검을 높이 치켜올리고 저 뜨거운 관중을 향해 돌진하세요. 사운드 오브 클래시가 도착했습니다.

미트 실드 밴드는 등장과 함께 마을 전체를 메탈 콘서트의 현장으로 바꾸어버렸습니다!

대장에게 과연 이 혼란에서 살아남을 깡이 있을까요? 어디 한번 두고 봅시다.

뾰족 팔찌를 수집하고 메탈 메달을 모아 신규 초희귀 영웅 장비와 다양한 보상들을 획득하세요!

티켓 주세요!

마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여하실 수 있습니다.

이벤트 일정 (KST)

이벤트 시작: 4월 8일 (수) 오후 5시

이벤트 종료: 4월 29일 (수) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 5월 1일 (금) 오후 5시까지 이용 가능합니다.

이벤트 자원

뾰족 팔찌

공연이 시작되면, 적 기지에 흩뿌려진 뾰족 팔찌를 찾을 수 있을 거예요!

각 기지에 있는 3개의 무작위 건물에서 팔찌를 찾을 수 있습니다.

전투 당 뾰족 팔지 200개를 획득할 수 있습니다.

건물을 파괴하여 뾰족 팔찌를 모으고 이벤트 트랙을 진행하세요.

또한 이벤트 건물인 메카 황소에서 팔찌를 추가로 모을 수 있습니다. 메카 황소는 매일 팔찌를 생산하며, 시간이 지날수록 생산량이 늘어납니다.

메탈 메달

뾰족 팔찌를 모아 이벤트 트랙을 진행하고 메탈 메달을 잠금 해제하세요!

거래상의 상점에서 메탈 메달을 사용하여 신규 및 돌아온 초희귀 영웅 장비를 포함한 다양한 보상을 구매할 수 있습니다.

신규 드래곤 듀크 초희귀 장비

드래곤 듀크의 신규 초희귀 장비가 거래상의 상점에 도착했습니다.

이벤트 시작 후 5일간 드래곤 듀크의 장비가 마을회관 레벨에서 허용하는 최고 레벨까지 부스트 됩니다. 그러니 어서 장비의 강력한 힘을 시험해 보세요!

기간 한정 유닛: 파티 마법사

콘서트에 빠질 수 없는 파티 마법사가 찾아왔습니다!

이벤트 동안 파티 마법사가 기간 한정 유닛으로 라인업에 합류합니다. 이벤트 트랙에서 잠금 해제하고 적에게 끝내주는 퍼포먼스를 보여주세요.

이벤트 건물: 메카 황소

메카 황소가 대장의 마을에 돌진합니다!

뾰족 팔찌를 지속적으로 생산합니다.

메카 황소를 탭해 이벤트 트랙에 접속할 수 있습니다.

보상을 더 빨리 잠금 해제할 수 있도록 도와줍니다.

메카 황소는 거칠게 날뛰니 꽉 붙들어 매세요!

이벤트 보상

이벤트 트랙을 진행하며 보상을 받고 거래상의 상점에서 메달을 사용하여 다음과 같은 보상을 획득하세요.

드래곤 듀크 초희귀 영웅 장비

돌아온 초희귀 영웅 장비

광석 및 마을 자원

클랜 캐피탈 집 구성품

슈퍼 장식

신규 장식 2개

이벤트 패스

이벤트 패스를 잠금 해제하여 추가 보상을 획득하고 이벤트 트랙을 더욱 빠르게 진행하세요.

무대에서는 여느 때보다 멋진 공연이 시작되었고 메카 황소 역시 준비를 마쳤습니다. 점점 커지는 관객들의 함성소리가 들리시나요?

이제 함성 소리에 보답할 시간입니다.

건투를 빕니다!