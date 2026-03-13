저 상공을 보세요, 대장!

하늘은 드래곤 떼가 뒤덮이고 그 열기에 골드마저 녹아버리려 합니다!

본 마을 전투, 클랜전, 싱글 플레이어 공격과 금광 그리고 전리품 카트를 통해 골드를 모아 용암 골드를 기여하세요! 드래곤 듀크를 사용하면 더 많은 용암 골드를 획득할 수 있습니다.

클랜원들과 힘을 합쳐 마지막 목표 단계까지 달성한다면 일렉트로 드래곤 조각상을 획득할 수 있을지도 몰라요!

참가 자격

마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!

이벤트 일정 (KST)

시작일 : 3월 13일 (금) 오후 5시

종료일 : 3월 20일 (금) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 1일 후인 3월 21일 (토) 오후 5시까지 이용 가능합니다!

영롱한 황금빛 더미!

아름다운 자태의 골드…

휘황찬란하게 빛나며 저장소 위로 수북히 쌓여있는 저 아름다운 골드를 보세요!

드래곤 러시 이벤트는 적을 공격하고 가능한 한 많은 골드를 약탈하는 것이 핵심입니다.

약탈한 모든 골드는 용암 골드로 변환되어 클랜에 기여할 수 있죠.



일반 및 경쟁전 전투, 클랜전, 싱글 플레이어 공격과 금광 및 전리품 카트에서 획득하는 모든 골드가 여기에 포함됩니다!

골드는 정말 못 참죠. 지금 바로 공격하러 떠나볼까요?

이벤트 자원: 용암 골드

이번 이벤트 중 획득하는 골드는 그저 예쁘기만 한, 평범한 골드가 아닙니다.

드래곤의 열기에 녹아들어 용암 골드가 되어 대장 여러분에게 다시 없을 부를 안겨다 줄 테니까요!

더 많은 용암 골드를 기여할 수록 더 많은 보상을 획득할 수 있으니 서두르세요!

드래곤 듀크를 해방하세요!

더 많은 용암 골드를 원하시나요? 그렇다면 드래곤 듀크가 대장을 도와줄 것입니다!

드래곤 듀크를 사용하여 공격하고 골드를 약탈하면, 더 많은 용암 골드를 획득합니다.



즉, 그와 함께라면 이벤트를 더욱 빨리 진행하여 클랜의 보상이 풍성해지죠. 더 많은 용암 골드를 원한다면, 드래곤 듀크를 활용하세요!

이벤트 부스트!

3월 19일에는 부스트가 적용되어 훨씬 많은 양의 용암 골드를 획득할 수 있습니다!

일렉트로 드래곤 조각상을 포함한 다양한 보상!

골드를 기여하고 클랜 성 케이크와 상자를 잠금 해제하고, 최종적으로 3x3의 일렉트로 드래곤 조각상을 노려 보세요!

보상 획득

보상을 획득하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

클랜에 소속되어야 합니다.

이벤트가 진행되는 동안 현재 소속된 클랜에 최소 1회 이상 기여해야 합니다.

이벤트 종료 후 1일 이내에 보상을 수령해야 합니다.

클랜 이동

클랜 러시 이벤트 중에는 클랜을 이동하며 용암 골드를 기여하고 해당 클랜의 보상을 획득할 수 있습니다. 각 클랜의 이벤트 기여자는 100명을 초과할 수 없습니다.

이벤트 종료 시점에 소속되어 있는 클랜에 최소 한 번 이상 용암 골드를 기여한 경우에만 보상만을 획득할 수 있습니다.