2026년 3월 13일
Blog – Clash of Clans

드래곤의, 드래곤에 의한, 드래곤을 위한 클랜 러시 이벤트가 찾아왔습니다!

저 상공을 보세요, 대장!
하늘은 드래곤 떼가 뒤덮이고 그 열기에 골드마저 녹아버리려 합니다!

본 마을 전투, 클랜전, 싱글 플레이어 공격과 금광 그리고 전리품 카트를 통해 골드를 모아 용암 골드를 기여하세요! 드래곤 듀크를 사용하면 더 많은 용암 골드를 획득할 수 있습니다. 

클랜원들과 힘을 합쳐 마지막 목표 단계까지 달성한다면 일렉트로 드래곤 조각상을 획득할 수 있을지도 몰라요!

참가 자격

마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다! 

이벤트 일정 (KST)

시작일 : 3월 13일 (금) 오후 5시
종료일 : 3월 20일 (금) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 1일 후인 3월 21일 (토) 오후 5시까지 이용 가능합니다!

영롱한 황금빛 더미!

아름다운 자태의 골드… 

휘황찬란하게 빛나며 저장소 위로 수북히 쌓여있는 저 아름다운 골드를 보세요!

드래곤 러시 이벤트는 적을 공격하고 가능한 한 많은 골드를 약탈하는 것이 핵심입니다.

약탈한 모든 골드는 용암 골드로 변환되어 클랜에 기여할 수 있죠.

일반 및 경쟁전 전투, 클랜전, 싱글 플레이어 공격과 금광 및 전리품 카트에서 획득하는 모든 골드가 여기에 포함됩니다!

골드는 정말 못 참죠. 지금 바로 공격하러 떠나볼까요?

이벤트 자원: 용암 골드

이번 이벤트 중 획득하는 골드는 그저 예쁘기만 한, 평범한 골드가 아닙니다.

드래곤의 열기에 녹아들어 용암 골드가 되어 대장 여러분에게 다시 없을 부를 안겨다 줄 테니까요!

더 많은 용암 골드를 기여할 수록 더 많은 보상을 획득할 수 있으니 서두르세요!

드래곤 듀크를 해방하세요!

더 많은 용암 골드를 원하시나요? 그렇다면 드래곤 듀크가 대장을 도와줄 것입니다!
드래곤 듀크를 사용하여 공격하고 골드를 약탈하면, 더 많은 용암 골드를 획득합니다. 


즉, 그와 함께라면 이벤트를 더욱 빨리 진행하여 클랜의 보상이 풍성해지죠. 더 많은 용암 골드를 원한다면, 드래곤 듀크를 활용하세요!

이벤트 부스트!

3월 19일에는 부스트가 적용되어 훨씬 많은 양의 용암 골드를 획득할 수 있습니다!

일렉트로 드래곤 조각상을 포함한 다양한 보상!

골드를 기여하고 클랜 성 케이크와 상자를 잠금 해제하고, 최종적으로 3x3의 일렉트로 드래곤 조각상을 노려 보세요!

보상 획득

보상을 획득하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

  • 클랜에 소속되어야 합니다.

  • 이벤트가 진행되는 동안 현재 소속된 클랜에 최소 1회 이상 기여해야 합니다.

  • 이벤트 종료 후 1일 이내에 보상을 수령해야 합니다.

클랜 이동

클랜 러시 이벤트 중에는 클랜을 이동하며 용암 골드를 기여하고 해당 클랜의 보상을 획득할 수 있습니다. 각 클랜의 이벤트 기여자는 100명을 초과할 수 없습니다.

이벤트 종료 시점에 소속되어 있는 클랜에 최소 한 번 이상 용암 골드를 기여한 경우에만 보상만을 획득할 수 있습니다.

진행 조건:보상
1500만상자 3개
5000만상자 3개
1억클랜 성 케이크 1개
1억 7500만상자 3개
3억상자 3개
5억상자 3개
12억3x3 장식 1개