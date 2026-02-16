골드 패스에 엄청난 변화가 찾아옵니다!
2018년부터 시작된 시즌 패스는 그때부터 클래시 오브 클랜의 기둥이 되어주었습니다. 수년에 걸쳐 개선되고 변화했지만, 동일한 디자인과 플레이 방법을 고수했죠.
하지만 이전의 시즌 패스의 모습은 잊어주세요. 다음 시즌부터 완전히 새롭게 태어나니까요!
앞으로는 현재 게임 메타와 어울리는 풍부한 보상을 제공하고, 실버 패스와 골드 패스의 밸런스가 보강되었죠.
또한, 새로운 기능과 새로운 진행 시스템이 추가되며, 전체적인 트랙의 시각적 요소 또한 업그레이드되었습니다.
자, 갈 길이 머니까 편히 앉아 집중해 주세요!
완전히 새로운 골드 패스 경험
골드 패스의 UI가 대대적으로 개선되었습니다.
전체 화면 배치
더 커진 아이콘 및 보상의 명확한 가시성
진행률을 알아보기 쉽게 더 깔끔해진 인터페이스
모든 면에서 더 빠르고, 쉽고, 만족스러운 사용감을 제공합니다!
신규 과제 시스템: 일일 과제!
시즌 포인트를 획득하는 방식이 완전히 리워크되었습니다.
매일 8개의 과제가 주어지며, 이는 일반적인 게임플레이를 통해 쉽게 완료할 수 있습니다. 과제는 만료되지 않으며 한눈에 이해하기 쉬운 내용입니다. (비록 대장이 자이언트와 해골 비행선만 사용하는 마을회관 7레벨의 플레이어여도 말이죠!)
과제를 완료하면 스탬프를 획득하며, 충분한 스탬프를 모으면 보너스 시즌 포인트를 제공하는 스탬프 카드를 받게 됩니다.
시즌 시작과 함께 여러 장의 스탬프 카드가 주어지며, 매일 새로운 카드를 획득합니다. 스탬프 카드는 사라지지 않고 쌓이기 때문에, 스탬프를 받지 못하고 놓치더라도 추후에 언제든지 완료할 수 있습니다.
골드 패스를 구입하면 스탬프 카드를 완료할 때 추가 보너스 포인트를 획득하며, 마지막 주에는 스탬프와 스탬프 카드당 더 많은 포인트를 획득합니다. 특히 평소에 포인트를 충분히 획득하지 못한 캐주얼 플레이어의 경우에는 시즌의 막바지에 더 빠르고 수월하게 진행할 수 있게 됩니다.
이제 시즌 내내 포인트를 지속적으로 획득할 수 있기 때문에, 이전의 골드 패스 연속 구매 보너스는 폐지됩니다. 따라서 모두가 보다 원활하고 일관적으로 시즌 패스를 완료할 수 있습니다.
노드 선택을 소개합니다!
네, 맞습니다! 앞으로는 대장이 직접 보상을 선택할 수 있답니다!
보상 트랙의 일정 구간에서 두 가지의 선택지가 주어지게 됩니다. 각자의 마을회관 레벨과 업그레이드 계획에 따라 더 적합한 보상을 선택할 수 있죠.
선택지 예시
두 가지 영웅 스킨 중 택1 (이전 시즌 영웅 스킨, 본 시즌 영웅 스킨)
골드 룬과 엘릭서 룬 중 택1 (두 번의 선택 기회 제공!)
유닛의 책과 마법의 책 중 택1 (두 번의 선택 기회 제공!)
더 높은 마을회관 레벨에서는 더 가치 있는 선택지를 제공하며, 낮은 마을회관 레벨에서는 게임 진행에 도움이 될만한 보상을 제공합니다. 그러니 마을회관을 업그레이드 예정이라면, 3월 업데이트 이전에 완료하여 더 좋은 보상을 받아보세요!
해당 시스템은 대장 여러분의 계획성과 유연성에 힘을 불어넣어, 마을회관을 위해 더 나은 선택을 할 수 있도록 돕기 위함입니다.
알림: 만약 시즌 종료 시 선택지의 보상이 선택되지 않았다면, 첫 번째 옵션이 자동 선택되며, 저장소가 가득 차 있는 경우에는 보석으로 변환하여 지급합니다.
호그 저금통으로 다시 태어난 시즌 금고!?
돼지 저금통보다 훨씬 멋진 호그 저금통으로 다시 태어난 시즌 금고를 소개합니다!
이전과 달리, 호그 저금통은 최대 용량으로 시작하며 용량이 업그레이드되지 않습니다. 골드 패스의 경우, 시즌 종료 시 보상에 5배 배수가 적용됩니다.
