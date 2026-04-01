앰프는 터질 듯하고, 모두의 함성 속에서 분위기는 최고조로 뜨거워져 있습니다. 그리고 대망의 미트 실드 밴드가 무대를 뒤집을 준비를 마쳤습니다.

사운드 오브 클래시 시즌에 오신 것을 환영합니다!

몬스터와 음악, 혼돈이 뒤섞이며 대장의 마을이 메탈 페스티벌 현장으로 화려하게 변신합니다. 전설의 영웅들 함께 헤드벵잉하며 콘서트를 즐길 시간입니다. 신규 이벤트와 함께 광란을 일으키고, 와일드한 록의 열기가 가득한 시즌을 맞이하세요!

4월 1일~30일 : 사운드 오브 클래시 골드 패스 - 보상과 특전, 파괴적인 소리로 가득한 4월 골드 패스로 마을을 뒤흔들어 보세요. 베이스보우 퀸 영웅 스킨을 잠금 해제하고 보상 티어를 빠르게 진행해 시즌 내내 진행도를 파워 업할 수 있습니다.

4월 1일~30일 : 크래프트 방어시설 - 장인기지에 메탈 스피릿이?! 장인기지의 기술이 군중 파도타기를 타고 마을까지 확산됐어요. 이번 시즌에 다음 3개의 신규 방어시설을 만나보세요.

대공 폭탄 공중 유닛만 공격합니다. 폭발하는 풍선으로 광역 피해를 입힙니다.

업그레이드 모듈: HP 공격당 피해량 공격 속도

용암 발사기 지상 유닛만 공격합니다. 광역 피해를 입히고, 타오르는 용암 웅덩이를 남깁니다.

업그레이드 모듈: HP 초당 피해량 사정거리

로스터 지상 및 공중 유닛을 공격합니다. 통제불능의 불꽃놀이처럼 불길을 마구 쏟아붓습니다.

업그레이드 모듈: HP 공격당 피해량 점사 횟수



4월 1일~11일 : 클랜전 리그 - 15v15 또는 30v30 모드에서 다른 7개의 클랜과 격돌하세요! 랭크를 올리는 동시에 보너스 전리품, 클랜 XP 및 리그 메달을 획득하세요.

4월 1일~30일 : 사운드 오브 클래시 배경 - 클래시 사상 가장 폭발적인 사운드의 축제 현장으로 마을을 변신시켜 보세요. 진흙과 광기, 몬스터가 어우러진 XL 사이즈 배경에 강렬한 헤비메탈 사운드트랙이 함께합니다. 생생한 라이브 콘서트의 현장을 만끽해 보세요!

4월 5일~30일 : 사운드 오브 클래시 영웅 스킨 - 메탈에서 영감을 받은 영웅 스킨 라인업으로 내면의 록 스피릿을 깨우세요. 불을 뿜는 쇼마스터 듀크부터 전율을 일으키는 슈레딩 킹까지, 모든 영웅이 무대에 올라 적의 방어선을 멋지게 파괴할 준비를 마쳤습니다.

4월 6일~15일 : 드래곤 듀크 도전 레벨 - 드래곤 듀크의 신규 초희귀 장비가 등장하는 새로운 도전 레벨에서 주인공이 되어보세요. 메커니즘을 익히고 레벨을 정복해 보상을 수령하세요.

4월 8일~29일 : 사운드 오브 클래시 메달 이벤트 - 미트 실드 밴드가 무대를 찢을 준비를 마쳤습니다. 전투에서 뾰족 팔찌를 모으고 메탈 메달을 획득해 거래상의 상점에서 사용하세요. 보상과 장식은 물론 처음으로 공개되는 드래곤 듀크의 초희귀 장비를 구매할 수 있습니다. 파티 마법사가 기간 한정 유닛으로 합류해 혼란을 가중시킵니다.

4월 17일 : 발 기념상 번들 - 품격과 안목이 가장 높은 대장을 위한 특별 상품입니다! 평범함을 거부하는 당신, 화려하게 칠한 발톱과 귀여운 발가락들을 보고도 이 기념상을 놓치실 건가요? 이해하기 힘들 정도로 세련된 취향을 위한 화려한 장식입니다. 따가운 시선은 잠시, 발 기념상이 가져다 줄 명성은 영원할 것입니다.

4월 18일~22일 : 2배 별 보너스 이벤트 - 별 보너스 보상을 2배로 받아 마을 성장에 박차를 가하세요! 클랜 게임 전에 한층 강해질 수 있는 완벽한 기회입니다.

4월 22일~28일 : 클랜 게임 - 깜짝 과제 및 강화된 도전 과제와 함께 클랜 게임이 돌아옵니다. 과제를 완료하고 포인트를 빠르게 획득해 클랜과 함께 트랙 보상을 전부 잠금 해제하세요.

4월 28일~5월 3일 : 보물 사냥 이벤트 - 업데이트 후 진행되는 신규 보물 사냥 이벤트에 참여해 보세요. 보물 사냥에 들이는 시간이 아깝지 않을 멋진 보상이 기다립니다.