사부의 두루마리에 낙서를 저지른 탓에, 방방곡곡의 마을을 누비며 지혜 두루마리를 찾는 여정을 떠나야만 합니다. 지혜로운 전사 메달 이벤트를 준비하세요!

참가 자격

지혜로운 전사 메달 이벤트는 마을회관 6레벨 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.

이벤트 일정

이벤트 시작:

2월 9일 오전 8시(UTC)

이벤트 종료:

2월 26일 오전 8시(UTC)

** 2월 26일 **에 이벤트가 종료된 후에도, 거래상 이벤트 탭과 메달 이벤트 건물은 2월 28일 오전 8시(UTC) 까지 이틀 더 이용할 수 있습니다.