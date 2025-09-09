슈퍼 드래곤이 미니 스포트라이트 이벤트의 커뮤니티 투표에서 최다 득표의 영예를 안았습니다!

슈퍼 드래곤이 득표율 34%로 앞서나갔으며, 득표율 31.4%의 슈퍼 예티가 그 뒤를 바짝 쫓으며 치열한 경쟁을 보여주었습니다. 하지만 결국에는 다수의 표가 슈퍼 드래곤에게 몰리며 슈퍼 드래곤이 스포트라이트를 받게 되었습니다!

이벤트 시작:

9월 9일 오전 8시(UTC)

이벤트 종료:

9월 16일 오전 8시(UTC)

상점은 9월 18일 오전 8시(UTC)에 종료됩니다.

** 9월 16일 **에 이벤트가 종료된 후에도 거래상의 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 9월 18일 오전 8시(UTC)까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.

마을회관 7레벨 이상의 플레이어가 참여 가능합니다.