실버 트랙 시즌 금고 최대 보상
800만 골드 & 엘릭서
200만 장인기지 골드 & 장인기지 엘릭서
골드 패스 시즌 금고 최대 보상
4000만 골드 & 엘릭서
1000만 장인기지 골드 & 장인기지 엘릭서
호그 저금통은 마을회관 레벨에 따라 최대 용량이 달라집니다. 낮은 마을회관 레벨에서는 기존보다 총 보상이 줄어들며, 높은 마을회관 레벨에서는 더 많은 보상을 획득합니다. 이로 인해 각 마을회관 레벨에서의 진행이 공평해집니다.
골드 패스 특전 개선
제 앞가림은 제가 해야죠!
이제 1 보석 지원은 본인에게도 적용되어 스스로에게 1개의 보석으로 유닛을 지원할 수 있습니다.
전설 리그 공격이 급하거나, 클랜전 리그 시간이 얼마 남지 않았을 때 유용하겠네요.
또한, 저장소가 가득 찼을 때 마법 아이템을 획득하면, 바로 사용하거나 보석으로 지급받는 옵션이 제공됩니다.
아! 그리고 이번 시즌에는 최대 3개의 장애물 삽을 추가했으니 어지럽게 흩어진 마을의 장식품을 정리할 시간입니다!
실버 트랙에도 상자가 등장합니다!
실버 트랙 위 대부분의 포션이 상자로 대체됩니다. 이로써 뻔한 보상이 아닌 더 나은 보상을 획득할 확률이 올라가고, 운이 좋으면 무료로 플레이하는 대장에게는 책이나 스킨을 획득할 기회를 제공합니다.
이는 동일한 가치의 보상을 제공하지 않지만, 같거나 더 나은 보상을 획득할 수 있죠. 특히, 무과금 플레이어게도 다양한 보상을 제공할 기회가 되리라 생각합니다. 상자는 누구에게나 기대감이 넘치는 특별한 보상이니까요!
게임에 적용되어 전체적인 보상 트랙을 눈으로 확인하면, 더욱 이해하기 쉬우리라 생각됩니다.
이번 개편에 대해 대장 여러분의 생각을 들려주세요!
보상 방식의 변경에 대한 중요성
선택지를 제공하는 것은 의도한 게임플레이를 통제할 수 있도록 돕습니다. 반면에 상자는 굉장히 얻기 힘든 아이템을 획득할 수 있는 불확실성을 제공함으로써 재미를 더합니다.
신규 골드 패스 기능: 탐광 전문가(마을회관 10레벨 이상)
새로운 캐릭터가 마을을 찾아왔습니다.
골드 패스 플레이어는 2,400 시즌 포인트를 획득하면 신규 마을 도우미인 ‘탐광 전문가’를 잠금 해제합니다.
탐광 전문가는 연금술사와 같이 광석을 다른 종류의 광석으로 변환시킵니다.
탐광 전문가는 보석을 소모하지 않고, 업그레이드도 불가하며 보너스도 제공하지 않습니다. 오로지 23시간에 한 번, 광석을 변환시켜 주죠.
마을회관 10레벨 이하의 플레이어게는 이 대신 연구 포션이 제공됩니다.
더 자세한 내용은 슈퍼셀 크리에이터의 영상에서 확인하세요!
진행도와 단계별 보상 조정
골드 패스의 진행 방식이 시즌 전반에 걸쳐 보다 고르게 조정되었습니다. 시즌 과제가 순차적으로 제공되어, 특전 역시 보다 안정적인 속도로 잠금 해제됩니다. 일부 플레이어는 특전을 기존보다 약간 늦게 잠금 해제하게 될 수 있지만, 대부분의 플레이어에게는 전반적인 진행이 훨씬 수월해질 것입니다.
시즌 패스의 모든 보상은 시즌 시작 시점의 마을회관 레벨과 장인기지 레벨을 기준으로 조정됩니다.
여기에는 자원 보상, 상자 구성과 호그 저금통도 포함됩니다.
보상은 시즌 시작과 동시에 결정되므로, 시즌 도중 마을회관을 업그레이드하더라도 해당 시즌의 보상에는 영향을 주지 않습니다.
만약 마을회관 업그레이드를 앞두고 있다면, 시즌 시작 전에 업그레이드를 완료하는 것을 추천 드립니다. 또한 2월 시즌이 끝나기 전, 업그레이드한다면 3월 시즌에는 더욱 풍부한 보상을 받을 수 있겠죠?
물론… 무리한 오버홀은 권장하지 않지만요.
클래시와 함께 성장하는 골드 패스
이번 리워크를 통해 낡아빠진 골드 패스를 빠르게 변화하는 시대에 발맞춰 새롭게 단장하였습니다. 대장이 더욱 적극적으로 참여하여 더 풍부한 보상을 받을 수 있도록 말이죠.
이는 3월 1일 새로운 시즌 시작과 함께 적용될 예정이며 이를 미리 공유해 여러분이 변화에 대비할 수 있도록 하였습니다
언제나처럼 여러분의 피드백을 면밀히 지켜볼 예정이며, 필요하다면 추가 조정도 진행할 예정입니다.
– 클래시 오브 클랜 팀