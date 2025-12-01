거대한 운석이 마을과 충돌한 이후, 점점 추워지기 시작한 마을에는 결국 클래시마스 프로스트 에이지가 시작되었습니다!

눈 덮인 황무지에서 강추위와 맞서 싸우고 위기에 처한 마을을 구해내세요!

12월 1일 ~ 11일 : 클랜전 리그가 돌아왔습니다! 아무리 추워도 전쟁을 피할 수는 없죠!

12월 3일 ~ 31일 : 프로스트 에이지 배경을 상점에서 만나보세요. 얼음 요새에 우뚝 서 있는 마을회관이라니… 이상한 요청이긴 했지만 준비해봤죠.

12월 5일 ~ 31일 : 프로스트 에이지 영웅 스킨이 상점에 찾아옵니다. 쿨한 정도가 아니라 꽁꽁 얼어버릴 정도로 멋진 스킨들이죠!

12월 8일 ~ 31일 : 모놀리스 대혼란을 통해 마을에 온기를 되찾으세요! 잠꾸러기 파이어를 모아 불씨 메달을 획득하고, 거래상의 상점에서 다양한 보상으로 교환하세요!

12월 12일 ~ 19일 : 클랜 러시 이벤트는 진정한 팀워크의 정수를 보여줄 수 있는 최고의 이벤트죠! 클랜원들과 함께 다양한 보상과 3x3의 초희귀 장식품까지 잠금 해제하세요! 이벤트 기간 중에 클랜 러시 부스트를 활용하면 더 빨리 달성할 수 있을 거예요.

12월 12일 ~ 19일 : 고블린 장인과 연구원이 도착했습니다. 약간의 보석만 찔러주면 마을을 더 빨리 성장시킬 수 있다고요!

12월 22일 ~ 28일 : 클랜 게임이 돌아왔습니다… 약간의 변화가 생겼죠. 이번 시즌의 클랜 게임에서는 각자 획득할 수 있는 점수가 4,000점에서 10,000점으로 증가합니다. 그 말은 즉, 더 작은 클랜에서도 모든 보상을 획득할 수 있다는 거죠! 물론, 4,000점만 기여해도 추가 보상을 받아볼 수 있습니다.

12월 29일~1월 2일: 별 추격자 이벤트가 돌아옵니다. 전투 및 경쟁전 전투에서 별을 획득해 추가 보상을 잠금 해제해 보세요!