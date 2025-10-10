Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2025년 10월 10일
Blog – Clash of Clans

우주의 록 메달 이벤트!

대장도 방금 봤죠? 

저 상공에 정체불명의 덩어리가 나타났다고요!

이제 반격할 시간입니다! 볼륨을 끝까지 높여 진짜 록 스피릿이 뭔지 보여줘야겠어요!

로큰롤의 대가, 메탈 마법사의 붐 박스를 열심히 충전해 불청객을 전부 날려버리세요!

참가 자격

마을회관 6레벨 이상의 플레이어라면 누구든지 참여할 수 있습니다!

이벤트 일정 (KST)

이벤트 시작:
10월 10일 (금) 오후 5시

이벤트 종료:
11월 01일 (토) 오후 5시

거래상의 이벤트 탭은 이벤트 종료 2일 후인 11월 3일 (월) 오후 5시까지 이용 가능합니다!

이벤트 건물: 붐 박스

붐 박스는 메탈 마법사의 긍지이자 자부심입니다. 순수한 우주의 에너지로만 충전할 수 있죠. 

이벤트 트랙을 완료하여 이 멋진 장식을 잠금 해제하세요. 

견습 장인은 잠귀가 어두워서 아무리 시끄러워도 깨지 않으니 붐 박스를 최대로 충전해 보세요!

게임플레이 이벤트, 운석 아수라장!

전투가 시작되면 유성우가 떨어져 3개의 방어시설을 무작위로 무력화할 수 있지만, 기뻐하긴 일러요! 매우 단단한 유성우는 공격 능력은 없어도 파괴되면 큰 폭발을 일으키면서 주변에 피해를 주니 조심해야 하죠.

하지만 이 유성우는 우주 파편이라는 이벤트 재화를 얻을 수 있는 유일한 방법이기도 하니, 전부 파괴하세요!

그리고 걱정 마세요. 이 운석은 경쟁 모드에서는 나타나지 않으니까요.

신규 미니언 프린스 초희귀 장비: 유성우 지팡이!

하늘에서 뚝 떨어진 유성우 지팡이가 어떻게 거래상의 손에 들어갔을까요? 이 요상한 지팡이는 유성우를 소환하여 방어 시설을 공격합니다. 업그레이드하면 유성우의 피해량이 증가하고 유성우의 낙하 주기가 짧아집니다.

신규 기간 한정 유닛: 운석 골렘!

저주받은 고서에 의해 깨어난 이 덩치들은 사나워 보이지만 그저 ‘돌’아버렸을 뿐이에요!

기간 한정 유닛인 운석 골렘을 잠금 해제하고 이벤트 기간 동안 전투에 투입하세요.

  • 운석 골렘은 운석 베이비 골렘 듀오로 결성되어 있습니다! 둘은 하나, 하나는 둘! 가장 가까운 대상에게 운석 베이비 골렘 하나를 던지고, 다른 운석 베이비 골렘도 따라가 함께 공격하며, 대상이 파괴되면 재결합합니다.

  • 운석 베이비 골렘은 주변의 대상을 공격하거나 다른 한 짝을 찾아 운석 골렘으로 재결합합니다.

    • 운석 베이비 골렘은 장벽을 뛰어넘을 수 있지만, 결합한 운석 골렘은 장벽을 넘을 수 없습니다.

    • 복제된 베이비 골렘은 운석 골렘으로 결합할 수 없습니다. (복제 마법)

돌아온 옛 친구 : 라벌, 바처, 아이스 미니언

라벌, 바처, 아이스 미니언이 돌아왔습니다! 그들이 없는 클래시 할로윈은 상상도 할 수 없겠죠!?

그래도 약간의 밸런스 조정은 필요하겠네요.

라벌:

  • 인구수 23에서 35로 증가

바처:

  • 분노 상향 효과 70%에서 100% 증가

아이스 미니언:

  • 마을회관 11~17의 얼음 마법 지속 시간 2.5초에서 2.7초로 증가

이벤트 자원

우주 파편

이 아름답고 반짝이는 조각들은 떨어진 운석 안에서 찾을 수 있습니다. 메탈 마법사의 붐 박스에 좋은 에너지원이니깐 꼭 챙겨두세요!.

록 메달

붐 박스가 유례없는 히트곡을 만들고 있어요! 이벤트 트랙에 우주 파편을 채워 록 메달을 모아 거래상에게서 멋진 보상으로 교환하세요. 조용한 거래상이 록 마니아였다니! 누가 상상이나 했겠어요? 🎵

이벤트 장식품

슈퍼 장식: 저주받은 고서

이 모든 우주 대혼란의 원인이죠! 거래상의 상점에서 저주받은 고서를 잠금 해제하고 마을 한 구석에 이 불길한 기념품을 전시해 보세요.

장식: 우주 등불

영원의 워든이 우주 저편에서 클래시 오브 클랜 세계를 찾아올 때 사용했던 등불입니다. 잠금 해제해서 마을에 장식해 두면 어떨까요? 그랜드 워든한테 허락은 받아놨어요!