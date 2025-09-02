엄청난 변화가 찾아오고 있습니다!



다음 업데이트 이전에 대장이 마음의 준비를 할 수 있게 미리 공유해 드리고자 합니다.

그 전에, 다가올 변화들에 대한 이유를 먼저 설명 드려야 할 것 같네요…

저희는 가능한 많은 플레이어분들이 앞으로도 오랫동안 즐겁게 플레이할 수 있는 최고의 클래시 오브 클랜을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

여러분의 소중한 피드백은 언제나 저희의 길잡이가 되어주었죠.

올해의 목표는, 플레이어들이 클래시를 즐기는 데 방해가 되지 않도록 크고 작은 불편 요소를 줄이는 동시에 더 다양한 선택지를 제공하는 것이었습니다. 예를 들어…



군대 훈련 시간과 영웅 회복 시간 삭제

다양한 공격 전략을 더 손쉽게 활용할 수 있도록 군대 레시피 추가

자원을 자유롭게 활용할 수 있도록 공격 제한 해제 및 연금술사 도입

게임 내 자원 포션을 포함한 자원 관련 보석 비용 감소

바쁜 장인을 대신하여 마을 주민이 장애물을 제거하도록 변경

손쉬운 장벽 업그레이드를 위한 장벽 업그레이드 도구 도입

다음 업데이트에서는 그 어느 때보다 큰 변화가 찾아옵니다. 물론, 처음부터 순탄할 수는 없겠죠. 하지만, 여러분을 기약 없이 기다리게 하기보다는 하루빨리 선보이고 실전에서 쌓이는 여러 피드백을 받아 함께 개선해 나갈 예정입니다.

더 많은 보상을 받고 더욱 즐겁게 플레이하는 방법!

클래시 애니타임으로 시간과 장소에 구애받지 않고 클래시 오브 클랜을 즐길 수 있게 되었죠?!

이제부터는 원하는 방법으로 클래시 오브 클랜을 즐길 수 있습니다!

멀티플레이 공격이 두 가지 서로 다른 유형으로 나뉩니다. 바로 전투 모드와 경쟁전 모드죠!