2018년부터 시작된 시즌 패스는 그때부터 클래시 오브 클랜의 기둥이 되어주었습니다. 수년에 걸쳐 개선되고 변화했지만, 동일한 디자인과 플레이 방법을 고수했죠.

하지만 이전의 시즌 패스의 모습은 잊어주세요. 다음 시즌부터 완전히 새롭게 태어나니까요!

앞으로는 현재 게임 메타와 어울리는 풍부한 보상을 제공하고, 실버 패스와 골드 패스의 밸런스가 보강되었죠.

또한, 새로운 기능과 새로운 진행 시스템이 추가되며, 전체적인 트랙의 시각적 요소 또한 업그레이드되었습니다.

자, 갈 길이 머니까 편히 앉아 집중해 주세요!

완전히 새로운 골드 패스 경험

골드 패스의 UI가 대대적으로 개선되었습니다.

전체 화면 배치

더 커진 아이콘 및 보상의 명확한 가시성

진행률을 알아보기 쉽게 더 깔끔해진 인터페이스

모든 면에서 더 빠르고, 쉽고, 만족스러운 사용감을 제공합니다!