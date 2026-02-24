Skip to content
2026年2月24日
解放！2月のアップデート！

2月のアップデートが解き放たれ、ゴールドパスの全面リワーク、タウンホール18の新アップグレード、新たな防衛設備、新ペットが登場し、村全体にわたって数々の改良が施されます。さらに、劇的な登場を控えた謎の新ヒーローも…！

それでは、詳しく見ていきましょう。

ドラゴンデュークを解き放て！

新たなヒーローがバトルに参戦… ですが、今すぐにではありません。

ドラゴンデュークは、独自のメカニクスを持つ恐るべき前線型ヒーロー。鍵のかかった扉に強い恨みを抱いているのも納得です。彼は現在、村の地下深くに囚われています。解放できるかどうかは、あなた次第です。

2月24日から3月1日まで、特別なコミュニティイベントに参加して、扉や報酬が散りばめられたダンジョン迷宮を進みましょう。くれぐれも判断ミスにはご注意を。よく考えて選び、正しい道を見つけ、ドラゴンを解放しましょう。

ゴールドパスのリワーク＆探鉱者

ゴールドパスの変更点に関する詳細は、こちらのブログ記事（リンクはこちら）よりご覧ください。洗練されたデザインとより豪華な報酬が実装され、さらにはシルバーパスと比較した際のバランスも改善しています。新バージョンのゴールドパスをお楽しみください。3月1日より新パスに実装される主な変更点はこちらです。

  • ゴールドパスを全面リワーク：価格はそのまま、内容はさらに充実

  • デザインとレイアウトを一新：報酬がより分かりやすく、操作はよりスムーズに、フルスクリーン表示にも対応

  • 新しいデイリータスクシステム：自分のプレイスタイルでバトルしながら、安定してポイントを獲得

  • ゴールドパスプレイヤーはスタンプカードを完成させるとボーナスポイントを獲得できるようになります。このため、パス再購入時に付与されていた200ボーナスポイントは廃止されました

  • チョイスノード：村の状況に合わせて報酬を選択可能

  • シーズン資源がホグの貯金箱に：ホグのシーズン資源は最初から最大容量となるため、サイズアップや倍率を気にする必要はありません。その代わり、ゴールドパスを所持している場合、ホグのシーズン資源をシーズン終了時に回収すると、5倍の報酬倍率が適用されます

  • シルバーパスに宝箱を追加：魔法の本やスキンなどを獲得できるチャンスです

  • 1エメラルドの自己寄付は「エメラルド援軍」に名称が変更され、ゴールドパスの特典として利用可能になります

  • 新ヘルパー：探鉱者（TH10以上）は、1日あたり一定量の鉱石を変換できます（ブルー鉱石が最大2000、パープル鉱石が最大120、スター鉱石が最大2）。変換にボーナス倍率は適用されません。

  • 報酬はタウンホールレベルに応じて変動し、シーズン開始時のレベルで決定されます

  • キャッチアップイベントで追加のシーズンポイントを獲得し、報酬グレードをより簡単に完走できます。

タウンホール18の新コンテンツ

タウンホール18のプレイヤー向けに、新レベルが多数追加されます。

  • ギガ爆弾：レベル4

  • ホーミング対空地雷：レベル8

  • 迫撃砲：レベル18

  • インフェルノタワー：レベル12

  • かくしテスラ：レベル17

  • 竜炎砲：レベル3

  • 呪文タワー：レベル4（レベル4にアップグレードすると、アースクエイクの呪文の新しいスロットがアンロックされます）

  • ネクロマンサー（+スーパーネクロマンサー）：レベル8

  • ホグライダー（+スーパーホグライダー）：レベル15

  • ラヴァハウンド（+アイスハウンド）：レベル8

  • エレクトロタイタン：レベル5

  • ベビードラゴン（+インフェルノドラゴン）：レベル12

  • アーチャー（+スーパーアーチャー）：レベル14

  • ロックボマー：レベル6

  • リバイブの呪文：レベル5

  • アースクエイクの呪文：レベル6～8

  • ペット小屋：レベル12

  • 追加で75個の壁をレベル19にアップグレード可能

新ペット：グリードクロウ

新登場、グリードクロウ！きらびやかな戦利品に強烈な執着を持つ、まるで空飛ぶ羽根付きゴブリンのような存在です！

  • 長距離攻撃型の飛行ユニット

  • 割り当てたヒーローの近くにある資源設備を優先し、5倍のダメージでその設備を攻撃します。

タウンホール18でアンロック

ランクモードの変更

ランクバトルにいくつかの改善を実施しました。

  • スパム防止機能を追加：ランクバトルは通常攻撃と同じルールに変更され、次の戦闘を開始する前に現在の戦闘を完了する必要があります

  • 一部プレイヤーに誤って表示されていた降格警告を修正しました

  • 一部リーグにおける必要バトル数を調整しました：

リーグ名現在の必要バトル数新しい必要バトル数変更差分
P.E.K.K.A241412-2
タイタン261814-4
タイタン271814-4
ドラゴン282418-6
ドラゴン292418-6
ドラゴン302418-6
ライトニングドラゴン313024-6
ライトニングドラゴン323024-6
ライトニングドラゴン333024-6

