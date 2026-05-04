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2026년 5월 4일
Blog – Clash of Clans

클래시 vs 해골

대장의 팀, 대장의 전투

자수정 팀과 제이드 팀 중 하나를 골라 수백만 명의 플레이어와 함께 몰려오는 해골 군대에 맞서 싸우세요.

일반 전투와 경쟁전 전투를 포함한 모든 전투에서 별을 획득하세요. 별 하나하나가 팀의 영역을 넓히고, 타일을 점령하며, 맵 중앙에 있는 해골 기지까지 전진하는 데 기여합니다.

하지만 경계를 늦추지 마세요.

해골들이 가만히 앉아 패배하기만을 기다리고 있을 리가 없으니까요! 

방심하면 또다시 타일을 빼앗기고 말 것입니다!

전선을 사수하고, 앞으로 밀고 나가며, 단 한 칸의 땅도 내주지 마세요.

플레이 방법

  • 일반 혹은 경쟁전 전투를 플레이하고 별을 획득하세요.

  • 별을 사용해 지도 위의 타일을 점령하세요.

  • 팀의 영토 옆의 타일을 공격하세요.

  • 중립의 타일은 쉽게 점령할 수 있지만, 해골의 타일을 점령하기 위해서는 더욱 치열하게 싸워야 합니다!

조심하세요!

  • 해골은 12시간마다 등장합니다.

  • 해골은 이미 팀이 정복한 타일을 다시 정복할 수 있습니다.

  • 핵심 거점을 차지하기 위해 해골들과 경쟁하세요.

목표

  • 타일을 점령하며 중앙으로 향하세요.

  • 해골 기지를 포위하고 완파하세요

  • 그 과정에서 멋진 보상을 획득하세요.

보상

팀 선택

  • 팀에 합류해 한정 장식을 잠금 해제하세요.

  • 해골 기지를 완파하여 기간 한정 배경을 잠금 해제하세요(6월까지 이용 가능).

지도 보상

  • 일부 타일은 대장의 팀을 위한 보상을 포함하고 있습니다.

  • 타일을 점령하면 팀원 전체를 위한 보상을 잠금 해제합니다.

  • 타일을 너무 오래 방치하면, 해골에게 다시 점령당할 수 있습니다.

히든 보상

  • 일부 보상은 지도 깊숙한 곳에 묻혀 있습니다.

  • 해골들이 발견하기 전에 먼저 차지하세요!

내 진행 상황

모든 별이 중요합니다.

  • 팀이 우위를 차지할 수 있게 별을 기여하세요.

  • 각자의 진행도에 따른 개별 보상을 획득하세요.

  • 팀 공동 보상을 획득하기 위해 협력하세요!

한 명, 한 명이 모여 하나의 팀을 이룹니다. 클랜보다 더 큰 의미의 팀이죠!

이것은 클래시와 해골의 전쟁입니다.

건투를 빕니다!