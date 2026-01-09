헬멧을 잘 챙기세요. 신나는 신규 이벤트가 찾아왔습니다! 새로운 장비 블래스트 이벤트를 통해 광석을 획득하고, 영웅 장비까지 손에 넣으세요. 전투에서 다이너마이트를 모으고 탐광 전문가의 광석 동굴 폭파를 도와주세요. 보상과 광석을 획득할 수 있을 뿐 아니라 화석 메달을 획득해 영웅 장비를 구매할 수 있습니다!

참가 자격

장비 블래스트 이벤트는 마을회관 8레벨 이상의 플레이어가 참여할 수 있습니다.

장비 블래스트 이벤트 시작

날짜: 2026년 1월 9일 금요일

시간: 오전 8시(UTC)

장비 블래스트 이벤트 종료

날짜: 2026년 1월 23일 금요일

시간: 오전 8시(UTC)

이벤트 종료 후

1월 23일 이벤트 종료 후에도 거래상의 이벤트 탭과 탐광 전문가의 뚫어뻥 이벤트 건물을 2일 더 이용할 수 있습니다. 즉, 1월 25일 오전 8시까지 화석 메달을 보상으로 교환할 수 있습니다.

플레이 방법

전투(전투 및 경쟁전 전투)에서 다이너마이트를 모으세요. 다이너마이트를 모으면 장비 블래스트 이벤트 트랙이 진행되고, 보상이 잠금 해제됩니다. 계속 트랙을 진행하면 탐광 전문가의 광석 동굴에서 화석 메달을 손에 넣을 수 있습니다. 거래상의 상점에서 화석 메달로 아이템과 기존 영웅 장비를 구매해 보세요.