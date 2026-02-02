안녕하세요, 대장님! 오늘 점검 이후 적용된 밸런스 및 리그 특수 모드 변경 사항 전체를 정리해 드립니다.

방어 관련 너프

리코셰 대포 리코셰 대포의 튕김 피해량이 100%에서 70%로 감소했습니다. 리코셰 대포의 튕김 반경이 타일 4.5칸에서 3.5칸으로 감소했습니다.

멀티 아처 타워 공격 속도가 500ms에서 600ms로 느려졌습니다.

복수 타워(마을회관 18레벨) 공격 속도가 300ms에서 350ms로 느려졌습니다. 스테이지 3 활성화에 필요한 '파괴한 건물 수'가 25개로 늘었습니다(기존 20개). 스테이지 4 활성화에 필요한 '파괴한 건물 수'가 50개로 늘었습니다(기존 40개).

근거리 모드(멀티 개조 타워) 모든 레벨에서 피해량이 약 10.6% 감소했습니다.

장인의 집 이동 속도가 28에서 20으로 느려졌습니다.



방어 관련 버프

장거리 모드(멀티 개조 타워) 모든 레벨에서 피해량이 약 15% 증가했습니다.



유닛 버프

슈퍼 아처(10~13레벨)

HP가 점진적으로 증가했습니다(약 2.7~9.6%).

슈퍼 마법사(9~14레벨)

HP가 크게 버프됐습니다(약 21~41%).

창 투척수(1~4레벨) : HP가 약 4% 버프됐습니다. 초당 피해량이 약 4~5% 버프됐습니다. 이동 속도가 16에서 18로 빨라졌습니다.

일렉트로 타이탄(4레벨)

HP가 8400에서 8700으로 증가했습니다.

슈퍼 미니언 원거리 공격이 7에서 8로 증가했습니다. 사정거리가 타일 10칸에서 10.25칸으로 증가했습니다.

독마뱀(모든 레벨) 공격 범위가 타일 3.5칸에서 4.5칸으로 증가했습니다. HP가 모든 레벨에서 크게 증가했습니다(약 10~21%)

자이언트 자이언트 워든이나 독수리의 우선 공격 대상에서 제외되도록 AI 로직을 변경했습니다.



유닛 너프

운석 골렘(모든 레벨) HP가 약 13~16% 감소했습니다. 초당 피해량이 약 14~16% 감소했습니다.



장비 버프

미니언 프린스 노블 아이언(모든 레벨) : 사정거리, 공격 횟수, 공격 속도가 증가했습니다.

바바리안 킹 자이언트 건틀릿(모든 레벨) : 피해량 감소 및 지속 시간이 증가했습니다.



리그 특수 모드

전설 리그(LL)

방어 초당 피해량 : 20%에서 15%로

방어 영웅 : 20%에서 15%로

공격 영웅 : 10%에서 5%로

장비: 변경 없음

마스터 리그(일렉트로 33)

방어 초당 피해량 : 14%에서 10%로

방어 영웅 : 14%에서 10%로

공격 영웅 : 6%에서 0%로

장비: 변경 없음

전문가 리그(일렉트로 32)

방어 초당 피해량 : 7%에서 5%로

방어 영웅 : 7%에서 5%로

공격 영웅 : 3%에서 0%로

장비: 변경 없음

이번 밸런스 변경 사항을 상세히 모니터링할 예정이며, 필요할 경우 추가 조정을 진행할 예정입니다. 피드백을 계속 보내주세요. 여러분의 의견은 게임을 개선하는 데 큰 도움이 됩니다!

- 클래시 오브 클랜 팀