드래곤 비늘을 모아 다양한 보상과 다이아몬드 메달을 획득하세요!

거래상의 상점에서 드래곤 비늘을 사용해 더 많은 보상으로 교환할 수 있습니다.



이벤트 트랙을 더 빨리 진행하고 싶다면 슈퍼 드래곤을 사용해 공격하세요! 수퍼 드래곤과 함께하면 전투에서 획득하는 드래곤 비늘의 수가 대폭 증가하니까요!

이벤트 일정 (KST)

이벤트 시작 : 3월 7일 (토) 오후 5시

이벤트 종료 :3월 14일 (토) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 3월 16일 (월) 오후 5시까지 이용 가능합니다!

참가 자격

마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다.