대장의 팀, 대장의 전투

자수정 팀과 제이드 팀 중 하나를 골라 수백만 명의 플레이어와 함께 몰려오는 해골 군대에 맞서 싸우세요.

일반 전투와 경쟁전 전투를 포함한 모든 전투에서 별을 획득하세요. 별 하나하나가 팀의 영역을 넓히고, 타일을 점령하며, 맵 중앙에 있는 해골 기지까지 전진하는 데 기여합니다.

하지만 경계를 늦추지 마세요.

해골들이 가만히 앉아 패배하기만을 기다리고 있을 리가 없으니까요!

방심하면 또다시 타일을 빼앗기고 말 것입니다!

전선을 사수하고, 앞으로 밀고 나가며, 단 한 칸의 땅도 내주지 마세요.

플레이 방법

일반 혹은 경쟁전 전투를 플레이하고 별을 획득하세요.

별을 사용해 지도 위의 타일을 점령하세요.

팀의 영토 옆의 타일을 공격하세요.

중립의 타일은 쉽게 점령할 수 있지만, 해골의 타일을 점령하기 위해서는 더욱 치열하게 싸워야 합니다!

조심하세요!

해골은 12시간마다 등장합니다.

해골은 이미 팀이 정복한 타일을 다시 정복할 수 있습니다.

핵심 거점을 차지하기 위해 해골들과 경쟁하세요.

목표

타일을 점령하며 중앙으로 향하세요.

해골 기지를 포위하고 완파하세요

그 과정에서 멋진 보상을 획득하세요.

보상

팀 선택

팀에 합류해 한정 장식을 잠금 해제하세요.

해골 기지를 완파하여 기간 한정 배경을 잠금 해제하세요(6월까지 이용 가능).

지도 보상

일부 타일은 대장의 팀을 위한 보상을 포함하고 있습니다.

타일을 점령하면 팀원 전체를 위한 보상을 잠금 해제합니다.

타일을 너무 오래 방치하면, 해골에게 다시 점령당할 수 있습니다.

히든 보상

일부 보상은 지도 깊숙한 곳에 묻혀 있습니다.

해골들이 발견하기 전에 먼저 차지하세요!

내 진행 상황

모든 별이 중요합니다.

팀이 우위를 차지할 수 있게 별을 기여하세요.

각자의 진행도에 따른 개별 보상을 획득하세요.

팀 공동 보상을 획득하기 위해 협력하세요!

한 명, 한 명이 모여 하나의 팀을 이룹니다. 클랜보다 더 큰 의미의 팀이죠!

이것은 클래시와 해골의 전쟁입니다.

건투를 빕니다!