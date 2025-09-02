전투 모드와 경쟁전 모드가 클래시에 찾아옵니다!
엄청난 변화가 찾아오고 있습니다!
다음 업데이트 이전에 대장이 마음의 준비를 할 수 있게 미리 공유해 드리고자 합니다.
그 전에, 다가올 변화들에 대한 이유를 먼저 설명 드려야 할 것 같네요…
저희는 가능한 많은 플레이어분들이 앞으로도 오랫동안 즐겁게 플레이할 수 있는 최고의 클래시 오브 클랜을 만들기 위해 노력하고 있습니다.
여러분의 소중한 피드백은 언제나 저희의 길잡이가 되어주었죠.
올해의 목표는, 플레이어들이 클래시를 즐기는 데 방해가 되지 않도록 크고 작은 불편 요소를 줄이는 동시에 더 다양한 선택지를 제공하는 것이었습니다. 예를 들어…
군대 훈련 시간과 영웅 회복 시간 삭제
다양한 공격 전략을 더 손쉽게 활용할 수 있도록 군대 레시피 추가
자원을 자유롭게 활용할 수 있도록 공격 제한 해제 및 연금술사 도입
게임 내 자원 포션을 포함한 자원 관련 보석 비용 감소
바쁜 장인을 대신하여 마을 주민이 장애물을 제거하도록 변경
손쉬운 장벽 업그레이드를 위한 장벽 업그레이드 도구 도입
다음 업데이트에서는 그 어느 때보다 큰 변화가 찾아옵니다. 물론, 처음부터 순탄할 수는 없겠죠. 하지만, 여러분을 기약 없이 기다리게 하기보다는 하루빨리 선보이고 실전에서 쌓이는 여러 피드백을 받아 함께 개선해 나갈 예정입니다.
더 많은 보상을 받고 더욱 즐겁게 플레이하는 방법!
클래시 애니타임으로 시간과 장소에 구애받지 않고 클래시 오브 클랜을 즐길 수 있게 되었죠?!
이제부터는 원하는 방법으로 클래시 오브 클랜을 즐길 수 있습니다!
멀티플레이 공격이 두 가지 서로 다른 유형으로 나뉩니다. 바로 전투 모드와 경쟁전 모드죠!
이렇게 공격 모드를 두 유형으로 나누어 어떤 점을 개선하고자 한 건가요?
각자 다양한 동기를 가지고 전투에 임합니다. 단 하나의 매치메이킹 시스템으로는 모두를 만족시킬 수 없죠. 새로운 시대를 맞이한 클래시 오브 클랜을 다양한 방법으로 즐겨보세요!
매치메이킹은 일정하지 않고, 그 때문에 전투 자체가 스트레스로 다가오기도 합니다. 특히, 캐주얼 플레이어들이 끊임없이 공격하다 보면 전설 리그에 안착하기도 하니까요. 그래서 캐주얼한 전투를 위해 일부러 트로피 점수를 떨어뜨리기도 합니다.
전설 리그 플레이어들은 제한된 공격 횟수 때문에 파밍을 하거나 이벤트에 참여하는 데에 어려움을 겪기도 하죠.
역설적이게도 일부 플레이어에게는 전설 리그의 장벽이 너무 높기도 합니다.
그렇다면 새로 추가되는 멀티플레이어 전투의 유형은 무엇인가요?
유형 1 : 전투
마을회관 레벨에 따라 매치메이킹이 진행되며 더 자세한 내용은 추후에 공개됩니다.
전설 리그를 포함한 모든 리그의 플레이어가 제한 없이 플레이할 수 있습니다.
보호막 규칙이 약화됩니다.
유형 2: 경쟁전 전투
리그 시스템을 통해 매치메이킹이 진행됩니다.
공격과 방어의 횟수에 제한이 있기에 매 전투마다 신중히 임해야 합니다.
오직 최고의 플레이어만이 상위 리그로 올라갈 수 있으며, 더욱 치열한 전투를 벌이게 됩니다.
리그 리워크가 진행될 예정으로 새로운 등급이 추가됩니다.
새로운 리그 시스템은 어떻게 작동하나요?
경쟁전 전투는 마을회관 7레벨부터 잠금 해제 됩니다.
