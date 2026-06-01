2년 전, 애니메이션 클래시가 마을을 강타했고, 그 이후로 영웅들은 단 한 순간도 멈추지 않았습니다. 한계를 뛰어넘고, 영역을 확장하고, 하늘을 꿰뚫고, 전투력을 수천 이상으로 끌어올렸죠. 물론 기운찬 기합 소리도 잃지 않았고요.

그리고 마침내 후속편 애니 퓨리 시즌 2가 찾아왔습니다. 여섯 명의 영웅이 여섯 개의 길을 걷고, 타락한 수호자가 등장하며, 한 달 내내 진정한 애니메이션 속 후속편 서사가 펼쳐집니다. 내면의 분노를 불태우고, 궁극의 형태를 해방하고, 운명에 화살을 맡기세요. 아마 장벽을 향해 날아가겠지만요...

6월 1일~30일: 애니 퓨리 골드 패스 - 보상을 잠금 해제하고, 진행 속도를 높이고, 대표 영웅 스킨 '애니 퓨리 듀크'를 획득하세요. 혼돈과 재앙의 화신인 이 영웅 사냥꾼은 맞설 만한 상대를 찾아 나서고, 나머지는 모조리 불태워 버립니다. 이제 대장님의 타락 서사가 시작됩니다. 저희는 말리지 않을게요!

6월 1일~30일: 애니 퓨리 영웅 스킨 - 애니 퓨리 킹의 서리와 불꽃이 어우러진 모습부터 애니 퓨리 퀸의 나비 여제 분위기까지, 모든 영웅이 전혀 상상할 수 없었던 형태로 각성합니다. 여섯 개의 스킨. 여섯 개의 길. 그리고 격렬한 권력 다툼이 기다리고 있습니다.

6월 1일~10일: 클래시 오브 클랜 만화 - 10개의 챕터, 10명의 일본 만화가, 애니 퓨리 듀크의 타락과 그를 돕기 위해 일어선 영웅들의 소년 만화풍 이야기. 10일 동안 매일 새로운 챕터가 공개되며, 각 챕터는 서로 다른 작가의 스타일로 그려집니다. 게임 내에서 확인할 수 있으니 한 챕터도 놓치지 마세요!

6월 1일~10일: 클랜전 리그 - 15v15 또는 30v30로 다른 7개의 클랜과 격돌하세요! 전리품, 클랜 XP 및 리그 메달을 획득할 수 있습니다. 클랜 대표는 리그 시작 후 이틀 내에 참가 신청을 해야 합니다. 참고로 이번 달에는 두 번째 CWL도 찾아옵니다. 그에 맞춰 훈련해 두세요.

6월 2일: 신성한 신전의 고요한 분위기는 칼날이 부딪치는 소리에 산산조각이 납니다. 전설적인 전사들이 거대한 동상의 그림자 아래에서 격돌하며 운명 또는 종말을 맞이합니다.

6월 2일: 대량의 M.E.C.H.A + 빗자루 마녀(마을회관 10레벨 이상) - 애니 유닛이 돌아왔습니다. M.E.C.H.A와 빗자루 마녀가 하루 동안 일반 군대에 합류합니다. 조종사에게는 운명이, 마녀에게는 배달이 있습니다. 둘 다 설명할 시간은 없어요!

6월 3일~9일: 고대의 전투 제단에서 나비처럼 날아 신규 모놀리스 화살 장비로 3성 보상을 획득하세요! 인구수가 더 많이 배치될수록 위력이 약해지니, 방심해선 안 됩니다. 세상은 잔혹하지만, 동시에 아주 아릅답답니다.

6월 4일~13일: 애니 퓨리 메달 이벤트 - 전투에서 애니 과제를 수행하고, 야옹 메달을 모아 거래상의 상점에서 사용하세요. 신규 모놀리스 화살 영웅 장비나 퓨리 피규어 슈퍼 장식 등의 멋진 보상으로 교환할 수 있습니다. 마스터 대장님, 이제 각성할 시간입니다! 애니 퓨리 영웅들이 마을 한가운데에서 가장 강렬한 포즈를 번갈아 선보입니다. (아즈텍 덥스텝 미포함) 참고: 이벤트 상점은 이벤트 종료 후 이틀 더 열려 있으니, 보상을 꼭 챙기세요!

6월 9일: 복귀 + 소생 마법 이벤트 - 투입하고, 빼내고, 다시 투입하세요. 배치로 돌아오세요, 대장님. 영웅이 처치되어도 시간을 되감고 결국 별 3개를 따낼 것입니다. 스바루도 부러워하겠네요.

6월 13일~15일: 자원 축제 #1(마을회관 8레벨 이상) - 이 기간 동안에는 자원 정제소가 부스트되고, 고블린 장인과 고블린 연구원도 함께 찾아옵니다. 낮에는 여유로운 일상을 즐기고, 밤에는 구조 공학 전문가가 되어 보세요.

