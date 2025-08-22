안녕하세요, 대장님! 다가오는 중요한 변경 사항과 관련하여 업데이트 소식을 전해드립니다.

점핑 트랩 재조정!

모든 마을회관 레벨의 점핑 트랩이 재조정됩니다. 상세 정보는 다음과 같습니다.

점핑 트랩이 광역 피해 대신, 공격 범위 내 가장 높은 인구수의 유닛 하나만을 공격합니다.

점핑 트랩보다 유닛의 인구수가 높을 경우, 해당 유닛에게 큰 피해를 줍니다. 점핑 트랩이 준 피해가 적을 처치하면 튕겨져 나갑니다. 적을 처치하지 못했을 경우에는 점핑 트랩이 적을 위로 튕겨, 짧은 시간 동안 이동과 공격을 방해합니다.

유닛의 인구수가 점핑 트랩 수용량 이하인 경우에는, 해당 유닛을 날려버립니다.

점핑 트랩 6레벨부터 12레벨까지 총 7레벨이 추가되며, 이는 마을회관 11레벨부터 적용됩니다.

장인기지의 점핑 트랩에도 동일한 재조정이 적용되며 업그레이드 가능한 5개의 레벨이 추가됩니다.

이번 변경의 주된 이유는 점핑 트랩이 주로 광역 피해를 주고, 마을회관 레벨이 높을수록 단일 표적 피해량은 미미하다는 점 때문입니다. 이번 재조정을 통해 방어 능력의 균형을 개선하는 동시에 특정 공격에는 견고하게 방어하지만 일부 공격에는 무력했던 점핑 트랩의 기존의 문제도 개선하려 합니다. 이제 점핑 트랩은 어느 정도의 피해를 항상 발생시키게 됩니다. 또한 더 높은 레벨로 업그레이드할 수 있으니, 각 마을회관에서 점핑 트랩을 더 강화할 수 있습니다.

마을회관 무기 레벨 제거!

마을회관 12레벨, 13레벨, 14레벨, 그리고 15레벨의 무기 레벨이 제거되는 업데이트가 진행될 예정입니다.

마을회관 무기 레벨은 게임 중반부의 게임 진행을 더디게 만들고 다른 업그레이드만큼 큰 영향력을 발휘하지 않았습니다. 따라서 게임 진행 속도를 높이기 위해 무기 레벨이 제거됩니다.

하지만 걱정하지 마세요. 업데이트 이후 무기 레벨 업그레이드는 사라지지만, 마을회관의 무기는 유지됩니다. 무기 레벨의 능력치는 변경 전 최대 마을회관 무기 레벨의 능력치와 같아질 예정입니다. 현재 마을회관 16레벨의 무기와 동일하게 작동된다고 보시면 됩니다.

안타깝게도 진행 중인 모든 마을회관 무기 레벨의 업그레이드는 취소될 예정이며, 업그레이드에 소모된 모든 자원 역시 사라집니다. 그러니 현재 마을회관 12레벨, 13레벨, 14레벨 또는 15레벨이라면, 마을회관 무기 레벨 업그레이드를 하지 않을 것을 권장합니다. 몇 주 내로 업데이트가 완료되면, 기존의 레벨과 상관없이 대장님의 마을회관 무기는 최대 파워를 보유하게 되니 기다려 주시기를 바랍니다!

늘 그렇듯이, 이번 변경 사항과 관련된 피드백과 의견이 있다면 저희에게 공유해 주시기를 바랍니다!

클래시 오브 클랜 팀