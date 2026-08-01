클래시 오브 카드 이벤트

지난 14년 동안 바바리안은 언제나 우렁찬 함성을 지르며 전장으로 내달렸고 그 사이 고블린들은 탐욕스러운 초록색 손으로 마을을 약탈했습니다.

그리고 14년 동안 거래상은 자신의 가장 소중한 수집품을 비밀리에 간직해왔죠. 그 비밀이 바로 오늘 공개됩니다!

자, 클래시 오브 카드 이벤트에 오신 것을 환영합니다!

14주년 클래시데이를 기념하여 클래시 오브 클랜의 유닛들이 독특한 게임 내 교환 카드로 재탄생했습니다! 한 달간 진행되는 이번 카드 교환 이벤트는 그 어디서도 보지 못했을 특별한 이벤트입니다.

나만의 카드 덱을 준비하세요, 대장! 클래시데이를 완전히 새로운 방법으로 기념할 시간입니다!

부스터 팩을 개봉하는 것과 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 클래시 유닛이 새겨진 카드를 모으고 클랜 채팅을 통해 카드를 교환할 수 있죠. 별도의 바인더는 필요 없습니다.

클래시 오브 카드 이벤트란?

8월 한 달 동안 전투와 이벤트, 커뮤니티 보상 등을 통해 카드 팩을 수집할 수 있습니다. 각 팩에는 클래시 유닛이 그려진 카드 한 장이 들어있습니다. 카드를 모아 세트를 완성하고 보상을 획득하세요. 만약 부족한 카드가 있다면, 클랜원과 중복 카드를 교환하여 필요한 카드를 획득할 수도 있습니다.

카드의 희귀도에 따라 어떤 카드는 다른 카드보다 얻기 어려울 수 있습니다. 계속해서 중복인 카드가 등장할 수도 있죠. 그렇더라도 실망하지 마세요! 중복 카드는 교환을 위한 핵심 재화가 되어줍니다.

카드 획득 방법

한 달 내내 수많은 카드를 획득할 수 있습니다. 다음을 참고하세요!

카드 사냥 (8월 1일 ~ 30일) - 클래시데이의 주요 이벤트입니다! 이벤트 시작 시점부터 제공되는 총 10개의 팩과 더불어 전투에서 매일 2개의 카드 팩을 얻을 수 있습니다. 즉, 전투에서만 얻을 수 있는 카드가 총 68장이라는 뜻이죠. 공격 시 카드 팩이 있는 건물을 파괴하고 이를 확보하세요. 속임수도, 변수도, 기습도 없는 정정당당한 승부입니다.

튜토리얼 - 이벤트가 시작하고 처음 로그인하면 첫 번째 카드 팩과 함께 카드 수집 튜토리얼이 진행됩니다.

슈퍼셀 스토어 (8월 3일 ~ 30일) - 슈퍼셀 스토어에서 한정 과제를 완료하고 무료 카드 팩을 획득하세요! 가끔 나타나는 무료 카드 제공도 놓치지 마세요!

거래상 (8월 4일, 11일, 18일) - 해당 날짜에 거래상이 무료 카드 팩을 들고 온다고 하네요. 방문만 하면 카드 3장을 무료로 받을 수 있습니다!

메달 이벤트 (8월 12일 ~ 31일) - 무료 보상 트랙에서 보너스 카드 팩을 획득할 수 있습니다. 이벤트 패스는 필요 없어요!

전체 채팅 - 전체 채팅에서도 무료 보상을 획득할 수 있으니 이번 달은 전체 채팅에서 눈을 떼지 마세요!

SNS - 클래시 오브 클랜 공식 SNS 채널을 팔로우하고 무료로 배포하는 한정 카드도 놓치지 마세요!

카드 팩 개봉

카드 팩을 개봉할 때는 클래시만의 특별한 연출을 만나볼 수 있습니다. 처음 카드 팩을 뜯을 때 그 향기와 촉감 그리고 희귀한 카드가 나올까 하는 기대감이 핵심이잖아요? 그렇기에 이 과정을 서두르지 않고 제대로 즐기실 수 있도록 준비했습니다.

상자를 여는 것과 같이 세 번 탭 하세요. 첫 번째는 개봉, 두 번째는 확인, 세 번째는 계속하기입니다. 카드 팩은 여는 즉시 카드가 새로운 것인지 중복인지 알 수 있습니다. 눈치가 빠른 분들은 카드를 완전히 열기 전에 희귀도을 미리 엿볼 방법을 알아챌지도 모르죠…

컬렉션 화면

이벤트 기간 중 언제든지 이벤트 버튼을 탭 하거나, 마을에 있는 '클래시 오브 카드' 장식물을 탭 하여 컬렉션 화면을 열 수 있습니다. 희귀도별로 분류된 모든 카드를 확인하고 무엇을 모았고, 무엇이 남았는지 한눈에 파악하세요.

