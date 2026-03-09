Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2026년 3월 9일
Blog – Clash of Clans

미니 메달 이벤트: 드래곤 대시!

드래곤 비늘을 모아 다양한 보상과 다이아몬드 메달을 획득하세요!
거래상의 상점에서 드래곤 비늘을 사용해 더 많은 보상으로 교환할 수 있습니다.


이벤트 트랙을 더 빨리 진행하고 싶다면 슈퍼 드래곤을 사용해 공격하세요! 수퍼 드래곤과 함께하면 전투에서 획득하는 드래곤 비늘의 수가 대폭 증가하니까요!

이벤트 일정 (KST)

  • 이벤트 시작 : 3월 7일 (토) 오후 5시

  • 이벤트 종료 :3월 14일 (토) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 3월 16일 (월) 오후 5시까지 이용 가능합니다!

참가 자격

마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다.

이벤트 유닛: 슈퍼 드래곤

이벤트 자원

이벤트 자원 : 드래곤 비늘

이벤트 재화 : 다이아몬드 메달

이벤트 건물

드래곤 분수

이벤트 상점 세부 정보

아이템구매 한도개당 가격
장식 - 아기 프타1550
장식 - 고블린 드래곤 조각상1550
장식 - 장식된 드래곤 조각상1550
장식 - 드래곤 토템1550
해적 배경12266
클래시 축제 배경12266
루나 킹12266
암흑시대 퀸12266
페인트공 워든12266
픽셀 챔피언12266
영웅 포션3309
골드 룬22060
엘릭서 룬22060
자원 포션6124
슈퍼 포션2309
장벽 링 5개10361
장애물 삽51030
연구 포션7247
125,000 엘릭서2015
125,000 골드2015
2,000 다크 엘릭서2031

이벤트 트랙 세부 정보

포인트(누적)필요한 포인트무료 트랙개수프리미엄 트랙개수
200200슈퍼 드래곤1메달200
400200클랜 성 케이크1다크 엘릭서150000
600200골드4500000메달200
800200마이티 밀1엘릭서 룬1
1000200엘릭서4500000메달200
1200200다크 엘릭서37500골드4500000
1400200골드4500000자원 포션1
1600200마이티 밀1메달200
1900300엘릭서4500000골드 룬1
2200300다크 엘릭서37500메달200
2500300골드4500000자원 포션1
2800300마이티 밀1메달250
3100300엘릭서4500000골드4500000
3500400다크 엘릭서75000메달650
3950450메달400다크 엘릭서 룬1
550메달50
1100메달50
2200메달50