシュ・オブ・クラン世界大会2025」は本日10/31(金) 23時から開始！

出場する選手への応援メッセージや大会の感想を「#クラクラ世界大会を観戦しよう」をつけて投稿して盛り上げましょう！

チーフの熱い投稿をお待ちしております！



■キャンペーン概要■

どなたでも参加可能なキャンペーンです！

クラクラ公式アカウントをフォローし「#クラクラ世界大会を観戦しよう」をつけて選手への応援メッセージや大会の感想を投稿してください！

参加いただいたチーフから抽選で10名様に公式グッズをプレゼント！



【キャンペーン名】

クラクラ世界大会を観戦しよう キャンペーン！



【キャンペーン応募期間】

2025年10月31日(金)18:00～11月3日(月)23:59

【応募方法】

1.クラッシュ・オブ・クラン公式（@ClashofClansJP）をフォロー

2.「#クラクラ世界大会を観戦しよう」をつけて、選手への応援メッセージや大会の感想を投稿

【当選人数】

合計10名様

5名様：アクリルスタンド（バーバリアン）5名様

5名様：スマホリング（バーバリアン）5名さま

※賞品の抽選・発送は2025年11月下旬を予定しております



【当選発表】

応募条件を満たした方の中から当選された方に、Xのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■キャンペーン注意事項■

投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。



・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Japan社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Japan株式会社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Japan株式会社は何らの責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。



■Supercellのプライバシーポリシーは https://supercell.com/en/privacy-policy/jp/ からご確認お願いいたします。