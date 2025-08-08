메달 이벤트와 클래시데이 파티 시간!
스플래시 파티 메달 이벤트 정보
기이한 싱크홀이 클래시데이 기념일을 거대한 수영장 파티로 만들었어요! 이번 시즌 동안 모두가 물에 무사히 떠있도록 피닉스 튜브를 모으고 Clash-A-Rama 퀸에게 힘을 보태주세요.
누가?
스플래시 파티 메달 이벤트는 마을회관 6레벨 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.
언제?
이벤트 시작
8월 8일 오전 8시(UTC)
이벤트 종료
8월 29일 오전 8시(UTC)
**8월 29일**에 이벤트가 종료된 후에도, 거래상 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 8월 31일 오전 8시(UTC)까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.
기간 한정 유닛
낯익은 손님들이 파티를 난장판으로 만들러 찾아왔어요! 기간 한정 유닛이 이벤트 기간 동안 나타나며 군대에 추가할 수 있습니다. 군대 훈련 화면과 이벤트 허브를 자주 확인해 낯익은 손님들이 언제 나타나는지 지켜보세요!
피냐타 패닉
모두 패닉에 빠졌어요! 이벤트 기간 중 특정 시간에 집합소가 피냐타로 바뀝니다. 공격해서 밝은 피냐타를 파괴하면 아군인 기간 한정 유닛이 풀려나지만, 어두운 피냐타를 파괴하면 적군이 풀려납니다. 방어를 위해 피냐타를 신중히 배치하세요!
이벤트 자원!
피닉스 튜브
바람 방출기로 빵빵해진 피닉스 튜브는 이 근방에서 가장 귀여운 자원이죠! 충성스러운 펫의 모습을 한 피닉스 튜브는 클래시데이 동안 유닛들이 물에 떠다닐 수 있게 만들어 줍니다. 공격을 통해 모으세요!
스플래시 메달
겉보기와 달리 아주 단단하고 튼튼한 자원입니다. 수영장에서는 별 쓸모가 없지만, 거래상의 상점에서 멋진 보상을 획득하는 데에 요긴하답니다.
신규 초희귀 영웅 장비: 투지의 횃불
클래시데이 케이크의 초를 키려면 불이 필요하겠죠! 거래상의 상점에서 스플래시 메달을 사용해 그랜드 워든의 초희귀 영웅 장비인 투지의 횃불을 잠금 해제하세요.
격렬히 불타는 횃불은 인근 유닛에게 활활 타오르는 의지를 불어넣어, 장벽을 넘고 더 빠르게 움직이며 피해를 덜 받도록 만듭니다.
장식품
이벤트 기간 동안 거래상의 상점을 확인해 특별한 Clash-A-Rama 장식을 잠금 해제할 수 있는 기회를 놓치지 마세요!