두려우신가요? 그래도 영광은 대장을 기다리고 있습니다.



진정한 해골 왕국이 마을 아래에 감춰져 있습니다만... 하지만 이제는 아니죠!

해골 뼈만큼이나 많은 이벤트가 이번 지하 시즌을 아주 특별하게 만들 예정입니다! 깊숙한 땅속에서 뛰어들어 고대의 혼돈을 발견하고 해골과 부스트, 치명적인 보상으로 가득한 시즌에서 전투하세요. 해골 왕국에 오신 걸 환영합니다.

5월 1일~31일 : 골드 패스 : 해골 왕국 - 보상을 잠금 해제하고 진행도를 부스트하여 이번 시즌의 한정 해골 테마 영웅 스킨인 해골 워든을 받으세요. 심지어 탐광 전문가를 골드 패스 첫날부터 잠금 해제할 수 있습니다!

5월 1일~31일 : 해골 영웅 스킨 - 덜거덕 소리를 내는 해골 킹부터 뼛속까지 짜릿한 해골 퀸까지, 모든 영웅이 다시 한번 일어날 준비를 마쳤으며 으스스한 스타일로 전장을 지배합니다.

5월 1일~31일 : 복귀 대장을 위한 부스트 이벤트 - 바로 전장으로 돌아갈 준비가 된 대장을 위해 특별한 부스터 세트 및 기간 한정 이벤트를 준비했습니다. 마을을 더 빨리 재건하고 추가 보상을 획득해 전투 준비 태세를 갖추세요.

5월 1일~31일 : 고블린 장인 및 고블린 연구원이 돌아왔습니다. 소량의 보석만 챙겨주면 일이 빠르게 진행되도록 도와줄테죠.

5월 1일~11일 : 클랜전 리그 - 신규 리그인 타이탄 및 전설을 통해 비상하세요! 클랜전 리그의 최신 변경으로 상위 리그에서 전투 특수 모드를 즐길 수 있습니다. 팀을 구성하여 15v15 또는 30v30 전쟁에서 7명의 상대를 물리치세요.

5월 3일~31일 : 해골 왕국 배경 - 해골이 소환되는 성소가 대장의 발밑에 자리 잡고 있습니다. 그곳에는 가죽이 없는 뱀과 고대의 해골이 터를 잡았다고 하네요. 여러분의 마을에 지하 세계를 소환하세요... 감당할 수 있다면 말이죠.

5월 4일~18일 : 클래시 vs 해골 이벤트 - 지하에서 해골이 솟아납니다. 특별 이벤트에서 해골을 처치하고 점점 어려워지는 도전에서 적을 격파해야 합니다! 신규 커뮤니티 이벤트에서 해골 군대에 맞서 싸우고 보상을 획득하세요.

5월 9일~16일 : 미니 스포트라이트: 슈퍼 마녀 - 빅보이에게는 빅맘이 필요한 법! 전투에서 얼음 조각을 약탈해 슈퍼 마녀를 잠금 해제하고, 메달을 획득해 거래상에게서 보상을 받으세요. 마을회관 8레벨 이상 이용 가능하며 이벤트 상점은 18일까지 이용할 수 있습니다.

5월 15일 이후 : 2025년 5월 "해상 전투" 스킨이 꾸미기 아이템 탭에 정박할 예정입니다.

5월 15일~31일 : 그림자 사무라이 바바리안 킹 영웅 스킨이 상점에 등장합니다. 작열하는 검은 갑옷, 전사의 불굴의 의지, 그림자 속 울림을 경험하세요. 그림자 사무라이 킹 스킨은 일회성 특별 상품입니다. 이번에 놓치면, 다시는 볼 수 없답니다!

5월 17일~31일 : 장인기지로 향하는 미지의 해안을 처음으로 탐험한 지 벌써 9년이 지났습니다. 이를 기념하고자 장인기지 대풍년을 개최합니다! 장인기지의 모든 업그레이드 비용 및 시간가 50% 감소됩니다. 게다가 4배 별 보너스 및 장인기지 과제도 준비되어 있답니다. 오예!

5월 18일~31일 : 해골 우상 상점에서 판매 - 마을 주민이 독특한 해골 컬렉션을 발견했어요. 우아하면서도 섬뜩한 3x3 슈퍼 장식을 탭할 때마다 새로운 유물이 솟아납니다! 해골의 위대한 생각이 만나는 순간, 마법 같은 일이 일어나죠.

5월 22일~28일 : 클랜 게임 - 강화된 과제를 완료하고 포인트를 빠르게 획득해 클랜과 함께 보상을 전부 잠금 해제하세요.

5월 3일~31일 : 무제한 드래곤 듀크 이벤트 - 사슬이 부수고 일어난 드래곤 듀크가 고통을 선사합니다! 이벤트 기간 동안 업그레이드 중에도 드래곤 듀크를 사용할 수 있으며, 모든 장비가 최대 레벨로 강화됩니다!