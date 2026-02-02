Skip to content
2026년 2월 2일
Blog – Clash of Clans

경쟁전 모드 및 리그 특수 모드가 변경됩니다!

신규 밸런스 조정 및 리그 특수 모드 변경!

안녕하세요, 대장님! 오늘 점검 이후 적용된 밸런스 및 리그 특수 모드 변경 사항 전체를 정리해 드립니다.

방어 관련 너프

  • 리코셰 대포

    • 리코셰 대포의 튕김 피해량이 100%에서 70%로 감소했습니다.

    • 리코셰 대포의 튕김 반경이 타일 4.5칸에서 3.5칸으로 감소했습니다.

  • 멀티 아처 타워

    • 공격 속도가 500ms에서 600ms로 느려졌습니다.

  • 복수 타워(마을회관 18레벨)

    • 공격 속도가 300ms에서 350ms로 느려졌습니다.

    • 스테이지 3 활성화에 필요한 '파괴한 건물 수'가 25개로 늘었습니다(기존 20개).

    • 스테이지 4 활성화에 필요한 '파괴한 건물 수'가 50개로 늘었습니다(기존 40개).

  • 근거리 모드(멀티 개조 타워)

    • 모든 레벨에서 피해량이 약 10.6% 감소했습니다.

  • 장인의 집

    • 이동 속도가 28에서 20으로 느려졌습니다.

방어 관련 버프

  • 장거리 모드(멀티 개조 타워)

    • 모든 레벨에서 피해량이 약 15% 증가했습니다.

유닛 버프

  • 슈퍼 아처(10~13레벨)

HP가 점진적으로 증가했습니다(약 2.7~9.6%).

  • 슈퍼 마법사(9~14레벨)

HP가 크게 버프됐습니다(약 21~41%).

  • 창 투척수(1~4레벨):

    • HP가 약 4% 버프됐습니다.

    • 초당 피해량이 약 4~5% 버프됐습니다.

    • 이동 속도가 16에서 18로 빨라졌습니다.

  • 일렉트로 타이탄(4레벨)

HP가 8400에서 8700으로 증가했습니다.

  • 슈퍼 미니언

    • 원거리 공격이 7에서 8로 증가했습니다.

    • 사정거리가 타일 10칸에서 10.25칸으로 증가했습니다.

  • 독마뱀(모든 레벨)

    • 공격 범위가 타일 3.5칸에서 4.5칸으로 증가했습니다.

    • HP가 모든 레벨에서 크게 증가했습니다(약 10~21%)

  • 자이언트 자이언트

    • 워든이나 독수리의 우선 공격 대상에서 제외되도록 AI 로직을 변경했습니다.

유닛 너프

  • 운석 골렘(모든 레벨)

    • HP가 약 13~16% 감소했습니다.

    • 초당 피해량이 약 14~16% 감소했습니다.

장비 버프

  • 미니언 프린스 노블 아이언(모든 레벨):

    • 사정거리, 공격 횟수, 공격 속도가 증가했습니다.

  • 바바리안 킹 자이언트 건틀릿(모든 레벨):

    • 피해량 감소 및 지속 시간이 증가했습니다.

리그 특수 모드

전설 리그(LL)

  • 방어 초당 피해량: 20%에서 15%로

  • 방어 영웅: 20%에서 15%로

  • 공격 영웅: 10%에서 5%로

  • 장비: 변경 없음

마스터 리그(일렉트로 33)

  • 방어 초당 피해량: 14%에서 10%로

  • 방어 영웅: 14%에서 10%로

  • 공격 영웅: 6%에서 0%로

  • 장비: 변경 없음

전문가 리그(일렉트로 32)

  • 방어 초당 피해량: 7%에서 5%로

  • 방어 영웅: 7%에서 5%로

  • 공격 영웅: 3%에서 0%로

  • 장비: 변경 없음

이번 밸런스 변경 사항을 상세히 모니터링할 예정이며, 필요할 경우 추가 조정을 진행할 예정입니다. 피드백을 계속 보내주세요. 여러분의 의견은 게임을 개선하는 데 큰 도움이 됩니다!

- 클래시 오브 클랜 팀