클랜을 한데 모으세요. 클랜 러시 이벤트가 돌아왔습니다! 이번 이벤트에서 다크 엘릭서를 모으고 달콤한 신규 자원인 팝 엘릭서를 함께 획득하여 클랜에 기여해 보세요!

클랜원과 함께 프랭크의 탄산음료 가판대에 팝 엘릭서를 기여하고, Clash-A-Rama 배경을 포함한 공유 보상을 잠금 해제하세요!

참가 자격

영웅 러시 클랜 이벤트는 마을회관 7레벨 이상부터 참가할 수 있습니다.

이벤트 기간

이벤트 시작:

8월 13일 오전 8시(UTC)

이벤트 종료:

8월 20일 오전 8시(UTC)

다크 엘릭서를 획득하려면 영웅을 공격하세요!

생산 시설과 전리품 카트에서 자원을 획득하는 것도 다크 엘릭서를 얻는 좋은 방법이지만, 공격으로 적 영웅을 처치하면 더욱 효과적으로 다크 엘릭서를 획득할 수 있습니다! 공격 시 엘릭서 저장소와 영웅을 공략하세요. 높은 레벨의 영웅은 쓰러뜨릴 때 더 많은 다크 엘릭서를 얻을 수 있습니다. 그러니 당장 나가서 마을을 자랑스럽게 만들어 보세요!

무제한 영웅

무제한 영웅 이벤트가 영웅 러시 이벤트와 함께 진행됩니다. 영웅이 업그레이드되는 동안에도 쉬지 않고 영웅 액션을 펼치세요!

이벤트 자원: 팝 엘릭서

신비하고 달콤한 팝 엘릭서가 다크 엘릭서 저장소에 등장했습니다. 공격, 생산 시설, 전리품 카트를 통해 다크 엘릭서를 수집하고 동일한 양의 팝 엘릭서를 받으세요.

클랜과 함께 프랭크의 탄산음료 가판대에 팝 엘릭서를 기여하고 공유 보상을 획득하세요. 프랭크도 고마워할 거예요!

이벤트 부스트!

이벤트 기간 중 특정한 때에, 다크 엘릭서 수집으로 획득할 수 있는 팝 엘릭서의 양이 증가합니다. 즉, 다크 엘릭서에서 팝 엘릭서로의 전환 비율이 1:1보다 높아집니다. 이벤트 기간 동안 이 부스트가 언제 활성화되는지 잘 살펴보세요. 부스터를 활용하면 클랜 보상 트랙을 훨씬 빠르게 진행할 수 있습니다!