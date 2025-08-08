기이한 싱크홀이 클래시데이 기념일을 거대한 수영장 파티로 만들었어요! 이번 시즌 동안 모두가 물에 무사히 떠있도록 피닉스 튜브를 모으고 Clash-A-Rama 퀸에게 힘을 보태주세요.

누가?

스플래시 파티 메달 이벤트는 마을회관 6레벨 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.

언제?

이벤트 시작

8월 8일 오전 8시(UTC)

이벤트 종료

8월 29일 오전 8시(UTC)

** 8월 29일 **에 이벤트가 종료된 후에도, 거래상 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 8월 31일 오전 8시(UTC)까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.

기간 한정 유닛

낯익은 손님들이 파티를 난장판으로 만들러 찾아왔어요! 기간 한정 유닛이 이벤트 기간 동안 나타나며 군대에 추가할 수 있습니다. 군대 훈련 화면과 이벤트 허브를 자주 확인해 낯익은 손님들이 언제 나타나는지 지켜보세요!

피냐타 패닉

모두 패닉에 빠졌어요! 이벤트 기간 중 특정 시간에 집합소가 피냐타로 바뀝니다. 공격해서 밝은 피냐타를 파괴하면 아군인 기간 한정 유닛이 풀려나지만, 어두운 피냐타를 파괴하면 적군이 풀려납니다. 방어를 위해 피냐타를 신중히 배치하세요!