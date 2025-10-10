우주의 록 메달 이벤트!
대장도 방금 봤죠?
저 상공에 정체불명의 덩어리가 나타났다고요!
이제 반격할 시간입니다! 볼륨을 끝까지 높여 진짜 록 스피릿이 뭔지 보여줘야겠어요!
로큰롤의 대가, 메탈 마법사의 붐 박스를 열심히 충전해 불청객을 전부 날려버리세요!
참가 자격
마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!
이벤트 일정 (KST)
이벤트 시작:
10월 10일 (금) 오후 5시
이벤트 종료:
11월 01일 (토) 오후 5시
거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 11월 3일 (월) 오후 5시까지 이용 가능합니다!
이벤트 건물: 붐 박스
붐 박스는 메탈 마법사의 긍지이자 자부심입니다. 순수한 우주의 에너지로만 충전할 수 있죠.
이벤트 트랙을 완료하여 이 멋진 장식을 잠금 해제하세요.
견습 장인은 잠귀가 어두워서 아무리 시끄러워도 깨지 않으니 붐 박스를 최대로 충전해 보세요!
게임플레이 이벤트, 운석 아수라장!
전투가 시작되면 유성우가 떨어져 3개의 방어시설을 무작위로 무력화할 수 있지만, 기뻐하긴 일러요! 매우 단단한 유성우는 공격 능력은 없어도 파괴되면 큰 폭발을 일으키면서 주변에 피해를 주니 조심해야 하죠.
하지만 이 유성우는 우주 파편이라는 이벤트 재화를 얻을 수 있는 유일한 방법이기도 하니, 전부 파괴하세요!
그리고 걱정 마세요. 이 운석은 경쟁 모드에서는 나타나지 않으니까요.
신규 미니언 프린스 초희귀 장비: 유성우 지팡이!
하늘에서 뚝 떨어진 유성우 지팡이가 어떻게 거래상의 손에 들어갔을까요? 이 요상한 지팡이는 유성우를 소환하여 방어 시설을 공격합니다. 업그레이드하면 유성우의 피해량이 증가하고 유성우의 낙하 주기가 짧아집니다.
신규 기간 한정 유닛: 운석 골렘!
저주받은 고서에 의해 깨어난 이 덩치들은 사나워 보이지만 그저 ‘돌’아버렸을 뿐이에요!
기간 한정 유닛인 운석 골렘을 잠금 해제하고 이벤트 기간 동안 전투에 투입하세요.
운석 골렘은 운석 베이비 골렘 듀오로 결성되어 있습니다! 둘은 하나, 하나는 둘! 가장 가까운 대상에게 운석 베이비 골렘 하나를 던지고, 다른 운석 베이비 골렘도 따라가 함께 공격하며, 대상이 파괴되면 재결합합니다.
운석 베이비 골렘은 주변의 대상을 공격하거나 다른 한 짝을 찾아 운석 골렘으로 재결합합니다.
운석 베이비 골렘은 장벽을 뛰어넘을 수 있지만, 결합한 운석 골렘은 장벽을 넘을 수 없습니다.
복제된 베이비 골렘은 운석 골렘으로 결합할 수 없습니다. (복제 마법)
돌아온 옛 친구 : 라벌, 바처, 아이스 미니언
라벌, 바처, 아이스 미니언이 돌아왔습니다! 그들이 없는 클래시 할로윈은 상상도 할 수 없겠죠!?
그래도 약간의 밸런스 조정은 필요하겠네요.
라벌:
인구수 23에서 35로 증가
바처:
분노 상향 효과 70%에서 100% 증가
아이스 미니언:
마을회관 11~17의 얼음 마법 지속 시간 2.5초에서 2.7초로 증가
이벤트 자원
우주 파편
이 아름답고 반짝이는 조각들은 떨어진 운석 안에서 찾을 수 있습니다. 메탈 마법사의 붐 박스에 좋은 에너지원이니깐 꼭 챙겨두세요!.
록 메달
붐 박스가 유례없는 히트곡을 만들고 있어요! 이벤트 트랙에 우주 파편을 채워 록 메달을 모아 거래상에게서 멋진 보상으로 교환하세요. 조용한 거래상이 록 마니아였다니! 누가 상상이나 했겠어요? 🎵
이벤트 장식품
슈퍼 장식: 저주받은 고서
이 모든 우주 대혼란의 원인이죠! 거래상의 상점에서 저주받은 고서를 잠금 해제하고 마을 한 구석에 이 불길한 기념품을 전시해 보세요.
장식: 우주 등불
영원의 워든이 우주 저편에서 클래시 오브 클랜 세계를 찾아올 때 사용했던 등불입니다. 잠금 해제해서 마을에 장식해 두면 어떨까요? 그랜드 워든한테 허락은 받아놨어요!