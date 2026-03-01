사슬이 부서지고 문이 불탔으며, 마침내 드래곤 듀크가 탈옥에 성공했습니다! 이번 드래곤 탈옥 시즌은 말 그대로 드래곤으로 가득합니다. 하늘은 불꽃으로 가득하고, 방어시설에도 불길이 번지며, 불꽃이 여기저기에서 타오릅니다. 활활 타는 영웅 스킨을 해방하고, 드래곤으로 가득한 이벤트에 뛰어들어 대담한 군주와 그보다 더 대담한 괴물들이 기다리는 도전을 격파하세요.

3월 1일~31일: 골드 패스 - 새롭게 향상된 골드 패스와 함께 마을을 강화해 보세요! 보너스 특전과 아이템을 획득하고 탐광 전문가로 광석을 변환해 보세요. 또, 드래곤 비늘 프린스 영웅 스킨을 잠금 해제하세요.

3월 1일~7일: 드래곤 듀크 해방 - 한정된 기간 동안 용맹한 새 영웅과 마을회관 레벨에서 허용하는 그의 최대 레벨 장비를 사용하세요.

3월 1일~31일: 드래곤 듀크 도전 레벨 - 이달 동안 3번에 걸쳐 추가되는 전용 도전 레벨을 통해 드래곤 듀크에 대해 알아보세요. 그리고 마법의 간식, 어디선가 본 듯한 드래곤 장식 등, 풍성하고 멋진 보상을 잠금 해제하세요!

3월 1일~31일: 드래곤 대거 등장 - 시즌 내내 대량의 드래곤 유닛을 투입하여 하늘에서 파멸의 불꽃을 뿜으세요. 투입 가능한 드래곤은 다음과 같습니다.

3월 3일 - 드래곤

3월 4일 - 베이비 드래곤

3월 5일 - 드래곤 라이더

3월 6일 - 일렉트로 드래곤

3월 7일 - 슈퍼 드래곤

3월 8일 - 인페르노 드래곤

3월 9일 - 블루 드래곤

3월 10일 - 모든 드래곤을 동시에!

3월 19일 - 일렉트로 드래곤 무리가 하늘을 뒤덮습니다!

3월 27일~31일 - 드래곤 라이더(드래곤이 매일 더 추가되는 방식)

3월 1일~11일: 클랜전 리그가 시작됩니다! 15v15, 30v30 또는 신규 5v5 전투 모드에서 다른 7개의 클랜에 맞서 치열한 드래곤 전투를 펼치세요!

3월 3일~31일: 드래곤 감옥 배경 - 용암으로 들끓는 화산 저 깊은 곳 아래 숨겨진 이 용의 요새는 가장 악랄한 유닛을 수감하는 곳입니다! 꽤나 촘촘한 방어선을 지닌 곳이기에 누군가를 감옥에서 빼내려면 영웅 1명 혹은 2명이 필요할 겁니다.

3월 5일~31일: 드래곤 비늘 영웅 스킨 - 타오르는 불꽃과 분노 그리고 고대의 힘이 깃든 전설적인 드래곤 갑옷으로 영웅을 장식하세요.

3월 7일~14일: 드래곤 대시 메달 이벤트 - 슈퍼 드래곤을 사용하여 전투에서 얻을 수 있는 드래곤 비늘의 수를 부스트하세요. 비늘을 모으면 보상과 다이아몬드 메달을 잠금 해제합니다. 거래상의 상점에서 비늘 메달을 사용해 더 많은 보상을 얻으세요!

3월 13일~20일: 클랜 러시 - 드래곤 듀크가 마을의 골드를 녹입니다! 내 마을 전투, 클랜전, 싱글플레이 공격, 정제소 및 전리품 카트에서 클랜과 함께 골드를 모아 저장소를 채우고 용암 골드를 기여하세요. 드래곤 듀크를 사용하면 더 많은 용암 골드를 얻을 수 있습니다. 트랙을 완료하여 장식을 잠금 해제하세요!

3월 22일~28일: 클랜 게임(드래곤 에디션) - 드래곤과 관련된 과제가 더 자주 나타나며, 평소보다 더 많은 클랜 게임 포인트를 제공합니다! 드래곤 듀크를 공격에 사용하면 더 많은 용암 골드를 얻을 수 있습니다. 클랜 게임에서 반짝이는 보상을 축적해 보세요!