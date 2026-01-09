장비 블래스트 이벤트를 마음껏 즐기세요!
헬멧을 잘 챙기세요. 신나는 신규 이벤트가 찾아왔습니다! 새로운 장비 블래스트 이벤트를 통해 광석을 획득하고, 영웅 장비까지 손에 넣으세요. 전투에서 다이너마이트를 모으고 탐광 전문가의 광석 동굴 폭파를 도와주세요. 보상과 광석을 획득할 수 있을 뿐 아니라 화석 메달을 획득해 영웅 장비를 구매할 수 있습니다!
참가 자격
장비 블래스트 이벤트는 마을회관 8레벨 이상의 플레이어가 참여할 수 있습니다.
장비 블래스트 이벤트 시작
날짜: 2026년 1월 9일 금요일
시간: 오전 8시(UTC)
장비 블래스트 이벤트 종료
날짜: 2026년 1월 23일 금요일
시간: 오전 8시(UTC)
이벤트 종료 후
1월 23일 이벤트 종료 후에도 거래상의 이벤트 탭과 탐광 전문가의 뚫어뻥 이벤트 건물을 2일 더 이용할 수 있습니다. 즉, 1월 25일 오전 8시까지 화석 메달을 보상으로 교환할 수 있습니다.
플레이 방법
전투(전투 및 경쟁전 전투)에서 다이너마이트를 모으세요. 다이너마이트를 모으면 장비 블래스트 이벤트 트랙이 진행되고, 보상이 잠금 해제됩니다. 계속 트랙을 진행하면 탐광 전문가의 광석 동굴에서 화석 메달을 손에 넣을 수 있습니다. 거래상의 상점에서 화석 메달로 아이템과 기존 영웅 장비를 구매해 보세요.
이벤트 자원
다이너마이트
이벤트가 진행되는 동안 전투에서 이 폭발적인 작은 다이너마이트를 획득할 수 있습니다. 모아서 장비 블래스트 보상 트랙을 진행해 보세요. 금방 폭발하니 주의하세요!
화석 메달
화석 메달에서 먼지를 털어내고, 거래상의 상점에서 보상 또는 영웅 장비를 구입하는 데 사용하세요. 아직 손에 넣지 못한 영웅 장비를 획득하기에 딱 좋은 이벤트입니다!
이벤트 패스로 더욱 신나게 즐기세요!
패스로 더 많은 재미를 만끽하세요! 이벤트 패스를 구매해 트랙에서 더 많은 보상을 얻고, 거래상의 상점에서 쓸 수 있는 추가 화석 메달까지 손에 넣으세요!