  • プレイヤーの進行状況により適した形になるよう、複数リーグの昇格／降格ゾーンを調整しました。

リーグ名現在の降格率（％）新しい降格率（％）変更差分
ゴーレム192015-5
ゴーレム202015-5
ドラゴン2915205
ドラゴン3015205
ライトニングドラゴン3115205
ライトニングドラゴン3210155
リーグ名現在の昇格率（％）新しい昇格率（％）変更差分
アーチャー825305
アーチャー925305
ウィザード1025305
ウィザード1125305
ウィザード1225305
バルキリー1325305
バルキリー1425305
バルキリー1525305
ネクロマンサー1625305
ネクロマンサー1725305
ネクロマンサー18203010
ゴーレム19203010
ゴーレム2120255
P.E.K.K.A2220255
P.E.K.K.A2320255
ドラゴン2915205
ドラゴン3015205
ライトニングドラゴン3115205
ライトニングドラゴン3210155

ゴージャスショップに新アイテム追加！

この新デコレーションは、2026年4月1日開始のクラフト防衛設備シーズンと同時にゴージャスショップに追加されます。

その他の変更点＆バグ修正

本アップデートでは、バランス調整、改善、バグ修正も多数実施されています。主な内容はこちらです。

  • 達成目標「難攻不落」の達成条件を、防衛回数5,000回から500回に変更しました。さすがに多すぎましたよね？

  • クラン対戦リーグで5対5のクラン対戦が可能になりました！大規模なクラン対戦ほど、より多くのボーナスを獲得できます！

  • 引き分けの場合の報酬が、これまでの57％から75％へ引き上げられます。この変更により、勝利+敗北と引き分け+引き分けの合計報酬が一致するようになります。

  • ポイズンの呪文がガーディアンにも効果を与えるようになりました。与えられるダメージは同じですが、移動速度および攻撃速度の低下効果は70％のみ適用されます。

  • ヒーローポーションとヒーローの串は、防衛時ではなく攻撃時のみ効果が適用されます。

  • ゴージャスショップをまだ利用できないプレイヤーには、「エフェクトを追加」オプションが表示されなくなります。

  • 地下ユニットの戦闘ロジックを改修しました。これにより、ディギーおよびディガーはスケルトンの大群と戦う際、より安定した挙動を示すようになります。

  • 改造済み防衛設備（大砲、アーチャータワー、迫撃砲）のバランスを調整しました。

  • 改造済み迫撃砲の攻撃速度を修正し、遅延なしで発射してしまう不具合を修正しました。

  • シューターの範囲ダメージを修正し、他の多くのユニット同様に、対象が地上か空中かに応じて適切にヒットするようになりました。

  • アースクエイクの呪文が、建物や壁に加えて地上ユニットにもダメージを与えるようになりました。アースクエイクのブーツにも同様の変更が適用されます。

  • デコレーションや、シャベルで移動させた障害物の特殊エフェクト表示をオン／オフで切り替えられるようになりました。

  • 複数のデコレーションの所持上限を引き上げました。これにより、これまでに獲得したすべてのデコレーションを保管できるようになります。

  • ユニット、ヒーロー、呪文、地上兵器、ペット、ガーディアンのプロフィールアイコンが、ロック中の項目でもクリック可能になり、ロック理由が表示されるようになりました。

  • 鍛冶屋に、現在ゲーム内で入手可能な未所持／未アンロックの装備も表示されるようになりました。入手可能な装備をひと目で確認できます。

  • ヒーロー選択画面に、ロック中のヒーロー、ノーマル装備、ペットも表示されるようになりました。

  • ユニットのレベルが不足している場合、スーパーサウナでそのスーパーユニットを使用するために必要なアップグレードレベルが表示されるようになります。

  • スローワー レベル4の強化を元に戻しました（新しい数値：ヒットポイント 2800、毎秒ダメージ 240）。

  • トーテムの呪文の変更点：範囲を6マスから5マスに縮小、ダメージを70〜100から0に変更。また、見習い大工およびライフジェムのオーラはトーテムに影響しなくなります。

  • そして、ついに鉱石バグが完全に修正され、不正利用によって過剰に獲得された鉱石は回収されました。