새로운 리그 시스템은 기존 전설 리그의 축소판으로 설계했으며, 이제는 모든 플레이어가 그와 같은 시스템에서 경쟁하게 됩니다.
플레이어의 리그 보너스와 별 보너스는 현재 리그와 마을회관 레벨에 따라 결정되며, 두 가지 모드 모두 동일합니다. 또한, 두 모드에서의 거둔 성적이 모두 별 보너스 진행에 반영됩니다.
해당 시스템에 대해 추후 더욱 자세히 안내해 드릴 예정입니다. 저희 게임 팀은 언제나 모든 플레이어가 다함께 즐길 수 있는 경쟁 시스템을 만들기 위해 노력하고 있다는 걸 기억해 주세요!
앞으로의 변화에 어떻게 대비하면 좋을까요?
업데이트 이후, 트로피는 오직 경쟁전 모드를 통해서만 획득하거나 잃게 되며, 리그 토너먼트(현재의 전설 리그 시스템과 유사합니다)가 종료될 때마다 초기화됩니다. 하지만 현재 보유 중인 트로피 점수는 여전히 중요합니다:
모든 플레이어는 새로운 리그 시스템 도입 시점의 마을회관 레벨과 트로피 점수에 따라 각 리그에 배정됩니다.
업데이트 이후에는 기존 리그 시스템에서 달성한 최고 트로피 점수가 영구적으로 플레이어 프로필이 기록됩니다. 지금이야말로 영구 박제될 트로피 점수를 올릴 수 있는 마지막 기회입니다!
아직 리그에 진입하지 않은 플레이어들은 마을회관 레벨에 따라 적절히 배치될 예정입니다.
전투 모드 : 누구나 자원을 쓸어 모을 수도, 탈탈 털릴 수도 있다는 점을 명심하세요!
업데이트 적용 이후에는 전설 리그 플레이어들도 자원을 지키기 위한 새로운 배치를 구상해야 합니다. 다만, 이 외에도 여러가지 기지 배치를 자랑할 수 있도록 여러 방안을 모색 중이며, 이와 관련된 소식은 추후 다시 한번 공유드리겠습니다.
새로운 파밍 전투 도입과 함께 전설 리그의 전투에서 획득할 수 있는 전리품의 양이 증가합니다.
최후의 전설 리그 시즌 (최후의 최최후가 있을 수도 있겠지만..)
8월 25일에 시작된 전설 리그는 기존 리그 시스템에서 진행되는 마지막 시즌이 됩니다.
9월 시즌의 트로피 점수는 새로운 리그 시스템에서의 배치에 반영되기 때문에 9월 시즌은 10월 6일까지 연장됩니다.
리그 시스템 개편 전, 공정한 게임 플레이 정책에 따른 검토가 시행됩니다.
새로운 리그 시스템이 적용되면, 현재 시즌의 트로피 점수에 따라 새로운 리그에 배정됩니다.
오로지 최고의 플레이어만이 새로운 전설 리그에 도달할 수 있습니다. 새로운 리그 시스템에서는 여러분의 리그가 변동될 수 있다는 점을 염두해 두세요.
새로운 전설 리그에는 전투 내 여러 요소가 조정될 예정입니다.
전투 난이도 보정
경쟁전 모드의 가장 높은 리그에서는 난이도가 조정됩니다.
더 자세한 수치는 추후 공개됩니다.
업적 변경
새로운 시스템을 맞이하여 새로운 업적이 추가됩니다. 아직 “리그 올스타” 업적을 달성하지 못했다면 (크리스털, 마스터, 챔피언 리그 도달 업적) 지금이 무료 보석을 잔뜩 획득할 수 있는 마지막 기회입니다!
이번 내용은 아주 중요하고 내용이 많으니 꼼꼼히 확인하셨길 바랍니다!
그리고 당연히, 궁금한 점이 많으실 거라고 생각됩니다.
언제나 클래시 오브 클랜 공식 SNS를 통해 여러분의 생각과 질문들을 자유롭게 남겨 주세요!
다음 업데이트 전에 모든 질문에 답변하고 더 자세한 정보를 심층적으로 파헤치는 영상도 공개할 예정이니 조금만 기다려 주세요!
그리고 언제나 그렇듯,
건투를 빕니다!