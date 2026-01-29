경쟁전 모드 및 마을회관 18레벨의 출시와 함께 클래시 오브 클랜에 사상 가장 큰 변화를 도입했습니다.

많은 플레이어 여러분들이 경쟁전에 추가된 유연성과 경쟁을 즐겨주시는 동안, 저희는 이에 대한 의견을 귀담아 들어왔습니다. 특히 상위 리그일수록 이 게임 경험이 즐겁기보다는 오히려 부담스럽고 지치게 만든다는 내용이 있었습니다.

피드백에 감사드리며, 이를 해결하기 위한 저희의 계획을 공유드리고 싶습니다.

더 나은 경험을 위한 경쟁전 조정

경쟁전은 플레이어에게 더 많은 자유를 제공하기 위한 목적으로 설계되었습니다. 언제, 얼마나 집중해서 즐길지를 직접 선택할 수 있도록 말이죠. 하지만 모두를 만족시킬 수 있는 최적의 균형을 아직 찾지 못했음을 인지하고 있습니다. 특히 진행 속도와 최상위권의 난이도에 개선이 필요하단 점을 잘 알고 있습니다.

이를 해결하는 데 도움을 줄 아래와 같은 첫 번째 변경 사항이 다음 업데이트에 적용됩니다.

일부 플레이어에게 잘못 표시되는 강등 경고의 버그를 수정합니다.

원활한 진행을 위해 특정 리그에서의 승급 및 강등 비율을 증가시킵니다.

의욕 저하를 방지하고자 최상위 리그에 필요한 전투 횟수를 줄입니다.

커뮤니티 피드백을 반영하여 특수 모드 난이도를 조정합니다.

보내주신 모든 의견에 감사드리며, 플레어이님의 피드백을 수용해 경쟁전 모드를 계속해서 개선해 나가겠습니다!

마을회관 18 도달 시 메타의 진화

효과적인 전략이 마을회관 18레벨에서는 갑작스러운 변화를 맞이했다는 피드백을 받았습니다.

마을회관 17레벨의 일부 주류 전략이 18레벨에서는 동일한 위력을 보이지 못하고 있습니다. 이는 마을회관이 더 이상 방어시설 건물이 아니게 된 시스템의 변화와 마을회관 18레벨에 해당하는 신규 유닛의 레벨이 아직 적용되지 않았기 때문입니다.

명확히 말씀드리자면, 영원히 지속되는 전략은 저희가 원하는 목표가 아닙니다. 업그레이드가 출시될 때마다 신규 콘텐츠를 접하는 것이 기대되고 강력한 인상을 느끼도록 해야 합니다. 운석 골렘과 토템 마법과 같은 콘텐츠처럼 말이죠! 즉, 항상 보다 자연스러운 메타의 전환과 더욱 풍성한 보상을 목표로 업그레이드를 진행하고 있습니다. 보내주신 이번 마을회관 업데이트에 대한 여러분의 피드백은 이미 저희 팀이 다음 업데이트를 어떻게 다르게 접근할 수 있을지 도와주고 있습니다.

향후 계획

어떤 방식으로 플레이하든 클래시와 함께 최고의 즐거움과 확실한 보상의 기쁨을 누릴 수 있도록 끊임없이 노력하고 있습니다.

저희는 지속적으로 귀담아들을 것이며 이로부터 배우고 또 개선해 나가겠습니다. 랭킹전 플레이, 신규 군대 시험, 마을 업그레이드 등 초점을 두는 관심사가 다르더라도 항상 클래시와 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 노력하겠습니다.

하루하루 개선된 클래시가 되도록 도와주셔서 감사합니다!

- 클래시 오브 클랜 팀