마을이 제대로 각성했습니다! M.E.C.H.A가 돌아왔어요(빨간색은 아닙니다. 네, 빨간색이었다면 세 배 더 빨랐겠죠. 유감이지만 아닙니다). 빗자루 마녀가 머리카락을 휘날리며 돌아왔습니다. 어깨 위에는 고양이를 앉힌 채 마을회관을 노리고 있죠. 아처 퀸은 오프닝 시퀀스에 등장할 만큼 거대한 화살을 손에 넣었습니다. 그리고 화면 밖 어딘가에서 럭키 캣이 굉장한 무언가를 준비 중인데, 아마 에피소드 6개 정도는 기다려야 할 것 같네요.

애니 퓨리 메달 이벤트에 오신 것을 환영합니다! 전투를 벌이고, 보상을 모으고, 힘껏 공격하세요. 강력한 보상과 멋진 꾸미기 아이템을 얻을 수 있습니다. 할 수 있어요!

이미 참여 중입니다!

뭐라고요?! 애니 퓨리 메달 이벤트는 마을회관 6레벨 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.

이벤트 기간

이벤트 시작: 6월 4일 오전 8시(UTC)

이벤트 종료: 6월 15일 오전 8시(UTC)

이벤트가 종료된 후에도 거래상 이벤트 탭과 이벤트 건물을 이틀 뒤인 **6월 17일 오전 8시(UTC)**까지 이용할 수 있습니다. 성장과 훈련의 시기를 헛되이 하지 마세요.

이벤트 자원:

럭키 코인

이벤트 기간 동안 적의 마을 곳곳에서 발견할 수 있습니다. 지정된 건물을 파괴해 코인을 모으고 이벤트 트랙을 진행하세요. 더 많이 싸울수록 더 많은 냐옹 메달을 잠금 해제할 수 있죠. 모두 계획대로입니다.

번역가 코멘트: 데스노트 패러디입니다.

냐옹 메달

이벤트 트랙을 진행하고 냐옹 메달을 획득하세요. 거래상의 상점에서 메달을 사용해 보세요. 완전히 새로운 초희귀 장비와 분노 피규어 슈퍼 장식 등 마을회관에 행운을 가져다줄 강력한 보상을 획득할 수 있습니다.

임시 유닛의 귀환!

자주 봤던 두 인물이 다시 등장했습니다. 속편이 더 재미있다고들 하잖아요.

M.E.C.H.A - 흰색 도장, 파란색 트림, 노란색 V자형 핀. 방어시설을 최우선으로 공격하며, 장벽에 20배의 피해를 줍니다. 어느 마을의 대장은 '흰 악마'라고 부른다네요.

빗자루 마녀 - 빠르게 비행하며, 마법사 타워에 깊은 원한을 품고 있습니다. 공격에 맞을 경우 즉시 마녀 스피릿을 생성하며, 스피릿은 마녀보다 네 배나 더 강력한 피해를 입힙니다. 마녀 배달부 키키와는 관련이 없다고 하네요.

M.E.C.H.A와 빗자루 마녀 모두 애니 퓨리 메달 이벤트 기간 동안 스포트라이트 유닛으로 등장합니다.

이벤트 건물: 럭키 캣

통통한 고양이 한 마리가 마을로 어슬렁거리며 들어와 자신이 행운의 신이라고 선언했습니다. 바바리안은 요괴라고 주장하고 있죠. 돌도 그냥 먹을 정도니, 주장의 신뢰성은 좀 의심됩니다. 어쨌든 럭키 캣은 공물로 럭키 코인을 요구하며 대가로 행운을 주겠다고 약속했습니다. 그리고는 만쥬가 있냐고 물었죠. 우리에겐 만쥬가 없습니다. 럭키 코인은 있죠. 그걸로 충분합니다.

거래상의 상점

그래서... 상점에 방문하시는 건가요? 도망가는 대신 오히려 다가가는군요?

이벤트 트랙을 진행하며 보상을 받고 거래상의 상점에서 냐옹 메달을 사용해 다음과 같은 보상을 획득하세요.

모놀리스 화살 초희귀 장비

분노 피규어 슈퍼 장식

애니 테마 배경 일부(지붕, 장벽, 지면, 집)

마법 아이템: 룬, 책, 장애물 삽

포션: 장인 포션, 힘의 포션, 연구 포션, 펫 포션, 자원 포션, 시계탑 포션, 훈련 포션

광석: 반짝이는 광석, 은은한 광석, 빛나는 광석

대량 엘릭서 및 골드

이벤트 패스

이벤트 패스를 잠금 해제해 추가 보상을 받고 이벤트 트랙을 더 빠르게 진행하세요. 패스 자체가 무의식의 극의에 도달했으니, 대장님은 하지 않으셔도 됩니다.

신규 아처 퀸 초희귀 장비: 모놀리스 화살

아처 퀸을 위한 새로운 초희귀 장비가 거래상의 상점에 등장했습니다. 아처 퀸이야말로 천상천하 유아독존이니까요. 이벤트 동안 강력한 모놀리스 화살을 냐옹 메달로 잠금 해제하세요. 카고메가 전화했더군요. 대체 모놀리스 화살에 무슨 짓을 한 건지 알고 싶대요.

이벤트 부스트: 이벤트가 종료되기 며칠 전 모놀리스 화살의 위력이 강화됩니다. 일찍 획득한 플레이어는 엔딩 시퀀스 시작 전에 진정한 위력을 미리 맛볼 수 있죠.

메달이 부르고 있습니다. M.E.C.H.A는 더 시끄러워졌고, 마녀는 더 빨라졌으며 화살은 말도 안 되게 커졌죠.

이제 시작입니다. 시즌 2 OVA를 만나보세요!

건투를 빕니다!