우주에서 온 손님이 마을에 다가오고 있어요! 우주의 저주가 마을을 위협하고 있습니다. 클래시 할로윈으로 할로윈 분위기를 고조시키고, 우주에서 온 적과 맞서 싸울 준비를 하세요!

10월 1일~3일: 보물 사냥이 끝나지 않았어요! 전투에서 상자를 찾아 모으고, 멋진 보상을 획득할 기회를 놓치지 마세요!

10월 1일~9일: '우주의 재앙' 영웅 조종 도전. 헌터 퀸을 조종하고 멋진 활약을 펼쳐 별 3개 보상을 획득하세요.

10월 1일~11일: 클랜전 리그가 돌아왔습니다. 우주의 혼돈마저도 이 거대한 전쟁을 멈출 순 없죠!

10월 1일~31일: '우주의 저주' 골드 패스로 고스 스타일의 아처 퀸 스킨를 획득하고 우주의 힘을 느껴보세요.

10월 3일~31일: 우주 배경 출시. 오랜 시간 평화롭게 우주를 떠다니던 운석을 영원의 워든이 파멸의 전령으로 바꿔버렸습니다! 큰 사이즈와 독특한 외곽 건물을 갖춘 이 우주 배경이 대장의 마음을 사로잡을 거예요!

10월 5일~31일: 우주 영웅들이 상점에 나타났습니다. 악몽의 프린스, 저주받은 챔피언, 영원의 워든 그리고 버서커 킹을 만나 보세요!

10월 8일~15일: '우주의 지팡이' 영웅 조종 도전. 악몽의 프린스와 함께 전투에 출전하세요. 유성우 지팡이 장비를 장착하여 적에게 파멸의 비를 쏟아부으세요!

10월 10일~22일: 축제 등불 슈퍼 장식이 상점에 돌아옵니다. 등불 장식으로 디왈리를 기념해 보세요!

10월 10일~31일: '우주의 록' 메달 이벤트 도착. 록 스피릿으로 가득한 메달 이벤트에서 우주 파편을 모으세요!