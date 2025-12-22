あけましておめでとうございます。

2026年もクラクラをよろしくお願いします。

新年も無事迎えたということで、チーフの今年のクラクラの目標を教えてください！

チーフは今年どんな年にするんでしょうか！？とても気になります！



■キャンペーン概要■

どなたでも参加可能なキャンペーンです！

クラクラ公式アカウントをフォローし、キャンペーン投稿に #クラクラ今年の目標 をつけて、目標を書いてください。

参加いただいたチーフから抽選で5名様にクラクラグッズセットをプレゼント！



【キャンペーン名】

2026年クラクラ目標宣言キャンペーン！



【キャンペーン応募期間】

2026年1月3日(土)～1月9日(金)23:59

【応募方法】

1.キャンペーン投稿に #クラクラ今年の目標 をつけて、クラクラの目標を記載

【当選人数】

クラクラグッズセット5名様

※賞品の抽選・発送は2025年2月中旬を予定しております



【当選発表】

応募条件を満たした方の中から当選された方に、Xのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■キャンペーン注意事項■

投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。



・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Japan社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Japan株式会社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Japan株式会社は何らの責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。



■Supercellのプライバシーポリシーは https://supercell.com/en/privacy-policy/jp/ からご確認お願いいたします。