회색으로 표시된 카드는 아직 보유하지 않은 카드이며, 클랜원에게 요청할 수 있습니다.

수집 완료 (1장) : 현재 1장을 보유 중입니다. 마지막 1장은 교환할 수 없습니다.

수집 완료 (2장 이상) : 중복 카드는 다른 플레이어와 교환하거나 거래상 상점에서 교환할 수 있습니다.

희귀도별로 세트를 모두 완성하면 추가 보상이 주어지니 마지막 한 장까지 모두 수집하세요!

상단의 희귀도 표시기는 진행 상황을 알려주는 동시에 바로가기 버튼이기도 합니다. 이를 탭 하면 컬렉션 내 해당 희귀도 섹션으로 바로 이동합니다.

팁 : 다른 플레이어의 마을에 있는 '클래시 오브 카드' 장식품을 탭 하면 해당 플레이어의 컬렉션을 볼 수 있습니다. 교환 요청을 보내기 전에 누가 내게 필요한 카드를 가지고 있는지 미리 알아본다면 더 편리하겠죠?

클랜원과 카드 교환

아처 카드를 여러 장 가지고 있는데 고블린 카드가 필요하신가요? 바로 이걸 위해 채팅이 있는 거죠!

컬렉션 화면을 통해 보유하지 않은 카드를 바로 요청할 수 있습니다. 클랜원은 클랜 채팅 창을 통해 해당 요청을 바로 확인할 수 있으며 중복으로 소지한 카드로 교환할 수 있습니다. 카드를 중복으로 소지하지 않거나 이를 사용하고 싶지 않다면 보석을 사용해 교환 요청을 완료할 수 있습니다.

여기에는 몇 가지 규칙이 적용됩니다.

카드 교환 요청에는 일정 대기 시간이 존재합니다. 클랜 성 지원 요청과 비슷하죠. 이로써 채팅 속도를 조절하고 흐름이 적절하게 유지될 수 있습니다.

오직 중복으로 소지한 카드만 교환할 수 있으며, 단 1장 소지한 카드는 컬렉션에 남아 있습니다.

대기 시간은 보석으로 건너뛸 수 있습니다. 성격이 급한 대장을 위한 지름길이죠.

거래상 상점

중복 카드가 쌓여가고 교환할 사람은 찾을 수 없나요? 그렇다면 거래상의 상점으로 가서 더 많은 카드 팩으로 교환하세요! 특정 희귀도가 보장되는 팩도 구매할 수 있습니다.

교환율

2장의 중복 카드를 1장의 무작위 카드 1장으로 교환

2장의 중복 카드를 1장의 무작위 엘릭서 카드 1장으로 교환

2장의 중복 카드를 1장의 무작위 다크 엘릭서 카드 1장으로 교환

2장의 중복 카드를 1장의 무작위 장인기지 카드 1장으로 교환

3장의 중복 카드를 1장의 무작위 슈퍼 유닛 카드 1장으로 교환

카드가 1장만 있는 경우에는 거래상이 거래에 응하지 않습니다. 최소 3장의 동일한 카드를 보유하고 있어야 한다는 점을 기억하세요. 1장은 컬렉션에 남아 자리를 빛내야 하니까요.

보상

세트를 완성하고 진척도를 올리면 목표 단계를 달성할 수 있습니다. 한 달 동안 열심히 목표 단계를 달성하고 추가 보상을 획득하세요!

이벤트 시작 후 획득 가능한 보상

클래시 오브 카드 장식품

장식품을 탭 하면 이벤트 종료 후에도 카드 컬렉션을 확인할 수 있습니다.

수집 완료한 카드 세트를 자랑할 수도 있죠!

카드 세트 수집

엘릭서 카드 세트 : 엘릭서 룬

다크 엘릭서 카드 세트 : 다크 엘릭서 룬

장인기지 카드 세트 : 골드 룬

슈퍼 유닛 카드 세트 : 전설 희귀도 상자

카드 종류 수집

10개의 다른 카드 수집 : 카드 책 장식품

20개의 다른 카드 수집 : 빛나는 광석 5,000개

30개의 다른 카드 수집 : 은은한 광석 500개

40개의 다른 카드 수집 : 반짝이는 광석 50개

50개의 다른 카드 수집 : 장인 포션 2개

60개의 다른 카드 수집 : 영웅 포션

이벤트 종료 후

이벤트가 종료되면 교환 창은 닫히지만, 카드 컬렉션 현황은 장식품을 통해 확인할 수 있습니다. 이 카드들은 앞으로 10년은 자랑할 가치가 있을, 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 대장만의 컬렉션일 것입니다!

건투를 빕니다!