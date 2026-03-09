2026년 3월 9일
미니 메달 이벤트: 드래곤 대시!
드래곤 비늘을 모아 다양한 보상과 다이아몬드 메달을 획득하세요!
거래상의 상점에서 드래곤 비늘을 사용해 더 많은 보상으로 교환할 수 있습니다.
이벤트 트랙을 더 빨리 진행하고 싶다면 슈퍼 드래곤을 사용해 공격하세요! 수퍼 드래곤과 함께하면 전투에서 획득하는 드래곤 비늘의 수가 대폭 증가하니까요!
이벤트 일정 (KST)
이벤트 시작 : 3월 7일 (토) 오후 5시
이벤트 종료 :3월 14일 (토) 오후 5시
거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 3월 16일 (월) 오후 5시까지 이용 가능합니다!
참가 자격
마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다.
이벤트 유닛: 슈퍼 드래곤
이벤트 자원
이벤트 자원 : 드래곤 비늘
이벤트 재화 : 다이아몬드 메달
이벤트 건물
드래곤 분수
이벤트 상점 세부 정보
|아이템
|구매 한도
|개당 가격
|장식 - 아기 프타
|1
|550
|장식 - 고블린 드래곤 조각상
|1
|550
|장식 - 장식된 드래곤 조각상
|1
|550
|장식 - 드래곤 토템
|1
|550
|해적 배경
|1
|2266
|클래시 축제 배경
|1
|2266
|루나 킹
|1
|2266
|암흑시대 퀸
|1
|2266
|페인트공 워든
|1
|2266
|픽셀 챔피언
|1
|2266
|영웅 포션
|3
|309
|골드 룬
|2
|2060
|엘릭서 룬
|2
|2060
|자원 포션
|6
|124
|슈퍼 포션
|2
|309
|장벽 링 5개
|10
|361
|장애물 삽
|5
|1030
|연구 포션
|7
|247
|125,000 엘릭서
|20
|15
|125,000 골드
|20
|15
|2,000 다크 엘릭서
|20
|31
이벤트 트랙 세부 정보
|포인트(누적)
|필요한 포인트
|무료 트랙
|개수
|프리미엄 트랙
|개수
|200
|200
|슈퍼 드래곤
|1
|메달
|200
|400
|200
|클랜 성 케이크
|1
|다크 엘릭서
|150000
|600
|200
|골드
|4500000
|메달
|200
|800
|200
|마이티 밀
|1
|엘릭서 룬
|1
|1000
|200
|엘릭서
|4500000
|메달
|200
|1200
|200
|다크 엘릭서
|37500
|골드
|4500000
|1400
|200
|골드
|4500000
|자원 포션
|1
|1600
|200
|마이티 밀
|1
|메달
|200
|1900
|300
|엘릭서
|4500000
|골드 룬
|1
|2200
|300
|다크 엘릭서
|37500
|메달
|200
|2500
|300
|골드
|4500000
|자원 포션
|1
|2800
|300
|마이티 밀
|1
|메달
|250
|3100
|300
|엘릭서
|4500000
|골드
|4500000
|3500
|400
|다크 엘릭서
|75000
|메달
|650
|3950
|450
|메달
|400
|다크 엘릭서 룬
|1
|550
|메달
|50
|1100
|메달
|50
|2200
|메달
|50