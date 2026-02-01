전설 영웅들이 명예와 영광 그리고 귀중한 지혜 두루마리를 두고 전투를 벌입니다. 붉은 말의 해 시즌에서 자존심을 건 전투에 참여해 설날을 기념하세요. 참, 다가오는 이벤트도 놓치지 마세요!

2월 1일~28일: 골드 패스 - 보너스 특전과 아이템으로 마을을 강화하고, 붉은 악동 챔피언 영웅 스킨을 획득하세요.

2월 1일~11일: 클랜전 리그 시작 - 기발한 전술을 짜고 클랜의 자존심을 건 전투를 펼치세요!

2월 3일~28일: 붉은 말의 해 배경 - 내 마을을 하늘 높이 띄우세요. 환상적인 구름 궁전에 붉은 말이 더해져 그 아름다움에 깊이를 더합니다!

2월 5일~28일: 붉은 말의 해 영웅 스킨 - 상점에 붉은 말의 해 영웅 스킨이 등장합니다. 스킨과 함께 어서 모험을 시작해 보세요.

2월 6일~13일: 신규 도전 레벨 순위표 - 구름 콘테스트 도전 레벨을 성공하고 새로워진 도전 순위표에 플레이어님의 이름을 올려보세요!

2월 9일~26일: 지혜로운 전사 메달 이벤트 - 전투에서 지혜 두루마리를 획득하여 이벤트 트랙에서 엄청난 보상과 거래상의 상점에서 신규 장비를 잠금 해제하세요!

2월 16일~19일: 2배 별 보너스 이벤트 - 이벤트가 진행되는 동안 별 보너스 전리품이 2배로 늘어납니다. 전투에서 본때를 보여주세요!

2월 22일~28일: 클랜 게임 및 슈퍼 유닛 할인 - 슈퍼 유닛 99% 할인과 함께 과제를 손쉽게 처리하고 클랜 게임에서 어마한 양의 보상을 획득하세요!