2025년 9월 9일
Blog – Clash of Clans
미니 스포트라이트 이벤트: 슈퍼 드래곤!
슈퍼 드래곤이 미니 스포트라이트 이벤트의 커뮤니티 투표에서 최다 득표의 영예를 안았습니다!
슈퍼 드래곤이 득표율 34%로 앞서나갔으며, 득표율 31.4%의 슈퍼 예티가 그 뒤를 바짝 쫓으며 치열한 경쟁을 보여주었습니다. 하지만 결국에는 다수의 표가 슈퍼 드래곤에게 몰리며 슈퍼 드래곤이 스포트라이트를 받게 되었습니다!
이벤트 시작:
9월 9일 오전 8시(UTC)
이벤트 종료:
9월 16일 오전 8시(UTC)
상점은 9월 18일 오전 8시(UTC)에 종료됩니다.
**9월 16일**에 이벤트가 종료된 후에도 거래상의 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 9월 18일 오전 8시(UTC)까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.
마을회관 7레벨 이상의 플레이어가 참여 가능합니다.
이벤트 유닛: 슈퍼 드래곤
이벤트 자원
소프트 화폐: 얼음 조각!
하드 화폐: 슈퍼 메달!
이벤트 건물: 얼음 욕조!
이벤트 상점
슈퍼 장식
벚나무 분재
호그 마운틴 배경
타이거 마운틴 배경
마법 워든
마법 챔피언
비트 킹
하트 헌터 퀸