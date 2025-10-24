바바리안으로 변신한 대장의 멋진 모습을 올리고 역대급 게임 내 상품들을 노려보세요!

대장이 현실의 바바리안이 된다면 어떤 모습일까요? 주저 말고 마음껏 뽐내주세요!

콘테스트 일정 (KST)

10월 23일 (목) 오후 9시 ~ 11월 02일 (일) 오후 9시

참여 방법

바바리안처럼 차려입으세요. (물론, 멋진 콧수염이 빠질 순 없겠죠)

차려입은 모습이 잘 보이도록 사진이나 짧은 영상을 촬영하세요.

X, 페이스북이나 인스타그램 혹은 틱톡에 해당 사진이나 영상을 업로드하세요.

해시태그에 #BarbarianHalloween과 #대장의 플레이어 태그를 입력하고 클래시 오브 클랜 공식 계정을 소환하세요!

코스튬을 갈아입으면서 몇 번이고 다시 도전해도 좋습니다!

🏆 경품 안내

1등부터 3등까지 총 3명을 선정하여 다음과 같은 보상을 지급합니다.

1등 : 보석 14,000개

2등 : 룬 팩 골드 룬 엘릭서 룬 다크 엘릭서 룬 장인기지 골드 룬 장인기지 엘릭서 룬

3등 : 책 팩 궁극의 팩 영웅의 책 마법의 책 건물의 책 유닛의 책



평가 항목

최고의 바바리안 삼형제를 찾을 수 있기를 기대하고 있죠.

유머: 즐거움을 주는 동시에 바바리안의 “야만” 정신이 느껴지는가?

진정성: 참가자의 손길이 느껴지는가? 아니면 단순히 구매한 기성품처럼 보이는가?

노력: 충분한 애정과 노력을 쏟아부었는가?

바바리안 감성: 클래시의 상징인 바바리안의 느낌을 잘 살렸는가? (금발, 검, 콧수염 등등)

실용성:파티에서 뽐낼 만큼 실용적인가?

참여 자격

참여를 위해서는 클래시 오브 클랜을 정식으로 다운로드 및 플레이할 수 있는 국가에 거주해야 합니다. 자세한 팬 콘테스트 이용 약관은 아래에서 확인할 수 있습니다.