바람의 흐름이 변했습니다, 대장. 뭔가 멋진 게 오고 있어요.

바바리안이 항해를 떠났습니다. 신과 맞서 싸우고 몬스터와 전투를 펼치고, 보물을 찾았습니다. 하지만 집으로 돌아가는 방법은 전혀 모른다고 하네요... 그래서 대장이 여기에 있는 겁니다! 바바리안 오디세이에 오신 걸 환영합니다.

7월 1일 ~ 31일 : 골드 패스: 바바리안 오디세이 - 보상을 잠금 해제하고 진행도를 부스트하세요. 이번 시즌의 한정 영웅 스킨인 제우스 킹을 획득하세요! 한 손엔 번개를 움켜지고 수염도 완벽하게 다듬었습니다. 제우스 킹은 지혜와 용기로 구름 위 왕국을 호령하죠. 푹신한 자리에 앉아서 클래시 랜드의 길 잃은 모험가들을 인도합니다.

7월 1일 ~ 31일 : 고블린 장인 - 고블린 장인이 마을 건설을 돕기 위해 한 달 내내 찾아옵니다. 물론 보수를 지급해야 하죠.

7월 1일 ~ 11일 : 클랜전 리그 - 15 vs 15 또는 30 vs 30에서 다른 7개의 클랜과 격돌하세요! 보너스 전리품, 클랜 XP 및 리그 메달을 획득할 수 있습니다. 클랜 대표는 이틀 내에 참가 신청을 해야 합니다. 전쟁의 신이 지켜보고 있습니다, 대장. 자신에게 부끄럽지 않게 최선을 다하세요.

7월 1일 ~ 7일 : 서머 잼 이벤트 1: 골드 퀘스트 - 서머 잼 오디세이의 첫 번째 이벤트입니다. 바바리안과 일당이 반짝이는 골드 더미를 발견했어요! 모든 골드 업그레이드 타이머와 비용 할인이 포함된 골드 서머 잼 부스트 주간을 즐겨보세요!

7월 3일 ~ 31일 : 오디세이 배경 - 맹렬한 파도가 치는 신비로운 섬입니다. 한때 전설적인 전투가 펼쳐졌다고 하네요! 무너져 가는 석화된 조각상, 점점 더 거세지는 바다 폭풍, 그리고 오래전 이곳에서 격돌했던 전사와 야수들의 메아리가 남아 있습니다. 검을 높이 들고 가슴에 불을 지펴, 과거의 영웅들 사이에 당당히 이름을 올리세요.

7월 5일 ~ 31일 : 영웅 스킨: 히드라 듀크(드래곤 듀크) - 머리는 3개, 날개는 2개지만 뇌는 하나입니다. 히드라 듀크는 소중한 자원을 지키는 사나운 가디언이자 하데스 챔피언의 충성스러운 펫이죠. 여러 개 달린 머리가 귀엽다나 뭐라나!

7월 6일 ~ 8일 : 대량 마법 이벤트 - 복제 마법 - 모든 군대에 복제 마법을 넣어 보세요. 전장을 대장님의 군대로 가득 채우세요. 그 아무도 방어 유닛에게 이렇게 많은 군대가 나타날지 귀띔을 안 해줬다고 하네요. 심지어 대장조차 이렇게 군대가 많이 늘어날지 몰랐죠.

7월 7일 ~ 31일 : 영웅 스킨: 메두사 퀸(아처 퀸) - 메두사 퀸은 그다지 친절한 성격이 아닙니다. 혀를 날름거리는 뱀들이 머리카락을 대신하고, 눈길 한 번으로 모두 돌로 만드니 곁에 동료를 두기 쉽지 않겠네요.

7월 8일 ~ 15일 : 서머 잼 이벤트 2 - 엘릭서 퀘스트 - 서머 잼의 두 번째 이벤트입니다. 바바리안과 친구들이 섬찟한 엘릭서 숲에 도착했어요! 모든 엘릭서 업그레이드 타이머와 비용 할인이 포함된 엘릭서 서머 잼 부스트 주간을 즐겨보세요!

7월 8일 ~ 17일 : 미니 메달 이벤트: 도둑 고블린(마을회관 8레벨이상) - 전투에서 보상을 얻고 거래상의 상점에서 사용해 보세요. 전투에 참여했다가 나오면 주머니가 두둑해지죠. 전형적이죠.

7월 8일 ~ 22일 : 보석 1개 고블린 연구원 - 수상쩍을 정도로 좋은 특가와 함께 고블린 연구원이 도착했어요. 심지어 오디세우스조차 자세히 뜯어볼 정도로 좋은 제안이죠. 하지만 숨은 조건은 없을 겁니다.

