지혜로운 전사 메달 이벤트가 시작됩니다!
사부의 두루마리에 낙서를 저지른 탓에, 방방곡곡의 마을을 누비며 지혜 두루마리를 찾는 여정을 떠나야만 합니다. 지혜로운 전사 메달 이벤트를 준비하세요!
참가 자격
지혜로운 전사 메달 이벤트는 마을회관 6레벨 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.
이벤트 일정
이벤트 시작:
2월 9일 오전 8시(UTC)
이벤트 종료:
2월 26일 오전 8시(UTC)
**2월 26일**에 이벤트가 종료된 후에도, 거래상 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 2월 28일 오전 8시(UTC)까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.
이벤트 자원
지혜 두루마리
멀티플레이 전투 시 건물 곳곳에 흩어진 방대한 지식이 담긴 지혜 두루마리를 손에 넣을 수 있습니다. 전투에서 지혜 두루마리를 모아 이벤트 트랙을 진행하고, 보상과 심술 메달을 잠금 해제하세요. 지식 추구가 이렇게 위험했던 적이 또 있었을까요?
심술 메달
이 찡그린 얼굴 메달은 이벤트 보상 트랙에서 획득할 수 있습니다. 거래상의 상점에서 아이템 구매 시 사용 가능하니, 신규 초희귀 장비인 말 머리 막대도 만나보세요!
바바리안 킹의 신규 초희귀 장비: 말 머리 막대
새로운 장비가 거래상의 상점에 문을 박차고 들어왔네요! 이벤트 기간 동안 심술 메달로 초희귀 장비인 말 머리 막대를 잠금 해제하세요. 바바리안 킹이 배치 후 일정 시간 동안 더 빠른 속도로 벽을 뛰어넘어 더 큰 피해를 입힐 수 있습니다.
기간 한정 유닛의 귀환!
붉은 말의 해를 맞아 기간 한정 유닛이 돌아옵니다! 다음 유닛을 반갑게 맞이해 주세요.
블루 드래곤
로켓병
램 라이더
이 위풍당당한 전사들을 메달 이벤트 트랙에서 잠금 해제하세요!
기간 한정 유닛 스포트라이트
참고! 이벤트 기간 동안 각 기간 한정 유닛이 스포트라이트를 받아 무료로 군대에 투입됩니다! 자세한 내용은 다음과 같습니다.
2월 9일~15일: 로켓병 10명이 군대에 추가됩니다.
2월 15일~21일: 블루 드래곤 3마리가 군대에 추가됩니다.
2월 21일~27일: 램 라이더 8명이 군대에 추가됩니다.
이벤트 장식품
이벤트 건물: 근사한 두루마리
누군가 이 신성한 두루마리에 콧수염이 난 위협적인 얼굴을 그려놨어요! 누가 그랬는지 말하지는 않겠지만, 원숭이처럼 교묘하네요!
슈퍼 장식: 화염의 말 조각상
이 고귀한 슈퍼 장식으로 마을을 꾸미고, 멋지게 설날을 맞이하세요!
장식: 행운의 편자
반짝반짝 광을 낸 행운의 편자 장식은 행운을 보장하지는 않지만, 행운이 찾아올 확률을 높이는 데는 도움이 될지도 몰라요.