Clash-A-Rama: 어썸 퀘스트

카드와 혼돈의 세계를 펼쳐 보세요. 부스터 팩과 턴제 공격으로, 전에 없던 방식으로 클래시데이를 축하하세요! 다양한 시즌 이벤트에 참여하고 새로운 마법의 영역을 탐험하며, 몇 턴 동안은 꼼짝도 못 할 만큼 놀라운 시즌을 위한 덱을 준비하세요. 어썸 퀘스트가 시작됩니다! 최강자가 될 자신이 있으신가요?

8월 1일~31일: 클래시 오브 카드 이벤트 - 마을회관 3레벨 이상이라면 누구나 참여할 수 있는 새로운 유형의 이벤트입니다. 전투와 이벤트에서 유닛 카드를 잠금 해제하고, 중복 카드는 클랜 채팅에서 클랜원과 교환하세요. 카드 컬렉션을 완성하면 보상과 특별한 클래시 오브 카드 장식을 받을 수 있습니다. 필요한 카드가 나오지 않나요? 중복 카드를 거래상의 상점에서 사용해 부스터 팩을 구매해 보세요. 보상은 9월 2일 오전 8시(UTC)까지 수령할 수 있습니다! 마나 커브도, 스탠다드 로테이션도 없습니다. 오직 바바리안과 뽐낼 권리만 있을 뿐이죠. 클래시데이 케이크 장애물도 다시 등장합니다! 적어도 하나는 꼭 남겨 두세요!

8월 1일~31일: 골드 패스 - 보상을 잠금 해제하고, 진행 속도를 높여 이번 시즌의 한정 영웅 스킨인 '템페스트 챔피언'을 획득하세요. 이미 챔피언의 자리에 오른 그녀지만, 수많은 전투를 겪어 온 이 전사는 어썸 산 정상에 올라 배틀로얄 아레나의 최강자들과 맞서 자신의 실력을 증명하려 합니다.

8월 1일: 신규 크래프트 방어시설 - 크래프트 스테이션이 영업을 시작했습니다! 모듈을 업그레이드하고, 새로 추가된 3개의 크래프트 방어시설(케이크 투척기, 영웅 사냥꾼, 뜨거운 초) 중 마음에 드는 걸 선택하세요! 올해의 클래시데이를 기념해, 이번 시즌 크래프트 방어시설은 마을회관 11레벨부터 이용할 수 있습니다!

8월 1일~11일: 클랜전 리그 - 15v15 또는 30v30에서 다른 7개의 클랜과 격돌하세요! 영광과 멋진 전리품을 위해 전쟁하세요!

8월 3일~5일: 대량 마법 이벤트 #1 - 토템 마법 및 생일 축하탄 마법 - 누군가가 밤새 마법 제작소를 돌린 모양입니다. 게임에 접속하면 대장님의 군대에 토템 마법 100개와 생일 축하탄 마법 15개가 추가된 것을 확인할 수 있을 겁니다. 어서 가서 지극히 의문스러운 결정을 내려 보세요.

8월 3일~31일: 어썸 퀘스트 배경 - 각지에서 온 주민들이 어썸 산에 올라, 이 땅의 막강한 최강자들이 한 턴씩 서로의 생명력을 바닥내는 것을 지켜봅니다.

8월 5일~31일: 영웅 스킨 - 킹 바바리안(바바리안 킹) - 콧수염 없는 이 위협적인 존재에게는 턴제 전투를 기다릴 인내심 따위는 없습니다. 지금껏 본 바바리안 중 가장 야만적인 바바리안일지도 모릅니다. 어떤 느낌일지 감이 오시죠?

8월 7일~31일: 영웅 스킨 - 엘프 아처(아처 퀸) - 숲 끝자락에 사는 우아하고 날렵한 존재입니다. 그녀가 전장에 나타나면 장벽은 항상 최고 경계 태세를 유지합니다. 대장님도 긴장을 잃지 않는 것이 좋을 겁니다.

8월 6일~31일: 대장의 연말 결산 - 클래시 오브 클랜 최초의 연간 리뷰 콘텐츠입니다. 대장님만의 역사가 담긴 전당을 거닐고, 지금까지의 성장을 상징하고 기리는 조각상을 받으세요.

8월 9일~10일: 코끼리 라이더 및 슈퍼 발키리 대량 지급 - 코끼리 라이더 50명과 슈퍼 발키리 20명이 24시간 동안 일반 군대에 합류합니다. 다리가 세 개뿐인 의자만큼 완벽한 균형을 자랑하며, 승차감도 딱 그정도랍니다.

8월 9일~31일: 영웅 스킨 - 드라칸 듀크(드래곤 듀크) - 인페르도 소드의 제조자이자 메마른 황무지의 지옥 같은 야수입니다. 전투의 열기를 제대로 끌어올리며, 적들에게는 아주 골치 아픈 상황을 선사하죠.

8월 11일~31일: 영웅 스킨 - 언데드 프린스(미니언 프린스) - 웃음이 터질 정도로 거대한 철퇴를 위협적으로 휘두르는 불멸의 매직 마스터입니다. 웃지 마세요. 그러다 파멸의 마법에 걸릴지도 모릅니다!

8월 12일~31일: 어썸 메달 이벤트 - 어썸 마법사가 대장님의 도움을 필요로 합니다. 마을 전투에서 카드 토큰을 모으고, 퀘스트 메달을 획득해 거래상의 상점에서 사용해 보세요. 기간 한정 유닛 '코끼리 라이더'도 우렁찬 발걸음으로 이번 이벤트에 멋지게 등장합니다! 이 이벤트 동안에는 카드 팩도 획득할 수 있습니다!

8월 13일~31일: 영웅 스킨 - 메이지 워든(그랜드 워든) - 해안가에서 온 마법사입니다. 70칸 반경 내에 있는 모든 유닛의 입이 떡 벌어질 만큼 경이로운 존재죠.

8월 15일~17일: 자원 축제 및 반짝 알바 #1 - 자원 정제소의 생산량과 저장 용량이 4배로 증가하며, 고블린 장인의 도움도 받을 수 있습니다.

8월 15일: 돌아온 Clash-A-Rama 꾸미기 아이템 - 클래식 Clash-A-Rama 꾸미기 아이템이 상점에 다시 등장합니다. 과거의 순간을 되감아보고, 순도 100%의 추억을 만끽하세요!

8월 17일~18일: 대량 마법 이벤트 #2 - 군대에 치유 마법 30개와 신속 마법 30개가 추가됩니다. 실수를 할 만큼 빠른 속도이지만, 이를 만회할 만큼 넉넉한 회복력을 즐기시죠.

8월 22일~28일: 클랜 게임 - 도전 과제를 완료하고 포인트를 얻어 클랜과 함께 보상 트랙의 보상을 얻으세요. 스트롱맨도 돌아옵니다.

8월 26일~31일: 복수 덱 부스트 - 신규 복수 덱 초희귀 장비가 영웅 회관이 허용하는 최대 레벨까지 부스트됩니다. 때론, 뒤끝이 긴 것에도 나름의 장점이 있죠.

8월 29일~31일: 자원 축제 및 반짝 알바 #2 - 시즌이 끝나기 전, 자원 정제소 4배 부스트와 고블린 장인의 도움을 한 번 더 누리세요.

대장님, 14년 동안 전투를 치러 왔습니다. 이제 덱을 섞고, 이번 클래시데이 축제를 완전히 뒤집어 놓을 시간입니다. 혼돈이야말로 저희가 가장 잘하는 일이니까요.

건투를 빕니다!