6월 15일~30일: 축구 퓨리 - 애니 퓨리가 트로피를 축구 퓨리에게 건넵니다. 공은 발밑에 있고, 관중은 스탠드에 있으며, 어디선가 바바리안이 "내가 곧 경기장이다."라고 외치고 있습니다. 영웅 스킨, 돌아온 축구 유닛, 대량 축구 유닛 이벤트 등 다양한 콘텐츠가 클래시에 찾아옵니다. 관중들이 몰려듭니다. 대장님의 군대도 마찬가지고요.

6월 15일~25일: 클랜전 리그(11v11) - 글랜전 리그가 특별한 축구 퓨리 형식으로 돌아옵니다. 11인 전쟁, 축구 테마 그래픽, 축구 테마 보상이 기다리고 있습니다. 사상 처음으로 선보이는 11v11 클랜전 리그를 놓치지 마세요. 11개의 자아가 입장하고, 단 하나의 클랜이 나머지를 집어삼킬 것입니다.

참고: 기존의 15v15 및 30v30 형식도 플레이 가능합니다.

6월 15일~30일: 축구 퓨리 기간 한정 유닛 - 바바리안 키커, 자이언트 스로어, 옐로카드 마법이 등장합니다. 출전시키시죠, 코치님! 축구 유닛들이 훈련을 마치고 돌아왔습니다. 슛 도중 어마어마하게 긴 독백을 늘어놓을 준비도 되어있죠.

6월 15일~30일: 하프타임 워든(클랜전 리그 상점 한정) - 클랜전 리그에서 획득하고 어디서든 사용하세요. 클랜전 리그 상점에서만 획득할 수 있으니, 종료 휘슬이 울리면 사라집니다.

6월 15일: 2025년 6월 스킨 및 배경 복귀(무법시대) - 2025년 6월의 누아르 마피아 시즌 전체가 꾸미기 탭에 돌아옵니다. 정육사 바바리안, 팜므파탈 퀸, 갓파더 워든, 쇼타임 챔피언, 경찰 프린스 그리고 무법시대 배경까지! 우아한 여인과 화려한 장식, 다시 맞이하는 두 번째 기회... 그중 하나는 대장님을 별 3개로 끝장낼 참이었죠.

6월 16일~30일: 글로리 아레나 XL 배경 - 조명, 카메라, 킥오프! 진정한 스포츠 정신의 성지에서 가장 아름답고도 잔혹한 게임이 개최됩니다. 군중의 함성과 나팔이 울려 퍼지며, 전설이 탄생합니다.

6월 16일~20일: 클랜 러시 - 분노로 가득한 에너지가 전사들에게 투지를 불어넣습니다. 클랜과 함께 전투, 싱글플레이 공격, 정제소 및 전리품 카트를 통해 퓨리 엘릭서를 획득하세요. 트랙을 완료하면 바바리안 분노 장식을 잠금 해제할 수 있습니다. 애니 유닛을 사용하면 보너스 퓨리 엘릭서를 획득합니다.

6월 19일~30일: 하프타임 영웅 스킨 출시 - 포토제닉한 영웅들의 위풍당당한 모습을 확인해 보세요. 하프타임 퀸과 하프타임 챔피언이 경기장에 당당히 입장합니다.

6월 20일: 대량의 바바리안 키커 + 자이언트 스로어 유닛 이벤트 - 단 하루 동안만 진행되는 이 이벤트에서는 벤치 신세인 유닛이란 없을 겁니다. 별, 필드 골, 순수한 혼돈만이 남아 있죠. 공은 대장님의 친구입니다.

6월 22일~28일: 클랜 게임 - 이번 라운드에는 과제가 부스트됩니다. 일부 과제에서 평소보다 더 많은 포인트를 획득할 수 있습니다. 클랜과 힘을 합쳐 열심히 점수를 모으고, 보상 트랙에서 모든 보상을 받으세요. 문화제 에피소드이므로 모두의 참여가 관건입니다. 땡땡이는 안 돼요!

6월 27일~30일: 보물 사냥 이벤트 - 적 마을 곳곳에 숨겨진 보물 상자를 찾아 모험을 떠나 보세요. 아직 성장 중인 플레이어를 위한 진행 부스트가 준비되어 있습니다. (마을회관 3~16레벨) 소문에 따르면, 누군가가 전설의 보물 한 조각을 찾아 바다로 떠났다고 하네요. 왜 굳이 하나만 원하는지는 모르겠지만, 취향은 다양하니까요...

6월 27일~29일: 자원 축제 #2(마을회관 8레벨 이상) - 자원 정제소가 다시 한 번 더 부스트되고, 고블린 장인과 고블린 연구원도 돌아옵니다. 마지막 시즌: 파트 2, 제 2장, 마지막 챕터, 최종 에피소드입니다, 대장님. 피날레를 위해 자원을 비축해 두세요. 진짜로 마지막입니다. 이번엔 정말이에요.

6월 30일: 대량의 옐로카드 마법 - 모든 군대에 옐로카드 마법이 한가득 추가됩니다. 적의 방어시설과 영웅들을 전투에서 잠시 동안 퇴장시키세요. 6월의 마지막 날이자 축구 퓨리의 마지막 날 그리고 이번 시즌의 마지막 경고입니다. 적 기지에 승산이 있을까요? 어림도 없죠. 승리는 대장님의 것입니다.