7월 9일 ~ 31일 : 영웅 스킨: 포세이돈 워든(그랜드 워든) - 제우스 킹의 건방진 형제이자 위험천만한 바다의 악동입니다. 포세이돈 워든의 허락 없이 바다를 가로질렀다간 금세 짜디짠 거품에 둘러싸여 가라앉고 말 겁니다.

7월 11일 ~ 31일 : 영웅 스킨: 마이더스 프린스(미니언 프린스) - 헤엄칠 수 있을 만큼 깊은 골드 더미와 반짝이는 왕좌까지 갖췄는데, 프린스에게 더 이상 뭐가 필요할까요? 하지만 프린스는 골드를 더 갈구합니다. 더 많이요! 더더 많이요!

7월 13일 ~ 14일 : 대량 유닛 이벤트: 운석 골렘 - 대량의 운석 골렘, 공격 기회는 단 한 번, 건물에 대한 자비는 없습니다. 돌이 떨어지고, 모든 게 먼지가 됩니다. 이게 바로 프로메테우스가 뜻했던 거겠죠... 아마도요.

7월 13일 ~ 31일 : 영웅 스킨: 하데스 챔피언(로얄 챔피언) - "거래하자!" 다크 엘릭서 심연의 지배자는 쓰러진 유닛의 영혼을 지키는 무시무시한 가디언입니다. 그녀와 거래를 한다면 다시 햇빛을 볼 수 있을지도 몰라요!

7월 15일 ~ 22일 : 서머 잼 이벤트 3: 다크 엘릭서 퀘스트 - 서머 잼의 세 번째 이벤트입니다. 다크 엘릭서 과제, 가차없는 속도로 진행하세요. 지평선이 저 너머에서 기다리고 있어요, 대장!

7월 15일 ~ 22일 : 무제한 영웅 이벤트 - 업그레이드 중에도 모든 영웅을 이용할 수 있습니다. 모든 장비가 최대 레벨까지 부스트됩니다. 신들이 영웅들에게 잠시 축복을 내려준 모양입니다. 마음껏 즐기세요.

7월 15일 : 사이버펑크 스킨의 귀환 - 꾸미기 아이템 탭에 네온이 돌아옵니다. 다른 오디세이, 다른 스타일, 모두 아이코닉하죠.

7월 16일 ~ 21일 : 보물 사냥 이벤트 - 적 마을 곳곳에 상자들이 숨겨져 있습니다. 자기를 발견해줄 용감한 영웅을 기다리고 있죠! 마을회관 3레벨 이상 플레이어가 참여 가능합니다. 긴 여정에서 잠시 들러볼 만한 가치가 있을 겁니다.

7월 20일 ~ 22일 : 대량 마법 이벤트 - 얼음 마법 + 분노 마법 - 보레아스가 전장을 얼려버렸습니다. 그리고 분노한 아레스가 전장을 쑥대밭으로 만들었죠. 이제 대장님도 똑같이 전장을 얼리고 휩쓸어버릴 기회입니다.

7월 22일 ~ 8월 1일 : 서머 잼 이벤트 4: 자원 퀘스트 - 서머 잼의 마지막 이벤트입니다. 바바리안이 자원으로 가득한 야수를 쓰러뜨렸어요! 모든 마을 업그레이드 타이머와 비용 할인을 포함해 골드와 엘릭서, 다크 엘릭서 부스트를 즐기세요!

7월 22일 ~ 28일 : 클랜 게임 - 도전 과제를 완료하고 포인트를 얻어 클랜과 함께 보상 트랙의 모든 보상을 얻으세요.

7월 22일 ~ 8월 1일 : 고블린 연구원 - 고블린 연구원이 마지막으로 돌아옵니다. 더 이상 보석 1개로 고용할 수 없습니다. 역시나 고블린은 전혀 개의치 않아 보이네요. 정말 뻔뻔하지만, 그만한 가치가 있죠.

7월 27일 ~ 28일 : 대량 마법 및 유닛 이벤트: 일렉트로 타이탄 + 이동 마법 - 일렉트로 타이탄이 모든 장벽을 넘어 다닙니다. 가득 쌓인 이동 마법으로 장벽을 넘어보세요. 트로이 장벽은 10년을 버텼지만, 상대의 장벽은 그만큼 운이 좋지 못할 겁니다.

모든 영웅은 그들만의 오디세이가 있습니다, 대장. 이번엔 대장의 차례입니다.

건투를 빕니다!