전투가 시작되면 유성우가 떨어져 3개의 방어시설을 무작위로 무력화할 수 있지만, 기뻐하긴 일러요! 매우 단단한 유성우는 공격 능력은 없어도 파괴되면 큰 폭발을 일으키면서 주변에 피해를 주니 조심해야 하죠.

하지만 이 유성우는 우주 파편이라는 이벤트 재화를 얻을 수 있는 유일한 방법이기도 하니, 전부 파괴하세요!

그리고 걱정 마세요. 이 운석은 경쟁 모드에서는 나타나지 않으니까요.